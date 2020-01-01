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Отдохнуть подешевле, заплатить поменьше – логичное желание каждого отпускника. Booking.com — сайт №1 для бронирования жилья в путешествиях в любой точке мира. Самая гигантская база отелей, хостелов и апартаментов. Также частенько проскакивают супер выгодные предложения. Присутствует ... встроенная система лояльности Booking Genius, кроме того забронировать жилье без оплаты, заказать трансфер, взять в прокат авто, подобрать авиабилеты и даже зарезервировать столик в ресторане. Бронируйте, не выходя из дома и не переплачивая, поскольку цены на жилье здесь недорогие.
Юридический адрес:
Herengracht 597, 1017 CE, Амстердам, Нидерланды, Postbus 1639 1000 BP Амстердам Нидерланды
Телефон:
+31 20 712 5609
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Отдохнуть подешевле, заплатить поменьше – логичное желание каждого отпускника. Booking.com — сайт №1 для бронирования жилья в путешествиях в любой точке мира. Самая гигантская база отелей, хостелов и апартаментов. Также частенько проскакивают супер выгодные предложения. Присутствует ... встроенная система лояльности Booking Genius, кроме того забронировать жилье без оплаты, заказать трансфер, взять в прокат авто, подобрать авиабилеты и даже зарезервировать столик в ресторане. Бронируйте, не выходя из дома и не переплачивая, поскольку цены на жилье здесь недорогие.
Юридический адрес:
Herengracht 597, 1017 CE, Амстердам, Нидерланды, Postbus 1639 1000 BP Амстердам Нидерланды
Телефон:
+31 20 712 5609
Соц. сети:
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Сервис Booking.com – система онлайн-бронирования. Сайт запущен в 1996 году, и сегодня это самый надежный агрегатор жилья в мире. Сервис сразу получил известность, а сейчас им ежедневно пользуются более миллиона туристов по всему миру.
Компания делает поездки максимально комфортными: сервис доступен на 40 языках, а поиск жилья и авиабилетов облегчает удобная система фильтрации. Владельцы Букинг заботятся о комфорте и безопасности своих клиентов, поэтому на сайте публикуется только проверенная информация, реальные фотографии жилья и отзывы постояльцев.
Бронирование жилья и авиабилетов на Букинг позволяет экономить на путешествиях. Но цена станет еще ниже, если активировать промокод. Это код из комбинации букв и цифр, который позволяет получить скидку. Найти действующие промокоды можно на нашем сайте. Мы регулярно добавляем новые скидочные купоны.
Для активации промокода воспользуйтесь инструкцией:
Изучите предложения на нашем сайте и выберите актуальный промокод. Проверьте условия использования купона на скидку и сроки его действия.
Нажмите на выбранный код купона, и он будет автоматически скопирован в буфер обмена.
Перейдите на сайт Booking.com и укажите, куда и когда вы собираетесь отправиться в путешествие.
Среди представленных на сайте вариантов найдите номер или квартиру для бронирования.
Перейдите к оформлению и после указания личных данных вставьте код купона в поле «У вас есть промокод?».
После нажатия на кнопку «Использовать» промокод будет активирован, а цена бронирования уменьшится согласно условиям действия предложения.
Промокоды позволяют оформить бронирование с высокой скидкой. Но это не единственный способ экономии на Букинг. Сервис предлагает другие варианты:
Мобильное приложение. У системы бронирования есть своя программа на смартфоны с ОС Android и iOS. В приложении можно сохранять понравившиеся предложения в избранное, задавать вопросы в круглосуточную службу поддержки и получать дополнительные скидки.
Акции. Периодически сервис снижает цены на бронирование. Все акционные предложения отмечены в каталоге красным цветом.
Рассылка. Для подписки нужно ввести электронную почту на сайте. После этого пользователь будет регулярно получать новости и спецпредложения от Букинг. Периодически подписчикам отправляют персональные промокоды.
Genius. Это программа лояльности от Booking.com. Для получения первого уровня нужно дважды забронировать жилье на сайте. После этого участник программы лояльности получает доступ к дополнительной скидке на некоторые объекты. Со второго уровня пользователь может бесплатно повысить категорию номера.
Социальные сети. У сервиса есть страницы в Instagram и Facebook. Там компания рассказывает о последних событиях и делится уникальными предложениями специально для подписчиков.
Бонус за друга. Нужно скопировать реферальную ссылку из личного кабинета и отправить по почте друзьям. Если они перейдут по ней и забронируют любой объект, то пользователь получает бонусы.
При первом бронировании компания предоставляет дополнительную скидку для новых клиентов.
Система снижает стоимость аренды, если пользователь находит аналогичный вариант размещения на другом сайте, но дешевле. Для этого нужно связаться со службой поддержки минимум за сутки до даты заезда.
Компания Booking.com специализируется на предоставлении услуг по бронированию номеров в отелях. Помимо этого, через сервис путешественники могут выгодно арендовать:
апартаменты и квартиры;
мотели;
целые дома.
Этот сервис позволяет по выгодной цене приобрести билеты на самолет на внутренние и международные рейсы.
Компания также предлагает арендовать автомобиль. В стоимость аренды уже включена страховка и обязательные сборы, поэтому туристам не нужно вносить дополнительные взносы.
В отдельной вкладке выделены варианты досуга. В этой категории можно по низкой цене приобрести билеты в музеи и забронировать экскурсии с гидом. Часто там выкладывают предложения о покупке билетов на круизы.
С этим сервисом можно сэкономить на трансфере. Компания предлагает забронировать такси до аэропорта или отеля. При переносе рейса доступна бесплатная отметена такси.
Чаще всего акционные цены появляются на бронирование жилья внутри страны, в которой находится пользователь сайтом.
Для бронирования отелей и покупки билетов на Booking.com можно использовать кредитную или дебетовую карту. Путешественникам не нужно переживать за сохранность данных, поскольку на сервисе действует безопасный платеж. После оплаты клиент получает подтверждение на электронную почту. В письме есть информация о способах изменения или отмены бронирования.
Большинство отелей предлагают внести предоплату при бронировании, но есть гостиницы, где такая опция недоступна. Кроме того, некоторые тарифы – невозвратные, то есть при отмене поездки деньги не возвращаются.
Необходимо зайти на страницу Booking.com и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Booking.com необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Booking.com.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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