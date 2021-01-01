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Откладываете деньги, чтобы приобрести новую бытовую технику? В интернет-магазине Candy Вам не придется этого делать. Совместно с Тинькофф Банк они запустили беспроцентную рассрочку на сумму от 3000 до 200000 рублей сроком от 3 до 24 месяцев. Складывайте необходимые товары в корзину, ... оформляйте заявку онлайн и получайте заказ без первоначального взноса. А чтобы покупки были еще выгоднее, используйте промокод Candy на дополнительную скидку.
Юридический адрес:
Московская область, г. Дубна, улица Университетская, дом 7/2, пом. 22
Электронная почта:
shop@candy.ru
Телефон:
8-800-707-64-16
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Откладываете деньги, чтобы приобрести новую бытовую технику? В интернет-магазине Candy Вам не придется этого делать. Совместно с Тинькофф Банк они запустили беспроцентную рассрочку на сумму от 3000 до 200000 рублей сроком от 3 до 24 месяцев. Складывайте необходимые товары в корзину, ... оформляйте заявку онлайн и получайте заказ без первоначального взноса. А чтобы покупки были еще выгоднее, используйте промокод Candy на дополнительную скидку.
Юридический адрес:
Московская область, г. Дубна, улица Университетская, дом 7/2, пом. 22
Электронная почта:
shop@candy.ru
Телефон:
8-800-707-64-16
Соц. сети:
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Компания постоянно пополняет модельный ряд, чтобы соответствовать требованиям покупателей, запускает распродажи и проводит акции. Еще больше сэкономить в магазине можно, если:
Выбирать модели в разделе «Уцененные товары». Сюда попадают товары с поврежденной упаковкой. Это никак не отражается на состоянии техники, но экономит бюджет покупателя. В описании товара указывается причина уценки, так что клиент точно знает, что получает. Обычно к этим товарам можно дополнительно применить промокоды.
Использовать функцию «Сравнение». Удобная форма для сравнения разных моделей одной группы помогает сопоставить технику и выбрать самый выгодный вариант.
Следить за акциями. Во всех разделах интернет-магазина есть акционные товары. Перечень моделей бытовой техники, на которые распространяются скидки, постоянно обновляется. Если нужно что-то конкретно, а распродажи нет, можно просто подождать. Иногда скидки суммируются с промокодами, что еще больше снизит цену на товар.
Покупать с бесплатной доставкой. Обычно техника имеет большой размер, и это влияет на стоимость доставки. Но в Кэнди за транспортировку можно не платить — при выполнении условий акции посылку привезут бесплатно. Узнать подробности о предложении можно на сайте продавца.
Все актуальные сегодня предложения Кэнди представлены на этой странице. Достаточно выбрать заинтересовавшую акцию, нажать на кнопку «Открыть промокод» и перейти в интернет-магазин Candy. Чтобы применить купон, нужно выполнить следующие действия:
Выбрать бытовую технику (можно использовать фильтры для ускорения процесса).
Переместить товары в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
В корзине товаров кликнуть на поле «Есть промокод?».
Ввести код купона.
Нажать «Применить».
После выполнения этих действий в нижней части страницы появятся строки с начальной суммой и ценой с учетом скидки по выбранному купону. Далее можно переходить к оформлению заказа. Иногда коды раздаются индивидуально. Например, когда магазин предлагает скидку на первую покупку при подписке на рассылку. Понадобится перейти на главную страницу и в ее нижней части ввести адрес электронной почты. Клиенту будет отправлено письмо с промокодом, который можно использовать на первый заказ.
История Candy началась с создания первой итальянской стиральной машины в 1945 году. В 50-х компания запустила массовый выпуск техники, которую знают в большинстве стран мира. Кэнди сегодня — это в первую очередь мощная группа производителей. Это бренд, гарантирующий надежность и доступность бытовой техники.
Покупатели Candy могут не беспокоится о качестве. Кроме передовых технических и функциональных решений, бытовая техника под таким названием — это изысканный дизайн и вариативность решений. Главный принцип — совмещение технологичности и доступности для потребителя. В интернет-магазине компании постоянно проводятся акции и распродажи. Используя промокоды, можно дополнительно снизить цену на товар.
Компания Candy выпускает множество видов бытовой техники. В интернет-магазине удобная схема категорий, так что покупатель легко найдет интересующий товар. Поиск по разделам доступен на главной странице. Достаточно перейти в каталог товаров и выбрать один из вариантов:
стирка и сушка белья — стиральные машины с фронтальной, вертикальной загрузкой, аксессуары, а также стыковочные комплекты и другие товары;
посудомоечные машины — техника различной конфигурации;
встраиваемая техника — для обустройства кухни и ванной комнаты;
приготовление пищи — обширная категория, в ней есть все, что касается приготовления продуктов — от духовых шкафов до противней;
вытяжки — кухонные вытяжки и фильтры;
холодильники и морозильники;
уцененные товары — модели с незначительными дефектами.
В общем каталоге товары со скидкой отмечены соответствующей цифрой в процентах. Популярностью традиционно пользуются варочные панели, холодильные и морозильные камеры, а также стиральные машины и мелкая бытовая техника. Покупая товары этих категорий, можно рассчитывать на скидку, ведь они участвуют в акциях чаще всего.
Выбрать удобную платежную систему можно на этапе оформления заказа, сразу после введения промокода и заполнения всех полей формы. Заказ можно оплатить наличными или банковской картой при получении — все расчеты осуществляются в рублях. Доступна онлайн-оплата на сайте через Сбербанк. Для ввода реквизитов карты пользователь перенаправляется на платежный шлюз банка.
Граждане РФ могут взять кредит при покупке техники, магазин сотрудничает с Тинькофф Банком. Заполнить заявку можно онлайн, а подписать договор нужно будет при помощи кода из сообщения или при личной встрече с представителем банка. Подробнее о кредитовании можно узнать в разделе «Купить в кредит».
Покупателям доступна доставка курьером или в отделение выбранной транспортной компании. Следите за действующими предложениями и акциями на нашем сайте. Выбирайте интересующие товары, применяйте скидочные промокоды, чтобы сэкономить еще больше.
Необходимо зайти на страницу Candy и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Candy необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 5
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Candy.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|Отличные цены на контейнерные и мешковые пылесосы Candy нового поколения
|не требуется
|Скидка
|Не пропусти узкие сушильные машины Candy
|не требуется
|Скидка
|Специальное предложение от Candy - cупер компактные стиральные машины под раковину Candy Aquamatic
|не требуется