Спасибо за оценку!

8 оценок поставлено средняя 4.7

Промокоды и скидки Яндекс Афиша | Март 2021

Свежие акции на покупку билетов от Яндекс Афиша. Актуальных купонов: 20

350Р
на ВСЁ

Промокод
Промокод Яндекс Афиша: -350 рублей на ВСЁ при подписке на уведомления
Истекает через 136 дней

1000Р
купон

Скидка
Слушаем треки Касты с билетами от 1000 рублей с купоном Яндекс Афиша
Истекает через 6 дней

1800Р
купон

Скидка
Посетить концерт группы Артик и Асти можно с билетами от 1800 рублей
Истекает через 35 дней

1000Р
купон

Скидка
Отдыхаем всей семьей! Билеты в театр на Таганке от 1000 рублей
Истекает через 3 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Подборка со всеми бесплатными событиями Москвы
Истекает через 14 дней

2500Р
купон

Скидка
Идем на концерт NoizeMC! Билеты от 2500 рублей по промокоду Яндекс Афиша
Истекает через 18 дней

3100Р
купон

Скидка
Концерт Маятник Фуко с билетами от 3100 рублей
Истекает через 68 дней

1000Р
купон

Скидка
Успей купить билеты на концерт Веры Брежневой от 1000 рублей
Истекает через 10 дней

1000Р
купон

Скидка
Билеты на Спектакль "Отелло" в театре на Таганке от 1000 рублей
Истекает через 4 дня

350Р
купон

Скидка
Вход на спектакль "Все оттенки голубого" от 350 рублей по купону Yandex Afisha
Истекает через 28 дней

500Р
купон

Скидка
Спектакль "Дамское счастье" с билетами от 500 рублей по промокоду Яндекс Афиша
Истекает через 8 дней

2000Р
купон

Скидка
Дождались! Идем на концерт Ghostemane от 2000 рублей
Истекает через 197 дней

750Р
купон

Скидка
Смотрим "Мастер и Маргарита" с билетами от 750 рублей по промокоду Яндекс Афиша на скидку
Истекает через 19 дней

400Р
купон

Скидка
Смотрим вместе "Достучаться до небес" в кино: билеты от 400 рублей
Истекает через 4 дня

1500Р
купон

Скидка
Для фанатов PHARAON: билеты на концерт от 1500 рублей
Истекает через 39 дней

1800Р
купон

Скидка
Билеты на спектакль "Шахматы" от 1800 рублей с промокодом Яндекс Афиша
Истекает через 3 дня

5500Р
купон

Скидка
Юбилейный фестиваль EDM: успей купить билеты от 5500 рублей
Истекает через 206 дней

1000Р
купон

Скидка
Отдыхаем вместе: концерт "Крематорий" с билетами от 1000 рублей
Истекает через 4 дня

Лучшая
цена

Скидка
Билеты за 12000 рублей на живой саундрек "Брат 2" с купоном Yandex Afisha
Истекает через 5 дней

1000Р
купон

Скидка
Билеты на спектакль "Леди на день" от 1000 рублей
Истекает через 11 дней

350Р
на ВСЁ

Промокод
Промокод Яндекс Афиша: -350 рублей на ВСЁ при подписке на уведомления
Истекает через 136 дней

1000Р
купон

Скидка
Слушаем треки Касты с билетами от 1000 рублей с купоном Яндекс Афиша
Истекает через 6 дней

1800Р
купон

Скидка
Посетить концерт группы Артик и Асти можно с билетами от 1800 рублей
Истекает через 35 дней

1000Р
купон

Скидка
Отдыхаем всей семьей! Билеты в театр на Таганке от 1000 рублей
Истекает через 3 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Подборка со всеми бесплатными событиями Москвы
Истекает через 14 дней

2500Р
купон

Скидка
Идем на концерт NoizeMC! Билеты от 2500 рублей по промокоду Яндекс Афиша
Истекает через 18 дней

3100Р
купон

Скидка
Концерт Маятник Фуко с билетами от 3100 рублей
Истекает через 68 дней

1000Р
купон

Скидка
Успей купить билеты на концерт Веры Брежневой от 1000 рублей
Истекает через 10 дней

1000Р
купон

Скидка
Билеты на Спектакль "Отелло" в театре на Таганке от 1000 рублей
Истекает через 4 дня

350Р
купон

Скидка
Вход на спектакль "Все оттенки голубого" от 350 рублей по купону Yandex Afisha
Истекает через 28 дней

500Р
купон

Скидка
Спектакль "Дамское счастье" с билетами от 500 рублей по промокоду Яндекс Афиша
Истекает через 8 дней

2000Р
купон

Скидка
Дождались! Идем на концерт Ghostemane от 2000 рублей
Истекает через 197 дней

750Р
купон

Скидка
Смотрим "Мастер и Маргарита" с билетами от 750 рублей по промокоду Яндекс Афиша на скидку
Истекает через 19 дней

400Р
купон

Скидка
Смотрим вместе "Достучаться до небес" в кино: билеты от 400 рублей
Истекает через 4 дня

1500Р
купон

Скидка
Для фанатов PHARAON: билеты на концерт от 1500 рублей
Истекает через 39 дней

1800Р
купон

Скидка
Билеты на спектакль "Шахматы" от 1800 рублей с промокодом Яндекс Афиша
Истекает через 3 дня

5500Р
купон

Скидка
Юбилейный фестиваль EDM: успей купить билеты от 5500 рублей
Истекает через 206 дней

1000Р
купон

Скидка
Отдыхаем вместе: концерт "Крематорий" с билетами от 1000 рублей
Истекает через 4 дня

Лучшая
цена

Скидка
Билеты за 12000 рублей на живой саундрек "Брат 2" с купоном Yandex Afisha
Истекает через 5 дней

1000Р
купон

Скидка
Билеты на спектакль "Леди на день" от 1000 рублей
Истекает через 11 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Frendi

-35%

Акция

Bluetooth-наушники с микрофоном Hiper с выгодой до 35%

Tutu.ru

/

Акция

Промокод Туту: билеты от 675 рублей Челябинск - Екатеринбург

Wink

-179Р

Акция

Покупай подписку "Лайт" за 179 рублей в месяц по промокоду Винк

Розовый кролик

-990Р

Акция

От 990 рублей шикарные корсеты

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

370Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Промокод Яндекс Афиша -370 рублей на ВСЁ

Эксклюзив для новых клиентов! Промокод активен при заказе на сумму 1500 рублей. Скидка не распространяется на билеты в кино. Скрасьте одинокий вечер или разделите эмоции в компании близких!

150Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Купоны Яндекс Афиша: -150 рублей на ВСЁ при заказе от 1500 рублей

350Р
на ВСЁ

Промокод
Промокод Яндекс Афиша: -350 рублей при заказе от 1500 рублей

Действует на все мероприятия, кроме посещения кинотеатра.

300Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Применив промокод Яндекс Афиша, скидка составит 300 рублей на ВСЁ

Действует при сумме заказа от 2900 рублей.

370Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Промокод Яндекс Афиша: -370 рублей на ВСЁ

Эксклюзив для новых клиентов! Промокод активен при заказе на сумму 1500 рублей. Скидка не распространяется на билеты в кино. Скрасьте одинокий вечер или разделите эмоции в компании близких!

150Р
на ВСЁ

Промокод
Эксклюзив
Яндекс Афиша купоны дарят скидку 150 рублей на ВСЁ от 1500 рублей

Популярные магазины

Скидки до 30%

Вы хотели бы не пропустить ни одного мероприятия в Вашем городе, но похудевший кошелек просит пощады? На помощь придут скидки от онлайн-платформы Яндекс.Афиша! Приобретайте билеты на фестивали со скидкой до 15%, на шоу и цирковые представления со скидкой до 20%, а на спектакли и в к ... инотеатры с улетной скидкой аж до 30%! Внимательно следите за обновлениями на сайте, ведь специальные предложения регулярно обновляются. Хотите сэкономить уже сейчас? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Яндекс Афиша и посещайте мероприятия с выгодой!


Посетить Яндекс.Афиша
Контакты Яндекс.Афиша

Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16

Электронная почта:
client-service@yandex-team.ru

Телефон:
8 (495) 739-22-22

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
Буквоед
Frendi
Издательство МИФ
Республика
Нетология
Мосцветторг

Спасибо за оценку!

8 оценок поставлено средняя 4.7

Скидки до 30%

Вы хотели бы не пропустить ни одного мероприятия в Вашем городе, но похудевший кошелек просит пощады? На помощь придут скидки от онлайн-платформы Яндекс.Афиша! Приобретайте билеты на фестивали со скидкой до 15%, на шоу и цирковые представления со скидкой до 20%, а на спектакли и в к ... инотеатры с улетной скидкой аж до 30%! Внимательно следите за обновлениями на сайте, ведь специальные предложения регулярно обновляются. Хотите сэкономить уже сейчас? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Яндекс Афиша и посещайте мероприятия с выгодой!


Посетить Яндекс.Афиша
Контакты Яндекс.Афиша

Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16

Электронная почта:
client-service@yandex-team.ru

Телефон:
8 (495) 739-22-22

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
Буквоед
Frendi
Издательство МИФ
Республика
Нетология
Мосцветторг

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Яндекс.Афиша

Как использовать промокоды Yandex.Afisha

Как использовать промокоды Yandex.Afisha

Промокод – это купон, дающий право на скидку. Он содержит буквенно-цифровой код, который вводят при покупке билета. Рассчитываться нужно только картой. Такие промокоды дают в подарок при подписке на рассылку, первом заказе, участии в акции или конкурсе. Срок действия купонов ограничен, поэтому не стоит затягивать с активацией. 

Для покупки со скидкой достаточно нескольких простых шагов:

  1. Выберите мероприятие на Яндекс.Афише.

  2. Закажите билеты.

  3. Перейдите на страницу подтверждения заказа.

  4. Скопируйте код из актуального купона.

  5. Заполните поле «Ввести промокод».

  1. Убедитесь, что сумма поменялась.

  2. Переходите к оплате.  

Промокод не получится активировать, если рассчитываться напрямую через Яндекс.Деньги. Проблему легко устранить, заведя виртуальную карту этой платежной системы. Если заказчик решит сдать билеты, средства вернут с учетом скидки.

Иногда клиенты оформляют заказ с промокодом, но впоследствии отказываются от услуги. Купон при этом не сгорает. Если в течение 15 минут деньги не будут перечислены, код можно использовать для другой покупки. Промокод не действителен, если срок акции истек или ее условия не предусматривают скидку на конкретную позицию. В остальных случаях при проблемах с активацией обратитесь в службу поддержки.

Как еще сэкономить на Яндекс.Афише

Как еще сэкономить на Яндекс.Афише

Постоянные пользователи сервиса могут рассчитываться баллами, полученными в рамках программы лояльности. Правила начисления зависят от конкретного населенного пункта. Например, в Москве на первую покупку дарят 10% или 15% (при наличии платной подписки Яндекс.Плюс) от общей стоимости. При последующих заказах кешбэк составит 5–10%. 

За месяц житель столицы может накопить до 2000 баллов (за год – до 4000). Ими разрешается расплачиваться за билеты на любые мероприятия, кроме кино, но минимум 20% стоимости заказа нужно перевести с карты или Яндекс.Денег. Балл приравнен к одному рублю. Если используется промокод и/или скидка, виртуальные средства не принимают. Чтобы накапливать баллы, нужно завести аккаунт. 

На сайте есть раздел «Скидки», в котором отображается информация о текущих акциях. Они устраиваются не так часто, как хотелось бы, поэтому активнее пользуйтесь купонами. Если хотите сделать кому-то приятное, можно приобрести подарочный сертификат номиналом от 1000 до 5000 рублей. Учтите, что когда человек приобретает билеты по цене ниже номинала карты, оставшиеся средства сгорают. Если суммы сертификата недостаточно, нужно просто доплатить остаток.

Как работает Yandex.Afisha

Как работает Yandex.Afisha

Прежде чем приступать к изучению анонсов, убедитесь, что речь идет о вашем городе. Название населенного пункта отображается в правом верхнем углу главной страницы. При необходимости поменяйте на нужное наименование. Если знаете, что именно вас интересует, просто введите название мероприятия или места, в котором оно будет проходить. e

Система подсказок поможет быстро найти интересные события, запланированные на ближайшие дни. Есть фильтрация по жанру и дате. Подписавшиеся на рассылку Яндекс.Афиша получают нужную информацию на электронный почтовый ящик или телефон. Можно сразу приобрести билеты или отложить покупку на потом, сохранив мероприятие в «Моей Афише».

Время дарить эмоции

Время дарить эмоции

Стараетесь не пропускать интересных культурно-развлекательных мероприятий в родном городе? Яндекс.Афиша – сервис, своевременно оповещающий о предстоящих событиях в мире театра, кино, музыки и спорта. Также здесь всегда можно приобрести билеты со скидкой.

Куда можно сходить

Куда можно сходить

Скидки предлагают во всех категориях, за исключением кино. Доступны следующие развлечения:

  • концерты;

  • театральные спектакли;

  • шоу;

  • киносеансы;

  • спортивные соревнования;

  • лекции;

  • мастер-классы;

  • онлайн-трансляции и др.

Владельцам айфонов рекомендуется мобильная Яндекс.Афиша. Для установки приложения нужна версия iOS от 9.0. Это действительно удобно. Пользователи программы постоянно получают новые промокоды и могут безопасно рассчитываться через Apple Pay. На них распространяются все преимущества программы лояльности.

Оплата и возврат билетов на сайте Яндекс.Афиша

Оплата и возврат билетов на сайте Яндекс.Афиша

Заказ можно отменить, но деньги не всегда возвращают в полном объеме. Всю сумму выплатят, если до события осталось больше 10 дней или его отменили/перенесли. Организаторы часто готовы пойти навстречу, когда у отказника есть уважительная причина. В остальных случаях придется удовлетвориться 30–50% стоимости, а то и вовсе получить отказ в компенсации. 

Рассчитываться за покупку можно банковской картой или Яндекс.Деньгами. В последнем случае нужно авторизоваться на Yandex. Билеты на отдельные мероприятия распространяются только через кассы, поэтому на страницах этих событий доступно лишь расписание. При заказе следует указать цену, дату и места. Если предусмотрена свободная рассадка, достаточно забронировать нужное количество мест.

В стоимость включена комиссия 10%. Эти средства предназначаются партнерам Яндекс.Афиши. Билеты присылают PDF-файлом на email, их нужно распечатать. На телефон придет SMS с номером заказа. Будьте внимательны при заполнении формы. Если адрес почты указан неточно, поменять его на правильный не получится.

Часто задаваемые вопросы про Яндекс.Афиша

★ Как получить промокоды в Яндекс.Афиша?

Необходимо зайти на страницу Яндекс.Афиша и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Яндекс.Афиша?

Чтобы воспользоваться промокодом от Яндекс.Афиша необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Яндекс.Афиша доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 20

★ Все ли предложения Яндекс.Афиша актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Яндекс.Афиша.

★ Почему стоит использовать купоны Яндекс.Афиша?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Яндекс.Афиша

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Яндекс Афиша: -350 рублей на ВСЁ при подписке на уведомленияпри***
СкидкаСлушаем треки Касты с билетами от 1000 рублей с купоном Яндекс Афишане требуется
СкидкаПосетить концерт группы Артик и Асти можно с билетами от 1800 рублейне требуется
СкидкаОтдыхаем всей семьей! Билеты в театр на Таганке от 1000 рублейне требуется
СкидкаПодборка со всеми бесплатными событиями Москвыне требуется
СкидкаИдем на концерт NoizeMC! Билеты от 2500 рублей по промокоду Яндекс Афишане требуется
СкидкаКонцерт Маятник Фуко с билетами от 3100 рублейне требуется
СкидкаУспей купить билеты на концерт Веры Брежневой от 1000 рублейне требуется
СкидкаБилеты на Спектакль "Отелло" в театре на Таганке от 1000 рублейне требуется
СкидкаВход на спектакль "Все оттенки голубого" от 350 рублей по купону Yandex Afishaне требуется
СкидкаСпектакль "Дамское счастье" с билетами от 500 рублей по промокоду Яндекс Афишане требуется
СкидкаДождались! Идем на концерт Ghostemane от 2000 рублейне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.