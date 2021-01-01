Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Асна | Март 2021

Доступные цены по купонам в аптеке Асна. Актуальных купонов: 15

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Суспензия Маалокс с выгодой 60 рублей
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55Р
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Скидка
Экономия 55 рублей при покупке Магне В6 60 штук с промокодом аптеки Асна
Истекает через 15 дней

60Р
купон

Скидка
Суспензия Маалокс с выгодой 60 рублей
Истекает через 15 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Скидки и кэшбэк дополнительно на продукцию Контур Плюс
Истекает через 106 дней

50Р
купон

Скидка
Выгода 50 рублей на препарат Фестал для улучшения работы пищеварительной системы
Истекает через 15 дней

15%
купон

Скидка
Дисконт 15% на тест-полоски Ван Тач Селект Плюс
Истекает через 15 дней

Лучшее
предложение

Скидка
АСНА экономия - доступ к самым низким ценам при наполнении корзины от 3000 рублей
Истекает через 301 день

15%
купон

Скидка
Дисконт 15% на средства от простуды ИРС 19 и Имудон
Истекает через 15 дней

60Р
купон

Скидка
Экономия 60 рублей на раствор Лазолван
Истекает через 15 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% на лак от грибка ногтей Лоцерил
Истекает через 15 дней

50%
купон

Скидка
Закажите 2 упаковки Хилак Форте с дисконтом 50%
Истекает через 15 дней

25%
купон

Скидка
Скидка 25% на товары от Котекс
Истекает через 15 дней

25%
купон

Скидка
Выгода 25% на комплект из двух упаковок Флорин Форте
Истекает через 15 дней

75Р
купон

Скидка
Капли Гутталакс с экономией 75 рублей
Истекает через 15 дней

50Р
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Минус 50 рублей на капли Зодак от аллергии
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Посетить Асна
Контакты Асна

Юридический адрес:
129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1, 6 этаж

Электронная почта:
fb@asna.ru

Телефон:
+7 (495) 223-3403

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Асна - акции ждут!

Для того, чтобы узнать размер скидки на лекарства в этом месяце, необязательно блуждать по странице в поисках раздела "Акции". При попадании на главную страницу сложно не заметить яркие баннеры с рекламными предложениями и скидками до 50% от парацетамола до глюкометра. Новый месяц - ... новые скидки. Будьте здоровы!


Посетить Асна
Контакты Асна

Юридический адрес:
129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1, 6 этаж

Электронная почта:
fb@asna.ru

Телефон:
+7 (495) 223-3403

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
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Vichy
Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты

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Специальные предложения от Асна

Как применить промокод на сайте АСНА

Как применить промокод на сайте АСНА

На нашем сервисе опубликованы актуальные промокоды, а также действующие купоны и выгодные акции. Чтобы воспользоваться предложением, следует действовать следующим образом:

  1. Выбрать акцию, промокод на интересующую продукцию или купон на скидку по группе, позиции, аптеке и т. п.

  2. После перехода по соответствующей ссылке наш сервис перенаправит пользователя на сайт АСНА, где можно выбрать и сравнить цены на нужную продукцию.

  3. Перед поиском лота нужно выбрать населенный пункт для самовывоза или доставки. 

  4. Искать препарат можно по алфавиту, через каталог или ввод наименования в строку поиска.

  5. Сервис позволяет отсортировать позиции по группе, производителю, популярности и другим критериям.

  6. Выбрав нужный лот, следует посмотреть его наличие и цены в представленных аптеках.

  7. Добавить товар в корзину и перейти оформлению покупки.

  8. В корзине покупатель видит доступные аптеки, в которых выбранные товары есть в наличии.

  9. На этом этапе можно применить промокод, чтобы активировать скидку.

  1.  Остается ввести номер телефона и верифицироваться через SMS.

В конце придет сообщение о том, что заказ принят и его можно забирать, озвучив код оффера. Срок хранения заказа будет указан в SMS. 

Популярные товары в магазине АСНА со скидками

Популярные товары в магазине АСНА со скидками

Во втором квартале 2020 года среди популярных товаров АСНА с дисконтом продаются следующие группы и позиции:

  • противовирусные лекарства: Ацикловир, Ингарон, Генферон, Ингаверин и другие;

  • антисептические средства: Мирамистин, Бетадин, Фурацилин, Вишневского линимент, Перекись водорода, Хлоргексидина биглюконат;

  • антигистамины: Супрастин, Цетрин, Зодак, Фенистил;

  • болеутоляющие: Пенталгин, Кетонал, Ибуклин, Нурофен;

  • антибиотики: Амоксиклав, Супракс солютаб, Аугментин, Флемоксин солютаб;

  • витамины и минералы: Магне В6, Аквадетрим, Кальций-Д3 никомед форте, Фенюльс, Мильгамма композитум, Фолацин, Фемибион наталкер, Супрадин, Черника-форте таблетки витамин, Ангиовит;

  • сердечно-сосудистые препараты: Милдронат, Тромбо АСС, Капотен, Панангин, Кардиомагнил, Актовегин, Аторис, Гипотиазид, Энап-Н, Конкор;

  • антипаразитарные и противомикробные лекарства, противоварикозные средства, препараты для лечения гастроэнтерологических, гинекологических, нервных, иммунных, пульмонологических, кожных и иных заболеваний. 

Помимо лекарственных препаратов, среди клиентов АСНА востребованы: инъекционные товары, медицинские приборы, перевязочные материалы, функциональное белье, интимные товары, бандажи, корректоры осанки, корсеты, обувь, подушки, средства реабилитации, стельки и товары для стоп. Для людей с нарушением зрения предлагается большой выбор контактных линз и растворов для них, а также очков и аксессуаров.

Тот, кто заботится о внешнем виде и гигиене, сможет выбрать косметику для рук, лица, средства маникюра и педикюр, ухода для тела и волос. Есть также антибактериальные средства, товары для ухода за полостью рта, дезодоранты, влажные салфетки, репелленты и другое. На торговой площадке АСНА представлены товары для беременных и малышей, продукты для здорового питания, БАДы, товары для дома и многие другие лоты, которые можно купить со скидкой по промокоду, акции или купону.

Онлайн-площадка по продаже фармацевтических товаров АСНА

Онлайн-площадка по продаже фармацевтических товаров АСНА

За интернет-гипермаркетом АСНА стоит группа компаний с многолетним опытом работы на фармацевтическом рынке России и СНГ. В каталоге ритейлера можно найти продукцию из более чем восьми тысяч аптек России, Беларуси, Казахстана и ряда других азиатских стран. 

Сервис помогает искать товары в аптеках по диапазону цен или названию заболевания. Если нужного лекарства нет в наличии, можно сделать предзаказ и получать уведомление о поступлении в SMS. Благодаря ресурсам ритейлера поиск фармацевтических товаров производится онлайн в считанные секунды. Чтобы покупки на ASNA были еще экономнее, гипермаркет предлагает промокоды, а также регулярно проводит подарочные акции.

Покупка в магазине АСНА с максимальной скидкой

Покупка в магазине АСНА с максимальной скидкой

Помимо промокодов и купонов, в магазине можно получить лекарства с дисконтом, если сумма заказа составит 3 000 рублей и выше. В этом случае станут доступны низкие зеленые цены на все товары. Кроме этого, можно применить следующие способы экономии:

  • бонусная карта при любой покупке в сети аптек «АСНА Плюс», которая позволяет копить баллы и рассчитываться ими до 99 % от заказа; 

  • поиск выгодных действующих предложений в разделе «Акции». Здесь можно найти популярные товары с 20 %, 30 %, 40 % скидкой и дешевле;

  • в социальных сетях дарят промокоды на первую покупку, а также разыгрывают скидочные купоны;

  • на сайте доступны бесплатные телемедицинские консультации терапевтов, педиатров, неврологов, лоров, кардиологов, гинекологов, гастроэнтерологов и других специалистов.

Доставка и получение в ASNA

Доставка и получение в ASNA

На портале Asna.ru возможно только бронирование товаров. Получение и оплата заказа происходит в аптеке, которая была выбрана при оформлении. Расчеты производятся наличными или картой. В отдельных случаях возможны иные формы оплаты, о которых следует уточнять в конкретном пункте. Перед покупкой следует озвучить код заказа, который был присвоен офферу.

Часто задаваемые вопросы про Асна

★ Как получить промокоды в Асна?

Необходимо зайти на страницу Асна и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Асна?

Чтобы воспользоваться промокодом от Асна необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Асна доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 15

★ Все ли предложения Асна актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Асна.

★ Почему стоит использовать купоны Асна?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Асна

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаЭкономия 55 рублей при покупке Магне В6 60 штук с промокодом аптеки Аснане требуется
СкидкаСуспензия Маалокс с выгодой 60 рублейне требуется
СкидкаСкидки и кэшбэк дополнительно на продукцию Контур Плюсне требуется
СкидкаВыгода 50 рублей на препарат Фестал для улучшения работы пищеварительной системыне требуется
СкидкаДисконт 15% на тест-полоски Ван Тач Селект Плюсне требуется
СкидкаАСНА экономия - доступ к самым низким ценам при наполнении корзины от 3000 рублейне требуется
СкидкаДисконт 15% на средства от простуды ИРС 19 и Имудонне требуется
СкидкаЭкономия 60 рублей на раствор Лазолванне требуется
СкидкаМинус 20% на лак от грибка ногтей Лоцерилне требуется

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