Промокоды и скидки Ригла | Март 2021

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115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1
Электронная почта:
ea_mekshun1@protek.ru
Телефон:
+7 (495) 737-27-30
Соц. сети:
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Для тех кто ищет выгодные предложения с привлекательной ценой, предусмотрен раздел "Товар дня". В нем Вы найдете препараты и косметику со скидкой до 30%. Для того, чтобы увидеть все предложения раздела, поставьте галочку напротив строки "Товар со скидкой" и приобретайте фармацевтиче ... скую продукцию с выгодой.
Юридический адрес:
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1
Электронная почта:
ea_mekshun1@protek.ru
Телефон:
+7 (495) 737-27-30
Соц. сети:
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На официальном сайте и в приложении сети аптек Ригла представлен широкий ассортимент лекарств, товаров для красоты, гигиены и спорта. Компания дорожит репутацией и здоровьем своих клиентов, поэтому все фармакологические средства имеют действующие государственные сертификаты и подвергаются жесткой проверке.
Здесь можно заказать доставку, забронировать для самовывоза или добавить в избранное любые продукты, помогающие вести здоровый образ жизни, а главное – сэкономить на покупках. Компания предлагает выгодные на фоне других аптек-дискаунтеров цены благодаря прямым контактам с поставщиками и большим объемам партий. А промокоды, акции и система бонусов позволяют покупателям заказывать дорогие лекарства и импортную косметику со скидками до половины стоимости.
Чтобы воспользоваться специальным предложением с кодом, который дает скидку в аптечном гипермаркете, нужно:
Открыть купон, нажав на его кнопку: символы промокода в этот момент будут сохранены и появится вкладка с сайтом онлайн-магазина.
Выбрать на главной странице аптеки раздел с нужными товарами, перейти в него и положить лекарства или косметику в корзину.
Войти в нее и под суммой в рублях нажать «Оформить заказ».
В открывшемся окне выбрать способ получения товара и, немного пролистав страницу вниз, заполнить личные данные, а также указать код купона в поле для промокода.
Активировав скидку, проверить, подействовал ли промокод, и завершить оформление заказа.
Скидочные купоны с акциями действуют по-другому, просто перенаправляя покупателя на сайт аптеки, страницу с условиями акции или каталог со скидками. Здесь не нужно указывать промокод — можно сразу заказывать или бронировать продукцию, указанную в спецпредложении, по низкой цене.
Кроме использования промокодов, предлагаемых нашим сервисом, можно экономить на покупках, если бронировать товары для самовывоза по онлайн-ценам и следить за несколькими разделами ее официального сайта:
Раздел «Акции». В нем размещаются особые предложения, включая товар дня, скидки на бренды и линейки продукции и подарки за покупку определенных средств.
Раздел «Скидки». Здесь собраны актуальные товары, на которые действует распродажа. Их можно сортировать по типу, бренду, форме выпуска, стране изготовления, заболеванию и даже симптомам или действию.
Программа лояльности. Вместе с лекарствами можно купить бонусную карту аптеки Ригла, накапливать баллы и оплачивать ими до половины стоимости следующих покупок. А также пользоваться специальными ценами, закрытыми распродажами и персональными предложениями.
Бонусы начисляются на суммы покупок за исключением скидок, в том числе полученных по промокоду. Их процент зависит от типа товаров и растет вместе с общей стоимостью трат в аптечной сети. Кроме того, за присоединение к программе лояльности и по случаю праздников компания добавляет на счет дополнительные баллы. Каждый бонус равен одному рублю, поэтому получается неплохая экономия.
На сайте аптеки в разделе скидок можно по доступным ценам найти лекарства первой необходимости, средства против простуды и для лечения пищеварительной системы.
Скидки на покупки в аптечном супермаркете по промокодам обычно распространяются на фармацевтические продукты либо весь ассортимент в целом. А это:
препараты от антибиотиков до антисептиков;
натуральные фиточаи и настойки;
витамины и биологически активные добавки;
актуальные средства по уходу за волосами, лицом и телом;
товары для беременных женщин, мам и малышей;
медицинские изделия, включая маски, перчатки и бахилы;
приборы: от термометров и тонометров до экспресс-тестов;
очки, линзы и аксессуары.
А в рамках акций на сайте Ригла чаще всего появляются выгодные предложения на покупку профессиональной медицинской косметики. Но важно учесть, что некоторые акции действуют только в онлайн-магазине или исключительно в физических аптеках сети. И чаще всего не суммируются с другими скидками.
На сайте аптечного бренда можно забронировать нужные товары, чтобы потом забрать их из ближайшей аптеки либо заказать курьерскую доставку на дом. Заказы оплачиваются при получении. Расчет с курьером возможен только наличными, а при самовывозе — наличными или картой.
Доставка выполняется на следующий день или через день после оформления заказа в онлайн-магазине Ригла, и ее стоимость зависит от удаленности адреса клиента. При покупке от определенной суммы она может быть бесплатной. Согласно российскому законодательству доставка лекарственных средств, витаминов и биологических добавок запрещена, поэтому услугу можно оформить только на позиции из нелекарственного ассортимента.
Удобный вариант – собрать корзину на сайте и оформить самовывоз. Как только заказ собран, аптека Ригла пришлет сообщение, что можно за ним приходить. Если товары в наличии, все будет готово уже через 2 часа, но пакет может ждать заказчика до трех суток. При этом покупать с бронированием дешевле, чем просто прийти в аптеку. К тому же вас обслужат гораздо быстрее. Плюс оплата бонусами возможна только при самовывозе.
Необходимо зайти на страницу Ригла и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ригла необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ригла.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|Промокод аптека Ригла: до -50% на ВСЁ участникам бонусной программы
|не ***
|Скидка
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|Скидка
|Дисконт до 300 рублей на тест полоски One Touch Select Plus
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|Скидка
|Дисконт до 25% на препараты от простуды
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|Скидка
|Выгода до 30% на уход за кожей ТМ Спа Дримс
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|Скидка
|Скидка 30% при покупке набора зубных щеток Curaprox и пасты Swiss Smile
|не требуется