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Интернет-магазин корейской косметики Cosmasi.ru – это огромный выбор декоративной и уходовой косметики от ведущих брендов по самым выгодным ценам. На сайте представлено более 5000 наименований таких популярных производителей, как Secret Key, The Saem, Deoproce, La'Dor и других. Для ... вашего удобства, продукты рассортированы в категории, по марке и назначению. Вы так же можете обратиться к специалистам-консультантам по телефону горячей линии – они с радостью помогут Вам определиться с выбором! В магазине так же имеется бонусная программа и широкий набор акций, которые помогут Вам хорошо сэкономить! Вы хотели бы сделать покупку еще выгоднее? Отлично, примените один из из собранных нами промокодов Космаси ру и оцените качество сервиса по сниженной цене!
Юридический адрес:
Москва, Рябиновая улица, 41, к1, с1
Электронная почта:
shop@cosmasi.ru
Телефон:
8 (800) 302-0204
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 5
Интернет-магазин корейской косметики Cosmasi.ru – это огромный выбор декоративной и уходовой косметики от ведущих брендов по самым выгодным ценам. На сайте представлено более 5000 наименований таких популярных производителей, как Secret Key, The Saem, Deoproce, La'Dor и других. Для ... вашего удобства, продукты рассортированы в категории, по марке и назначению. Вы так же можете обратиться к специалистам-консультантам по телефону горячей линии – они с радостью помогут Вам определиться с выбором! В магазине так же имеется бонусная программа и широкий набор акций, которые помогут Вам хорошо сэкономить! Вы хотели бы сделать покупку еще выгоднее? Отлично, примените один из из собранных нами промокодов Космаси ру и оцените качество сервиса по сниженной цене!
Юридический адрес:
Москва, Рябиновая улица, 41, к1, с1
Электронная почта:
shop@cosmasi.ru
Телефон:
8 (800) 302-0204
Соц. сети:
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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Интернет-магазин Космаси.ру начал работу в 2015 году. Он специализируется на продаже корейской косметики и сегодня входит в десятку самых популярных российских магазинов, занимающихся продажей товаров для красоты и здоровья из Кореи.
Особенности интернет-магазина Cosmasi.ru:
Широкий ассортимент. В каталоге представлено более 5000 товаров, и он постоянно пополняется.
Исключительно оригинальная продукция. Компания напрямую работает с брендами Secret Key, The Saem, Deoproce, La'Dor, Mizon, Elizavecca, Petitfee, Ciracle, Anskin и другими.
Гарантия качества. Компания тщательно следит за соблюдением условий хранения и сроками годности.
Подробная информация о каждом продукте. На странице с описанием товара в Cosmasi.ru представлены данные о составе, рекомендации по применению, отзывы клиентов.
Сведения о действующих акциях можно найти на нашем сайте. Коды для получения скидок и спецпредложений регулярно обновляются и пополняются. Клиенту рекомендуется перед покупкой ознакомиться с полным списком специальных предложений и выбрать подходящий для себя промокод или другую акцию.
Воспользоваться специальным предложением просто:
Нажать на кнопку выбранного промокода или скидочного купона. Автоматически код купона будет скопирован в буфер обмена, а клиента система перенаправит на сайт Cosmasi.ru. Если для участия в акции код купона не нужен, сайт уведомит об этом.
Выбрать подходящие товары в каталоге и добавить их в корзину. Некоторые купоны действуют только на определенные товары, но в один заказ можно добавить как акционные, так и обычные продукты.
Перейти в корзину и указать код купона на скидку. После ввода промокода следует нажать на кнопку «Применить».
Если использован актуальный промокод и все сделано правильно, система Космаси.ру пересчитает стоимость заказа. Клиенту останется оформить, оплатить и получить заказ.
Cosmasi.ru предлагает косметику и парфюмерию популярных корейских брендов. Вся продукция безопасна и имеет необходимые сертификаты.
Категории в онлайн-магазине, пользующиеся повышенным спросом:
BB и CC кремы;
антивозрастная косметика;
средства для ухода за кожей;
декоративная косметика;
средства для защиты от солнца, ухода за волосами, полостью рта;
товары для здоровья;
улиточная косметика;
косметические наборы;
косметика для мужчин.
В специальном разделе «Новинки» собраны новые поступления каталога, в разделе «Скидки» можно найти товары, на которые установлены сниженные цены.
Интернет-магазин Cosmasi.ru обрабатывает заказы и передает их в доставку в течение 1-2 дней после подтверждения по телефону. Перед отправкой товаров менеджер компании обязательно связывается с клиентом для уточнения всех деталей.
В онлайн-магазине доступны следующие способы доставки:
курьером в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге;
Почтой России (1 класс);
постаматы и пункты выдачи PickPoint;
пункты выдачи и курьерами компании Boxberry.
Стоимость доставки в Cosmasi.ru рассчитывается персонально для конкретного заказа. При покупке на сумму от 2000 рублей доступна скидка на услуги курьерских и почтовых служб. Возможность использования промокода не зависит от выбранного способа получения покупки.
Заказать товары в Cosmasi.ru могут также жители Республики Беларусь и Казахстана. Доставка в эти страны осуществляется службами СДЭК и PickPoint.
Оплатить покупку можно при получении курьеру или в пункте выдаче, а также заранее с банковской карты, онлайн-кошелька Яндекс.Деньги, через терминалы и салоны связи, а также в онлайн-банке.
Промокод – не единственная возможность экономить при покупке косметики в интернет-магазине. Несколько простых советов помогут получить дополнительные бонусы:
Обязательно стоит принять участие в акции на первую покупку. По ней компания бесплатно добавляет к покупке приятный подарок.
Следить за новыми акциями будет проще, если подписаться на рассылку онлайн-магазина. В ней регулярно рассылают новые промокоды, информацию о скидках и других специальных предложениях.
Начните получать баллы за каждую оплаченную покупку, зарегистрировав личный кабинет. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты следующих покупок.
Дополнительные бонусные рубли можно получать, размещая на сайте интернет-магазина и сторонних ресурсах отзывы о компании, товаре. Подробная информация о вознаграждении за отклики доступна в разделе «Бонусы».
Узнавать об акциях, проводимых в интернет-магазине, можно также в официальных группах компании в социальных сетях. Подписку на них рекомендуется оформить всем, кто хочет приобрести корейскую косметику без рисков столкнуться с подделкой и при этом сэкономить.
Необходимо зайти на страницу Cosmasi.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Cosmasi.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Cosmasi.ru.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|При заказе на сумму от 5000 рублей пилинг-скатка в подарок с промокодом Cosmasi
|mic***
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|Дисконт 10% на бьюти-боксы с промокодом Космаси
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|Скидка
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