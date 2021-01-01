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40%
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35%
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30%
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13%
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Сеть Додо Пицца предлагает заказать Маргариту, Карбонару, Песто и Пепперони из натуральных ингредиентов. В меню также есть картофельные оладьи, томатные супы, ланч-боксы с крыльями барбекю и куриными кусочками. Там же можно заказать сырники, пончики, рулетики, сладкие блинчики и дру ... гие десерты. Сэкономить получится при выборе комбо-набора или активации промокода Додо Пицца. Также выгоду можно получить, если присоединиться к бонусной программе. После регистрации клиенту будут начислять баллы за заказы. Их можно использовать для оплаты пиццы или других блюд.
Электронная почта:
feedback@dodopizza.com
Телефон:
8 800 302-00-60
Соц. сети:
11 оценок поставлено средняя 4.9
Сеть Додо Пицца предлагает заказать Маргариту, Карбонару, Песто и Пепперони из натуральных ингредиентов. В меню также есть картофельные оладьи, томатные супы, ланч-боксы с крыльями барбекю и куриными кусочками. Там же можно заказать сырники, пончики, рулетики, сладкие блинчики и дру ... гие десерты. Сэкономить получится при выборе комбо-набора или активации промокода Додо Пицца. Также выгоду можно получить, если присоединиться к бонусной программе. После регистрации клиенту будут начислять баллы за заказы. Их можно использовать для оплаты пиццы или других блюд.
Электронная почта:
feedback@dodopizza.com
Телефон:
8 800 302-00-60
Соц. сети:
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Компания Додо Пицца – крупнейшая российская сеть пиццерий, работающая по франшизе. Первая точка открылась в 2011 году, а сегодня у фирмы несколько сотен кафе. Пиццерии находятся не только в России, но и в США, Великобритании и Китае.
При приготовлении блюд в Dodo Pizza используются натуральные ингредиенты. Хотя компания работает по франшизе, во всех кафе действуют одинаковые стандарты качества, за которыми следят инспекторы чистоты. Убедиться в этом можно, посмотрев, как готовят пиццу в прямом эфире, или записавшись на экскурсию.
Чтобы заказать пиццу и другие блюда на сайте Dodo Pizza со скидкой, нужно активировать промокод. Коды опубликованы у нас на сайте. Здесь же можно ознакомиться с актуальными акциями компании.
Для активации промокода используйте инструкцию:
Найдите подходящий промокод и скопируйте его. При выборе кода купона проверьте сроки его использования и условия активации. Некоторые предложения действуют только на часть блюд в меню.
Перейдите на сайт Додо Пицца и выберите блюда, которые хотите заказать.
В корзине вставьте код в поле «Введите промокод» и нажмите на кнопку «Применить».
После указания действующего кода скидочного купона цена на блюда, добавленные в корзину, снижается автоматически. Чтобы окончить оформление заказа, нужно просто войти в личный кабинет по номеру телефона, выбрать способ оплаты заказа и указать адрес доставки.
Сэкономить на заказе в Додо Пицца можно без использования промокода с помощью этих способов:
Акции. Периодически в пиццерии делают скидки на заказы, к которым клиент добавил определенный напиток или другую позицию в меню. Найти актуальные предложения можно на странице «Акции».
Подарки. Получить бесплатную пиццу можно в честь дня рождения. Забирая заказ, клиент должен предоставить паспорт.
Страницы в соцсетях. У пиццерии есть группы во ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одноклассниках. Подписавшись на них, пользователь будет одним из первых узнавать о новых позициях в меню и акциях. Кроме того, периодически в соцсетях разыгрывают годовые запасы пиццы и дарят товары от партнеров (подписка на онлайн-сервисы, настольные игры, одежда).
Бонусная программа. Для доступа к ней нужно зарегистрироваться на сайте, введя номер мобильного телефона. Далее на счет будут поступать бонусы, которыми потом можно расплачиваться при заказе блюд.
Рассылка. Подписаться можно после регистрации. Затем на указанный электронный адрес будут присылать письма с акционными предложениями.
Еще один способ сэкономить в Додо Пицца – стать тайным покупателем. Для этого нужно заполнить анкету на сайте, записаться на проверку и сделать заказ в указанный день. Затем надо предоставить отчет и фотографию блюда. В результате клиент получит бонусы, которыми можно полностью оплатить следующий заказ.
Помимо сайта, у пиццерии есть мобильное приложение, доступное в App Store и Google Play. Там удобно искать нужные блюда, делать заказы с промокодом, получать бонусы и отслеживать доставку.
Выгоднее всего заказывать комбо-наборы. В кафе чаще всего делают скидки на следующие варианты:
2 пиццы 25 см и закуска;
пицца 30 см и 2 закуски;
4 додстера на выбор (острый, чипотле или классический);
комбо-набор из 3, 5 или 10 пицц.
Заказывая комбо-набор, пользователь может выбрать любую пиццу. Самые популярные варианты – Песто, Маргарита, Карбонара, Цезарь, Мексиканская, Мясная и Четыре сезона. Есть и оригинальные предложения – запеченное яблоко, гавайская с ананасами или пицца-пирог со сгущенным молоком и брусникой. Независимо от выбранного варианта, при заказе можно активировать промокод на скидку.
Закуску в комбо-набор также можно добавить любую. В меню есть греческий салат, рулетики с сыром, картофельные оладьи и стартеры с различными начинками (грибные, острые и мясные).
Скидки делают и на напитки. В пиццерии можно заказать газированную воду известных брендов, соки, чаи и какао. Из кофейных напитков в меню представлены как американо и капучино, так и латте с различными сиропами.
Те, кто делает заказ через сайт Додо Пицца, могут оплатить его банковской картой или наличными при получении. При использовании приложения также доступны системы Apple Pay и Google Pay.
Получить заказ можно курьером на любой адрес. Блюда доставляют бесплатно. Если клиент не получит заказ в течение часа, то ему не придется платить за него. Когда курьер прибудет на указанный адрес, пользователю отправят оповещение на номер телефона. С заказом клиент получит набор с бумажными салфетками, зубочистками и коллекционной наклейкой.
Также забрать заказ можно из ближайшей пиццерии. Однако не все кафе работают круглосуточно. Если клиент хочет сделать заказ ночью, ему придется воспользоваться отложенным получением: блюда он сможет забрать только после открытия пиццерии.
Необходимо зайти на страницу Додо пицца и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Додо пицца необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Додо пицца.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Додо сэкономит 20% на покупке большой пиццы на самовывоз
|BIG***
|Промокод
|Мы дарим пиццу-пирог в День рождения
|D12***
|Скидка
|До 45% скидка по промокоду Додо на 10 пицц 30 см на любой вкус
|не требуется
|Скидка
|До 25% скидка на 2 или 3 бутылки Coca-Cola с промокодом Додо Пицца
|не требуется
|Скидка
|Вместе вкуснее - скидка до 26% на 2 пиццы 25 см и 2 напитка
|не требуется
|Скидка
|Покупайте 7 пицц диаметром 30 см со скидкой до 40% с промокодом Додо Пицца
|не требуется
|Скидка
|Купоны Додо Пиццы: до -35% при покупке пяти пицц размером 30 см на ваш выбор
|не требуется