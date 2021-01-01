Промокоды и скидки АльфаСтрахование | Март 2021

Подробнее об СК АльфаСтрахование

Группа АльфаСтрахование – одна из крупнейших российских страховых компаний, имеющая более 270 региональных представительств в России. Опыт ее работы в сфере страховых услуг – более 25 лет, а стабильность СК подтверждена крупным уставным капиталом в размере 7,5 млрд рублей и собственными средствами в объеме более 17 млрд рублей. Рейтинг ее надежности, по данным Fitch Ratings и Standard & Poor’s Global Ratings, соответствует BB+, а по версии Эксперт РА – ruAA+ и A++. Эти оценки независимых аналитиков – крепкое подтверждение стабильности СК АльфаСтрахование.

Организация предлагает населению и юридическим лицам более 100 страховых продуктов, список которых расширяется. Оформление полисов доступно онлайн на сайте СК. Пользуясь спецпредложениями и используя промокоды, участвуя в акциях и применяя скидочные купоны, застраховать здоровье, жизнь, имущество или ответственность в СК можно со скидкой. На этой странице публикуются действующие акции и актуальные промокоды, доступные сегодня всем читателям.