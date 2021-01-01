Промокоды и скидки Clarins | Март 2021

0 оценок поставлено средняя 0
Беспл
подарок
В подарок идет делюкс-миниатюра (15 мл), увлажняющая маска SOS Hydra и брошюра Hydra-Essentiel
Беспл
подарок
40%
купон
Акция не действует на новинки
Беспл
доставка
Беспл
доставка
70%
купон
30%
купон
Беспл
подарок
45%
купон
70%
купон
45%
купон
Беспл
подарок
В подарок идет делюкс-миниатюра (15 мл), увлажняющая маска SOS Hydra и брошюра Hydra-Essentiel
Беспл
подарок
40%
купон
Акция не действует на новинки
Беспл
доставка
Беспл
доставка
70%
купон
30%
купон
Беспл
подарок
45%
купон
70%
купон
45%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
45%
купон
Акция не распространяется на новинки
Беспл
подарок
Беспл
доставка
В интернет-магазине французской косметики Clarins действует услуга бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы доставка была бесплатной необходимо сделать заказ на сумму от 4500 рублей. Сроки доставки зависят от удаленности населенного пункта: для Москвы и Санкт-Петербурга ... – 1 день, для остальных регионов – до 10 дней.
Электронная почта:
service.ru@clarins.com
Телефон:
8-800-770-06-06
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В интернет-магазине французской косметики Clarins действует услуга бесплатной доставки по всей территории России. Чтобы доставка была бесплатной необходимо сделать заказ на сумму от 4500 рублей. Сроки доставки зависят от удаленности населенного пункта: для Москвы и Санкт-Петербурга ... – 1 день, для остальных регионов – до 10 дней.
Электронная почта:
service.ru@clarins.com
Телефон:
8-800-770-06-06
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Косметическая компания Clarins.ru – это бренд с более чем 70-летней историей, появившийся во Франции в 1947 году. Его основатель с самого начала вдохновлялся женщинами, внимательно прислушиваясь к их потребностям и изобретая средства, улучшающие жизнь и изменившие индустрию красоты. Кларанс в России – это большой интернет-магазин косметических средств для мужчин и женщин, предлагающий натуральные и экологичные продукты и современный сервис.
Компания Clarins.ru предлагает сотни продуктов для красоты и ухода за телом, большой выбор ароматов и специальные наборы средств. Заказать их с дисконтом можно, применяя промокоды и участвуя в акциях магазина. На этой странице регулярно публикуются актуальные спецпредложения, промокоды и другие виды скидок, доступные читателям. Воспользоваться ими могут новые посетители магазина и его постоянные клиенты.
Чтобы участвовать в акции и получить скидку, предоставляемую после ввода купона, нужно выбрать предложение на этой странице и кликнуть по нему. Промокод будет скопирован в буфер обмена, и произойдет переадресация в каталог. Если перенаправление не запускается автоматически – можно кликнуть по ссылке вручную. Далее следует произвести такой порядок действий:
Выбрать в каталоге позиции, на которые распространяется действие промокода.
Добавить интересующие средства в корзину для оформления нового заказа.
Перейти в корзину для оформления покупки, выбора параметров оплаты и доставки.
В отведенном поле справа ввести код купона и активировать промокод для получения дисконта.
Завершить оформление заказа.
Скидки, предоставляемые по вводу промокода, могут не суммироваться с другими дисконтными предложениями. Поэтому при наличии альтернатив лучше выбрать вариант, с которым затраты меньше.
Специальные предложения Кларанс не ограничиваются промокодами. Чтобы сделать продукцию доступнее, компания устраивает распродажи, дарит бонусы и другие подарки постоянным клиентам и новичкам.
Программа лояльности. В рамках дисконтной программы постоянные покупатели Clarins.ru получают скидки, размер которых зависит от активности. Чем больше сумма заказов за последний год – тем крупнее дисконт и больше привилегий дарит магазин.
Бесплатная доставка. Заказы, сделанные на крупную сумму, перевозятся бесплатно. Заказывая несколько позиций одновременно, платить за их доставку не нужно. Постоянные покупатели в статусе «гуру» могут бесплатно пользоваться доставкой покупок вне зависимости от их стоимости.
Подарки за покупки. При заказе позиций, участвующих в спецпредложениях, дополнительно бесплатно предоставляются бонусные косметические продукты Кларанс.
Пробники при заказе. Оформляя любой заказ, постоянные покупатели получают в подарок пробники и миниатюры других продуктов компании.
Регулярные акции. В разделе «Акции» публикуется актуальный каталог косметических средств, которые можно купить с дисконтом.
Наборы средств. Специальные наборы косметики в Clarins.ru – это возможность заказать комплект из нескольких наименований продуктов по цене меньшей, чем при их покупке по-отдельности.
Следить за обновлениями ассортимента и специальными предложениями в каталоге станет удобнее, если подписаться на рассылку по электронной почте. Все подписчики первыми получают извещения о новых поступлениях и дисконтах, а также персональные скидки. Раньше такая возможность предоставлялась только держателям дисконтных карт, достигшим статуса «гуру».
Товары Clarins.ru – это большой каталог натуральных и экологически чистых продуктов для ухода за телом, красоты и здоровья. В регулярных распродажах участвуют все группы товаров, но чаще всего приобрести с дисконтом можно:
сезонные (весенние, летние, зимние, осенние) наборы для ухода за кожей;
кремы и лосьоны;
средства для антивозрастного ухода;
подарочные комплекты косметики;
продукты для беременных и молодых мам;
мужскую косметику и парфюмерию.
Популярные продукты, предлагаемые с дисконтом, публикуются на главной странице интернет-магазина.
После оформления заказа его можно оплатить такими способами:
банковской картой на сайте онлайн;
наличными или картой курьеру при получении;
через Apple Pay в браузере Safari (если компьютер, планшет или смартфон поддерживает такую оплату).
Чтобы рассчитаться с курьером с помощью банковской карты, при совершении заказа желательно указать это, чтобы подтвердить наличие у него мобильного терминала. После оформления заказы передаются курьерам для доставки. Сроки и стоимость ее выполнения зависят от города проживания. Логистические операторы, доставляющие посылки – службы экспресс-доставки Pony Express и RedExpress.
Необходимо зайти на страницу Clarins и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Clarins необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Clarins.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|При покупке спрея Hydra-Essentiel подарок бесплатно с промокодом Кларанс
|SOS***
|Промокод
|Промокод Clarins: косметичка и 2 миниатюры в подарок при заказе от 5000 рублей
|СЮР***
|Скидка
|Линейка Hydra-Essentiel с выгодой 40%
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов от 4500 рублей
|не требуется
|Скидка
|В пункт выдачи Связной заказы доставим бесплатно
|не требуется
|Скидка
|WOW-предложения с выгодой до 70%
|не требуется
|Скидка
|По программе лояльности Clarins дисконт на средства до 30%
|не требуется