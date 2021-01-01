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7 оценок поставлено средняя 4.7

Промокоды и скидки Акушерство | Март 2021

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Промокод
Промокод Акушерство Ру дарит скидку 5% на заказ трех товаров

Акция распространяется на заказ 3-х любых товаров из категорий: детские кроватки, кроватки-трансформеры, кровати для подростков, детские коляски, детские автокресла, матрасы и комоды.

Истекает через 54 дня

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Контакты Акушерство

Юридический адрес:
г. Москва, Проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2

Электронная почта:
info@akusherstvo.ru

Телефон:
+7 (495) 419-00-19

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 4.7

Наборы со скидкой до 30%

На виртуальных полках магазина найдется всё, что нужно будущей маме: детская мебель, обувь, одежда, аксессуары для кормления и т.д. Помимо этого, на сайте представлен ассортимент для детей постарше, для их развития и полноценной реализации в сфере творчества, к примеру. Сэкономить н ... а покупке товаров из самых разнообразных категорий возможно при оформлении заказа в виде набора. Скидка достигает 30%, и Вы не тратите время на поиск сопутствующего аксессуара (кроватка + матрас, шампунь + кондиционер). Также, применив промокод Акушерство, Вы получите дополнительную выгоду к действующей скидке! Увеличивайте размер выгоды с нашими предложениями!


Посетить Акушерство
Контакты Акушерство

Юридический адрес:
г. Москва, Проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2

Электронная почта:
info@akusherstvo.ru

Телефон:
+7 (495) 419-00-19

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Буквоед
Mothercare
Toy.ru
myToys
Gulliver
O'stin

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Акушерство

Как использовать промокод в «Акушерстве»

Как использовать промокод в «Акушерстве»

В магазине постоянно проходят акции и программы лояльности, а по промокоду можно получить прибавку к уже имеющейся скидке. Все актуальные предложения сайта есть на этой странице. Чтобы использовать скидочный купон, выполните несколько действий:

  1. Подберите подходящий код из списка.

  2. Нажмите кнопку «Открыть промокод».

  3. Скопируйте цифро-буквенную комбинацию, если это не произошло автоматически.

  4. Дождитесь переадресации в интернет-магазин.

  5. Выберите товары. Можно выбирать и акционные предложения, промокоды применимы и к ним.

  6. Перейдите в корзину.

  7. Нажмите на кнопку «Есть промокод?».

  8. Вставьте номер скидочного купона.

  9. Нажмите «Применить».

Остается продолжить оформление — цена пересчитывается с учетом купона. Некоторые коды копировать не нужно, они применяются автоматически — в каталоге цена сразу отображается с учетом скидки в рублях.

На этой странице нашего портала присутствуют как промокоды, так и акции. В последнем случае после нажатия на кнопку «Открыть акцию» произойдет автоматическое перенаправление на страницу с акционными товарами. Код купона копировать не нужно, он сразу сохраняется в буфере.

Некоторые предложения становятся доступными только после выполнения определенных действий, например регистрации на сайте, подписки на обновления или группы в социальных сетях. После нажатия кнопки «Открыть промокод» появится уведомление о том, каким способом покупатель получит код — на почту, сообщением и пр.

Как еще сэкономить в магазине «Акушерство»

Как еще сэкономить в магазине «Акушерство»

Постоянные покупатели могут рассчитывать на скидку и подарки по лимитированным акциям. В магазине проходят распродажи, действует бонусная программа. Эти и другие способы сэкономить вы найдете ниже.

  • Подписка на обновления. Покупатель получает уведомления о новых предложениях магазинах, товарах со скидками и эксклюзивных промокодах. Для этого найдите пункт «Подписывайтесь на акции и скидки!» на главной странице сайта и введите адрес электронной почты.

  • Распродажи. Магазин сотрудничает со многими брендами, поэтому в разделе распродаж всегда найдется множество товаров со скидкой. Покупая товары здесь, можно сэкономить до 90 % цены.

  • Бесплатная доставка. Соблюдая условия, указанные для конкретной категории, можно получить бесплатную доставку. Обычно для этого нужно купить товаров на определенную сумму.

  • Скидка на первый заказ. Иногда в магазине проходит акция, в рамках которой новые клиенты получают дополнительную скидку на первую покупку.

  • Уцененные товары. В магазине «Акушерство» есть постоянный раздел с уценкой — новыми вещами, потерявшими товарный вид. Скидка может достигать 90 %. В каждой позиции указаны характеристики и причина уценки. Это может быть производственный брак, поврежденная заводская упаковка, царапины, сколы, прочее.

  • Комплекты со скидкой. В разделе «Купи дешевле» есть готовые наборы: кроватка+матрас, автокресло+вкладыш, плавки+нарукавни и пр. Покупая набор из двух предметов, можно сэкономить на каждом из них.

  • Акции. Просматривая акции на нашем сайте, можно найти выгодные предложения и сэкономить на покупке. На портале представлены действующие предложения, актуальные сегодня, и этот список постоянно обновляется.

Дополнительно можно установить приложение «Акушерство» на IOS/Android, в нем пользователи постоянно получают уведомления о распродажах, анонсы акций и другую полезную информацию.

Товары для детей и мам от Акушерство

Товары для детей и мам от Акушерство

Интернет-магазин «Акушерство» работает с 2003 года. Это не просто сайт, на котором можно купить определенные товары, а сообщество для родителей. За время работы компания открыла наземные магазины в Москве и других крупных городах России, а также существенно расширила каталог интернет-магазина. Сегодня Akusherstvo — это продажи, общение, консультации, акции, промокоды и скидки. Это один из крупнейших в России гипермаркетов детских товаров, сотрудничающий с сотнями производителей.

Что можно купить в Akusherstvo

Что можно купить в Akusherstvo

Это детский гипермаркет с тысячами товаров. Отдельно можно приобрести подарочные наборы или сертификаты, которые можно потратить определенного числа. В разделе «Акции» часто можно встретить подгузники, средства гигиены, шампуни, мебель, развивающие игрушки и одежду для малышей. Именно эти товары пользуются в «Акушерстве» наибольшим спросом. Сетевой магазин иногда запускает распродажи и других категорий:

  • для сна;

  • коляски;

  • автокресла;

  • транспорт;

  • одежда/обувь;

  • игрушки;

  • питание;

  • аксессуары;

  • книги.

Чтобы покупатели могли быстро найти товар, весь каталог делится на категории, есть удобная форма поиска и сортировки.

Оплата и доставка в магазине «Акушерство»

Оплата и доставка в магазине «Акушерство»

У магазина «Акушерство» есть пункты выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. Покупатели в регионах могут выбрать одну из служб доставки, чтобы получить посылку. Это:

  • DPD;

  • ПЭК;

  • EasyWay.

Заказ можно оплатить наличными или банковской картой при получении, а также картой любого банка онлайн. На покупку доступна рассрочка банков Тинькофф и HomeCredit, а также по картам Халва, Совесть.

Часто задаваемые вопросы про Акушерство

★ Как получить промокоды в Акушерство?

Необходимо зайти на страницу Акушерство и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Акушерство?

Чтобы воспользоваться промокодом от Акушерство необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Акушерство доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 16

★ Все ли предложения Акушерство актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Акушерство.

★ Почему стоит использовать купоны Акушерство?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Акушерство

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от Акушерствоне требуется
ПромокодПри заказе пяти товаров выгода по промокоду Акушерство 10%all***
ПромокодПромокод Акушерство Ру дарит скидку 5% на заказ трех товаровall***
ПромокодЭкономия 10% при доставке заказа в пункт самовывозаsam***
СкидкаДетские кроватки с дисконтом до 40% по промокоду Акушерствоне требуется
СкидкаКомплекты в кроватку до минус 45% с промокодом Акушерство Руне требуется
СкидкаДо минус 60% на детские игрушки с купоном Акушерствоне требуется
СкидкаЭкономия на матрасы Baby Elite 40% по промокоду Akusherstvoне требуется
СкидкаАссортимент бренда Nordman с экономией до 40%не требуется
СкидкаДисконт до 44% на бренд Forestне требуется

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