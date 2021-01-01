Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Все майки | Март 2021

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Посетить Все майки.ру
Контакты Все майки.ру

Юридический адрес:
Москва, Пресненская набережная, 2 (ТРЦ Афимолл Сити, 1 этаж)

Электронная почта:
info@vsemayki.ru

Телефон:
+7 (495) 646-87-67

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Стильно, модно, индивидуально!

В условиях перенасыщенности масс-маркета каждый стремится быть уникальным: один красит волосы в голубой цвет, другой прокалывает уши в нескольких местах, а третий и вовсе боится таких экспериментов с внешностью. Это не проблема, потому что создатели проекта Всемайки.ру позаботились ... об этом. Экстравагантный дизайн, собственный логотип или отрывок из любимого комикса можно разместить на футболке, кружке, кепке и даже рюкзаке. Каждый сезон магазин радует клиентов распродажами, скидки на которых достигают 70%! А чтобы получить дополнительный дисконт необходимо применить промокод Все майки в моменте оформления заказа.


Посетить Все майки.ру
Контакты Все майки.ру

Юридический адрес:
Москва, Пресненская набережная, 2 (ТРЦ Афимолл Сити, 1 этаж)

Электронная почта:
info@vsemayki.ru

Телефон:
+7 (495) 646-87-67

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
Kari
O'stin
reebok

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Специальные предложения от Все майки.ру

Скидки и промокоды в магазине Vsemayki

Скидки и промокоды в магазине Vsemayki

В магазине регулярно проводятся акции, в рамках которых клиенты получают скидки на отдельные товары. Достаточно оформить покупку в период мероприятия. Участие в акции позволяет сэкономить до 70% стоимости заказа. Снизить расходы можно и с помощью промокодов – купонов, содержащих буквенно-цифровой код.

Активировав такой бонус, получаешь скидку – проценты или фиксированную сумму на конкретный товар или всю корзину. Зарегистрированные посетители, подписавшись на рассылку, сразу получают промокод на первый заказ прямо на электронную почту. В дальнейшем такие подарки становятся регулярными.

Купоны распространяют среди участников общественных мероприятий: фестивалей, турниров, викторин. Они доступны в социальных соцсетях и на многих тематических интернет-площадках. Проще всего найти актуальные промокоды магазина «Всемайки» на нашем сайте. Чтобы получить скидку, достаточно сделать несколько простых шагов:

  1. Заполните корзину заказа.

  2. Перейдите к оформлению покупки.

  3. Введите промокод в одноименном поле.

  1. Нажмите «Применить». 

  2. Удостоверьтесь, что скидка получена.

  3. Нажмите «Оформить заказ». 

При наличии текущей акционной скидки код поможет ее увеличить. Есть смысл пробовать и просроченные купоны. Компания не всегда закрывает акции сразу после указанной даты. Если действующий промокод не активируется, обратитесь в службу поддержки.

Подробнее о магазине Всемайки

Подробнее о магазине Всемайки

Интернет-магазин Vsemayki – место, где можно приобрести одежду, подарки и аксессуары с оригинальными красочными принтами. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска могут оценить товар воочию в одном из фирменных центров. На сайте есть онлайн-конструктор для создания собственных печатных изображений. Нужно лишь выбрать позицию из каталога и нажать «Изменить дизайн». 

Эксклюзивные товары в магазине Vsemayki

Эксклюзивные товары в магазине Vsemayki

Поиски нужной картинки или надписи потребуют времени, так как предлагается более 150 тыс. макетов. Если ни один вариант не подходит, разработайте собственное решение и получите полный эксклюзив. Созданное изображение будет воспроизведено с идеальной точностью. Для печати на текстиле используется принтер MS JP4 Evo Textile Version – инновационная модель, взятая на вооружение ведущими разработчиками одежды. Дизайнеры могут зарабатывать на своих идеях, участвуя в партнерской программе. 

Магазин «Всемайки» – это:

  • оригинальная продукция;

  • многоступенчатая система проверки качества;

  • доставка в любую точку страны и мира;

  • наличие лицензий ведущих брендов, включая Disney, Warner Bros, Cartoon Network, Turner.

Оплата, доставка, возврат в интернет-магазине Vsemayki

Оплата, доставка, возврат в интернет-магазине Vsemayki

На обмен или возврат некачественной продукции есть 30 дней. Дополнительные расходы в этом случае компания берет на себя. Вернуть покупку без причины можно в течение недели. Возврат предметов с оригинальным принтом допускается только при ненадлежащем качестве. 

Оплатить покупку можно банковской картой (VISA, Mastercard) или через электронный платежный сервис (QIWI, Яндекс.Деньги). Если хотите предварительно убедиться в качестве и полноте комплектации, рассчитайтесь с курьером наличными при получении. Если посылка отправляется на отделение Почты России, придется заплатить комиссию 2% (от 50 рублей) за денежный перевод.

Курьерскую доставку осуществляют компании СДЭК, СДЭК и Dostavista (в пределах МКАД). Сделать заказ можно даже из-за границы. Стоимость и сроки зависят от расстояния, веса и габаритов груза. Узнать текущий статус посылки онлайн можно в любое время на сайте Vsemayki. Достаточно указать адрес электронной почты или номер телефона, указанный при регистрации.

Оформить покупку в интернет-магазине «Всемайки» можно прямо сейчас. Сделайте креативный подарок себе, своим близким или знакомым. Здесь нет никаких ограничений для фантазии. Напоминаем, что изображение может быть каким угодно. Не забывайте изучать скидочные предложения и активировать промокоды, доступные на нашем сайте.

Популярные товары на сайте Vsemayki

Популярные товары на сайте Vsemayki

Скидки и промокоды распространяются на все категории товаров. Доступны следующие разделы:

  • Одежда для детей и взрослых. Брюки и юбки, майки, футболки, платья, куртки, толстовки, головные уборы.

  • Аксессуары. Сумки, сувениры, игрушки, брелоки, обложки для документов, автонаклейки.

  • Посуда. Кружки, фляги, бутылки.

  • Чехлы для мобильных телефонов.

  • Предметы интерьера. Шторы, подушки, пледы, скатерти, картины и плакаты. 

Найти интересующий товар можно в соответствующей категории или путем ввода названия в строку поиска. Чтобы создать оригинальный принт, зайдите в онлайн-конструктор. Здесь можно указать цвет, загрузить рисунки и текст, задать положение и размеры изображения. Заказ будет выполнен в полном соответствии с указанными параметрами.

Независимо от того, покупает клиент готовую продукцию или заказывает оригинальную печать, принт надолго сохранит первоначальную яркость и четкость. В процессе производства мастера Vsemayki используют новейшие методы: термотрансфер, сублимацию и DTG. Качество товара подтверждается уровнем продаж – магазин принимает более полумиллиона заказов в год.

Часто задаваемые вопросы про Все майки.ру

★ Как получить промокоды в Все майки.ру?

Необходимо зайти на страницу Все майки.ру и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Все майки.ру?

Чтобы воспользоваться промокодом от Все майки.ру необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Все майки.ру доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 8

★ Все ли предложения Все майки.ру актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Все майки.ру.

★ Почему стоит использовать купоны Все майки.ру?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Все майки.ру

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от Все майкине требуется
ПромокодКупоны Все Майки на скидку 500 рублей за подписку на новостине ***
СкидкаСкидка до 40% на атрибутику и подарки для геймеровне требуется
СкидкаСкидка до 50% на весенней распродажене требуется
СкидкаЗащитные маски с принтами со скидкой 30%не требуется

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