Как использовать скидочный купон Candy

Все актуальные сегодня предложения Кэнди представлены на этой странице. Достаточно выбрать заинтересовавшую акцию, нажать на кнопку «Открыть промокод» и перейти в интернет-магазин Candy. Чтобы применить купон, нужно выполнить следующие действия:

Выбрать бытовую технику (можно использовать фильтры для ускорения процесса). Переместить товары в корзину. Перейти к оформлению заказа. В корзине товаров кликнуть на поле «Есть промокод?». Ввести код купона. Нажать «Применить».

После выполнения этих действий в нижней части страницы появятся строки с начальной суммой и ценой с учетом скидки по выбранному купону. Далее можно переходить к оформлению заказа. Иногда коды раздаются индивидуально. Например, когда магазин предлагает скидку на первую покупку при подписке на рассылку. Понадобится перейти на главную страницу и в ее нижней части ввести адрес электронной почты. Клиенту будет отправлено письмо с промокодом, который можно использовать на первый заказ.