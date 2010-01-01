Подробнее о службе доставки Boxberry

Компания Боксберри входит в группу «Урал-Пресс», созданную в 1992 году. С 2010 года она предоставляет курьерские услуги для интернет-магазинов и других представителей бизнеса, занимающихся интернет-торговлей, а с 2014 года они доступны также и частным лицам.

Служба обеспечивает перевозку разных отправлений между собственными отделениями или «от двери до двери». Компания доставляет посылки и письма внутри России, а также из других стран. Она гарантирует сохранность грузов, а при желании отправитель всегда может застраховать отправление.

Сегодня компания Boxberry сотрудничает с более чем 1500 интернет-магазинами, а ее офисы открыты более чем в 350 городах. При этом служба продолжает активно развивать направление дополнительных услуг и увеличивать количество отделений. Кроме того, компания сотрудничает с владельцами сетей постаматов.