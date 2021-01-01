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1990Р
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Любите путешествовать и не переплачивать? Тогда обратите внимания на Топ 100 выгодных направлений. В этом разделе расположены билеты по России и по миру, которые отличаются выгодной ценой. Разнообразие предложений поможет определиться с туром, который принесет море впечатлений и не ... ударит по карману, ведь цена билетов начинается с 1300 рублей. А если ничего интересного не нашли - не проблема, на протяжении месяца список Топ 100 обновляется, и появляются новые предложения, с выбором города отправления.
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Любите путешествовать и не переплачивать? Тогда обратите внимания на Топ 100 выгодных направлений. В этом разделе расположены билеты по России и по миру, которые отличаются выгодной ценой. Разнообразие предложений поможет определиться с туром, который принесет море впечатлений и не ... ударит по карману, ведь цена билетов начинается с 1300 рублей. А если ничего интересного не нашли - не проблема, на протяжении месяца список Топ 100 обновляется, и появляются новые предложения, с выбором города отправления.
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Сервис Aviasales создан в 2007 году. Он помогает путешественникам находить оптимальные по соотношению цены и сервиса авиабилеты на нужные направления и сравнивать предложения от различных авиаперевозчиков. Дополнительно в сервисе доступен поиск и других туристических услуг.
Сегодня компания Авиасейлс имеет 3 офиса, в которых трудится более 250 человек, а ее услугами ежегодно пользуется свыше 1,9 млн человек.
Собственная система поиска помогает клиентам сервиса находить подходящие билеты и услуги как при путешествии на отдых, так и при поездках в командировку или для решения других вопросов.
Компания гарантирует, что вся информация о ценах в ее базе данных является достоверной и актуальной. Все компании обязательно проходят проверку перед включением в каталог. При заказе билетов клиенту не нужно оплачивать никакие дополнительные сборы или комиссии, а чтобы увеличить экономию на путешествии, он может воспользоваться промокодами на скидку или принять участие в акциях компании.
На нашем сайте размещен каталог действующих скидочных купонов для путешественников от сервиса Aviasales. В него входят промокоды и акции, позволяющие получить бонус или скидку без ввода кодов.
Список предложений регулярно проверяется на актуальность. В него добавляются новые промокоды и акции. Некоторые из них являются эксклюзивными и не представлены на других ресурсах. Появляются такие предложения для наших клиентов благодаря договоренностям с продавцами о проведении специальных акционных мероприятий.
При выборе купона на скидку следует учитывать, что иногда по ним могут быть установлены различные ограничения. Например, часто скидка действует на авиабилеты только в определенные страны или распространяется только на первый заказ нового пользователя.
Для получения скидки по промокоду или акции клиенту нужно нажать на кнопку с выбранным купоном и дождаться, пока откроется сайт сервиса. Код купона, если он нужен для получения привилегий, будет автоматически помещен в буфер обмена. Если получить скидку или бонус можно без ввода кода, об этом будет показано предупреждение.
На сайте сервиса клиенту нужно с помощью поисковой строки подобрать авиабилеты или другие услуги, перейти к их оформлению и указать промокод. На странице будет показан размер скидки в рублях и, если все устраивает, останется только завершить оформление заказа.
Пользователи смартфонов и планшетов могут установить на устройство приложение Aviasales и покупать авиабилеты и другие туристические услуги со скидками по промокодам или акциям через него.
Компания Авиасейлс регулярно договаривается с авиаперевозчиками, продавцами билетов и устраивает для клиентов различные акции. Принимая в них участие, можно получать не только скидки, но и другие бонусы, например повышение класса обслуживания или страховку без дополнительной платы. Информация обо всех спецпредложениях публикуется на отдельной странице сайта.
Следующие инструменты помогут пользователю раньше других узнавать о новых акциях:
Чат-бот. Он уведомит в мессенджере Telegram, Viber, Slack или Facebook о снижении цен на авиаперелет в нужную дату или поможет спланировать маршрут с максимальной экономией средств.
Рассылка компании. В ней рассказывают о выгодных направлениях для путешествия. Кроме того, пользователь может подключить регулярное получение информации об изменении цен на перелет по конкретным направлениям или даже отдельные рейсы. Для оформления подписки потребуется пройти регистрацию на сайте и подтвердить email.
Социальные сети. На официальных страницах компании во ВКонтакте, Instagram и Facebook можно участвовать в конкурсах и узнавать обо всех новостях.
Клиентам, желающим путешествовать выгодно, на сайте сервиса доступны еще два раздела: «Календарь низких цен» и «Карта низких цен». Они помогут купить билеты по нужному направлению или в нужную дату с максимальной выгодой.
Пользователям, зарегистрированным на портале, доступен дополнительно отдельный раздел с конкурсами. Участвуя в них, можно выиграть промокод на бесплатные авиабилеты или скидку от партнеров.
Чаще всего авиабилеты со скидками по промокодам покупают путешественники, собирающиеся отдохнуть за границей. Популярностью у туристов на Авиасейлс пользуются такие страны, как Болгария, Турция, Великобритания, Египет, Индия, Израиль, Италия и Испания. Полный список популярных направлений для удобства клиентов размещен на отдельной странице.
Помимо авиабилетов, сервис и его партнеры предлагают и другие услуги для путешественников:
бронирование отелей;
аренда автомобилей;
страхование.
Покупка дополнительных туристических услуг происходит через сайты компаний-партнеров.
Компания не продает билеты самостоятельно. Она только оказывает помощь в поиске оптимальных вариантов перелета. Оформление проездных документов осуществляется на сайтах агентов или авиаперевозчиков.
Доступные способы оплаты зависят от конкретного агента или перевозчика. Чаще всего рассчитаться за билеты можно с помощью банковской карты. После завершения покупки все документы приходят на электронную почту.
Необходимо зайти на страницу Aviasales и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Aviasales необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Aviasales.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Aviasales на скидку до 60% на отели
|не ***
|Промокод
|Промокод Авиасейлс всего от 1300 рублей за Авиабилеты по России
|не ***
|Скидка
|Авиабилеты из Сочи в Москву от 999 рублей
|не требуется
|Скидка
|Авиабилеты из Москвы в Самару от 1490 рублей
|не требуется
|Скидка
|Из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону от 1990 рублей
|не требуется
|Скидка
|Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Москву от 4230 рублей
|не требуется
|Скидка
|Авиабилеты из Екатеринбурга в Нижний Новгород от 3484 рублей
|не требуется
|Скидка
|Из Екатеринбурга в Ижевск от 3225 рублей
|не требуется