Как воспользоваться скидочным купоном Zarina

Актуальные предложения официального интернет-магазина представлены на страницах нашего портала. Выберите тип интересующего бонуса и нажмите на кнопку «Открыть промокод». После этого появится набор букв и цифр, которые будут автоматически скопированы, или надпись, сообщающая, что код не нужен. Далее:

Дождитесь автоматического перенаправления на сайт, которое произойдет через несколько секунд. Выберите товары из каталога. В зависимости от типа промокода, он может применяться только на первую покупку или на категорию вещей. Это стоит учесть при выборе. Переместите товары в корзину. Для этого выберите позицию, укажите размер вещи и нажмите «В корзину». Перейдите к оформлению заказа. В корзине будет поле для ввода промокода, заполните его. Нажмите на стрелочку возле номера купона, чтобы применить его.

После этого промокод будет применен, а цена заказа — пересчитана с учетом скидки. Иногда вводить скидочный купон не нужно — в каталоге отображается уже сниженная цена, но в некоторых предложениях для получения скидки нужно выполнить дополнительные действия. Например, чтобы получить промокод за подписку, нужно:

Ввести адрес электронной почты. Перейти на почту и найти письмо от магазина Zarina. Скопировать код купона. Использовать его по обычной схеме.

Но купоны — отнюдь не единственный способ снизить цены в Zarina.