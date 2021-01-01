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Юридический адрес:
129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1, 6 этаж
Электронная почта:
fb@asna.ru
Телефон:
+7 (495) 223-3403
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Для того, чтобы узнать размер скидки на лекарства в этом месяце, необязательно блуждать по странице в поисках раздела "Акции". При попадании на главную страницу сложно не заметить яркие баннеры с рекламными предложениями и скидками до 50% от парацетамола до глюкометра. Новый месяц - ... новые скидки. Будьте здоровы!
Юридический адрес:
129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.1, 6 этаж
Электронная почта:
fb@asna.ru
Телефон:
+7 (495) 223-3403
Соц. сети:
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На нашем сервисе опубликованы актуальные промокоды, а также действующие купоны и выгодные акции. Чтобы воспользоваться предложением, следует действовать следующим образом:
Выбрать акцию, промокод на интересующую продукцию или купон на скидку по группе, позиции, аптеке и т. п.
После перехода по соответствующей ссылке наш сервис перенаправит пользователя на сайт АСНА, где можно выбрать и сравнить цены на нужную продукцию.
Перед поиском лота нужно выбрать населенный пункт для самовывоза или доставки.
Искать препарат можно по алфавиту, через каталог или ввод наименования в строку поиска.
Сервис позволяет отсортировать позиции по группе, производителю, популярности и другим критериям.
Выбрав нужный лот, следует посмотреть его наличие и цены в представленных аптеках.
Добавить товар в корзину и перейти оформлению покупки.
В корзине покупатель видит доступные аптеки, в которых выбранные товары есть в наличии.
На этом этапе можно применить промокод, чтобы активировать скидку.
Остается ввести номер телефона и верифицироваться через SMS.
В конце придет сообщение о том, что заказ принят и его можно забирать, озвучив код оффера. Срок хранения заказа будет указан в SMS.
Во втором квартале 2020 года среди популярных товаров АСНА с дисконтом продаются следующие группы и позиции:
противовирусные лекарства: Ацикловир, Ингарон, Генферон, Ингаверин и другие;
антисептические средства: Мирамистин, Бетадин, Фурацилин, Вишневского линимент, Перекись водорода, Хлоргексидина биглюконат;
антигистамины: Супрастин, Цетрин, Зодак, Фенистил;
болеутоляющие: Пенталгин, Кетонал, Ибуклин, Нурофен;
антибиотики: Амоксиклав, Супракс солютаб, Аугментин, Флемоксин солютаб;
витамины и минералы: Магне В6, Аквадетрим, Кальций-Д3 никомед форте, Фенюльс, Мильгамма композитум, Фолацин, Фемибион наталкер, Супрадин, Черника-форте таблетки витамин, Ангиовит;
сердечно-сосудистые препараты: Милдронат, Тромбо АСС, Капотен, Панангин, Кардиомагнил, Актовегин, Аторис, Гипотиазид, Энап-Н, Конкор;
антипаразитарные и противомикробные лекарства, противоварикозные средства, препараты для лечения гастроэнтерологических, гинекологических, нервных, иммунных, пульмонологических, кожных и иных заболеваний.
Помимо лекарственных препаратов, среди клиентов АСНА востребованы: инъекционные товары, медицинские приборы, перевязочные материалы, функциональное белье, интимные товары, бандажи, корректоры осанки, корсеты, обувь, подушки, средства реабилитации, стельки и товары для стоп. Для людей с нарушением зрения предлагается большой выбор контактных линз и растворов для них, а также очков и аксессуаров.
Тот, кто заботится о внешнем виде и гигиене, сможет выбрать косметику для рук, лица, средства маникюра и педикюр, ухода для тела и волос. Есть также антибактериальные средства, товары для ухода за полостью рта, дезодоранты, влажные салфетки, репелленты и другое. На торговой площадке АСНА представлены товары для беременных и малышей, продукты для здорового питания, БАДы, товары для дома и многие другие лоты, которые можно купить со скидкой по промокоду, акции или купону.
За интернет-гипермаркетом АСНА стоит группа компаний с многолетним опытом работы на фармацевтическом рынке России и СНГ. В каталоге ритейлера можно найти продукцию из более чем восьми тысяч аптек России, Беларуси, Казахстана и ряда других азиатских стран.
Сервис помогает искать товары в аптеках по диапазону цен или названию заболевания. Если нужного лекарства нет в наличии, можно сделать предзаказ и получать уведомление о поступлении в SMS. Благодаря ресурсам ритейлера поиск фармацевтических товаров производится онлайн в считанные секунды. Чтобы покупки на ASNA были еще экономнее, гипермаркет предлагает промокоды, а также регулярно проводит подарочные акции.
Помимо промокодов и купонов, в магазине можно получить лекарства с дисконтом, если сумма заказа составит 3 000 рублей и выше. В этом случае станут доступны низкие зеленые цены на все товары. Кроме этого, можно применить следующие способы экономии:
бонусная карта при любой покупке в сети аптек «АСНА Плюс», которая позволяет копить баллы и рассчитываться ими до 99 % от заказа;
поиск выгодных действующих предложений в разделе «Акции». Здесь можно найти популярные товары с 20 %, 30 %, 40 % скидкой и дешевле;
в социальных сетях дарят промокоды на первую покупку, а также разыгрывают скидочные купоны;
на сайте доступны бесплатные телемедицинские консультации терапевтов, педиатров, неврологов, лоров, кардиологов, гинекологов, гастроэнтерологов и других специалистов.
На портале Asna.ru возможно только бронирование товаров. Получение и оплата заказа происходит в аптеке, которая была выбрана при оформлении. Расчеты производятся наличными или картой. В отдельных случаях возможны иные формы оплаты, о которых следует уточнять в конкретном пункте. Перед покупкой следует озвучить код заказа, который был присвоен офферу.
Необходимо зайти на страницу Асна и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Асна необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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