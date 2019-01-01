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Ситилинк – один из крупнейших российских онлайн-дискаунтеров. Там Вы найдете более 65 000 наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей по самым выгодным ценам. Приобретайте канцтовары, кожгалантерею, товары для спор ... та и отдыха и многое другое по ценам, которых не найти ни в одном розничном магазине. А регулярные акции, бонусные программы и удобная система размещения заказа сделают шоппинг незабываемым. Так же Ситилинк предоставляет покупателям сервис «конфигуратор», который поможет подобрать комплектующие для системного блока, а так же узнать мнения других пользователей о созданной комплектации.
Юридический адрес:
107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21
Телефон:
8 (495)780-20-02
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Ситилинк – один из крупнейших российских онлайн-дискаунтеров. Там Вы найдете более 65 000 наименований бытовой техники, цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей по самым выгодным ценам. Приобретайте канцтовары, кожгалантерею, товары для спор ... та и отдыха и многое другое по ценам, которых не найти ни в одном розничном магазине. А регулярные акции, бонусные программы и удобная система размещения заказа сделают шоппинг незабываемым. Так же Ситилинк предоставляет покупателям сервис «конфигуратор», который поможет подобрать комплектующие для системного блока, а так же узнать мнения других пользователей о созданной комплектации.
Юридический адрес:
107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом. II, эт. 1, ком. 21
Телефон:
8 (495)780-20-02
Соц. сети:
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Магазин Ситилинк находится в топе-20 крупнейших онлайн-продавцов. Он работает в России с 2007 года и имеет собственную широкую розничную сеть. В нее входит около 300 магазинов и пунктов выдачи. Контролируется розничный дискаунтер компанией Merlion. Ежедневно, по состоянию на начало 2020 года, интернет-магазином пользуются более 300 000 россиян.
Компания позиционирует себя как электронный дискаунтер. Она старается держать минимальные цены на товары, представленные в каталоге, за счет прямого сотрудничества с поставщиками из различных стран и отлаженной логистики. Штаб-квартира ритейлера находится в Москве, но воспользоваться интернет-магазином и получить заказы могут жители всей России.
На нашем сайте приведен список актуальных акций и промокодов от Ситилинк. Перед покупкой ознакомьтесь с ним и выберите оптимальную для себя скидку или другой бонус. Воспользоваться промокодом просто:
Изучите условия акции. Иногда коды действуют только на первый заказ или определенные позиции каталога Citilink.
Нажмите на кнопку подходящей акции. Система автоматически скопирует код купона в буфер обмена и перенаправит вас на сайт Citilink.
Выберите товары из каталога и добавьте их в корзину. Одновременно можно заказать продукцию, по которой есть действующие промокоды, и любую другую.
Перейдите к оформлению заказа и при выборе способа оплаты введите промокод на скидку. Для купонов дополнительно потребуется ПИН, а для участия в некоторых акциях вводить коды не требуется.
Система автоматически пересчитает стоимость заказа, когда будет нажата кнопка «Применить». После этого останется только оплатить и получить товар.
Промокоды и купоны – не единственная возможность экономить при покупках в компании. Электронный дискаунтер регулярно проводит различные акции, участвуя в которых, можно получить скидку на первую покупку или последующие заказы. На сайте магазина можно подписаться на рассылку с уведомлениями о новых скидках и бонусах.
Постоянные клиенты могут дополнительно экономить, вступив в клуб постоянных клиентов. Участникам доступны следующие привилегии:
специальные клубные цены на товары в каталоге — они еще ниже, чем для обычных покупателей;
особые условия возврата и обмена товара. Участники клуба также могут приобрести дополнительные услуги и сервисы от компании со скидками;
бонусная программа с возможностью получать баллы за каждую покупку. Бонусы можно обменять на скидку. При этом также можно использовать промокод.
Набор привилегий зависит от статуса участника, устанавливаемого от общей суммы всех покупок клиента в сети магазинов компании. Для участия в клубе надо оформить заказ на определенную в правилах сумму с учетом всех промокодов, зарегистрировать личный кабинет и активировать в нем клубную карту. Дополнительные баллы можно получить за написание обзоров и в рамках различных маркетинговых акций.
Для тех, кто хочет приобрести технику по минимальным ценам, на сайте доступен также раздел «Уцененные товары». В нем представлены вещи с поврежденной упаковкой или прошедшие предпродажный ремонт в сервисном центре. Цены на такие товары на 10—50% ниже стандартных.
Компания изначально специализировалась на поставках компьютеров и комплектующих к ним. Эта категория товаров по-прежнему является основной в торговой сети. Многие также выбирают Citilink для покупки мобильных устройств, бытовой техники. Но сегодня в каталоге компании доступны и другие разделы:
фото, видеотехника, системы безопасности;
садовая техника и электроинструмент;
канцтовары;
мебель;
товары для активного отдыха и хобби, красоты и здоровья.
В каталоге есть информация о рейтингах конкретных товаров, а также возможность ознакомиться с отзывами потребителей.
Компания предлагает получить товар в собственных магазинах и пунктах выдаче заказов или при бесплатной доставке курьером. Общее количество торговых точек компании превышает 350 штук. Они расположены как в крупных, так и небольших городах разных регионов России.
При выборе курьерской доставки ее стоимость рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости товара, его габаритов, удаленности адреса доставки и других параметров. Точная информация о цене услуги отображается до момента подтверждения заказа на сайте.
Оплатить заказ в интернет-магазине можно следующими способами:
наличными при получении в магазине или у экспедитора;
банковской картой на сайте или в торговых точках компании;
с онлайн-кошельков Яндекс.Деньги, Webmoney;
через терминалы самообслуживания в салонах связи.
Промокоды можно применять при выборе любых способов оплаты и доставки. Если средств на покупку недостаточно, компания предлагает оформить ее в кредит. Предоставляют ссуду банки и микрофинансовые организации – партнеры сети магазинов. При покупке в кредит также можно использовать скидочные купоны, если иное не указано в правилах конкретной акции. Оформить кредитный договор можно онлайн или в магазинах компании.
Необходимо зайти на страницу Ситилинк и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ситилинк необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 7
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ситилинк.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Ситилинк на скидку 10% на принтеры EPSON
|EPS***
|Промокод
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|не требуется
|Промокод
|Минус 10% на проекторы Hiper
|HIP***
|Скидка
|Ноутбуки Honor со скидкой 10%
|HON***