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Промокоды и скидки Ригла | Март 2021

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30%
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Скидка
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Контакты Ригла

Юридический адрес:
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1

Электронная почта:
ea_mekshun1@protek.ru

Телефон:
+7 (495) 737-27-30

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Товар дня

Для тех кто ищет выгодные предложения с привлекательной ценой, предусмотрен раздел "Товар дня". В нем Вы найдете препараты и косметику со скидкой до 30%. Для того, чтобы увидеть все предложения раздела, поставьте галочку напротив строки "Товар со скидкой" и приобретайте фармацевтиче ... скую продукцию с выгодой.


Посетить Ригла
Контакты Ригла

Юридический адрес:
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1

Электронная почта:
ea_mekshun1@protek.ru

Телефон:
+7 (495) 737-27-30

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты
Roskosmetika

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Специальные предложения от Ригла

Подробнее об аптеке Ригла

Подробнее об аптеке Ригла

На официальном сайте и в приложении сети аптек Ригла представлен широкий ассортимент лекарств, товаров для красоты, гигиены и спорта. Компания дорожит репутацией и здоровьем своих клиентов, поэтому все фармакологические средства имеют действующие государственные сертификаты и подвергаются жесткой проверке.

Здесь можно заказать доставку, забронировать для самовывоза или добавить в избранное любые продукты, помогающие вести здоровый образ жизни, а главное – сэкономить на покупках. Компания предлагает выгодные на фоне других аптек-дискаунтеров цены благодаря прямым контактам с поставщиками и большим объемам партий. А промокоды, акции и система бонусов позволяют покупателям заказывать дорогие лекарства и импортную косметику со скидками до половины стоимости.

Как использовать купон на скидку в аптеке Ригла

Как использовать купон на скидку в аптеке Ригла

Чтобы воспользоваться специальным предложением с кодом, который дает скидку в аптечном гипермаркете, нужно:

  1. Открыть купон, нажав на его кнопку: символы промокода в этот момент будут сохранены и появится вкладка с сайтом онлайн-магазина.

  2. Выбрать на главной странице аптеки раздел с нужными товарами, перейти в него и положить лекарства или косметику в корзину.

  3. Войти в нее и под суммой в рублях нажать «Оформить заказ».

  4. В открывшемся окне выбрать способ получения товара и, немного пролистав страницу вниз, заполнить личные данные, а также указать код купона в поле для промокода.

  1. Активировав скидку, проверить, подействовал ли промокод, и завершить оформление заказа.

Скидочные купоны с акциями действуют по-другому, просто перенаправляя покупателя на сайт аптеки, страницу с условиями акции или каталог со скидками. Здесь не нужно указывать промокод — можно сразу заказывать или бронировать продукцию, указанную в спецпредложении, по низкой цене.

Как покупать в аптеке Ригла с наибольшей скидкой

Как покупать в аптеке Ригла с наибольшей скидкой

Кроме использования промокодов, предлагаемых нашим сервисом, можно экономить на покупках, если бронировать товары для самовывоза по онлайн-ценам и следить за несколькими разделами ее официального сайта:

  • Раздел «Акции». В нем размещаются особые предложения, включая товар дня, скидки на бренды и линейки продукции и подарки за покупку определенных средств.

  • Раздел «Скидки». Здесь собраны актуальные товары, на которые действует распродажа. Их можно сортировать по типу, бренду, форме выпуска, стране изготовления, заболеванию и даже симптомам или действию.

  • Программа лояльности. Вместе с лекарствами можно купить бонусную карту аптеки Ригла, накапливать баллы и оплачивать ими до половины стоимости следующих покупок. А также пользоваться специальными ценами, закрытыми распродажами и персональными предложениями.

Бонусы начисляются на суммы покупок за исключением скидок, в том числе полученных по промокоду. Их процент зависит от типа товаров и растет вместе с общей стоимостью трат в аптечной сети. Кроме того, за присоединение к программе лояльности и по случаю праздников компания добавляет на счет дополнительные баллы. Каждый бонус равен одному рублю, поэтому получается неплохая экономия.

Какие товары продаются на сайте Ригла со скидкой

Какие товары продаются на сайте Ригла со скидкой

На сайте аптеки в разделе скидок можно по доступным ценам найти лекарства первой необходимости, средства против простуды и для лечения пищеварительной системы.

Скидки на покупки в аптечном супермаркете по промокодам обычно распространяются на фармацевтические продукты либо весь ассортимент в целом. А это:

  • препараты от антибиотиков до антисептиков;

  • натуральные фиточаи и настойки;

  • витамины и биологически активные добавки;

  • актуальные средства по уходу за волосами, лицом и телом;

  • товары для беременных женщин, мам и малышей;

  • медицинские изделия, включая маски, перчатки и бахилы;

  • приборы: от термометров и тонометров до экспресс-тестов;

  • очки, линзы и аксессуары.

А в рамках акций на сайте Ригла чаще всего появляются выгодные предложения на покупку профессиональной медицинской косметики. Но важно учесть, что некоторые акции действуют только в онлайн-магазине или исключительно в физических аптеках сети. И чаще всего не суммируются с другими скидками.

Об оплате и доставке в аптеке Ригла

Об оплате и доставке в аптеке Ригла

На сайте аптечного бренда можно забронировать нужные товары, чтобы потом забрать их из ближайшей аптеки либо заказать курьерскую доставку на дом. Заказы оплачиваются при получении. Расчет с курьером возможен только наличными, а при самовывозе — наличными или картой.

Доставка выполняется на следующий день или через день после оформления заказа в онлайн-магазине Ригла, и ее стоимость зависит от удаленности адреса клиента. При покупке от определенной суммы она может быть бесплатной. Согласно российскому законодательству доставка лекарственных средств, витаминов и биологических добавок запрещена, поэтому услугу можно оформить только на позиции из нелекарственного ассортимента.

Удобный вариант – собрать корзину на сайте и оформить самовывоз. Как только заказ собран, аптека Ригла пришлет сообщение, что можно за ним приходить. Если товары в наличии, все будет готово уже через 2 часа, но пакет может ждать заказчика до трех суток. При этом покупать с бронированием дешевле, чем просто прийти в аптеку. К тому же вас обслужат гораздо быстрее. Плюс оплата бонусами возможна только при самовывозе.

Часто задаваемые вопросы про Ригла

★ Как получить промокоды в Ригла?

Необходимо зайти на страницу Ригла и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Ригла?

Чтобы воспользоваться промокодом от Ригла необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Ригла доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Ригла актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ригла.

★ Почему стоит использовать купоны Ригла?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Ригла

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод аптека Ригла: до -50% на ВСЁ участникам бонусной программыне ***
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СкидкаДисконт до 300 рублей на тест полоски One Touch Select Plusне требуется
СкидкаДисконт до 25% на препараты от простудыне требуется
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СкидкаСкидка 30% при покупке набора зубных щеток Curaprox и пасты Swiss Smileне требуется

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