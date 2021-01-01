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Беспл
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Для регионов: Москва, МО, Санкт-Петербург, ЛО
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Чтобы стать участником бонусной программы Zarina, совершите покупку и заполните анкету в магазине розничной сети или пройдите регистрацию на сайте. Совершайте с бонусной программой выгодные покупки в магазинах Zarina или на сайте интернет-магазина. За вступление в бонусную программу ... вы получаете 1000 бонусов, пригласите друзей и получите за каждого промокод Зарина на 1000 бонусов. Бонусы накапливаются с каждой покупкой оплачивайте ими до 30% стоимости покупки.
Юридический адрес:
Адрес: 123317, Россия, Москва, наб. Пресненская, д.6, стр.2, оф.33, 45 эт, БЦ «Москва-Сити», башня «Империя»
Электронная почта:
zarina@lmexpress.ru
Телефон:
8 800 250 05 57
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Чтобы стать участником бонусной программы Zarina, совершите покупку и заполните анкету в магазине розничной сети или пройдите регистрацию на сайте. Совершайте с бонусной программой выгодные покупки в магазинах Zarina или на сайте интернет-магазина. За вступление в бонусную программу ... вы получаете 1000 бонусов, пригласите друзей и получите за каждого промокод Зарина на 1000 бонусов. Бонусы накапливаются с каждой покупкой оплачивайте ими до 30% стоимости покупки.
Юридический адрес:
Адрес: 123317, Россия, Москва, наб. Пресненская, д.6, стр.2, оф.33, 45 эт, БЦ «Москва-Сити», башня «Империя»
Электронная почта:
zarina@lmexpress.ru
Телефон:
8 800 250 05 57
Соц. сети:
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Актуальные предложения официального интернет-магазина представлены на страницах нашего портала. Выберите тип интересующего бонуса и нажмите на кнопку «Открыть промокод». После этого появится набор букв и цифр, которые будут автоматически скопированы, или надпись, сообщающая, что код не нужен. Далее:
Дождитесь автоматического перенаправления на сайт, которое произойдет через несколько секунд.
Выберите товары из каталога. В зависимости от типа промокода, он может применяться только на первую покупку или на категорию вещей. Это стоит учесть при выборе.
Переместите товары в корзину. Для этого выберите позицию, укажите размер вещи и нажмите «В корзину».
Перейдите к оформлению заказа.
В корзине будет поле для ввода промокода, заполните его.
Нажмите на стрелочку возле номера купона, чтобы применить его.
После этого промокод будет применен, а цена заказа — пересчитана с учетом скидки. Иногда вводить скидочный купон не нужно — в каталоге отображается уже сниженная цена, но в некоторых предложениях для получения скидки нужно выполнить дополнительные действия. Например, чтобы получить промокод за подписку, нужно:
Ввести адрес электронной почты.
Перейти на почту и найти письмо от магазина Zarina.
Скопировать код купона.
Использовать его по обычной схеме.
Но купоны — отнюдь не единственный способ снизить цены в Zarina.
Первый магазин «Зарина» был открыт в 1993 году. Он появился в Санкт-Петербурге как точка для реализации продукции ЗАО «Первомайская Заря». Акцент делался на комфортности, эргономичности и доступности вещей. Интернет-магазин открыли в 2002 году, примерно в это же время компания начинает проводить модные показы.
Сегодня «Зарина» — это комфортные и стильные вещи, которые продаются по всей России. Уже открыто 130 фирменных бутиков, и это число постоянно растет. Компания постоянно придумывает новые способы заинтересовать покупателей. Помимо регулярного обновления коллекций, клиентов привлекают скидками и подарками.
Привилегии ждут постоянных покупателей бренда. Если подписаться на рассылку, на почту будет приходить актуальная информация о новых акциях и распродажах. Можно также:
Следить за обновлением действующих промокодов и акций на нашем сайте. Купоны и акционные предложения на этой странице постоянно обновляются и действуют на покупку сегодня.
Отдавать предпочтение моделям прошлых сезонов или выставленным на межсезонных распродажах. На одном наряде можно сэкономить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Для этого откройте раздел Sale.
Стать участником бонусной системы. Для этого найдите раздел «Бонусы» и перейдите туда. Здесь потребуется ввести персональную информацию: адрес электронной почты, ФИО, номер контактного телефона, день рождения. Поставьте галочки возле пункта «Я соглашаюсь с правилами программы» и нажмите «Зарегистрироваться». После этого вы получите скидку на первый заказ и доступ к другим преимуществам бонусной системы. В рамках этой программы начисляются бонусы для оплаты новых покупок.
Оплачивать онлайн. Если платить за покупки после введения промокода и оформления онлайн одним из перечисленных способов, можно сэкономить процент от суммы покупки.
Следить за акциями. В интернет-магазине есть раздел «Новости и акции», где находятся позиции с выгодными условиями: по сниженной цене, с подарками или бесплатной доставкой.
Если пользоваться этими советами, накапливать бонусы и расплачиваться ими, можно получать больше товаров, а платить — меньше. Кроме того, в рамках акций Zarina предлагает подарки и скидки.
Магазин Zarina предлагает следующие варианты оплаты: наличными или по безналичному расчету при получении, банковской картой при оформлении заказа. Доставка осуществляется Почтой России или курьерской службой. Забрать посылку можно в любом пункте самовывоза, выбрав адрес при оформлении заказа.
Акции магазина чаще распространяются на новые коллекции, которые только готовятся к выпуску, или наряды прошлых сезонов. Всегда востребованы женские платья, футболки и джемперы, но в каталоге есть и другие интересные вещи.
В разделе «Новинки» находятся вещи, которые только поступили в продажу. Здесь собраны предложения, соответствующие трендам текущего или предстоящего сезона.
В категории «Аксессуары» представлены кошельки, бижутерия, сумки, очки, ремни, носки, платки, шарфы и прочее.
В разделе «Одежда» находятся пальто, куртки, платья, комбинезоны, блузки, джинсы, брюки, рубашки, жакеты, майки, костюмы.
Товары по сниженной цене находятся в категории Sale, на них также можно получить дополнительную скидку, используя промокод. Чтобы покупатели могли выбрать готовые стилистические решения, а не только отдельные вещи, создан раздел Lookbook. В нем собраны фото образов, созданных на основе одежды Zarina, перечислены использованные на фото модели и цены на них.
Необходимо зайти на страницу Zarina и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Zarina необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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