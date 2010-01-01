Другие способы сэкономить в Black Star Wear

На этой странице нашего портала представлены все актуальные скидки интернет-магазина. Здесь описаны условия акций, которые помогут сэкономить уже сегодня. Кроме того, снижению цены способствует:

Подписка на обновления. Покупатель, который подпишется на рассылку магазина, получит единоразовую скидку на первый заказ. Если ранее вы уже покупали в магазине, но не подписались на обновления, то сохраняете право на скидку на первую покупку. Для этого нужно найти на сайте кнопку «Получить скидку», ввести адрес электронной почты, имя, город, номер контактного телефона и дату рождения. На почту придет письмо с уникальным номером, который нужно будет ввести в поле промокода.

Подразделы Outlet. Почти в каждом разделе каталога есть Outlet, где собраны модели со скидками, размер которых может измеряться тысячами рублей. В распродажу обычно попадают вещи прошлых коллекций или новые товары, которые только поступили в продажу. Удобно, что здесь можно найти любые вещи из основного каталога.

Акции. На нашем портале представлен постоянно обновляющийся список актуальных предложений магазина. В нем есть как акции на все товары, так и предложения по отдельным категориям. Мы следим, чтобы здесь были представлены только действующие бонусы, которые можно получить сразу же.

Бесплатная доставка. Иногда магазин дает промокоды на бесплатную доставку. Если выполнить условия акции, можно серьезно сэкономить на транспортировке. Магазин возьмет на себя эти расходы.

Социальные сети. В группах бренда в социальных сетях подписчикам раздают промокоды, дополнительные скидки, предлагают сэкономить на предзаказе новых коллекций. В социальных сетях менеджеры делятся новостями, анонсами важных событий и распродаж.