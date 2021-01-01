Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 4.6

Промокоды и скидки Адидас | Март 2021

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Стильно с Adidas

Nite Jogger, Stan Smith, Terrex – для модных гуру, элитных спортсменов и многих других это не просто слова, это стиль жизни. Adidas – фирма, которая не нуждается в представлении. Это компания, которая заботится одновременно о практичности, внешнем виде и функциональности спортивной ... одежды и обуви. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и многое другое. А, применив один из подобранных нами промокодов adidas, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить!


Посетить adidas
Контакты adidas

Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15

Телефон:
8 (495) 974 77 53 8 (800) 250 77 53 +7 915 771 96 31

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 4.6

Стильно с Adidas

Nite Jogger, Stan Smith, Terrex – для модных гуру, элитных спортсменов и многих других это не просто слова, это стиль жизни. Adidas – фирма, которая не нуждается в представлении. Это компания, которая заботится одновременно о практичности, внешнем виде и функциональности спортивной ... одежды и обуви. На официальном сайте Вас ждут новейшие коллекции, outlet со скидками до 70%, подборка трендов и многое другое. А, применив один из подобранных нами промокодов adidas, вы сможете не только стать обладателем отличного предмета гардероба, но ощутимо сэкономить!


Посетить adidas
Контакты adidas

Юридический адрес:
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.15

Телефон:
8 (495) 974 77 53 8 (800) 250 77 53 +7 915 771 96 31

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans

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Специальные предложения от adidas

Как использовать промокод Adidas

Как использовать промокод Adidas

Одни скидочные купоны работают автоматически, и после перехода на сайт цена отображается с учетом скидки, другие нужно копировать и вводить вручную. Для этого:

  1. Найдите промокод с подходящими условиями на этой странице.

  2. Нажмите кнопку «Открыть промокод».

  3. Появится окно с комбинацией букв и цифр, которые будут автоматически скопированы. Далее пользователя перенаправят в интернет-магазин.

  4. Выберите подходящие модели из каталога, их цвет, размер и количество.

  5. Нажмите «Добавить в корзину» на странице товара.

  6. Перейдите к оформлению заказа и введите код купона в поле. Номер вводится с учетом регистра каждого символа/всех знаков препинания, но при копировании из буфера это не важно.

  7. Нажмите «Применить».

Система автоматически пересчитает сумму заказа с учетом скидки, и можно будет завершить процесс оформления. Одни акции распространяются на весь ассортимент, другие — только на указанные категории.

Определенные промокоды доступны не сразу, а приходят на почту после совершения действий. Например, чтобы получить купон за подписку, нужно перейти на сайт, ввести адрес электронной почты, открыть письмо от Adidas, скопировать промокод и ввести его в соответствующее поле корзины. Некоторые скидочные купоны действуют только на первый заказ или в течение ограниченного времени. Размер скидки может исчисляться как в процентах от суммы покупки, так и быть фиксированным (500, 700, 1000 рублей)

Вечная мода от Adidas

Вечная мода от Adidas

В послевоенное время в Германии ощущалась острая нехватка обуви, и семья сапожников Дасслеров изо всех сил старалась внести свой вклад в решение этой проблемы. Небольшое семейное предприятие переросло в успешный бизнес. Adidas появился на свет в конце 50-х годов одновременно с брендом Puma в результате ссоры двух наследников основателя базовой фирмы. Сегодня эта всемирно известная компания занимает внушительную долю рынка спортинвентаря, постоянно внедряет в свои продукты инновации и не забывает о громких пиар-акциях.

Другие способы сэкономить в Adidas

Другие способы сэкономить в Adidas

Бренд стремится и далее завоевывать рынок, поэтому постоянно предлагает пользователям распродажи, акции, скидки, программу лояльности. Можно снизить цену даже первого заказа и присоединиться к списку постоянных покупателей, которые экономят на покупках еще больше. Кроме кодов, есть в магазине действуют следующие предложения:

  • Скидка за подписку. За подписку на новости магазина покупатели получают единоразовый бонус 10 %, возможность получать информацию об эксклюзивных предложениях, новых акциях. Чтобы подписаться, нажмите кнопку «Подписка на новости», введите адрес электронной почты, дату рождения, пол. На почту придет письмо с подтверждением и промокодом на первую покупку.

  • Программа лояльности. Покупатели интернет-магазина становятся участниками бонусной системы. За каждую покупку они получают баллы. Чем больше очков накапливается на счету пользователя, тем большие скидки он получает на следующий год. Доступны 3 уровня программы лояльности. Чтобы стать участником бонусной системы, совершите покупку или установите мобильное приложение Adidas.

  • Бесплатная доставка. Выполните условия акции по бесплатной доставке и сэкономьте на получении своей покупки.

  • Распродажи. В Адидас проводятся межсезонные распродажи, когда товары можно купить со скидкой до 90 %. Прежде чем оформлять заказ, посетите раздел с распродажей, возможно, там будут аналогичные предложения по меньшей цене.

  • Акции. Актуальные предложения магазина вы найдете на страницах нашего портала.  Список действующих акций постоянно обновляется. Выбирайте предложение и переходите на сайт, чтобы купить спортивную одежду и обувь со скидкой.

На главной странице Adidas есть анонс акций и распродаж. После клика по баннеру откроется информация с условиями. Используя такие подсказки, можно экономить на покупках, получая качественные вещи.

Что продается в Adidas

Что продается в Adidas

В Адидас акцент сделан на спортивную обувь и одежду — именно на эти группы товаров чаще всего распространяются промокоды. В магазине есть модели для всех категорий покупателей — женщин, мужчин и детей. Размерная сетка такова, что здесь можно найти модели даже очень больших размеров. Такая забота о каждом клиенте делает бренд еще популярнее. Товары разделены на категории:

  • мужчины,

  • женщины,

  • дети,

  • виды спорта,

  • бренды,

  • технологии.

Удобно, что товары разделены не только по возрасту и полу, но и по типу спорта, технологиям. Если покупатель ищет кроссовки для бега, то он сразу может перейти в одноименный подраздел и найти подходящую модель. В каждой категории предметы дополнительно сортируются по размеру, цвету, цене, другим критериям.

Как оплатить и получить заказ в Adidas

Как оплатить и получить заказ в Adidas

Покупатели могут выбрать один из способов доставки: в отделение почтовой службы, магазин или пункт выдачи. Доступна курьерская доставка по конкретному адресу, выполняемая курьерскими службами:

  • CDEK,

  • Boxberry,

  • DPD,

  • CSE.

Оплатить заказ можно после введения промокода при оформлении заказа картой VISA, Mastercard, Мир, кошельком электронной валюты QIWI или наличными при получении. Сроки доставки и способы оплаты перечислены в разделе «Доставка» интернет-магазина.

Часто задаваемые вопросы про adidas

★ Как получить промокоды в adidas?

Необходимо зайти на страницу adidas и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод adidas?

Чтобы воспользоваться промокодом от adidas необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от adidas доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения adidas актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения adidas.

★ Почему стоит использовать купоны adidas?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды adidas

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Adidas: 10% на ВСЁ за подпискуне ***
СкидкаПромокод Адидас на скидку до 55% на женскую обувьне требуется
СкидкаАдидас промокод на скидку: до -50% на одежду для малышейне требуется
СкидкаПри заказе на сумму от 5000 рублей бесплатная доставкане требуется
СкидкаСкидка до 60% на мужские аксессуарыне требуется
СкидкаДо минус 40% на футбольные мячине требуется
СкидкаДисконт до 50% на мужскую обувьне требуется

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