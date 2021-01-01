Подробнее о сети пиццерий Dodo pizza

Компания Додо Пицца – крупнейшая российская сеть пиццерий, работающая по франшизе. Первая точка открылась в 2011 году, а сегодня у фирмы несколько сотен кафе. Пиццерии находятся не только в России, но и в США, Великобритании и Китае.

При приготовлении блюд в Dodo Pizza используются натуральные ингредиенты. Хотя компания работает по франшизе, во всех кафе действуют одинаковые стандарты качества, за которыми следят инспекторы чистоты. Убедиться в этом можно, посмотрев, как готовят пиццу в прямом эфире, или записавшись на экскурсию.