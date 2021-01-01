Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Зарина | Март 2021

Стильная одежда для женщин и девочек со скидкой. Актуальных купонов: 11

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Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка на все заказы

Для регионов: Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО

Истекает через 43 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Встречай новинки эксклюзивной онлайн коллекции от Зарина
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60%
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Чтобы стать участником бонусной программы Zarina, совершите покупку и заполните анкету в магазине розничной сети или пройдите регистрацию на сайте. Совершайте с бонусной программой выгодные покупки в магазинах Zarina или на сайте интернет-магазина. За вступление в бонусную программу ... вы получаете 1000 бонусов, пригласите друзей и получите за каждого промокод Зарина на 1000 бонусов. Бонусы накапливаются с каждой покупкой оплачивайте ими до 30% стоимости покупки.


Посетить Zarina
Контакты Zarina

Юридический адрес:
Адрес: 123317, Россия, Москва, наб. Пресненская, д.6, стр.2, оф.33, 45 эт, БЦ «Москва-Сити», башня «Империя»

Электронная почта:
zarina@lmexpress.ru

Телефон:
8 800 250 05 57

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Бонусная программа

Чтобы стать участником бонусной программы Zarina, совершите покупку и заполните анкету в магазине розничной сети или пройдите регистрацию на сайте. Совершайте с бонусной программой выгодные покупки в магазинах Zarina или на сайте интернет-магазина. За вступление в бонусную программу ... вы получаете 1000 бонусов, пригласите друзей и получите за каждого промокод Зарина на 1000 бонусов. Бонусы накапливаются с каждой покупкой оплачивайте ими до 30% стоимости покупки.


Посетить Zarina
Контакты Zarina

Юридический адрес:
Адрес: 123317, Россия, Москва, наб. Пресненская, д.6, стр.2, оф.33, 45 эт, БЦ «Москва-Сити», башня «Империя»

Электронная почта:
zarina@lmexpress.ru

Телефон:
8 800 250 05 57

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
DC shoes
Vans
Ecco

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Специальные предложения от Zarina

Как воспользоваться скидочным купоном Zarina

Как воспользоваться скидочным купоном Zarina

Актуальные предложения официального интернет-магазина представлены на страницах нашего портала. Выберите тип интересующего бонуса и нажмите на кнопку «Открыть промокод». После этого появится набор букв и цифр, которые будут автоматически скопированы, или надпись, сообщающая, что код не нужен. Далее:

  1. Дождитесь автоматического перенаправления на сайт, которое произойдет через несколько секунд.

  2. Выберите товары из каталога. В зависимости от типа промокода, он может применяться только на первую покупку или на категорию вещей. Это стоит учесть при выборе.

  3. Переместите товары в корзину. Для этого выберите позицию, укажите размер вещи и нажмите «В корзину».

  4. Перейдите к оформлению заказа.

  5. В корзине будет поле для ввода промокода, заполните его.

  6. Нажмите на стрелочку возле номера купона, чтобы применить его.

После этого промокод будет применен, а цена заказа — пересчитана с учетом скидки. Иногда вводить скидочный купон не нужно — в каталоге отображается уже сниженная цена, но в некоторых предложениях для получения скидки нужно выполнить дополнительные действия. Например, чтобы получить промокод за подписку, нужно:

  1. Ввести адрес электронной почты.

  2. Перейти на почту и найти письмо от магазина Zarina.

  3. Скопировать код купона.

  4. Использовать его по обычной схеме.

Но купоны — отнюдь не единственный способ снизить цены в Zarina.

История магазина Зарина

История магазина Зарина

Первый магазин «Зарина» был открыт в 1993 году. Он появился в Санкт-Петербурге как точка для реализации продукции ЗАО «Первомайская Заря». Акцент делался на комфортности, эргономичности и доступности вещей. Интернет-магазин открыли в 2002 году, примерно в это же время компания начинает проводить модные показы. 

Сегодня «Зарина» — это комфортные и стильные вещи, которые продаются по всей России. Уже открыто 130 фирменных бутиков, и это число постоянно растет. Компания постоянно придумывает новые способы заинтересовать покупателей. Помимо регулярного обновления коллекций, клиентов привлекают скидками и подарками.

Как покупать в Zarina со скидкой

Как покупать в Zarina со скидкой

Привилегии ждут постоянных покупателей бренда. Если подписаться на рассылку, на почту будет приходить актуальная информация о новых акциях и распродажах. Можно также:

  • Следить за обновлением действующих промокодов и акций на нашем сайте. Купоны и акционные предложения на этой странице постоянно обновляются и действуют на покупку сегодня.

  • Отдавать предпочтение моделям прошлых сезонов или выставленным на межсезонных распродажах. На одном наряде можно сэкономить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Для этого откройте раздел Sale.

  • Стать участником бонусной системы. Для этого найдите раздел «Бонусы» и перейдите туда. Здесь потребуется ввести персональную информацию: адрес электронной почты, ФИО, номер контактного телефона, день рождения. Поставьте галочки возле пункта «Я соглашаюсь с правилами программы» и нажмите «Зарегистрироваться». После этого вы получите скидку на первый заказ и доступ к другим преимуществам бонусной системы. В рамках этой программы начисляются бонусы для оплаты новых покупок.

  • Оплачивать онлайн. Если платить за покупки после введения промокода и оформления онлайн одним из перечисленных способов, можно сэкономить процент от суммы покупки.

  • Следить за акциями. В интернет-магазине есть раздел «Новости и акции», где находятся позиции с выгодными условиями: по сниженной цене, с подарками или бесплатной доставкой.

Если пользоваться этими советами, накапливать бонусы и расплачиваться ими, можно получать больше товаров, а платить — меньше. Кроме того, в рамках акций Zarina предлагает подарки и скидки.

Оплата и доставка

Оплата и доставка

Магазин Zarina предлагает следующие варианты оплаты: наличными или по безналичному расчету при получении, банковской картой при оформлении заказа. Доставка осуществляется Почтой России или курьерской службой. Забрать посылку можно в любом пункте самовывоза, выбрав адрес при оформлении заказа.

Что предлагает Zarina

Что предлагает Zarina

Акции магазина чаще распространяются на новые коллекции, которые только готовятся к выпуску, или наряды прошлых сезонов. Всегда востребованы женские платья, футболки и джемперы, но в каталоге есть и другие интересные вещи.

В разделе «Новинки» находятся вещи, которые только поступили в продажу. Здесь собраны предложения, соответствующие трендам текущего или предстоящего сезона.

В категории «Аксессуары» представлены кошельки, бижутерия, сумки, очки, ремни, носки, платки, шарфы и прочее.

В разделе «Одежда» находятся пальто, куртки, платья, комбинезоны, блузки, джинсы, брюки, рубашки, жакеты, майки, костюмы.

Товары по сниженной цене находятся в категории Sale, на них также можно получить дополнительную скидку, используя промокод. Чтобы покупатели могли выбрать готовые стилистические решения, а не только отдельные вещи, создан раздел Lookbook. В нем собраны фото образов, созданных на основе одежды Zarina, перечислены использованные на фото модели и цены на них.

Часто задаваемые вопросы про Zarina

★ Как получить промокоды в Zarina?

Необходимо зайти на страницу Zarina и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Zarina?

Чтобы воспользоваться промокодом от Zarina необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Zarina доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Zarina актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Zarina.

★ Почему стоит использовать купоны Zarina?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Zarina

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Зарина: 10% на ВСЁ за подписку на новостипри***
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СкидкаБесплатная доставка на все заказыне требуется
СкидкаВстречай новинки эксклюзивной онлайн коллекции от Заринане требуется
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