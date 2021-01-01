Как использовать промокод Adidas

Одни скидочные купоны работают автоматически, и после перехода на сайт цена отображается с учетом скидки, другие нужно копировать и вводить вручную. Для этого:

Найдите промокод с подходящими условиями на этой странице. Нажмите кнопку «Открыть промокод». Появится окно с комбинацией букв и цифр, которые будут автоматически скопированы. Далее пользователя перенаправят в интернет-магазин. Выберите подходящие модели из каталога, их цвет, размер и количество. Нажмите «Добавить в корзину» на странице товара. Перейдите к оформлению заказа и введите код купона в поле. Номер вводится с учетом регистра каждого символа/всех знаков препинания, но при копировании из буфера это не важно. Нажмите «Применить».

Система автоматически пересчитает сумму заказа с учетом скидки, и можно будет завершить процесс оформления. Одни акции распространяются на весь ассортимент, другие — только на указанные категории.

Определенные промокоды доступны не сразу, а приходят на почту после совершения действий. Например, чтобы получить купон за подписку, нужно перейти на сайт, ввести адрес электронной почты, открыть письмо от Adidas, скопировать промокод и ввести его в соответствующее поле корзины. Некоторые скидочные купоны действуют только на первый заказ или в течение ограниченного времени. Размер скидки может исчисляться как в процентах от суммы покупки, так и быть фиксированным (500, 700, 1000 рублей)