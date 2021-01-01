Как использовать скидочный купон «Аленка»

На этой странице нашего портала представлены актуальные акции и промокоды. Для участия в акциях «Аленки» не нужно копировать код купона — достаточно перейти в интернет-магазин. Цена в каталоге отобразится с учетом скидки.

В отличие от акционных предложений, где цена уже указывается с учетом скидки, промокод нужно активировать. Для этого нужно:

Выбрать купон из доступных на этой странице. Нажать «Открыть промокод». Дождаться, пока откроется новое окно с кодом, и скопировать его, если это не произошло автоматически. Перейти в интернет-магазин (обычно сразу идет перенаправление). Выбрать сладости из каталога. Нажать «Купить» в карточке товара или под описанием продукта в общем каталоге. Перейти в корзину, кликнув на значок вверху сайта. Вставить цифро-буквенную комбинацию в поле для ввода промокода и нажать «Применить».

Когда цена товара в корзине пересчитается с учетом скидки, можно завершать оформление. Купон достаточно применить один раз. Даже если не закончить заказ, а продолжить покупки, скидка будет автоматически применяться ко всем товарам, которые вы будете перемещать в корзину.

Если после применения одного купона понадобилось сменить его на другой, можно перейти в корзину покупок и нажать «Удалить». Код будет деактивирован, и останется ввести новый.Иногда появляются промокоды на первую покупку. Их нельзя скопировать с нашего сайта, так как они приходят на почту. Для этого введите адрес электронной почты на сайте «Аленка», и на него придет письмо с кодом на первый заказ.