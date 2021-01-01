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Промокоды и скидки Clarins | Март 2021

Французская косметика отличного качестве в акциям. Актуальных купонов: 11

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При покупке спрея Hydra-Essentiel подарок бесплатно с промокодом Кларанс

В подарок идет делюкс-миниатюра (15 мл), увлажняющая маска SOS Hydra и брошюра Hydra-Essentiel

Истекает через 2 дня

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Промокод Clarins: косметичка и 2 миниатюры в подарок при заказе от 5000 рублей
Истекает через 2 дня

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Линейка Hydra-Essentiel с выгодой 40%

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Бесплатная доставка заказов от 4500 рублей
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В пункт выдачи Связной заказы доставим бесплатно
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Истекает через 28 дней

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Истекает через 28 дней

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Масло-блеск для губ Lip Comfort Oil с дисконтом 45%
Истекает через 9 дней

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Бальзам после загара Baume Apaisant Après Soleil с выгодой 70%
Истекает через 9 дней

45%
купон

Скидка
Sale 45% на дезодорант Eau Ressourçante
Истекает через 9 дней

Беспл
подарок

Промокод
При покупке спрея Hydra-Essentiel подарок бесплатно с промокодом Кларанс

В подарок идет делюкс-миниатюра (15 мл), увлажняющая маска SOS Hydra и брошюра Hydra-Essentiel

Истекает через 2 дня

Беспл
подарок

Промокод
Промокод Clarins: косметичка и 2 миниатюры в подарок при заказе от 5000 рублей
Истекает через 2 дня

40%
купон

Скидка
Линейка Hydra-Essentiel с выгодой 40%

Акция не действует на новинки

Истекает через 1 день

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка заказов от 4500 рублей
Истекает через 28 дней

Беспл
доставка

Скидка
В пункт выдачи Связной заказы доставим бесплатно
Истекает через 1 день

70%
купон

Скидка
WOW-предложения с выгодой до 70%
Истекает через 28 дней

30%
купон

Скидка
По программе лояльности Clarins дисконт на средства до 30%
Истекает через 28 дней

Беспл
подарок

Скидка
С каждым заказом получи пробники и миниатюры средств бесплатно
Истекает через 28 дней

45%
купон

Скидка
Масло-блеск для губ Lip Comfort Oil с дисконтом 45%
Истекает через 9 дней

70%
купон

Скидка
Бальзам после загара Baume Apaisant Après Soleil с выгодой 70%
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45%
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Бесплатная доставка

В интернет-магазине французской косметики Clarins действует услуга бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы доставка была бесплатной необходимо сделать заказ на сумму от 4500 рублей. Сроки доставки зависят от удаленности населенного пункта: для Москвы и Санкт-Петербурга ... – 1 день, для остальных регионов – до 10 дней.


Посетить Clarins
Контакты Clarins

Электронная почта:
service.ru@clarins.com

Телефон:
8-800-770-06-06

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Бесплатная доставка

В интернет-магазине французской косметики Clarins действует услуга бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы доставка была бесплатной необходимо сделать заказ на сумму от 4500 рублей. Сроки доставки зависят от удаленности населенного пункта: для Москвы и Санкт-Петербурга ... – 1 день, для остальных регионов – до 10 дней.


Посетить Clarins
Контакты Clarins

Электронная почта:
service.ru@clarins.com

Телефон:
8-800-770-06-06

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты

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Специальные предложения от Clarins

Подробнее о магазине Clarins.ru

Подробнее о магазине Clarins.ru

Косметическая компания Clarins.ru – это бренд с более чем 70-летней историей, появившийся во Франции в 1947 году. Его основатель с самого начала вдохновлялся женщинами, внимательно прислушиваясь к их потребностям и изобретая средства, улучшающие жизнь и изменившие индустрию красоты. Кларанс в России – это большой интернет-магазин косметических средств для мужчин и женщин, предлагающий натуральные и экологичные продукты и современный сервис.

Компания Clarins.ru предлагает сотни продуктов для красоты и ухода за телом, большой выбор ароматов и специальные наборы средств. Заказать их с дисконтом можно, применяя промокоды и участвуя в акциях магазина. На этой странице регулярно публикуются актуальные спецпредложения, промокоды и другие виды скидок, доступные читателям. Воспользоваться ими могут новые посетители магазина и его постоянные клиенты.

Как воспользоваться промокодом на покупки в Clarins.ru

Как воспользоваться промокодом на покупки в Clarins.ru

Чтобы участвовать в акции и получить скидку, предоставляемую после ввода купона, нужно выбрать предложение на этой странице и кликнуть по нему. Промокод будет скопирован в буфер обмена, и произойдет переадресация в каталог. Если перенаправление не запускается автоматически – можно кликнуть по ссылке вручную. Далее следует произвести такой порядок действий:

  1. Выбрать в каталоге позиции, на которые распространяется действие промокода.

  2. Добавить интересующие средства в корзину для оформления нового заказа.

  3. Перейти в корзину для оформления покупки, выбора параметров оплаты и доставки.

  4. В отведенном поле справа ввести код купона и активировать промокод для получения дисконта.

  5. Завершить оформление заказа.

Скидки, предоставляемые по вводу промокода, могут не суммироваться с другими дисконтными предложениями. Поэтому при наличии альтернатив лучше выбрать вариант, с которым затраты меньше.

Еще больше скидок в Clarins.ru без купонов

Еще больше скидок в Clarins.ru без купонов

Специальные предложения Кларанс не ограничиваются промокодами. Чтобы сделать продукцию доступнее, компания устраивает распродажи, дарит бонусы и другие подарки постоянным клиентам и новичкам.

  1. Программа лояльности. В рамках дисконтной программы постоянные покупатели Clarins.ru получают скидки, размер которых зависит от активности. Чем больше сумма заказов за последний год – тем крупнее дисконт и больше привилегий дарит магазин.

  2. Бесплатная доставка. Заказы, сделанные на крупную сумму, перевозятся бесплатно. Заказывая несколько позиций одновременно, платить за их доставку не нужно. Постоянные покупатели в статусе «гуру» могут бесплатно пользоваться доставкой покупок вне зависимости от их стоимости.

  3. Подарки за покупки. При заказе позиций, участвующих в спецпредложениях, дополнительно бесплатно предоставляются бонусные косметические продукты Кларанс.

  4. Пробники при заказе. Оформляя любой заказ, постоянные покупатели получают в подарок пробники и миниатюры других продуктов компании.

  5. Регулярные акции. В разделе «Акции» публикуется актуальный каталог косметических средств, которые можно купить с дисконтом.

  6. Наборы средств. Специальные наборы косметики в Clarins.ru – это возможность заказать комплект из нескольких наименований продуктов по цене меньшей, чем при их покупке по-отдельности.

Следить за обновлениями ассортимента и специальными предложениями в каталоге станет удобнее, если подписаться на рассылку по электронной почте. Все подписчики первыми получают извещения о новых поступлениях и дисконтах, а также персональные скидки. Раньше такая возможность предоставлялась только держателям дисконтных карт, достигшим статуса «гуру».

Качественная косметика и парфюмерия с дисконтом в Clarins.ru

Качественная косметика и парфюмерия с дисконтом в Clarins.ru

Товары Clarins.ru – это большой каталог натуральных и экологически чистых продуктов для ухода за телом, красоты и здоровья. В регулярных распродажах участвуют все группы товаров, но чаще всего приобрести с дисконтом можно:

  • сезонные (весенние, летние, зимние, осенние) наборы для ухода за кожей;

  • кремы и лосьоны;

  • средства для антивозрастного ухода;

  • подарочные комплекты косметики;

  • продукты для беременных и молодых мам;

  • мужскую косметику и парфюмерию.

Популярные продукты, предлагаемые с дисконтом, публикуются на главной странице интернет-магазина.

Доставка и оплата заказов в Кларанс

Доставка и оплата заказов в Кларанс

После оформления заказа его можно оплатить такими способами:

  • банковской картой на сайте онлайн;

  • наличными или картой курьеру при получении;

  • через Apple Pay в браузере Safari (если компьютер, планшет или смартфон поддерживает такую оплату).

Чтобы рассчитаться с курьером с помощью банковской карты, при совершении заказа желательно указать это, чтобы подтвердить наличие у него мобильного терминала. После оформления заказы передаются курьерам для доставки. Сроки и стоимость ее выполнения зависят от города проживания. Логистические операторы, доставляющие посылки – службы экспресс-доставки Pony Express и RedExpress.

Часто задаваемые вопросы про Clarins

★ Как получить промокоды в Clarins?

Необходимо зайти на страницу Clarins и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Clarins?

Чтобы воспользоваться промокодом от Clarins необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Clarins доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Clarins актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Clarins.

★ Почему стоит использовать купоны Clarins?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Clarins

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПри покупке спрея Hydra-Essentiel подарок бесплатно с промокодом КларансSOS***
ПромокодПромокод Clarins: косметичка и 2 миниатюры в подарок при заказе от 5000 рублейСЮР***
СкидкаЛинейка Hydra-Essentiel с выгодой 40%не требуется
СкидкаБесплатная доставка заказов от 4500 рублейне требуется
СкидкаВ пункт выдачи Связной заказы доставим бесплатноне требуется
СкидкаWOW-предложения с выгодой до 70%не требуется
СкидкаПо программе лояльности Clarins дисконт на средства до 30%не требуется

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