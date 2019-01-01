Большой выбор электроники от Ситилинк

Магазин Ситилинк находится в топе-20 крупнейших онлайн-продавцов. Он работает в России с 2007 года и имеет собственную широкую розничную сеть. В нее входит около 300 магазинов и пунктов выдачи. Контролируется розничный дискаунтер компанией Merlion. Ежедневно, по состоянию на начало 2020 года, интернет-магазином пользуются более 300 000 россиян.

Компания позиционирует себя как электронный дискаунтер. Она старается держать минимальные цены на товары, представленные в каталоге, за счет прямого сотрудничества с поставщиками из различных стран и отлаженной логистики. Штаб-квартира ритейлера находится в Москве, но воспользоваться интернет-магазином и получить заказы могут жители всей России.