О сервисе Aviasales

Сервис Aviasales создан в 2007 году. Он помогает путешественникам находить оптимальные по соотношению цены и сервиса авиабилеты на нужные направления и сравнивать предложения от различных авиаперевозчиков. Дополнительно в сервисе доступен поиск и других туристических услуг.

Сегодня компания Авиасейлс имеет 3 офиса, в которых трудится более 250 человек, а ее услугами ежегодно пользуется свыше 1,9 млн человек.

Собственная система поиска помогает клиентам сервиса находить подходящие билеты и услуги как при путешествии на отдых, так и при поездках в командировку или для решения других вопросов.

Компания гарантирует, что вся информация о ценах в ее базе данных является достоверной и актуальной. Все компании обязательно проходят проверку перед включением в каталог. При заказе билетов клиенту не нужно оплачивать никакие дополнительные сборы или комиссии, а чтобы увеличить экономию на путешествии, он может воспользоваться промокодами на скидку или принять участие в акциях компании.