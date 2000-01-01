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6 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Космаси.ру | Март 2021

Скидки от производителей корейской косметики. Актуальных купонов: 11

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Корейская косметика оригинальных брендов

Интернет-магазин корейской косметики Cosmasi.ru – это огромный выбор декоративной и уходовой косметики от ведущих брендов по самым выгодным ценам. На сайте представлено более 5000 наименований таких популярных производителей, как Secret Key, The Saem, Deoproce, La'Dor и других. Для ... вашего удобства, продукты рассортированы в категории, по марке и назначению. Вы так же можете обратиться к специалистам-консультантам по телефону горячей линии – они с радостью помогут Вам определиться с выбором! В магазине так же имеется бонусная программа и широкий набор акций, которые помогут Вам хорошо сэкономить! Вы хотели бы сделать покупку еще выгоднее? Отлично, примените один из из собранных нами промокодов Космаси ру и оцените качество сервиса по сниженной цене!


Посетить Cosmasi.ru
Контакты Cosmasi.ru

Юридический адрес:
Москва, Рябиновая улица, 41, к1, с1

Электронная почта:
shop@cosmasi.ru

Телефон:
8 (800) 302-0204

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 5

Корейская косметика оригинальных брендов

Интернет-магазин корейской косметики Cosmasi.ru – это огромный выбор декоративной и уходовой косметики от ведущих брендов по самым выгодным ценам. На сайте представлено более 5000 наименований таких популярных производителей, как Secret Key, The Saem, Deoproce, La'Dor и других. Для ... вашего удобства, продукты рассортированы в категории, по марке и назначению. Вы так же можете обратиться к специалистам-консультантам по телефону горячей линии – они с радостью помогут Вам определиться с выбором! В магазине так же имеется бонусная программа и широкий набор акций, которые помогут Вам хорошо сэкономить! Вы хотели бы сделать покупку еще выгоднее? Отлично, примените один из из собранных нами промокодов Космаси ру и оцените качество сервиса по сниженной цене!


Посетить Cosmasi.ru
Контакты Cosmasi.ru

Юридический адрес:
Москва, Рябиновая улица, 41, к1, с1

Электронная почта:
shop@cosmasi.ru

Телефон:
8 (800) 302-0204

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
The Body Shop
Созвездие красоты
NYX Professional Makeup

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Специальные предложения от Cosmasi.ru

О магазине корейской косметики

О магазине корейской косметики

Интернет-магазин Космаси.ру начал работу в 2015 году. Он специализируется на продаже корейской косметики и сегодня входит в десятку самых популярных российских магазинов, занимающихся продажей товаров для красоты и здоровья из Кореи.

Особенности интернет-магазина Cosmasi.ru:

  • Широкий ассортимент. В каталоге представлено более 5000 товаров, и он постоянно пополняется.

  • Исключительно оригинальная продукция. Компания напрямую работает с брендами Secret Key, The Saem, Deoproce, La'Dor, Mizon, Elizavecca, Petitfee, Ciracle, Anskin и другими.

  • Гарантия качества. Компания тщательно следит за соблюдением условий хранения и сроками годности.

Подробная информация о каждом продукте. На странице с описанием товара в Cosmasi.ru представлены данные о составе, рекомендации по применению, отзывы клиентов.

Как воспользоваться промокодом в Космаси.ру

Как воспользоваться промокодом в Космаси.ру

Сведения о действующих акциях можно найти на нашем сайте. Коды для получения скидок и спецпредложений регулярно обновляются и пополняются. Клиенту рекомендуется перед покупкой ознакомиться с полным списком специальных предложений и выбрать подходящий для себя промокод или другую акцию.

Воспользоваться специальным предложением просто:

  • Нажать на кнопку выбранного промокода или скидочного купона. Автоматически код купона будет скопирован в буфер обмена, а клиента система перенаправит на сайт Cosmasi.ru. Если для участия в акции код купона не нужен, сайт уведомит об этом.

  • Выбрать подходящие товары в каталоге и добавить их в корзину. Некоторые купоны действуют только на определенные товары, но в один заказ можно добавить как акционные, так и обычные продукты.

  • Перейти в корзину и указать код купона на скидку. После ввода промокода следует нажать на кнопку «Применить».

Если использован актуальный промокод и все сделано правильно, система Космаси.ру пересчитает стоимость заказа. Клиенту останется оформить, оплатить и получить заказ.

Популярные товары в магазине Cosmasi.ru со скидками

Популярные товары в магазине Cosmasi.ru со скидками

Cosmasi.ru предлагает косметику и парфюмерию популярных корейских брендов. Вся продукция безопасна и имеет необходимые сертификаты.

Категории в онлайн-магазине, пользующиеся повышенным спросом:

  • BB и CC кремы;

  • антивозрастная косметика;

  • средства для ухода за кожей;

  • декоративная косметика;

  • средства для защиты от солнца, ухода за волосами, полостью рта;

  • товары для здоровья;

  • улиточная косметика;

  • косметические наборы;

  • косметика для мужчин.

В специальном разделе «Новинки» собраны новые поступления каталога, в разделе «Скидки» можно найти товары, на которые установлены сниженные цены.

Условия доставки и оплаты в Космаси.ру

Условия доставки и оплаты в Космаси.ру

Интернет-магазин Cosmasi.ru обрабатывает заказы и передает их в доставку в течение 1-2 дней после подтверждения по телефону. Перед отправкой товаров менеджер компании обязательно связывается с клиентом для уточнения всех деталей.

В онлайн-магазине доступны следующие способы доставки:

  • курьером в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге;

  • Почтой России (1 класс);

  • постаматы и пункты выдачи PickPoint;

  • пункты выдачи и курьерами компании Boxberry.

Стоимость доставки в Cosmasi.ru рассчитывается персонально для конкретного заказа. При покупке на сумму от 2000 рублей доступна скидка на услуги курьерских и почтовых служб. Возможность использования промокода не зависит от выбранного способа получения покупки.

Заказать товары в Cosmasi.ru могут также жители Республики Беларусь и Казахстана. Доставка в эти страны осуществляется службами СДЭК и PickPoint.

Оплатить покупку можно при получении курьеру или в пункте выдаче, а также заранее с банковской карты, онлайн-кошелька Яндекс.Деньги, через терминалы и салоны связи, а также в онлайн-банке.

Покупка в магазине Cosmasi.ru с максимальной скидкой

Покупка в магазине Cosmasi.ru с максимальной скидкой

Промокод – не единственная возможность экономить при покупке косметики в интернет-магазине. Несколько простых советов помогут получить дополнительные бонусы:

  • Обязательно стоит принять участие в акции на первую покупку. По ней компания бесплатно добавляет к покупке приятный подарок.

  • Следить за новыми акциями будет проще, если подписаться на рассылку онлайн-магазина. В ней регулярно рассылают новые промокоды, информацию о скидках и других специальных предложениях.

  • Начните получать баллы за каждую оплаченную покупку, зарегистрировав личный кабинет. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты следующих покупок.

  • Дополнительные бонусные рубли можно получать, размещая на сайте интернет-магазина и сторонних ресурсах отзывы о компании, товаре. Подробная информация о вознаграждении за отклики доступна в разделе «Бонусы».

Узнавать об акциях, проводимых в интернет-магазине, можно также в официальных группах компании в социальных сетях. Подписку на них рекомендуется оформить всем, кто хочет приобрести корейскую косметику без рисков столкнуться с подделкой и при этом сэкономить.

Часто задаваемые вопросы про Cosmasi.ru

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Необходимо зайти на страницу Cosmasi.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

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Чтобы воспользоваться промокодом от Cosmasi.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

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Количество актуальных купонов: 11

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Тип купонаОписаниеКод
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