Краткая информация о Befree

Интернет-магазин Befree – место, где можно приобрести практичную молодежную одежду. Компания регулярно выпускает новые коллекции, каждая из которых становится настоящим событием. Главный офис организации базируется в Санкт-Петербурге. Сегодня у Befree открыто 222 магазина в пяти странах. В этих филиалах работает больше 1235 сотрудников.

Сайт ведет активную маркетинговую политику, подогревая интерес к своим коллекциям скидочными купонами и программой лояльности. На этой странице нашего портала перечислены действующие промокоды и акционные предложения бренда, которые можно использовать, чтобы снизить цену покупки.