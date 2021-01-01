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Промокоды и скидки Авиасейлс | Март 2021

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1 оценка поставлена средняя 5

Топ 100

Любите путешествовать и не переплачивать? Тогда обратите внимания на Топ 100 выгодных направлений. В этом разделе расположены билеты по России и по миру, которые отличаются выгодной ценой. Разнообразие предложений поможет определиться с туром, который принесет море впечатлений и не ... ударит по карману, ведь цена билетов начинается с 1300 рублей. А если ничего интересного не нашли - не проблема, на протяжении месяца список Топ 100 обновляется, и появляются новые предложения, с выбором города отправления.


Посетить Aviasales
Контакты Aviasales

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
OneTwoTrip
Frendi
Tutu.ru

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Специальные предложения от Aviasales

О сервисе Aviasales

О сервисе Aviasales

Сервис Aviasales создан в 2007 году. Он помогает путешественникам находить оптимальные по соотношению цены и сервиса авиабилеты на нужные направления и сравнивать предложения от различных авиаперевозчиков. Дополнительно в сервисе доступен поиск и других туристических услуг.

Сегодня компания Авиасейлс имеет 3 офиса, в которых трудится более 250 человек, а ее услугами ежегодно пользуется свыше 1,9 млн человек.

Собственная система поиска помогает клиентам сервиса находить подходящие билеты и услуги как при путешествии на отдых, так и при поездках в командировку или для решения других вопросов.

Компания гарантирует, что вся информация о ценах в ее базе данных является достоверной и актуальной. Все компании обязательно проходят проверку перед включением в каталог. При заказе билетов клиенту не нужно оплачивать никакие дополнительные сборы или комиссии, а чтобы увеличить экономию на путешествии, он может воспользоваться промокодами на скидку или принять участие в акциях компании.

Использование скидочных купонов в Aviasales

Использование скидочных купонов в Aviasales

На нашем сайте размещен каталог действующих скидочных купонов для путешественников от сервиса Aviasales. В него входят промокоды и акции, позволяющие получить бонус или скидку без ввода кодов.

Список предложений регулярно проверяется на актуальность. В него добавляются новые промокоды и акции. Некоторые из них являются эксклюзивными и не представлены на других ресурсах. Появляются такие предложения для наших клиентов благодаря договоренностям с продавцами о проведении специальных акционных мероприятий.

При выборе купона на скидку следует учитывать, что иногда по ним могут быть установлены различные ограничения. Например, часто скидка действует на авиабилеты только в определенные страны или распространяется только на первый заказ нового пользователя.

Для получения скидки по промокоду или акции клиенту нужно нажать на кнопку с выбранным купоном и дождаться, пока откроется сайт сервиса. Код купона, если он нужен для получения привилегий, будет автоматически помещен в буфер обмена. Если получить скидку или бонус можно без ввода кода, об этом будет показано предупреждение.

На сайте сервиса клиенту нужно с помощью поисковой строки подобрать авиабилеты или другие услуги, перейти к их оформлению и указать промокод. На странице будет показан размер скидки в рублях и, если все устраивает, останется только завершить оформление заказа.

Пользователи смартфонов и планшетов могут установить на устройство приложение Aviasales и покупать авиабилеты и другие туристические услуги со скидками по промокодам или акциям через него.

Покупка в сервисе Aviasales с максимальной скидкой

Покупка в сервисе Aviasales с максимальной скидкой

Компания Авиасейлс регулярно договаривается с авиаперевозчиками, продавцами билетов и устраивает для клиентов различные акции. Принимая в них участие, можно получать не только скидки, но и другие бонусы, например повышение класса обслуживания или страховку без дополнительной платы. Информация обо всех спецпредложениях публикуется на отдельной странице сайта.

Следующие инструменты помогут пользователю раньше других узнавать о новых акциях:

  • Чат-бот. Он уведомит в мессенджере Telegram, Viber, Slack или Facebook о снижении цен на авиаперелет в нужную дату или поможет спланировать маршрут с максимальной экономией средств.

  • Рассылка компании. В ней рассказывают о выгодных направлениях для путешествия. Кроме того, пользователь может подключить регулярное получение информации об изменении цен на перелет по конкретным направлениям или даже отдельные рейсы. Для оформления подписки потребуется пройти регистрацию на сайте и подтвердить email.

  • Социальные сети. На официальных страницах компании во ВКонтакте, Instagram и Facebook можно участвовать в конкурсах и узнавать обо всех новостях.

Клиентам, желающим путешествовать выгодно, на сайте сервиса доступны еще два раздела: «Календарь низких цен» и «Карта низких цен». Они помогут купить билеты по нужному направлению или в нужную дату с максимальной выгодой.

Пользователям, зарегистрированным на портале, доступен дополнительно отдельный раздел с конкурсами. Участвуя в них, можно выиграть промокод на бесплатные авиабилеты или скидку от партнеров.

Популярные направления авиаперелетов на Aviasales со скидками

Популярные направления авиаперелетов на Aviasales со скидками

Чаще всего авиабилеты со скидками по промокодам покупают путешественники, собирающиеся отдохнуть за границей. Популярностью у туристов на Авиасейлс пользуются такие страны, как Болгария, Турция, Великобритания, Египет, Индия, Израиль, Италия и Испания. Полный список популярных направлений для удобства клиентов размещен на отдельной странице.

Помимо авиабилетов, сервис и его партнеры предлагают и другие услуги для путешественников:

  • бронирование отелей;

  • аренда автомобилей;

  • страхование.

Покупка дополнительных туристических услуг происходит через сайты компаний-партнеров.

Способы оплаты и доставки, доступные на Aviasales

Способы оплаты и доставки, доступные на Aviasales

Компания не продает билеты самостоятельно. Она только оказывает помощь в поиске оптимальных вариантов перелета. Оформление проездных документов осуществляется на сайтах агентов или авиаперевозчиков.

Доступные способы оплаты зависят от конкретного агента или перевозчика. Чаще всего рассчитаться за билеты можно с помощью банковской карты. После завершения покупки все документы приходят на электронную почту.

Часто задаваемые вопросы про Aviasales

★ Как получить промокоды в Aviasales?

Необходимо зайти на страницу Aviasales и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Aviasales?

Чтобы воспользоваться промокодом от Aviasales необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Aviasales доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 13

★ Все ли предложения Aviasales актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Aviasales.

★ Почему стоит использовать купоны Aviasales?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Aviasales

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Aviasales на скидку до 60% на отелине ***
ПромокодПромокод Авиасейлс всего от 1300 рублей за Авиабилеты по Россиине ***
СкидкаАвиабилеты из Сочи в Москву от 999 рублейне требуется
СкидкаАвиабилеты из Москвы в Самару от 1490 рублейне требуется
СкидкаИз Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону от 1990 рублейне требуется
СкидкаАвиабилеты из Санкт-Петербурга в Москву от 4230 рублейне требуется
СкидкаАвиабилеты из Екатеринбурга в Нижний Новгород от 3484 рублейне требуется
СкидкаИз Екатеринбурга в Ижевск от 3225 рублейне требуется

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