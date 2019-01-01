Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и купоны Ситилинк | Март 2021

Специальные предложения на покупку техники от проверенных производителей. Активных купонов: 7

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10%
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Промокод
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Промокод
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В Ситилинк за скидками

Ситилинк – один из крупнейших российских онлайн-дискаунтеров. Там Вы найдете более 65 000 наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей по самым выгодным ценам. Приобретайте канцтовары, кожгалантерею, товары для спор ... та и отдыха и многое другое по ценам, которых не найти ни в одном розничном магазине. А регулярные акции, бонусные программы и удобная система размещения заказа сделают шоппинг незабываемым. Так же Ситилинк предоставляет покупателям сервис «конфигуратор», который поможет подобрать комплектующие для системного блока, а так же узнать мнения других пользователей о созданной комплектации.


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Контакты Ситилинк

Юридический адрес:
107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21

Телефон:
8 (495)780-20-02

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

В Ситилинк за скидками

Ситилинк – один из крупнейших российских онлайн-дискаунтеров. Там Вы найдете более 65 000 наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей по самым выгодным ценам. Приобретайте канцтовары, кожгалантерею, товары для спор ... та и отдыха и многое другое по ценам, которых не найти ни в одном розничном магазине. А регулярные акции, бонусные программы и удобная система размещения заказа сделают шоппинг незабываемым. Так же Ситилинк предоставляет покупателям сервис «конфигуратор», который поможет подобрать комплектующие для системного блока, а так же узнать мнения других пользователей о созданной комплектации.


Посетить Ситилинк
Контакты Ситилинк

Юридический адрес:
107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21

Телефон:
8 (495)780-20-02

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Philips
Banggood
Музторг
Xiaomi
Tefal

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Специальные предложения от Ситилинк

Большой выбор электроники от Ситилинк

Большой выбор электроники от Ситилинк

Магазин Ситилинк находится в топе-20 крупнейших онлайн-продавцов. Он работает в России с 2007 года и имеет собственную широкую розничную сеть. В нее входит около 300 магазинов и пунктов выдачи. Контролируется розничный дискаунтер компанией Merlion. Ежедневно, по состоянию на начало 2020 года, интернет-магазином пользуются более 300 000 россиян.

Компания позиционирует себя как электронный дискаунтер. Она старается держать минимальные цены на товары, представленные в каталоге, за счет прямого сотрудничества с поставщиками из различных стран и отлаженной логистики. Штаб-квартира ритейлера находится в Москве, но воспользоваться интернет-магазином и получить заказы могут жители всей России.

Как воспользоваться промокодом от Ситилинк

Как воспользоваться промокодом от Ситилинк

На нашем сайте приведен список актуальных акций и промокодов от Ситилинк. Перед покупкой ознакомьтесь с ним и выберите оптимальную для себя скидку или другой бонус. Воспользоваться промокодом просто:

  1. Изучите условия акции. Иногда коды действуют только на первый заказ или определенные позиции каталога Citilink.

  2. Нажмите на кнопку подходящей акции. Система автоматически скопирует код купона в буфер обмена и перенаправит вас на сайт Citilink.

  3. Выберите товары из каталога и добавьте их в корзину. Одновременно можно заказать продукцию, по которой есть действующие промокоды, и любую другую.

  4. Перейдите к оформлению заказа и при выборе способа оплаты введите промокод на скидку. Для купонов дополнительно потребуется ПИН, а для участия в некоторых акциях вводить коды не требуется.

Система автоматически пересчитает стоимость заказа, когда будет нажата кнопка «Применить». После этого останется только оплатить и получить товар.

Как купить товары в Ситилинк с максимальной скидкой?

Как купить товары в Ситилинк с максимальной скидкой?

Промокоды и купоны – не единственная возможность экономить при покупках в компании. Электронный дискаунтер регулярно проводит различные акции, участвуя в которых, можно получить скидку на первую покупку или последующие заказы. На сайте магазина можно подписаться на рассылку с уведомлениями о новых скидках и бонусах.

Постоянные клиенты могут дополнительно экономить, вступив в клуб постоянных клиентов. Участникам доступны следующие привилегии:

  • специальные клубные цены на товары в каталоге — они еще ниже, чем для обычных покупателей;

  • особые условия возврата и обмена товара. Участники клуба также могут приобрести дополнительные услуги и сервисы от компании со скидками;

  • бонусная программа с возможностью получать баллы за каждую покупку. Бонусы можно обменять на скидку. При этом также можно использовать промокод.

Набор привилегий зависит от статуса участника, устанавливаемого от общей суммы всех покупок клиента в сети магазинов компании. Для участия в клубе надо оформить заказ на определенную в правилах сумму с учетом всех промокодов, зарегистрировать личный кабинет и активировать в нем клубную карту. Дополнительные баллы можно получить за написание обзоров и в рамках различных маркетинговых акций.

Для тех, кто хочет приобрести технику по минимальным ценам, на сайте доступен также раздел «Уцененные товары». В нем представлены вещи с поврежденной упаковкой или прошедшие предпродажный ремонт в сервисном центре. Цены на такие товары на 10—50% ниже стандартных.

Популярные товары в Ситилинк со скидкой

Популярные товары в Ситилинк со скидкой

Компания изначально специализировалась на поставках компьютеров и комплектующих к ним. Эта категория товаров по-прежнему является основной в торговой сети. Многие также выбирают Citilink для покупки мобильных устройств, бытовой техники. Но сегодня в каталоге компании доступны и другие разделы:

  • фото, видеотехника, системы безопасности;

  • садовая техника и электроинструмент;

  • канцтовары;

  • мебель;

  • товары для активного отдыха и хобби, красоты и здоровья.

В каталоге есть информация  о рейтингах конкретных товаров, а также возможность ознакомиться с отзывами потребителей.

Условия доставки и оплаты в магазине Citilink

Условия доставки и оплаты в магазине Citilink

Компания предлагает получить товар в собственных магазинах и пунктах выдаче заказов или при бесплатной доставке курьером. Общее количество торговых точек компании превышает 350 штук. Они расположены как в крупных, так и небольших городах разных регионов России.

При выборе курьерской доставки ее стоимость рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости товара, его габаритов, удаленности адреса доставки и других параметров. Точная информация о цене услуги отображается до момента подтверждения заказа на сайте.

Оплатить заказ в интернет-магазине можно следующими способами:

  • наличными при получении в магазине или у экспедитора;

  • банковской картой на сайте или в торговых точках компании;

  • с онлайн-кошельков Яндекс.Деньги, Webmoney;

  • через терминалы самообслуживания в салонах связи.

Промокоды можно применять при выборе любых способов оплаты и доставки. Если средств на покупку недостаточно, компания предлагает оформить ее в кредит. Предоставляют ссуду банки и микрофинансовые организации – партнеры сети магазинов. При покупке в кредит также можно использовать скидочные купоны, если иное не указано в правилах конкретной акции. Оформить кредитный договор можно онлайн или в магазинах компании.

Часто задаваемые вопросы про Ситилинк

★ Как получить промокоды в Ситилинк?

Необходимо зайти на страницу Ситилинк и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Ситилинк?

Чтобы воспользоваться промокодом от Ситилинк необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Ситилинк доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 7

★ Все ли предложения Ситилинк актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ситилинк.

★ Почему стоит использовать купоны Ситилинк?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Ситилинк

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Ситилинк на скидку 10% на принтеры EPSONEPS***
ПромокодМинус 10% на Wi-Fi роутеры Keeneticне требуется
ПромокодМинус 10% на проекторы HiperHIP***
СкидкаНоутбуки Honor со скидкой 10%HON***

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