Популярные товары в магазине АСНА со скидками

Во втором квартале 2020 года среди популярных товаров АСНА с дисконтом продаются следующие группы и позиции:

противовирусные лекарства: Ацикловир, Ингарон, Генферон, Ингаверин и другие;

антисептические средства: Мирамистин, Бетадин, Фурацилин, Вишневского линимент, Перекись водорода, Хлоргексидина биглюконат;

антигистамины: Супрастин, Цетрин, Зодак, Фенистил;

болеутоляющие: Пенталгин, Кетонал, Ибуклин, Нурофен;

антибиотики: Амоксиклав, Супракс солютаб, Аугментин, Флемоксин солютаб;

витамины и минералы: Магне В6, Аквадетрим, Кальций-Д3 никомед форте, Фенюльс, Мильгамма композитум, Фолацин, Фемибион наталкер, Супрадин, Черника-форте таблетки витамин, Ангиовит;

сердечно-сосудистые препараты: Милдронат, Тромбо АСС, Капотен, Панангин, Кардиомагнил, Актовегин, Аторис, Гипотиазид, Энап-Н, Конкор;

антипаразитарные и противомикробные лекарства, противоварикозные средства, препараты для лечения гастроэнтерологических, гинекологических, нервных, иммунных, пульмонологических, кожных и иных заболеваний.

Помимо лекарственных препаратов, среди клиентов АСНА востребованы: инъекционные товары, медицинские приборы, перевязочные материалы, функциональное белье, интимные товары, бандажи, корректоры осанки, корсеты, обувь, подушки, средства реабилитации, стельки и товары для стоп. Для людей с нарушением зрения предлагается большой выбор контактных линз и растворов для них, а также очков и аксессуаров.

Тот, кто заботится о внешнем виде и гигиене, сможет выбрать косметику для рук, лица, средства маникюра и педикюр, ухода для тела и волос. Есть также антибактериальные средства, товары для ухода за полостью рта, дезодоранты, влажные салфетки, репелленты и другое. На торговой площадке АСНА представлены товары для беременных и малышей, продукты для здорового питания, БАДы, товары для дома и многие другие лоты, которые можно купить со скидкой по промокоду, акции или купону.