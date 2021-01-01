Как использовать промокоды на продукцию Tefal

Скидочные купоны на продукцию бренда всегда доступны на этой странице. Здесь вы найдете актуальные акции и коды, которые можно использовать сегодня. Обычно размер бонуса определяется процентом от суммы заказа, но бывает, что скидка фиксирована, например 1000 рублей. Чтобы посетители могли быстро подобрать интересующие предложения, они разделены на типы (акции и промокоды). Чтобы применить их, достаточно:

Нажать «Открыть промокод». Дождаться, когда система перенаправит на сайт продавца (если нужен код, он копируется автоматически). Заказать товар нажатием кнопки «Купить». Перейти к оформлению в корзину. Перенести скопированный промокод в поле «Коды скидок».

После этого стоимость заказа пересчитывается в соответствии с условиями акции. Tefal постоянно дарит бонусы покупателям. Не всегда нужно копировать промокод. Иногда достаточно перейти по ссылке в акционную категорию товаров, где цена указана уже с учетом бонуса.