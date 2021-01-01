Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Candy | Март 2021

Итальянское качество по доступным ценам. Актуальных купонов: 5

Лучшее
предложение

Скидка
Отличные цены на контейнерные и мешковые пылесосы Candy нового поколения
Истекает через 34 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти узкие сушильные машины Candy
Истекает через 34 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Специальное предложение от Candy - cупер компактные стиральные машины под раковину Candy Aquamatic
Истекает через 34 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Экономьте при покупке избранного ассортимента варочных панелей с купоном Candy
Истекает через 136 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Духовые шкафы из ассортимента со скидками по купону Candy
Истекает через 136 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Отличные цены на контейнерные и мешковые пылесосы Candy нового поколения
Истекает через 34 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Не пропусти узкие сушильные машины Candy
Истекает через 34 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Специальное предложение от Candy - cупер компактные стиральные машины под раковину Candy Aquamatic
Истекает через 34 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Экономьте при покупке избранного ассортимента варочных панелей с купоном Candy
Истекает через 136 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Духовые шкафы из ассортимента со скидками по купону Candy
Истекает через 136 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Zippo

-260Р

Акция

Газ для заправки зажигалок всего от 260 рублей

123.ru

-4000Р

Акция

Дисконт 4000 рублей на Apple iPhone SE 2020 64GB Red по промокоду 123 ru

Samsung

-15000Р

Акция

При покупке интерьерного телевизора The Serif скидка 15000 рублей в честь 8 Марта

Oldi

/

Акция

Купи любой продукт Genius из списка акции и получи подписку на КиноПоиск HD на 1 месяц в подарок

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

10%
на ВСЁ

Промокод
Выбор редакции
Промокод Candy: -10% на ВСЁ при заказе от 20000 рублей

3000Р
купон

Промокод
Отличная техника с экономией 3000 рублей по промокоду Candy

5000Р
купон

Промокод
Сэкономь 5000 рублей при покупке техники в Черную пятницу по промокоду Candy

7000Р
купон

Промокод
Не упусти выгоду 7000 рублей в Черную пятницу с промокодом Candy

7000Р
купон

Промокод
В честь Дня влюбленных дарим выгоду до 7000 рублей на технику из представленного ассортимента

30%
купон

Скидка
Промокод Candy дарит скидку до 30% на узкие стиральные машины

Популярные магазины

Рассрочка в Candy

Откладываете деньги, чтобы приобрести новую бытовую технику? В интернет-магазине Candy Вам не придется этого делать. Совместно с Тинькофф Банк они запустили беспроцентную рассрочку на сумму от 3000 до 200000 рублей сроком от 3 до 24 месяцев. Складывайте необходимые товары в корзину, ... оформляйте заявку онлайн и получайте заказ без первоначального взноса. А чтобы покупки были еще выгоднее, используйте промокод Candy на дополнительную скидку.


Посетить Candy
Контакты Candy

Юридический адрес:
Московская область, г. Дубна, улица Университетская, дом 7/2, пом. 22

Электронная почта:
shop@candy.ru

Телефон:
8-800-707-64-16

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Рассрочка в Candy

Откладываете деньги, чтобы приобрести новую бытовую технику? В интернет-магазине Candy Вам не придется этого делать. Совместно с Тинькофф Банк они запустили беспроцентную рассрочку на сумму от 3000 до 200000 рублей сроком от 3 до 24 месяцев. Складывайте необходимые товары в корзину, ... оформляйте заявку онлайн и получайте заказ без первоначального взноса. А чтобы покупки были еще выгоднее, используйте промокод Candy на дополнительную скидку.


Посетить Candy
Контакты Candy

Юридический адрес:
Московская область, г. Дубна, улица Университетская, дом 7/2, пом. 22

Электронная почта:
shop@candy.ru

Телефон:
8-800-707-64-16

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Candy

Как сэкономить в Candy

Как сэкономить в Candy

Компания постоянно пополняет модельный ряд, чтобы соответствовать требованиям покупателей, запускает распродажи и проводит акции. Еще больше сэкономить в магазине можно, если:

  • Выбирать модели в разделе «Уцененные товары». Сюда попадают товары с поврежденной упаковкой. Это никак не отражается на состоянии техники, но экономит бюджет покупателя. В описании товара указывается причина уценки, так что клиент точно знает, что получает. Обычно к этим товарам можно дополнительно применить промокоды.

  • Использовать функцию «Сравнение». Удобная форма для сравнения разных моделей одной группы помогает сопоставить технику и выбрать самый выгодный вариант. 

  • Следить за акциями. Во всех разделах интернет-магазина есть акционные товары. Перечень моделей бытовой техники, на которые распространяются скидки, постоянно обновляется. Если нужно что-то конкретно, а распродажи нет, можно просто подождать. Иногда скидки суммируются с промокодами, что еще больше снизит цену на товар.

  • Покупать с бесплатной доставкой. Обычно техника имеет большой размер, и это влияет на стоимость доставки. Но в Кэнди за транспортировку можно не платить — при выполнении условий акции посылку привезут бесплатно. Узнать подробности о предложении можно на сайте продавца.

Как использовать скидочный купон Candy

Как использовать скидочный купон Candy

Все актуальные сегодня предложения Кэнди представлены на этой странице. Достаточно выбрать заинтересовавшую акцию, нажать на кнопку «Открыть промокод» и перейти в интернет-магазин Candy. Чтобы применить купон, нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать бытовую технику (можно использовать фильтры для ускорения процесса).

  2. Переместить товары в корзину.

  3. Перейти к оформлению заказа.

  4. В корзине товаров кликнуть на поле «Есть промокод?».

  5. Ввести код купона.

  6. Нажать «Применить».

 

После выполнения этих действий в нижней части страницы появятся строки с начальной суммой и ценой с учетом скидки по выбранному купону. Далее можно переходить к оформлению заказа. Иногда коды раздаются индивидуально. Например, когда магазин предлагает скидку на первую покупку при подписке на рассылку. Понадобится перейти на главную страницу и в ее нижней части ввести адрес электронной почты. Клиенту будет отправлено письмо с промокодом, который можно использовать на первый заказ.

Итальянское оборудование Candy

Итальянское оборудование Candy

История  Candy началась с создания первой итальянской стиральной машины в 1945 году. В 50-х компания запустила массовый выпуск техники, которую знают в большинстве стран мира. Кэнди сегодня — это в первую очередь мощная группа производителей. Это бренд, гарантирующий надежность и доступность бытовой техники. 

Покупатели Candy  могут не беспокоится о качестве. Кроме передовых технических и функциональных решений, бытовая техника под таким названием — это изысканный дизайн и вариативность решений. Главный принцип — совмещение технологичности и доступности для потребителя. В интернет-магазине компании постоянно проводятся акции и распродажи. Используя промокоды, можно дополнительно снизить цену на товар.

Какие товары есть в Candy

Какие товары есть в Candy

Компания Candy выпускает множество видов бытовой техники. В интернет-магазине удобная схема категорий, так что покупатель легко найдет интересующий товар. Поиск по разделам доступен на главной странице. Достаточно перейти в каталог товаров и выбрать один из вариантов:

  • стирка и сушка белья — стиральные машины с фронтальной, вертикальной загрузкой, аксессуары, а также стыковочные комплекты и другие товары;

  • посудомоечные машины — техника различной конфигурации;

  • встраиваемая техника — для обустройства кухни и ванной комнаты;

  • приготовление пищи — обширная категория, в ней есть все, что касается приготовления продуктов — от духовых шкафов до противней;

  • вытяжки — кухонные вытяжки и фильтры;

  • холодильники и морозильники;

  • уцененные товары — модели с незначительными дефектами.

В общем каталоге товары со скидкой отмечены соответствующей цифрой в процентах. Популярностью традиционно пользуются варочные панели, холодильные и морозильные камеры, а также стиральные машины и мелкая бытовая техника. Покупая товары этих категорий, можно рассчитывать на скидку, ведь они участвуют в акциях чаще всего.

Доставка и оплата Candy

Доставка и оплата Candy

Выбрать удобную платежную систему можно на этапе оформления заказа, сразу после введения промокода и заполнения всех полей формы. Заказ можно оплатить наличными или банковской картой при получении — все расчеты осуществляются в рублях. Доступна онлайн-оплата на сайте через Сбербанк. Для ввода реквизитов карты пользователь перенаправляется на платежный шлюз банка.

Граждане РФ могут взять кредит при покупке техники, магазин сотрудничает с Тинькофф Банком. Заполнить заявку можно онлайн, а подписать договор нужно будет при помощи кода из сообщения или при личной встрече с представителем банка. Подробнее о кредитовании можно узнать в разделе «Купить в кредит».

Покупателям доступна доставка курьером или в отделение выбранной транспортной компании. Следите за действующими предложениями и акциями на нашем сайте. Выбирайте интересующие товары, применяйте скидочные промокоды, чтобы сэкономить еще больше.

Часто задаваемые вопросы про Candy

★ Как получить промокоды в Candy?

Необходимо зайти на страницу Candy и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Candy?

Чтобы воспользоваться промокодом от Candy необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Candy доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 5

★ Все ли предложения Candy актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Candy.

★ Почему стоит использовать купоны Candy?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Candy

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаОтличные цены на контейнерные и мешковые пылесосы Candy нового поколенияне требуется
СкидкаНе пропусти узкие сушильные машины Candyне требуется
СкидкаСпециальное предложение от Candy - cупер компактные стиральные машины под раковину Candy Aquamaticне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.