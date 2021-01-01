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Шоколад фирмы «Аленка» с детства знаком каждому человеку. Но не все знают, что в официальном интернет-магазине можно так же купить кондитерские изделия таких известных марок, как «Красный Октябрь», «Рот фронт», «Бабаевский» и другие. Откройте для себя более 600 наименований конфет, ... среди которых, как легендарные, так и малоизвестные сорта, услуги бесплатной доставки по всей России, а так же множество акций, который помогут сделать вашу вкусную покупку еще и выгодной! Вы хотели бы сэкономить уже на следующей покупке? Отлично, просто скопируйте промокод Аленка интернет магазин и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1
Электронная почта:
shop@alenka.ru
Телефон:
8 (800) 444 14 96
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 5
Шоколад фирмы «Аленка» с детства знаком каждому человеку. Но не все знают, что в официальном интернет-магазине можно так же купить кондитерские изделия таких известных марок, как «Красный Октябрь», «Рот фронт», «Бабаевский» и другие. Откройте для себя более 600 наименований конфет, ... среди которых, как легендарные, так и малоизвестные сорта, услуги бесплатной доставки по всей России, а так же множество акций, который помогут сделать вашу вкусную покупку еще и выгодной! Вы хотели бы сэкономить уже на следующей покупке? Отлично, просто скопируйте промокод Аленка интернет магазин и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
115184, г. Москва, пер. 2-й Новокузнецкий, д. 13/15, стр.1
Электронная почта:
shop@alenka.ru
Телефон:
8 (800) 444 14 96
Соц. сети:
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На этой странице нашего портала представлены актуальные акции и промокоды. Для участия в акциях «Аленки» не нужно копировать код купона — достаточно перейти в интернет-магазин. Цена в каталоге отобразится с учетом скидки.
В отличие от акционных предложений, где цена уже указывается с учетом скидки, промокод нужно активировать. Для этого нужно:
Выбрать купон из доступных на этой странице.
Нажать «Открыть промокод».
Дождаться, пока откроется новое окно с кодом, и скопировать его, если это не произошло автоматически.
Перейти в интернет-магазин (обычно сразу идет перенаправление).
Выбрать сладости из каталога.
Нажать «Купить» в карточке товара или под описанием продукта в общем каталоге.
Перейти в корзину, кликнув на значок вверху сайта.
Вставить цифро-буквенную комбинацию в поле для ввода промокода и нажать «Применить».
Когда цена товара в корзине пересчитается с учетом скидки, можно завершать оформление. Купон достаточно применить один раз. Даже если не закончить заказ, а продолжить покупки, скидка будет автоматически применяться ко всем товарам, которые вы будете перемещать в корзину.
Если после применения одного купона понадобилось сменить его на другой, можно перейти в корзину покупок и нажать «Удалить». Код будет деактивирован, и останется ввести новый.Иногда появляются промокоды на первую покупку. Их нельзя скопировать с нашего сайта, так как они приходят на почту. Для этого введите адрес электронной почты на сайте «Аленка», и на него придет письмо с кодом на первый заказ.
В этой сети магазинов особые условия ждут активных покупателей — они могут рассчитывать на скидку, участие в бонусной системе, эксклюзивные промокоды и другие подарки. Нужно лишь внимательно следить за предложениями на сайте. В магазине Аленка есть такие способы сэкономить:
Товары со специальной пометкой. В каталоге акционные сладости отмечаются надписями «Скидка», «Лучшая цена» и пр. Экономия достигает 50 % и более.
Акции. Магазин постоянно проводит акции, в рамках которых можно купить конфеты, мармелад, печенье и другие товары дешевле, чем они стоят обычно. При покупке акционных продуктов в заказ нередко добавляют подарки по символической цене — за символические несколько рублей или бесплатно.
Программа лояльности. Покупатели могут становиться участниками бонусной программы. Для этого нужно совершить покупку на определенную сумму, получить и активировать бонусную карту. После активации в личном кабинете на нее будут начислены бонусы, которые можно будет потратить на оплату покупок. Карту рекомендуется использовать при всех операциях, чтобы скорее накапливать бонусы и расплачиваться ими.
Бесплатная доставка. В Alenka действует акция по бесплатной доставке заказов. Для этого достаточно сделать заказ на указанную сумму. Детальнее с условиями предложения можно познакомиться на нашем сайте или в интернет-магазине.
Подписка на обновления. Подписчики «Аленки» получают письма с интересными действующими предложениями, анонсами акций и промокодами. Чтобы следить за обновлениями, введите адрес электронной почты в графе «Подписка на рассылку».
Социальные сети. В социальных сетях магазина постоянно появляются посты о новых предложениях, распродажах. Найдите на главной странице сайта социальную сеть, которой пользуетесь, и подпишитесь на обновления, чтобы быть в курсе новостей холдинга.
В интернет-магазине «Аленка» продается продукция холдинга «Объединенные кондитеры», собравшего вместе крупнейшие российские торговые марки. Производством занимается 19 предприятий, сладости которых реализовываются в 170 тыс. офлайн- и онлайн-точек. Всего в холдинге работает 19 360 сотрудников. Сегодня это крупнейший производитель кондитерской продукции в стране, пользующийся популярностью и на иностранных рынках. На сайте «Аленки» доступен любой товар из ассортимента холдинга. Сэкономить на заказе вам помогут промокоды на этой странице.
В интернет-магазине покупателей ждут разнообразные кондитерские товары — от постных конфет до изысканных сладостей ручной работы и восточных угощений. Чаще всего акции проходят на шоколадные конфеты или карамель, а также на печенье и другую кондитерскую продукцию, популярную в офлайн-магазинах. Время от времени проходят акции, предлагающие:
конфеты;
шоколад;
зефир;
мармелад;
печенье;
вафли;
халву.
Новинки, которые только поступили в продажу на сайте, попадают в одноименный раздел.
Покупатели могут оплатить заказ банковской картой или наличными при получении. Доступны такие способы доставки:
PickPoint;
СДЭК;
Почта России.
Курьерская доставка.
Способ транспортировки зависит от региона проживания клиента. Уточнить актуальную информацию можно у менеджеров компании «Аленка» или при выборе способа доставки/оплаты на этапе оформления заказа.
Необходимо зайти на страницу Аленка и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Аленка необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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