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В официальном онлайн-магазине DC Shoes Вас ждет широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров для активного отдыха. Откройте для себя многообразие качественных, практичных и стильных моделей, выгодные цены, бонусную программу, которая поможет Вам сэкономить на будущих покупках, а ... так же раздел скидок с оригинальными моделями обуви от 1015 рублей! Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на следующей покупке? Отлично, примените один из собранных нами промокодов Dc Shoes! Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа и получите скидку!
Телефон:
8 (800) 555-69-68
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
В официальном онлайн-магазине DC Shoes Вас ждет широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров для активного отдыха. Откройте для себя многообразие качественных, практичных и стильных моделей, выгодные цены, бонусную программу, которая поможет Вам сэкономить на будущих покупках, а ... так же раздел скидок с оригинальными моделями обуви от 1015 рублей! Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на следующей покупке? Отлично, примените один из собранных нами промокодов Dc Shoes! Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа и получите скидку!
Телефон:
8 (800) 555-69-68
Соц. сети:
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В интернет-магазине представлена одежда, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Товары разбиты на соответствующие разделы каталога. Ассортимент довольно широк: от перчаток до ботинок и курток.
Отдельное место в каталоге занимают разделы «Сноубординг» и «Скейтбординг». В них представлены различные элементы экипировки для любителей этих видов спорта: от дизайнерских кед и утепленных курток до шлемов и налокотников.
Еще одна интересная позиция в ассортименте онлайн-магазина – подарочные карты. Они доступны в вариантах с разными номиналами и станут хорошим подарком для человека, увлекающегося скейтбордингом, сноубордингом или другими видами спорта.
Интернет-магазин DC Shoes занимается продажей одежды и обуви, аксессуаров для активного образа жизни и занятия экстремальными видами спорта. Он создан официальным дистрибьютором известного американского бренда DC. Эта марка существует с 1994 года и сегодня представлена практически во всех странах. Она активно привлекает к разработке новых моделей известных людей из спортивного мира.
Приобретая товар в фирменном магазине, клиент может быть уверен, что он получает оригинальную вещь. Компания предоставляет гарантию на всю продаваемую продукцию, и возможность вернуть ее в течение 14 дней.
Промокод представляет собой комбинацию из букв и цифр, дающую право на скидку. Его необходимо ввести при оформлении заказа. Ознакомиться с полным перечнем актуальных спецпредложений можно на нашем сайте.
Для использования выбранного промокода достаточно выполнить 4 действия:
Нажать на кнопку промокода. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена, а клиент будет перенаправлен на сайт DC Shoes.
Добавить нужные товары в корзину. В каталоге доступны различные виды одежды, обуви, аксессуаров, разделенные по категориям.
Перейти в корзину и ввести промокод. Достаточно просто вставить код из буфера обмена в соответствующее поле и нажать на кнопку «Применить».
После применения промокода, если все сделано правильно, стоимость товаров в корзине будет пересчитана. При появлении ошибки нужно убедиться, что при вводе все было сделано верно, а также обратить внимание на условия конкретного кода. Некоторые купоны могут быть использованы только на первый заказ.
В DC Shoes доступны и такие акции, для которых вводить коды не требуется. Они также представлены на нашем сайте. Сообщение о том, что промокод не нужен, появится до перехода к интернет-магазину.
Промокод дает гарантированную скидку при покупке в DC Shoes. Но клиент может сделать свои покупки еще выгоднее, воспользовавшись следующими рекомендациями:
Подпишитесь на рассылку компании и получите скидку в 10% на первую покупку. Промокод для получения бонуса придет по электронной почте. Подписчики рассылки раньше других получают информацию о новых акциях компании и другие полезные бонусы.
Обратите внимание на товары, на которые установлена специальная сниженная цена. Они собраны в онлайн-магазине в разделе Sale. Список товаров в нем постоянно обновляется. Если покупка не срочная, можно сэкономить, дождавшись, когда на нее снизят цену.
Подпишитесь на группы компании в социальных сетях. В них регулярно разыгрываются призы, подарки и публикуется информация о специальных предложениях.
Дополнительно клиенты могут принять участие в бонусной программе Boardriders Club. Он открывает доступ к различным привилегиям: бесплатной доставке при любой сумме заказа, доступе к закрытым распродажам, билетам и приглашениям на различные мероприятия. Для подключения к программе достаточно зарегистрировать личный кабинет в интернет-магазине и начать делать покупки.
Заказ в DC можно оплатить сразу банковской картой на сайте. Все платежи в интернет-магазине проходят через защищенный шлюз и данные клиента находятся в полной безопасности. Но для желающих сохранена возможность оплачивать товар при получении у сотрудника службы доставки, а во многих крупных городах также можно рассчитаться с курьером банковской карты.
DC Shoes по действующим правилам не доставляет товары в Республику Крым. Жители других регионов РФ могут получить заказ следующими способами:
курьером;
через постаматы;
в пунктах выдачи.
Стоимость доставки рассчитывают индивидуально, с учетом веса товара, адреса получателя и выбранного способа получения. Бесплатно товар доставляют по всей России, если сумма покупки больше 5000 рублей. Для участников бонусной программы Boardriders Club минимальная сумма покупки для отсутствия платы за доставку может быть снижена. Скидочные купоны можно использовать при выборе любого способа доставки и оплаты. Сроки доставки определяются выбранной службой доставки с учетом удаленности населенного пункта получателя.
Необходимо зайти на страницу DC shoes и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от DC shoes необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
Наши специалисты отбирают только действующие предложения DC shoes.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод DC Shoes дарит 10% за подписку
|DC-***
|Промокод
|Определенный ассортимент одежды и обуви с дополнительной скидкой 20% по промокоду DC Shoes
|PLU***
|Скидка
|Доставим бесплатно заказы от 5000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Постоянная распродажа ассортимента товаров с выгодой до 50%
|не требуется
|Скидка
|Дарим 500 баллов при регистрации в Бонусной программе
|не требуется
|Скидка
|Дисконт до 30% на мужские сноубордические ботинки
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|Скидка
|Мужские сноуборды с экономией до 30%
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|Не пропусти новую коллекцию одежды и экипировки для сноубординга TRANSITORS
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|Не пропусти распродажу мужских курток для сноуборда с экономией до 50%
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|С купоном DС Shoes мужские штаны для сноуборда дешевле до 50%
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