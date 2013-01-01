Подробнее о DeAgostini

Издательский дом DeAgostini был основан в начале XX века в Риме. Изначально компания выпускала исключительно географические издания, карты и атласы. В дальнейшем область ее деятельности значительно расширилась, выйдя за пределы картографического бизнеса, и компания стала настоящим пионером партворков — узкоспециализированных периодических изданий познавательного, развлекательного и коллекционного характера.

Сегодня издательство ДеАгостини имеет представительства в тридцати странах мира и выпускает партворки на тринадцати языках. Компания создает уникальные журналы о тайнах природы, науке, путешествиях и на другие интересные темы, а также предлагает коллекции и модели, которые можно собирать самостоятельно.

В России компания работает с 2004 года и держит высокие позиции в нише коллекционных изданий. За весь период работы бренд выпустил более 90 коллекций журналов, которые распространяются также в Украине, Казахстане и Беларуси.