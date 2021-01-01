Как использовать промокоды Yandex.Afisha

Промокод – это купон, дающий право на скидку. Он содержит буквенно-цифровой код, который вводят при покупке билета. Рассчитываться нужно только картой. Такие промокоды дают в подарок при подписке на рассылку, первом заказе, участии в акции или конкурсе. Срок действия купонов ограничен, поэтому не стоит затягивать с активацией.

Для покупки со скидкой достаточно нескольких простых шагов:

Выберите мероприятие на Яндекс.Афише. Закажите билеты. Перейдите на страницу подтверждения заказа. Скопируйте код из актуального купона. Заполните поле «Ввести промокод».

Убедитесь, что сумма поменялась. Переходите к оплате.

Промокод не получится активировать, если рассчитываться напрямую через Яндекс.Деньги. Проблему легко устранить, заведя виртуальную карту этой платежной системы. Если заказчик решит сдать билеты, средства вернут с учетом скидки.

Иногда клиенты оформляют заказ с промокодом, но впоследствии отказываются от услуги. Купон при этом не сгорает. Если в течение 15 минут деньги не будут перечислены, код можно использовать для другой покупки. Промокод не действителен, если срок акции истек или ее условия не предусматривают скидку на конкретную позицию. В остальных случаях при проблемах с активацией обратитесь в службу поддержки.