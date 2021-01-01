Популярное в ассортименте DC Shoes

В интернет-магазине представлена одежда, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Товары разбиты на соответствующие разделы каталога. Ассортимент довольно широк: от перчаток до ботинок и курток.

Отдельное место в каталоге занимают разделы «Сноубординг» и «Скейтбординг». В них представлены различные элементы экипировки для любителей этих видов спорта: от дизайнерских кед и утепленных курток до шлемов и налокотников.

Еще одна интересная позиция в ассортименте онлайн-магазина – подарочные карты. Они доступны в вариантах с разными номиналами и станут хорошим подарком для человека, увлекающегося скейтбордингом, сноубордингом или другими видами спорта.