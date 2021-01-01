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Юридический адрес:
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Электронная почта:
client-service@yandex-team.ru
Телефон:
8 (495) 739-22-22
Соц. сети:
8 оценок поставлено средняя 4.7
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Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16
Электронная почта:
client-service@yandex-team.ru
Телефон:
8 (495) 739-22-22
Соц. сети:
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Промокод – это купон, дающий право на скидку. Он содержит буквенно-цифровой код, который вводят при покупке билета. Рассчитываться нужно только картой. Такие промокоды дают в подарок при подписке на рассылку, первом заказе, участии в акции или конкурсе. Срок действия купонов ограничен, поэтому не стоит затягивать с активацией.
Для покупки со скидкой достаточно нескольких простых шагов:
Выберите мероприятие на Яндекс.Афише.
Закажите билеты.
Перейдите на страницу подтверждения заказа.
Скопируйте код из актуального купона.
Заполните поле «Ввести промокод».
Убедитесь, что сумма поменялась.
Переходите к оплате.
Промокод не получится активировать, если рассчитываться напрямую через Яндекс.Деньги. Проблему легко устранить, заведя виртуальную карту этой платежной системы. Если заказчик решит сдать билеты, средства вернут с учетом скидки.
Иногда клиенты оформляют заказ с промокодом, но впоследствии отказываются от услуги. Купон при этом не сгорает. Если в течение 15 минут деньги не будут перечислены, код можно использовать для другой покупки. Промокод не действителен, если срок акции истек или ее условия не предусматривают скидку на конкретную позицию. В остальных случаях при проблемах с активацией обратитесь в службу поддержки.
Постоянные пользователи сервиса могут рассчитываться баллами, полученными в рамках программы лояльности. Правила начисления зависят от конкретного населенного пункта. Например, в Москве на первую покупку дарят 10% или 15% (при наличии платной подписки Яндекс.Плюс) от общей стоимости. При последующих заказах кешбэк составит 5–10%.
За месяц житель столицы может накопить до 2000 баллов (за год – до 4000). Ими разрешается расплачиваться за билеты на любые мероприятия, кроме кино, но минимум 20% стоимости заказа нужно перевести с карты или Яндекс.Денег. Балл приравнен к одному рублю. Если используется промокод и/или скидка, виртуальные средства не принимают. Чтобы накапливать баллы, нужно завести аккаунт.
На сайте есть раздел «Скидки», в котором отображается информация о текущих акциях. Они устраиваются не так часто, как хотелось бы, поэтому активнее пользуйтесь купонами. Если хотите сделать кому-то приятное, можно приобрести подарочный сертификат номиналом от 1000 до 5000 рублей. Учтите, что когда человек приобретает билеты по цене ниже номинала карты, оставшиеся средства сгорают. Если суммы сертификата недостаточно, нужно просто доплатить остаток.
Прежде чем приступать к изучению анонсов, убедитесь, что речь идет о вашем городе. Название населенного пункта отображается в правом верхнем углу главной страницы. При необходимости поменяйте на нужное наименование. Если знаете, что именно вас интересует, просто введите название мероприятия или места, в котором оно будет проходить. e
Система подсказок поможет быстро найти интересные события, запланированные на ближайшие дни. Есть фильтрация по жанру и дате. Подписавшиеся на рассылку Яндекс.Афиша получают нужную информацию на электронный почтовый ящик или телефон. Можно сразу приобрести билеты или отложить покупку на потом, сохранив мероприятие в «Моей Афише».
Стараетесь не пропускать интересных культурно-развлекательных мероприятий в родном городе? Яндекс.Афиша – сервис, своевременно оповещающий о предстоящих событиях в мире театра, кино, музыки и спорта. Также здесь всегда можно приобрести билеты со скидкой.
Скидки предлагают во всех категориях, за исключением кино. Доступны следующие развлечения:
концерты;
театральные спектакли;
шоу;
киносеансы;
спортивные соревнования;
лекции;
мастер-классы;
онлайн-трансляции и др.
Владельцам айфонов рекомендуется мобильная Яндекс.Афиша. Для установки приложения нужна версия iOS от 9.0. Это действительно удобно. Пользователи программы постоянно получают новые промокоды и могут безопасно рассчитываться через Apple Pay. На них распространяются все преимущества программы лояльности.
Заказ можно отменить, но деньги не всегда возвращают в полном объеме. Всю сумму выплатят, если до события осталось больше 10 дней или его отменили/перенесли. Организаторы часто готовы пойти навстречу, когда у отказника есть уважительная причина. В остальных случаях придется удовлетвориться 30–50% стоимости, а то и вовсе получить отказ в компенсации.
Рассчитываться за покупку можно банковской картой или Яндекс.Деньгами. В последнем случае нужно авторизоваться на Yandex. Билеты на отдельные мероприятия распространяются только через кассы, поэтому на страницах этих событий доступно лишь расписание. При заказе следует указать цену, дату и места. Если предусмотрена свободная рассадка, достаточно забронировать нужное количество мест.
В стоимость включена комиссия 10%. Эти средства предназначаются партнерам Яндекс.Афиши. Билеты присылают PDF-файлом на email, их нужно распечатать. На телефон придет SMS с номером заказа. Будьте внимательны при заполнении формы. Если адрес почты указан неточно, поменять его на правильный не получится.
Необходимо зайти на страницу Яндекс.Афиша и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Яндекс.Афиша необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Промокод Яндекс Афиша: -350 рублей на ВСЁ при подписке на уведомления
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