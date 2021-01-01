7 оценок поставлено средняя 4.7
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Акция распространяется на заказ 3-х любых товаров из категорий: детские кроватки, кроватки-трансформеры, кровати для подростков, детские коляски, детские автокресла, матрасы и комоды.
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Акция распространяется на заказ 3-х любых товаров из категорий: детские кроватки, кроватки-трансформеры, кровати для подростков, детские коляски, детские автокресла, матрасы и комоды.
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10%
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Акция распространяется на заказ 3-х любых товаров из категорий: детские кроватки, кроватки-трансформеры, кровати для подростков, детские коляски, детские автокресла, матрасы и комоды.
5%
купон
Акция распространяется на заказ 3-х любых товаров из категорий: детские кроватки, кроватки-трансформеры, кровати для подростков, детские коляски, детские автокресла, матрасы и комоды.
10%
купон
40%
купон
45%
купон
60%
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40%
купон
40%
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На виртуальных полках магазина найдется всё, что нужно будущей маме: детская мебель, обувь, одежда, аксессуары для кормления и т.д. Помимо этого, на сайте представлен ассортимент для детей постарше, для их развития и полноценной реализации в сфере творчества, к примеру. Сэкономить н ... а покупке товаров из самых разнообразных категорий возможно при оформлении заказа в виде набора. Скидка достигает 30%, и Вы не тратите время на поиск сопутствующего аксессуара (кроватка + матрас, шампунь + кондиционер). Также, применив промокод Акушерство, Вы получите дополнительную выгоду к действующей скидке! Увеличивайте размер выгоды с нашими предложениями!
Юридический адрес:
г. Москва, Проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2
Электронная почта:
info@akusherstvo.ru
Телефон:
+7 (495) 419-00-19
Соц. сети:
7 оценок поставлено средняя 4.7
На виртуальных полках магазина найдется всё, что нужно будущей маме: детская мебель, обувь, одежда, аксессуары для кормления и т.д. Помимо этого, на сайте представлен ассортимент для детей постарше, для их развития и полноценной реализации в сфере творчества, к примеру. Сэкономить н ... а покупке товаров из самых разнообразных категорий возможно при оформлении заказа в виде набора. Скидка достигает 30%, и Вы не тратите время на поиск сопутствующего аксессуара (кроватка + матрас, шампунь + кондиционер). Также, применив промокод Акушерство, Вы получите дополнительную выгоду к действующей скидке! Увеличивайте размер выгоды с нашими предложениями!
Юридический адрес:
г. Москва, Проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2
Электронная почта:
info@akusherstvo.ru
Телефон:
+7 (495) 419-00-19
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
В магазине постоянно проходят акции и программы лояльности, а по промокоду можно получить прибавку к уже имеющейся скидке. Все актуальные предложения сайта есть на этой странице. Чтобы использовать скидочный купон, выполните несколько действий:
Подберите подходящий код из списка.
Нажмите кнопку «Открыть промокод».
Скопируйте цифро-буквенную комбинацию, если это не произошло автоматически.
Дождитесь переадресации в интернет-магазин.
Выберите товары. Можно выбирать и акционные предложения, промокоды применимы и к ним.
Перейдите в корзину.
Нажмите на кнопку «Есть промокод?».
Вставьте номер скидочного купона.
Нажмите «Применить».
Остается продолжить оформление — цена пересчитывается с учетом купона. Некоторые коды копировать не нужно, они применяются автоматически — в каталоге цена сразу отображается с учетом скидки в рублях.
На этой странице нашего портала присутствуют как промокоды, так и акции. В последнем случае после нажатия на кнопку «Открыть акцию» произойдет автоматическое перенаправление на страницу с акционными товарами. Код купона копировать не нужно, он сразу сохраняется в буфере.
Некоторые предложения становятся доступными только после выполнения определенных действий, например регистрации на сайте, подписки на обновления или группы в социальных сетях. После нажатия кнопки «Открыть промокод» появится уведомление о том, каким способом покупатель получит код — на почту, сообщением и пр.
Постоянные покупатели могут рассчитывать на скидку и подарки по лимитированным акциям. В магазине проходят распродажи, действует бонусная программа. Эти и другие способы сэкономить вы найдете ниже.
Подписка на обновления. Покупатель получает уведомления о новых предложениях магазинах, товарах со скидками и эксклюзивных промокодах. Для этого найдите пункт «Подписывайтесь на акции и скидки!» на главной странице сайта и введите адрес электронной почты.
Распродажи. Магазин сотрудничает со многими брендами, поэтому в разделе распродаж всегда найдется множество товаров со скидкой. Покупая товары здесь, можно сэкономить до 90 % цены.
Бесплатная доставка. Соблюдая условия, указанные для конкретной категории, можно получить бесплатную доставку. Обычно для этого нужно купить товаров на определенную сумму.
Скидка на первый заказ. Иногда в магазине проходит акция, в рамках которой новые клиенты получают дополнительную скидку на первую покупку.
Уцененные товары. В магазине «Акушерство» есть постоянный раздел с уценкой — новыми вещами, потерявшими товарный вид. Скидка может достигать 90 %. В каждой позиции указаны характеристики и причина уценки. Это может быть производственный брак, поврежденная заводская упаковка, царапины, сколы, прочее.
Комплекты со скидкой. В разделе «Купи дешевле» есть готовые наборы: кроватка+матрас, автокресло+вкладыш, плавки+нарукавни и пр. Покупая набор из двух предметов, можно сэкономить на каждом из них.
Акции. Просматривая акции на нашем сайте, можно найти выгодные предложения и сэкономить на покупке. На портале представлены действующие предложения, актуальные сегодня, и этот список постоянно обновляется.
Дополнительно можно установить приложение «Акушерство» на IOS/Android, в нем пользователи постоянно получают уведомления о распродажах, анонсы акций и другую полезную информацию.
Интернет-магазин «Акушерство» работает с 2003 года. Это не просто сайт, на котором можно купить определенные товары, а сообщество для родителей. За время работы компания открыла наземные магазины в Москве и других крупных городах России, а также существенно расширила каталог интернет-магазина. Сегодня Akusherstvo — это продажи, общение, консультации, акции, промокоды и скидки. Это один из крупнейших в России гипермаркетов детских товаров, сотрудничающий с сотнями производителей.
Это детский гипермаркет с тысячами товаров. Отдельно можно приобрести подарочные наборы или сертификаты, которые можно потратить определенного числа. В разделе «Акции» часто можно встретить подгузники, средства гигиены, шампуни, мебель, развивающие игрушки и одежду для малышей. Именно эти товары пользуются в «Акушерстве» наибольшим спросом. Сетевой магазин иногда запускает распродажи и других категорий:
для сна;
коляски;
автокресла;
транспорт;
одежда/обувь;
игрушки;
питание;
аксессуары;
книги.
Чтобы покупатели могли быстро найти товар, весь каталог делится на категории, есть удобная форма поиска и сортировки.
У магазина «Акушерство» есть пункты выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. Покупатели в регионах могут выбрать одну из служб доставки, чтобы получить посылку. Это:
DPD;
ПЭК;
EasyWay.
Заказ можно оплатить наличными или банковской картой при получении, а также картой любого банка онлайн. На покупку доступна рассрочка банков Тинькофф и HomeCredit, а также по картам Халва, Совесть.
Необходимо зайти на страницу Акушерство и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Акушерство необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Акушерство.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк от Акушерство
|не требуется
|Промокод
|При заказе пяти товаров выгода по промокоду Акушерство 10%
|all***
|Промокод
|Промокод Акушерство Ру дарит скидку 5% на заказ трех товаров
|all***
|Промокод
|Экономия 10% при доставке заказа в пункт самовывоза
|sam***
|Скидка
|Детские кроватки с дисконтом до 40% по промокоду Акушерство
|не требуется
|Скидка
|Комплекты в кроватку до минус 45% с промокодом Акушерство Ру
|не требуется
|Скидка
|До минус 60% на детские игрушки с купоном Акушерство
|не требуется
|Скидка
|Экономия на матрасы Baby Elite 40% по промокоду Akusherstvo
|не требуется
|Скидка
|Ассортимент бренда Nordman с экономией до 40%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 44% на бренд Forest
|не требуется