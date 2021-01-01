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BeFree – это бренд, специализирующийся на стильной и доступной одежде для молодежи. В официальном интернет-магазине Вы найдете одежду и обувь по демократичным ценам, а так же большое количество акций и специальных предложений. Экономьте до 70% на стоимости товаров в разделе распрода ... ж, пользуйтесь услугой бесплатной доставки и всегда выглядите неотразимо! Хотите совершить выгодную покупку прямо сейчас? Отлично, воспользуйтесь одним из промокодов Бифри, которые мы собрали для Вас на нашей странице. Просто скопируйте комбинацию из букв и цифр и вставьте ее в специально отведенное для этого поле в разделе оплаты заказа.
Юридический адрес:
улица 10-я Красноармейская, дом 22, Санкт-Петербург, 190103
Электронная почта:
info@befree.ru
Телефон:
8-(800) 250-01-02
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
BeFree – это бренд, специализирующийся на стильной и доступной одежде для молодежи. В официальном интернет-магазине Вы найдете одежду и обувь по демократичным ценам, а так же большое количество акций и специальных предложений. Экономьте до 70% на стоимости товаров в разделе распрода ... ж, пользуйтесь услугой бесплатной доставки и всегда выглядите неотразимо! Хотите совершить выгодную покупку прямо сейчас? Отлично, воспользуйтесь одним из промокодов Бифри, которые мы собрали для Вас на нашей странице. Просто скопируйте комбинацию из букв и цифр и вставьте ее в специально отведенное для этого поле в разделе оплаты заказа.
Юридический адрес:
улица 10-я Красноармейская, дом 22, Санкт-Петербург, 190103
Электронная почта:
info@befree.ru
Телефон:
8-(800) 250-01-02
Соц. сети:
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Интернет-магазин Befree – место, где можно приобрести практичную молодежную одежду. Компания регулярно выпускает новые коллекции, каждая из которых становится настоящим событием. Главный офис организации базируется в Санкт-Петербурге. Сегодня у Befree открыто 222 магазина в пяти странах. В этих филиалах работает больше 1235 сотрудников.
Сайт ведет активную маркетинговую политику, подогревая интерес к своим коллекциям скидочными купонами и программой лояльности. На этой странице нашего портала перечислены действующие промокоды и акционные предложения бренда, которые можно использовать, чтобы снизить цену покупки.
Не только промокоды снижают цену покупки — есть и другие способы, позволяющие платить меньше:
Распродажи. В интернет-магазине постоянно проходят распродажи товаров из прошлых коллекций. Чтобы попасть в этот раздел, найдите категорию Sale на сайте. Здесь можно выбрать мужскую/женскую коллекции или посмотреть все модели. Товары можно отсортировать, выбрав тип, цвет, размер.
Анонсы. Подписчики сайта получают уведомления о распродажах и выгодных персональных предложениях. Чтобы стать постоянным клиентом, нужно зарегистрироваться на сайте, указав адрес электронной почты и другую информацию. Следить за обновлениями можно и в социальных сетях магазина. Для этого найдите внизу главной страницы логотип любимой социальной сети, перейдите по ссылке и подпишитесь на обновления. Иногда из социальных сетей можно узнать о нововведениях даже раньше, чем информация появится на сайте.
Акции. Участвуя в акциях, можно купить товар по сниженной цене, получить подарки или другие преимущества. Часто раздаются коды на скидку при покупке двух товаров указанной категории. За всеми актуальными акциями магазина можно следить на нашем сайте, информация здесь постоянно обновляется, так что вы не пропустите интересные предложения.
Бесплатная доставка. В магазине постоянно действует предложение по бесплатной доставке. Для того чтобы воспользоваться им, достаточно выполнить условия, описанные на сайте.
Онлайн-оплата. Оплачивая заказ в момент его оформления, покупатель может сэкономить определенный процент от стоимости.
Постоянные разделы сайта. Ищите «Специальные предложения», «До -40 % на новинки» и другие подразделы в каталоге — цена в них ниже обычной.
Мобильное приложение. В программе Befree, доступной в App Store и Google Play, клиенты могут покупать товары с эксклюзивными скидками, участвовать в акциях, которых может не быть на сайте.
В Бифри покупателей ждет огромный выбор товаров, а благодаря перечисленным выше советам и промокодам с нашего сайта, на одежде и обуви бренда можно серьезно сэкономить.
Чаще всего акции распространяются на коллекции прошлый сезонов, а также отдельные предметы – брюки, жилеты, шорты. Эти товары пользуются в магазине неизменной популярностью. Бренд все время меняет программы, поэтому в акционные может попасть любой товар:
верхняя одежда;
футболки/топы;
юбки/шорты;
джемперы;
пиджаки;
блузки;
джинсы;
белье;
аксессуары;
купальники и пр.
В акции могут участвовать как мужские, так и женские модели, а также аксессуары. Чтобы покупатели могли подобрать готовый образ из ассортимента сайта, в магазине есть раздел Lookbook.
Бренд делает акцент на доступности товаров, но дарит и дополнительные возможности сэкономить. Снизить цену на несколько сотен рублей помогают промокоды. Их можно взять с нашего сайта, активировав понравившееся предложение. Чтобы применить купон, нужно:
Перейти в каталог Befree.
Выбрать модели, указать цвет и размеры.
Нажать «В корзину» в карте товара.
Перейти к оформлению.
Нажать кнопку «Есть промокод?».
Ввести номер купона и нажать «Пересчитать».
После введения промокода цена товаров изменится с учетом скидки. При участии в акциях дисконт применяется автоматически и код купона вводить не нужно — цена товаров в каталоге уже указана с учетом условий конкретного предложения.
Порой, как в случае скидки за подписку, нужно выполнить дополнительные действия, чтобы получить цифро-буквенный промокод. Перейдите в интернет-магазин и найдите поле «Подписаться на обновления». Введите адрес электронной почты и получите эксклюзивный купон на первую покупку. Акции магазина все время меняются, поэтому скидка на первый заказ и другие привилегии действуют не всегда. Перечень актуальных предложений можно найти на нашем портале.
Оплатить можно картой Visa / MasterCard при оформлении заказа. Доступна оплата наличными курьеру и система Apple Pay. Оплата картой или наличными возможна также при получении посылки в постаматах или отделении Почты России.
Для получения посылки можно выбрать доставку службами DPD, LM Express, Почта России, PickPoint и самовывоз. Все способы доставки и оплаты перечислены на сайте. Выбрать конкретные условия можно уже после введения промокода, персональных данных и выбора города проживания.
Необходимо зайти на страницу Befree и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Befree необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Befree.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк от Befree
|не требуется
|Промокод
|Промокод Бифри на скидку 20% по программе лояльности
|не ***
|Промокод
|Промокод Befree: при онлайн оплате на сайте скидка 5%
|не ***
|Скидка
|Доставка в магазины Befree бесплатная
|не требуется
|Скидка
|Куртки со скидкой до 40%
|не требуется
|Скидка
|Базовая одежда с выгодой до 25%
|не требуется
|Скидка
|Плащи с экономией до 50%
|не требуется