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Tefal – это больше, чем просто посуда. Это сочетание изящного дизайна, практичности и французского качества. В официальном онлайн-магазине продавца Вас ждет большой выбор посуды и бытовой техники по привлекательным ценам, выгодные акции, официальная гарантия производителя, услуга бе ... сплатной доставки и другие привилегии! Совершите свою первую выгодную покупку уже сегодня, использовав один из собранных нами промокодов Tefal уже сегодня. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1
Телефон:
8 (800) 350-69-82
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Tefal – это больше, чем просто посуда. Это сочетание изящного дизайна, практичности и французского качества. В официальном онлайн-магазине продавца Вас ждет большой выбор посуды и бытовой техники по привлекательным ценам, выгодные акции, официальная гарантия производителя, услуга бе ... сплатной доставки и другие привилегии! Совершите свою первую выгодную покупку уже сегодня, использовав один из собранных нами промокодов Tefal уже сегодня. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1
Телефон:
8 (800) 350-69-82
Соц. сети:
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Компания Tefal считается флагманом рынка посуды и кухонной техники. Легендарной фирме, основанной в 1956 году, понадобилось всего 12 лет, чтобы получить статус главного производителя Франции, но это было только начало. Сегодня посуда и техника бренда продается везде, где присутствует цивилизация, а знаменитые антипригарные сковороды Тефаль стали настоящей иконой стиля.
Скидочные купоны на продукцию бренда всегда доступны на этой странице. Здесь вы найдете актуальные акции и коды, которые можно использовать сегодня. Обычно размер бонуса определяется процентом от суммы заказа, но бывает, что скидка фиксирована, например 1000 рублей. Чтобы посетители могли быстро подобрать интересующие предложения, они разделены на типы (акции и промокоды). Чтобы применить их, достаточно:
Нажать «Открыть промокод».
Дождаться, когда система перенаправит на сайт продавца (если нужен код, он копируется автоматически).
Заказать товар нажатием кнопки «Купить».
Перейти к оформлению в корзину.
Перенести скопированный промокод в поле «Коды скидок».
После этого стоимость заказа пересчитывается в соответствии с условиями акции. Tefal постоянно дарит бонусы покупателям. Не всегда нужно копировать промокод. Иногда достаточно перейти по ссылке в акционную категорию товаров, где цена указана уже с учетом бонуса.
В Тефаль действуют постоянные акции и программы лояльности. Используя коды на первую покупку и другие предложения, стоимость заказа можно уменьшить. Чтобы сделать цену максимально выгодной, рекомендуется:
Подписаться на обновления. Для этого укажите адрес электронной почты, на которую будут приходить новости магазина. За это положена скидка на следующий заказ в размере фиксированного процента от суммы покупки.
Подписаться на группы Tefal в социальных сетях и YouTube-канал. Подписчики также получают единоразовую скидку на первый заказ. Уникальный код приходит на почту, и его нужно ввести его в поле с промокодами.
Выполнять условия бесплатной доставки. В магазине действует акция, в рамках которой доставка будет бесплатной. Ознакомьтесь с условиями акции и выполните их, чтобы сэкономить.
Покупать товары со скидкой. В разделе «Распродажа» можно купить товары по сниженной цене. Сюда попадают модели из разных категорий, поэтому придется внимательно изучить каждое предложение. Стоимость в каталоге отображается уже с учетом скидки.
Участвовать в акциях. Найдите на сайте раздел «Акции», где собраны предложения магазина. Открыв то или иное из них, можно детально ознакомиться с условиями и бонусами.
Все предложения от Tefal находятся на этой странице сайта. Перечень акций и промокодов обновляется ежедневно, так что здесь покупатели найдут только действующие бонусы, которыми можно воспользоваться сегодня.
В магазине Tefal есть собственная служба доставки, которая бесплатно транспортирует заказы по Москве и Санкт-Петербургу, а также обеим столичным областям. Покупатели также могут забрать товары из точек выдачи. Для этого выберите пункт с ближайшим адресом при оформлении заказа.
Доставку в другие регионы обеспечивают транспортные компании:
DPD,
PONY EXPRESS,
EMS,
Почта России.
Цена доставки рассчитывается при оформлении заказа. В Tefal действует акция, в рамках которой клиенты, заказывающие товар на определенную сумму, получают бесплатную доставку. Детальнее ознакомиться с условиями можно на сайте. Предложение действует при онлайн-оплате переводом через банковскую систему или картой. Товары, заказанные наложенным платежом, не участвуют в акции.
Покупку предлагают оплатить несколькими способами — банковской картой онлайн или в момент приема посылки, наличными или банковским переводом. Для оплаты можно использовать подарочный сертификат. Оплату нужно совершать после применения промокода и отображения в корзине суммы с учетом снижения цены.
Наибольшей популярностью в Tefal пользуется посуда для приготовления пищи. Особенность моделей — наличие стойкого антипригарного покрытия, на котором продукты можно готовить с минимальным количеством масла. На сайте представлена и масса других товаров. Чтобы покупатели могли быстро найти то, что их интересует, все модели классифицированы по категориям:
для повседневной готовки — сковороды, кастрюли, контейнеры и прочая посуда;
для глажки — ручные утюги, аксессуары и доски;
для приготовления напитков — кофеварки, соковыжималки, чайники;
для подготовки продуктов — измельчители, кухонные комбайны;
для приготовления блюд — фритюрницы, пароварки, грили, вафельницы, йогуртницы и т.д.;
весы — безмен, напольные;
пылесосы — классические, моющие, роботы;
климатическая техника.
Акционные предложения и товары, попавшие на распродажу, представлены в отдельных разделах. Скидочные купоны применяются на всю продукцию, но это может зависеть от условий конкретной акции.
Необходимо зайти на страницу Tefal и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Tefal необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Tefal.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Скидка 7% на ВСЁ по промокоду Tefal
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|До минус 30% на капельные кофеварки
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|Ножи с выгодой до 35%
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