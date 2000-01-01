Условия доставки и оплаты в Космаси.ру

Интернет-магазин Cosmasi.ru обрабатывает заказы и передает их в доставку в течение 1-2 дней после подтверждения по телефону. Перед отправкой товаров менеджер компании обязательно связывается с клиентом для уточнения всех деталей.

В онлайн-магазине доступны следующие способы доставки:

курьером в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге;

Почтой России (1 класс);

постаматы и пункты выдачи PickPoint;

пункты выдачи и курьерами компании Boxberry.

Стоимость доставки в Cosmasi.ru рассчитывается персонально для конкретного заказа. При покупке на сумму от 2000 рублей доступна скидка на услуги курьерских и почтовых служб. Возможность использования промокода не зависит от выбранного способа получения покупки.

Заказать товары в Cosmasi.ru могут также жители Республики Беларусь и Казахстана. Доставка в эти страны осуществляется службами СДЭК и PickPoint.

Оплатить покупку можно при получении курьеру или в пункте выдаче, а также заранее с банковской карты, онлайн-кошелька Яндекс.Деньги, через терминалы и салоны связи, а также в онлайн-банке.