Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Аленка | Март 2021

Сладкие скидки на конфеты, печенье и многое другое. Актуальных купонов: 11

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Беспл
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50%
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Шоколад фирмы «Аленка» с детства знаком каждому человеку. Но не все знают, что в официальном интернет-магазине можно так же купить кондитерские изделия таких известных марок, как «Красный Октябрь», «Рот фронт», «Бабаевский» и другие. Откройте для себя более 600 наименований конфет, ... среди которых, как легендарные, так и малоизвестные сорта, услуги бесплатной доставки по всей России, а так же множество акций, который помогут сделать вашу вкусную покупку еще и выгодной! Вы хотели бы сэкономить уже на следующей покупке? Отлично, просто скопируйте промокод Аленка интернет магазин и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Аленка
Контакты Аленка

Юридический адрес:
115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1

Электронная почта:
shop@alenka.ru

Телефон:
8 (800) 444 14 96

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Аленка - вкус, знакомый с детства

Шоколад фирмы «Аленка» с детства знаком каждому человеку. Но не все знают, что в официальном интернет-магазине можно так же купить кондитерские изделия таких известных марок, как «Красный Октябрь», «Рот фронт», «Бабаевский» и другие. Откройте для себя более 600 наименований конфет, ... среди которых, как легендарные, так и малоизвестные сорта, услуги бесплатной доставки по всей России, а так же множество акций, который помогут сделать вашу вкусную покупку еще и выгодной! Вы хотели бы сэкономить уже на следующей покупке? Отлично, просто скопируйте промокод Аленка интернет магазин и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Аленка
Контакты Аленка

Юридический адрес:
115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1

Электронная почта:
shop@alenka.ru

Телефон:
8 (800) 444 14 96

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Утконос
Frendi
2 Берега
Перекресток Впрок
Foodband

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Аленка

Как использовать скидочный купон «Аленка»

Как использовать скидочный купон «Аленка»

На этой странице нашего портала представлены актуальные акции и промокоды. Для участия в акциях «Аленки» не нужно копировать код купона — достаточно перейти в интернет-магазин. Цена в каталоге отобразится с учетом скидки.

В отличие от акционных предложений, где цена уже указывается с учетом скидки, промокод нужно активировать. Для этого нужно:

  1. Выбрать купон из доступных на этой странице.

  2. Нажать «Открыть промокод».

  3. Дождаться, пока откроется новое окно с кодом, и скопировать его, если это не произошло автоматически.

  4. Перейти в интернет-магазин (обычно сразу идет перенаправление).

  5. Выбрать сладости из каталога.

  6. Нажать «Купить» в карточке товара или под описанием продукта в общем каталоге.

  7. Перейти в корзину, кликнув на значок вверху сайта.

  8. Вставить цифро-буквенную комбинацию в поле для ввода промокода и нажать «Применить».

Когда цена товара в корзине пересчитается с учетом скидки, можно завершать оформление. Купон достаточно применить один раз. Даже если не закончить заказ, а продолжить покупки, скидка будет автоматически применяться ко всем товарам, которые вы будете перемещать в корзину.

Если после применения одного купона понадобилось сменить его на другой, можно перейти в корзину покупок и нажать «Удалить». Код будет деактивирован, и останется ввести новый.Иногда появляются промокоды на первую покупку. Их нельзя скопировать с нашего сайта, так как они приходят на почту. Для этого введите адрес электронной почты на сайте «Аленка», и на него придет письмо с кодом на первый заказ.

Дополнительные способы сэкономить в «Аленке»

Дополнительные способы сэкономить в «Аленке»

В этой сети магазинов особые условия ждут активных покупателей — они могут рассчитывать на скидку, участие в бонусной системе, эксклюзивные промокоды и другие подарки. Нужно лишь внимательно следить за предложениями на сайте. В магазине Аленка есть такие способы сэкономить:

  • Товары со специальной пометкой. В каталоге акционные сладости отмечаются надписями «Скидка», «Лучшая цена» и пр. Экономия достигает 50 % и более.

  • Акции. Магазин постоянно проводит акции, в рамках которых можно купить конфеты, мармелад, печенье и другие товары дешевле, чем они стоят обычно. При покупке акционных продуктов в заказ нередко добавляют подарки по символической цене — за символические несколько рублей или бесплатно.

  • Программа лояльности. Покупатели могут становиться участниками бонусной программы. Для этого нужно совершить покупку на определенную сумму, получить и активировать бонусную карту. После активации в личном кабинете на нее будут начислены бонусы, которые можно будет потратить на оплату покупок. Карту рекомендуется использовать при всех операциях, чтобы скорее накапливать бонусы и расплачиваться ими.

  • Бесплатная доставка. В Alenka действует акция по бесплатной доставке заказов. Для этого достаточно сделать заказ на указанную сумму. Детальнее с условиями предложения можно познакомиться на нашем сайте или в интернет-магазине.

  • Подписка на обновления. Подписчики «Аленки» получают письма с интересными действующими предложениями, анонсами акций и промокодами. Чтобы следить за обновлениями, введите адрес электронной почты в графе «Подписка на рассылку».

  • Социальные сети. В социальных сетях магазина постоянно появляются посты о новых предложениях, распродажах. Найдите на главной странице сайта социальную сеть, которой пользуетесь, и подпишитесь на обновления, чтобы быть в курсе новостей холдинга.

Сладкие истории Алёнки

Сладкие истории Алёнки

В интернет-магазине «Аленка» продается продукция холдинга «Объединенные кондитеры», собравшего вместе крупнейшие российские торговые марки. Производством занимается 19 предприятий, сладости которых реализовываются в 170 тыс. офлайн- и онлайн-точек. Всего в холдинге работает 19 360 сотрудников. Сегодня это крупнейший производитель кондитерской продукции в стране, пользующийся популярностью и на иностранных рынках. На сайте «Аленки» доступен любой товар из ассортимента холдинга. Сэкономить на заказе вам помогут промокоды на этой странице.

Самые популярные товары в магазине «Аленка»

Самые популярные товары в магазине «Аленка»

В интернет-магазине покупателей ждут разнообразные кондитерские товары — от постных конфет до изысканных сладостей ручной работы и восточных угощений. Чаще всего акции проходят на шоколадные конфеты или карамель, а также на печенье и другую кондитерскую продукцию, популярную в офлайн-магазинах. Время от времени проходят акции, предлагающие:

  • конфеты;

  • шоколад;

  • зефир;

  • мармелад;

  • печенье;

  • вафли;

  • халву.

Новинки, которые только поступили в продажу на сайте, попадают в одноименный раздел.

Как оплатить и получить заказ

Как оплатить и получить заказ

Покупатели могут оплатить заказ банковской картой или наличными при получении. Доступны такие способы доставки:

  • PickPoint;

  • СДЭК;

  • Почта России.

  • Курьерская доставка.

Способ транспортировки зависит от региона проживания клиента. Уточнить актуальную информацию можно у менеджеров компании «Аленка» или при выборе способа доставки/оплаты на этапе оформления заказа.

Часто задаваемые вопросы про Аленка

★ Как получить промокоды в Аленка?

Необходимо зайти на страницу Аленка и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Аленка?

Чтобы воспользоваться промокодом от Аленка необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Аленка доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Аленка актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Аленка.

★ Почему стоит использовать купоны Аленка?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Аленка

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПри покупке от 1500 рублей получи подарок на выборне требуется
ПромокодПо промокоду Аленка скидка 17% на ВСЕWhi***
СкидкаДарим подарок за подписку с купоном Аленкане требуется
СкидкаЗаказы от 1000 рублей по России доставим бесплатноне требуется
СкидкаПо Москве и Санкт-Петербургу заказы от 500 рублей доставим бесплатноне требуется
СкидкаТовар месяца со скидкой 50%не требуется
СкидкаДля оптовых клиентов экономия до 30% по промокоду интернет магазина Аленкане требуется

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