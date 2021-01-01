Как использовать промокод в «Акушерстве»

В магазине постоянно проходят акции и программы лояльности, а по промокоду можно получить прибавку к уже имеющейся скидке. Все актуальные предложения сайта есть на этой странице. Чтобы использовать скидочный купон, выполните несколько действий:

Подберите подходящий код из списка. Нажмите кнопку «Открыть промокод». Скопируйте цифро-буквенную комбинацию, если это не произошло автоматически. Дождитесь переадресации в интернет-магазин. Выберите товары. Можно выбирать и акционные предложения, промокоды применимы и к ним. Перейдите в корзину. Нажмите на кнопку «Есть промокод?». Вставьте номер скидочного купона. Нажмите «Применить».

Остается продолжить оформление — цена пересчитывается с учетом купона. Некоторые коды копировать не нужно, они применяются автоматически — в каталоге цена сразу отображается с учетом скидки в рублях.

На этой странице нашего портала присутствуют как промокоды, так и акции. В последнем случае после нажатия на кнопку «Открыть акцию» произойдет автоматическое перенаправление на страницу с акционными товарами. Код купона копировать не нужно, он сразу сохраняется в буфере.

Некоторые предложения становятся доступными только после выполнения определенных действий, например регистрации на сайте, подписки на обновления или группы в социальных сетях. После нажатия кнопки «Открыть промокод» появится уведомление о том, каким способом покупатель получит код — на почту, сообщением и пр.