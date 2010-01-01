Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.7

Промокоды и скидки Блэк Стар | Март 2021

Стильная, модная и молодежная одежда от Black Star. Актуальных купонов: 11

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Скидка
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При подписке на новости

Истекает через 290 дней

Беспл
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Уличная мода по уличными ценам

«Black Star Wear» – это российский бренд уличной одежды, основанный в 2010 году в рамках музыкального лейбла «Black Star». В официальном интернет магазине представлена мужская, женская, подростковая и детская одежда – от базовых вещей, до уникальных моделей с принтами, прорезями и ... другими элементами декора. Это одежда, которая сделает Ваш образ уникальным и позволит в то же время двигаться с комфортом. Откройте для себя широкий ассортимент, аутлет с дружелюбными ценами и удобные условия оплаты и доставки. Хотите сделать свою покупку выгоднее уже сейчас? Тогда примените один из промокодов Блек Стар, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Black star wear
Контакты Black star wear

Юридический адрес:
105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок д.7, стр.2, 2 этаж

Телефон:
8 (800) 555 89 13

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.7

Уличная мода по уличными ценам

«Black Star Wear» – это российский бренд уличной одежды, основанный в 2010 году в рамках музыкального лейбла «Black Star». В официальном интернет магазине представлена мужская, женская, подростковая и детская одежда – от базовых вещей, до уникальных моделей с принтами, прорезями и ... другими элементами декора. Это одежда, которая сделает Ваш образ уникальным и позволит в то же время двигаться с комфортом. Откройте для себя широкий ассортимент, аутлет с дружелюбными ценами и удобные условия оплаты и доставки. Хотите сделать свою покупку выгоднее уже сейчас? Тогда примените один из промокодов Блек Стар, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Black star wear
Контакты Black star wear

Юридический адрес:
105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок д.7, стр.2, 2 этаж

Телефон:
8 (800) 555 89 13

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Black star wear

Другие способы сэкономить в Black Star Wear

Другие способы сэкономить в Black Star Wear

На этой странице нашего портала представлены все актуальные скидки интернет-магазина. Здесь описаны условия акций, которые помогут сэкономить уже сегодня. Кроме того, снижению цены способствует:

  • Подписка на обновления. Покупатель, который подпишется на рассылку магазина, получит единоразовую скидку на первый заказ. Если ранее вы уже покупали в магазине, но не подписались на обновления, то сохраняете право на скидку на первую покупку. Для этого нужно найти на сайте кнопку «Получить скидку», ввести адрес электронной почты, имя, город, номер контактного телефона и дату рождения. На почту придет письмо с уникальным номером, который нужно будет ввести в поле промокода.

  • Подразделы Outlet. Почти в каждом разделе каталога есть Outlet, где собраны модели со скидками, размер которых может измеряться тысячами рублей. В распродажу обычно попадают вещи прошлых коллекций или новые товары, которые только поступили в продажу. Удобно, что здесь можно найти любые вещи из основного каталога.

  • Акции. На нашем портале представлен постоянно обновляющийся список актуальных предложений магазина. В нем есть как акции на все товары, так и предложения по отдельным категориям. Мы следим, чтобы здесь были представлены только действующие бонусы, которые можно получить сразу же.

  • Бесплатная доставка. Иногда магазин дает промокоды на бесплатную доставку. Если выполнить условия акции, можно серьезно сэкономить на транспортировке. Магазин возьмет на себя эти расходы.

Социальные сети. В группах бренда в социальных сетях подписчикам раздают промокоды, дополнительные скидки, предлагают сэкономить на предзаказе новых коллекций. В социальных сетях менеджеры делятся новостями, анонсами важных событий и распродаж.

Как использовать промокод

Как использовать промокод

На этой странице нашего сайта в подразделе Промокоды находятся актуальные купоны для разных категорий товаров. Чтобы воспользоваться предложением, нажмите кнопку «Открыть промокод» напротив. Появится новое окно, в котором отобразится код купона и уведомление о том, что комбинация скопирована. Далее пользователя переадресует на сайт Black Star Wear, где для активации скидки нужно будет:

  1. Выбрать одежду/обувь из каталога (модель, цвет, размер).

  2. Перейти в корзину.

  3. Убедиться, что товары и сумма заказа соответствуют условиям активации промокода.

  4. Найти поле для ввода купона.

  5. Ввести в него цифро-буквенную комбинацию.

  6. Нажать «Применить».

Сумма товаров в корзине пересчитается с учетом скидки: отобразится старая и новая цена каждой позиции и общая экономия. Одни промокоды применяются отдельно, другие суммируются с акциями. Не все коды купона открываются сразу — некоторые приходят покупателям на почту.

Описание интернет-магазина Black Star Wear

Описание интернет-магазина Black Star Wear

Бренд Black Star Wear основан в 2010 году в России. Компания выпускает коллекции одежды в стиле street-wear. Особенное внимание уделяется комфорту вещей, их износостойкости и универсальности. Команда дизайнеров готова моментально отреагировать на любые изменения тренда — с момента создания эскиза до массового выпуска модели проходит всего 2 недели.

При пошиве предпочтение отдается натуральным тканям, eco-friendly-материалам. Это один из немногих брендов, который сознательно перенес производство из Китая в Россию, чтобы обеспечить качество продукции. Популяризируя свои товары, интернет-магазин Black Star Wear проводит множественные акции, на которых покупатели получают скидки и подарки.

Выбор товаров в Black Star Wear

Выбор товаров в Black Star Wear

Бренд изготавливает вещи из экологичных, приятных телу материалов. Особый упор сделан на качество пошива. Благодаря этому одежда хорошо сидит на людях разной комплекции. Чтобы покупатель мог подобрать свой размер, в карточке товаров есть таблица соответствия.

Интернет-магазин Блэк Стар чередует категории, на которые проводит акции и добавляет коды скидок. Чаще всего в распродажу попадают мужские и женские модели, реже — подростковые и детские. Популярностью традиционно пользуется мужская одежда, она ассоциируется с агрессивным, но умеренным уличным стилем. В Black Star Wear доступны такие категории товаров:

  • мужская,

  • женская,

  • детская одежда,

  • обувь,

  • outlet,

  • коллекции,

  • новинки.

Тот или иной промокод может действовать не на все категории товаров. Детальные условия использования купона вы найдете в описании каждого конкретного предложения на этой странице сайта.

Доставка и оплата в Black Star Wear

Доставка и оплата в Black Star Wear

Оплатить покупку можно онлайн, прямо на сайте. Для этого можно использовать карты Visa, MasterCard, Maestro и Мир. Операция проводится по протоколу 3D Secure, обеспечивающему безопасность информации. Возможна доставка транспортными компаниями Почта России, СДЭК и другими ТК как по России, так и в другие страны. Действует курьерская доставка, а покупатели, которые хотят забрать посылку сами, могут сделать это в одном из пунктов выдачи. Цена рассчитывается в зависимости от региона, но услуга может быть и бесплатной, если использовать скидочные купоны.

Часто задаваемые вопросы про Black star wear

★ Как получить промокоды в Black star wear?

Необходимо зайти на страницу Black star wear и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Black star wear?

Чтобы воспользоваться промокодом от Black star wear необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Black star wear доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

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Наши специалисты отбирают только действующие предложения Black star wear.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Black star wear

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодБесплатная международная доставка по промокоду Black Star WearWRL***
СкидкаДарим 500 рублей на первый заказ по купону Блэк Старне требуется
СкидкаОт 3000 рублей доставка по России бесплатно по промокоду Блэк Старне требуется
СкидкаДо минус 80% на женскую одежду по купону Блэк Старне требуется
СкидкаДисконт до 70% на детскую одеждуне требуется
СкидкаДо минус 80% на аксессуарыне требуется
СкидкаСкидка 50% на куртку-пуховик для женщинне требуется

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