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«Black Star Wear» – это российский бренд уличной одежды, основанный в 2010 году в рамках музыкального лейбла «Black Star». В официальном интернет магазине представлена мужская, женская, подростковая и детская одежда – от базовых вещей, до уникальных моделей с принтами, прорезями и ... другими элементами декора. Это одежда, которая сделает Ваш образ уникальным и позволит в то же время двигаться с комфортом. Откройте для себя широкий ассортимент, аутлет с дружелюбными ценами и удобные условия оплаты и доставки. Хотите сделать свою покупку выгоднее уже сейчас? Тогда примените один из промокодов Блек Стар, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок д.7, стр.2, 2 этаж
Телефон:
8 (800) 555 89 13
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.7
«Black Star Wear» – это российский бренд уличной одежды, основанный в 2010 году в рамках музыкального лейбла «Black Star». В официальном интернет магазине представлена мужская, женская, подростковая и детская одежда – от базовых вещей, до уникальных моделей с принтами, прорезями и ... другими элементами декора. Это одежда, которая сделает Ваш образ уникальным и позволит в то же время двигаться с комфортом. Откройте для себя широкий ассортимент, аутлет с дружелюбными ценами и удобные условия оплаты и доставки. Хотите сделать свою покупку выгоднее уже сейчас? Тогда примените один из промокодов Блек Стар, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок д.7, стр.2, 2 этаж
Телефон:
8 (800) 555 89 13
Соц. сети:
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На этой странице нашего портала представлены все актуальные скидки интернет-магазина. Здесь описаны условия акций, которые помогут сэкономить уже сегодня. Кроме того, снижению цены способствует:
Подписка на обновления. Покупатель, который подпишется на рассылку магазина, получит единоразовую скидку на первый заказ. Если ранее вы уже покупали в магазине, но не подписались на обновления, то сохраняете право на скидку на первую покупку. Для этого нужно найти на сайте кнопку «Получить скидку», ввести адрес электронной почты, имя, город, номер контактного телефона и дату рождения. На почту придет письмо с уникальным номером, который нужно будет ввести в поле промокода.
Подразделы Outlet. Почти в каждом разделе каталога есть Outlet, где собраны модели со скидками, размер которых может измеряться тысячами рублей. В распродажу обычно попадают вещи прошлых коллекций или новые товары, которые только поступили в продажу. Удобно, что здесь можно найти любые вещи из основного каталога.
Акции. На нашем портале представлен постоянно обновляющийся список актуальных предложений магазина. В нем есть как акции на все товары, так и предложения по отдельным категориям. Мы следим, чтобы здесь были представлены только действующие бонусы, которые можно получить сразу же.
Бесплатная доставка. Иногда магазин дает промокоды на бесплатную доставку. Если выполнить условия акции, можно серьезно сэкономить на транспортировке. Магазин возьмет на себя эти расходы.
Социальные сети. В группах бренда в социальных сетях подписчикам раздают промокоды, дополнительные скидки, предлагают сэкономить на предзаказе новых коллекций. В социальных сетях менеджеры делятся новостями, анонсами важных событий и распродаж.
На этой странице нашего сайта в подразделе Промокоды находятся актуальные купоны для разных категорий товаров. Чтобы воспользоваться предложением, нажмите кнопку «Открыть промокод» напротив. Появится новое окно, в котором отобразится код купона и уведомление о том, что комбинация скопирована. Далее пользователя переадресует на сайт Black Star Wear, где для активации скидки нужно будет:
Выбрать одежду/обувь из каталога (модель, цвет, размер).
Перейти в корзину.
Убедиться, что товары и сумма заказа соответствуют условиям активации промокода.
Найти поле для ввода купона.
Ввести в него цифро-буквенную комбинацию.
Нажать «Применить».
Сумма товаров в корзине пересчитается с учетом скидки: отобразится старая и новая цена каждой позиции и общая экономия. Одни промокоды применяются отдельно, другие суммируются с акциями. Не все коды купона открываются сразу — некоторые приходят покупателям на почту.
Бренд Black Star Wear основан в 2010 году в России. Компания выпускает коллекции одежды в стиле street-wear. Особенное внимание уделяется комфорту вещей, их износостойкости и универсальности. Команда дизайнеров готова моментально отреагировать на любые изменения тренда — с момента создания эскиза до массового выпуска модели проходит всего 2 недели.
При пошиве предпочтение отдается натуральным тканям, eco-friendly-материалам. Это один из немногих брендов, который сознательно перенес производство из Китая в Россию, чтобы обеспечить качество продукции. Популяризируя свои товары, интернет-магазин Black Star Wear проводит множественные акции, на которых покупатели получают скидки и подарки.
Бренд изготавливает вещи из экологичных, приятных телу материалов. Особый упор сделан на качество пошива. Благодаря этому одежда хорошо сидит на людях разной комплекции. Чтобы покупатель мог подобрать свой размер, в карточке товаров есть таблица соответствия.
Интернет-магазин Блэк Стар чередует категории, на которые проводит акции и добавляет коды скидок. Чаще всего в распродажу попадают мужские и женские модели, реже — подростковые и детские. Популярностью традиционно пользуется мужская одежда, она ассоциируется с агрессивным, но умеренным уличным стилем. В Black Star Wear доступны такие категории товаров:
мужская,
женская,
детская одежда,
обувь,
outlet,
коллекции,
новинки.
Тот или иной промокод может действовать не на все категории товаров. Детальные условия использования купона вы найдете в описании каждого конкретного предложения на этой странице сайта.
Оплатить покупку можно онлайн, прямо на сайте. Для этого можно использовать карты Visa, MasterCard, Maestro и Мир. Операция проводится по протоколу 3D Secure, обеспечивающему безопасность информации. Возможна доставка транспортными компаниями Почта России, СДЭК и другими ТК как по России, так и в другие страны. Действует курьерская доставка, а покупатели, которые хотят забрать посылку сами, могут сделать это в одном из пунктов выдачи. Цена рассчитывается в зависимости от региона, но услуга может быть и бесплатной, если использовать скидочные купоны.
Необходимо зайти на страницу Black star wear и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Black star wear необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Бесплатная международная доставка по промокоду Black Star Wear
|WRL***
|Скидка
|Дарим 500 рублей на первый заказ по купону Блэк Стар
|не требуется
|Скидка
|От 3000 рублей доставка по России бесплатно по промокоду Блэк Стар
|не требуется
|Скидка
|До минус 80% на женскую одежду по купону Блэк Стар
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 70% на детскую одежду
|не требуется
|Скидка
|До минус 80% на аксессуары
|не требуется
|Скидка
|Скидка 50% на куртку-пуховик для женщин
|не требуется