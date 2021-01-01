7 оценок поставлено средняя 4.6
10%
на ВСЁ
Зарегистрируйтесь на официальном сайте Adidas и получите промокод скидку 10% на все товары. Скидка доступна только для новых пользователей.
55%
купон
50%
купон
Беспл
доставка
60%
купон
40%
купон
50%
купон
30%
купон
30%
купон
55%
купон
55%
купон
40%
купон
10%
на ВСЁ
Зарегистрируйтесь на официальном сайте Adidas и получите промокод скидку 10% на все товары. Скидка доступна только для новых пользователей.
55%
купон
50%
купон
Беспл
доставка
60%
купон
40%
купон
50%
купон
30%
купон
30%
купон
55%
купон
55%
купон
40%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
10%
на ВСЕ
Суммируется с другими скидками на сайте
20%
на ВСЁ
Обновите свой гардероб с выгодой! Данный промокод распространяется на все категории товаров. Введите его в специальное поле корзины и получите скидку 20%.
22%
на ВСЁ
20%
купон
25%
купон
22%
на ВСЁ
Nite Jogger, Stan Smith, Terrex – для модных гуру, элитных спортсменов и многих других это не просто слова, это стиль жизни. Adidas – фирма, которая не нуждается в представлении. Это компания, которая заботится одновременно о практичности, внешнем виде и функциональности спортивной ... одежды и обуви. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и многое другое. А, применив один из подобранных нами промокодов adidas, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить!
Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15
Телефон:
8 (495) 974 77 53 8 (800) 250 77 53 +7 915 771 96 31
Соц. сети:
7 оценок поставлено средняя 4.6
Nite Jogger, Stan Smith, Terrex – для модных гуру, элитных спортсменов и многих других это не просто слова, это стиль жизни. Adidas – фирма, которая не нуждается в представлении. Это компания, которая заботится одновременно о практичности, внешнем виде и функциональности спортивной ... одежды и обуви. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и многое другое. А, применив один из подобранных нами промокодов adidas, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить!
Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15
Телефон:
8 (495) 974 77 53 8 (800) 250 77 53 +7 915 771 96 31
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Одни скидочные купоны работают автоматически, и после перехода на сайт цена отображается с учетом скидки, другие нужно копировать и вводить вручную. Для этого:
Найдите промокод с подходящими условиями на этой странице.
Нажмите кнопку «Открыть промокод».
Появится окно с комбинацией букв и цифр, которые будут автоматически скопированы. Далее пользователя перенаправят в интернет-магазин.
Выберите подходящие модели из каталога, их цвет, размер и количество.
Нажмите «Добавить в корзину» на странице товара.
Перейдите к оформлению заказа и введите код купона в поле. Номер вводится с учетом регистра каждого символа/всех знаков препинания, но при копировании из буфера это не важно.
Нажмите «Применить».
Система автоматически пересчитает сумму заказа с учетом скидки, и можно будет завершить процесс оформления. Одни акции распространяются на весь ассортимент, другие — только на указанные категории.
Определенные промокоды доступны не сразу, а приходят на почту после совершения действий. Например, чтобы получить купон за подписку, нужно перейти на сайт, ввести адрес электронной почты, открыть письмо от Adidas, скопировать промокод и ввести его в соответствующее поле корзины. Некоторые скидочные купоны действуют только на первый заказ или в течение ограниченного времени. Размер скидки может исчисляться как в процентах от суммы покупки, так и быть фиксированным (500, 700, 1000 рублей)
В послевоенное время в Германии ощущалась острая нехватка обуви, и семья сапожников Дасслеров изо всех сил старалась внести свой вклад в решение этой проблемы. Небольшое семейное предприятие переросло в успешный бизнес. Adidas появился на свет в конце 50-х годов одновременно с брендом Puma в результате ссоры двух наследников основателя базовой фирмы. Сегодня эта всемирно известная компания занимает внушительную долю рынка спортинвентаря, постоянно внедряет в свои продукты инновации и не забывает о громких пиар-акциях.
Бренд стремится и далее завоевывать рынок, поэтому постоянно предлагает пользователям распродажи, акции, скидки, программу лояльности. Можно снизить цену даже первого заказа и присоединиться к списку постоянных покупателей, которые экономят на покупках еще больше. Кроме кодов, есть в магазине действуют следующие предложения:
Скидка за подписку. За подписку на новости магазина покупатели получают единоразовый бонус 10 %, возможность получать информацию об эксклюзивных предложениях, новых акциях. Чтобы подписаться, нажмите кнопку «Подписка на новости», введите адрес электронной почты, дату рождения, пол. На почту придет письмо с подтверждением и промокодом на первую покупку.
Программа лояльности. Покупатели интернет-магазина становятся участниками бонусной системы. За каждую покупку они получают баллы. Чем больше очков накапливается на счету пользователя, тем большие скидки он получает на следующий год. Доступны 3 уровня программы лояльности. Чтобы стать участником бонусной системы, совершите покупку или установите мобильное приложение Adidas.
Бесплатная доставка. Выполните условия акции по бесплатной доставке и сэкономьте на получении своей покупки.
Распродажи. В Адидас проводятся межсезонные распродажи, когда товары можно купить со скидкой до 90 %. Прежде чем оформлять заказ, посетите раздел с распродажей, возможно, там будут аналогичные предложения по меньшей цене.
Акции. Актуальные предложения магазина вы найдете на страницах нашего портала. Список действующих акций постоянно обновляется. Выбирайте предложение и переходите на сайт, чтобы купить спортивную одежду и обувь со скидкой.
На главной странице Adidas есть анонс акций и распродаж. После клика по баннеру откроется информация с условиями. Используя такие подсказки, можно экономить на покупках, получая качественные вещи.
В Адидас акцент сделан на спортивную обувь и одежду — именно на эти группы товаров чаще всего распространяются промокоды. В магазине есть модели для всех категорий покупателей — женщин, мужчин и детей. Размерная сетка такова, что здесь можно найти модели даже очень больших размеров. Такая забота о каждом клиенте делает бренд еще популярнее. Товары разделены на категории:
мужчины,
женщины,
дети,
виды спорта,
бренды,
технологии.
Удобно, что товары разделены не только по возрасту и полу, но и по типу спорта, технологиям. Если покупатель ищет кроссовки для бега, то он сразу может перейти в одноименный подраздел и найти подходящую модель. В каждой категории предметы дополнительно сортируются по размеру, цвету, цене, другим критериям.
Покупатели могут выбрать один из способов доставки: в отделение почтовой службы, магазин или пункт выдачи. Доступна курьерская доставка по конкретному адресу, выполняемая курьерскими службами:
CDEK,
Boxberry,
DPD,
CSE.
Оплатить заказ можно после введения промокода при оформлении заказа картой VISA, Mastercard, Мир, кошельком электронной валюты QIWI или наличными при получении. Сроки доставки и способы оплаты перечислены в разделе «Доставка» интернет-магазина.
Необходимо зайти на страницу adidas и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от adidas необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения adidas.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Adidas: 10% на ВСЁ за подписку
|не ***
|Скидка
|Промокод Адидас на скидку до 55% на женскую обувь
|не требуется
|Скидка
|Адидас промокод на скидку: до -50% на одежду для малышей
|не требуется
|Скидка
|При заказе на сумму от 5000 рублей бесплатная доставка
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 60% на мужские аксессуары
|не требуется
|Скидка
|До минус 40% на футбольные мячи
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 50% на мужскую обувь
|не требуется