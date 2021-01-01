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11 оценок поставлено средняя 4.9

Промокоды и скидки Додо пицца | Апрель 2021

Любимая пицца со скидками по купонам Додо. Актуальных купонов: 12

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Истекает через 90 дней

20%
купон

Промокод
Промокод Додо сэкономит 20% на покупке большой пиццы на самовывоз
Истекает через 90 дней

Беспл
подарок

Промокод
Мы дарим пиццу-пирог в День рождения
Истекает через 274 дня

45%
купон

Скидка
До 45% скидка по промокоду Додо на 10 пицц 30 см на любой вкус
Истекает через 90 дней

25%
купон

Скидка
До 25% скидка на 2 или 3 бутылки Coca-Cola с промокодом Додо Пицца
Истекает через 90 дней

26%
купон

Скидка
Вместе вкуснее - скидка до 26% на 2 пиццы 25 см и 2 напитка
Истекает через 90 дней

40%
купон

Скидка
Покупайте 7 пицц диаметром 30 см со скидкой до 40% с промокодом Додо Пицца
Истекает через 90 дней

35%
купон

Скидка
Купоны Додо Пиццы: до -35% при покупке пяти пицц размером 30 см на ваш выбор
Истекает через 90 дней

30%
купон

Скидка
3 пиццы на любой вкус со скидкой до 30% на компанию из 5-10 человек
Истекает через 90 дней

13%
купон

Скидка
Додо купоны: купи 2 любимые пиццы 25 см и напиток с выгодой до 13%
Истекает через 90 дней

20%
купон

Скидка
20% скидка на любые 4 додстера по вашему выбору: Острый, Чипотле или Классический
Истекает через 90 дней

18%
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Пицца 30 см + 2 закуски на выбор с дисконтом до 18%
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Акции, скидки, промокоды от сети Додо Пицца

Сеть Додо Пицца предлагает заказать Маргариту, Карбонару, Песто и Пепперони из натуральных ингредиентов. В меню также есть картофельные оладьи, томатные супы, ланч-боксы с крыльями барбекю и куриными кусочками. Там же можно заказать сырники, пончики, рулетики, сладкие блинчики и дру ... гие десерты. Сэкономить получится при выборе комбо-набора или активации промокода Додо Пицца. Также выгоду можно получить, если присоединиться к бонусной программе. После регистрации клиенту будут начислять баллы за заказы. Их можно использовать для оплаты пиццы или других блюд.


Посетить Додо пицца
Контакты Додо пицца

Электронная почта:
feedback@dodopizza.com

Телефон:
8 800 302-00-60

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

11 оценок поставлено средняя 4.9

Акции, скидки, промокоды от сети Додо Пицца

Сеть Додо Пицца предлагает заказать Маргариту, Карбонару, Песто и Пепперони из натуральных ингредиентов. В меню также есть картофельные оладьи, томатные супы, ланч-боксы с крыльями барбекю и куриными кусочками. Там же можно заказать сырники, пончики, рулетики, сладкие блинчики и дру ... гие десерты. Сэкономить получится при выборе комбо-набора или активации промокода Додо Пицца. Также выгоду можно получить, если присоединиться к бонусной программе. После регистрации клиенту будут начислять баллы за заказы. Их можно использовать для оплаты пиццы или других блюд.


Посетить Додо пицца
Контакты Додо пицца

Электронная почта:
feedback@dodopizza.com

Телефон:
8 800 302-00-60

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Domino's Pizza
2 Берега
Foodband

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Специальные предложения от Додо пицца

Подробнее о сети пиццерий Dodo pizza

Подробнее о сети пиццерий Dodo pizza

Компания Додо Пицца – крупнейшая российская сеть пиццерий, работающая по франшизе. Первая точка открылась в 2011 году, а сегодня у фирмы несколько сотен кафе. Пиццерии находятся не только в России, но и в США, Великобритании и Китае.

При приготовлении блюд в Dodo Pizza используются натуральные ингредиенты. Хотя компания работает по франшизе, во всех кафе действуют одинаковые стандарты качества, за которыми следят инспекторы чистоты. Убедиться в этом можно, посмотрев, как готовят пиццу в прямом эфире, или записавшись на экскурсию.

Как воспользоваться промокодом на сайте Додо Пицца

Как воспользоваться промокодом на сайте Додо Пицца

Чтобы заказать пиццу и другие блюда на сайте Dodo Pizza со скидкой, нужно активировать промокод. Коды опубликованы у нас на сайте. Здесь же можно ознакомиться с актуальными акциями компании.

Для активации промокода используйте инструкцию:

  1. Найдите подходящий промокод и скопируйте его. При выборе кода купона проверьте сроки его использования и условия активации. Некоторые предложения действуют только на часть блюд в меню.

  2. Перейдите на сайт Додо Пицца и выберите блюда, которые хотите заказать.

  3. В корзине вставьте код в поле «Введите промокод» и нажмите на кнопку «Применить».

После указания действующего кода скидочного купона цена на блюда, добавленные в корзину, снижается автоматически. Чтобы окончить оформление заказа, нужно просто войти в личный кабинет по номеру телефона, выбрать способ оплаты заказа и указать адрес доставки.

Способы сэкономить в Додо Пицца

Способы сэкономить в Додо Пицца

Сэкономить на заказе в Додо Пицца можно без использования промокода с помощью этих способов:

  • Акции. Периодически в пиццерии делают скидки на заказы, к которым клиент добавил определенный напиток или другую позицию в меню. Найти актуальные предложения можно на странице «Акции».

  • Подарки. Получить бесплатную пиццу можно в честь дня рождения. Забирая заказ, клиент должен предоставить паспорт.

  • Страницы в соцсетях. У пиццерии есть группы во ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одноклассниках. Подписавшись на них, пользователь будет одним из первых узнавать о новых позициях в меню и акциях. Кроме того, периодически в соцсетях разыгрывают годовые запасы пиццы и дарят товары от партнеров (подписка на онлайн-сервисы, настольные игры, одежда).

  • Бонусная программа. Для доступа к ней нужно зарегистрироваться на сайте, введя номер мобильного телефона. Далее на счет будут поступать бонусы, которыми потом можно расплачиваться при заказе блюд.

  • Рассылка. Подписаться можно после регистрации. Затем на указанный электронный адрес будут присылать письма с акционными предложениями.

Еще один способ сэкономить в Додо Пицца – стать тайным покупателем. Для этого нужно заполнить анкету на сайте, записаться на проверку и сделать заказ в указанный день. Затем надо предоставить отчет и фотографию блюда. В результате клиент получит бонусы, которыми можно полностью оплатить следующий заказ.

Помимо сайта, у пиццерии есть мобильное приложение, доступное в App Store и Google Play. Там удобно искать нужные блюда, делать заказы с промокодом, получать бонусы и отслеживать доставку.

Какие блюда заказать по скидке в Dodo Pizza

Какие блюда заказать по скидке в Dodo Pizza

Выгоднее всего заказывать комбо-наборы. В кафе чаще всего делают скидки на следующие варианты:

  • 2 пиццы 25 см и закуска;

  • пицца 30 см и 2 закуски;

  • 4 додстера на выбор (острый, чипотле или классический);

  • комбо-набор из 3, 5 или 10 пицц.

Заказывая комбо-набор, пользователь может выбрать любую пиццу. Самые популярные варианты – Песто, Маргарита, Карбонара, Цезарь, Мексиканская, Мясная и Четыре сезона. Есть и оригинальные предложения – запеченное яблоко, гавайская с ананасами или пицца-пирог со сгущенным молоком и брусникой. Независимо от выбранного варианта, при заказе можно активировать промокод на скидку.

Закуску в комбо-набор также можно добавить любую. В меню есть греческий салат, рулетики с сыром, картофельные оладьи и стартеры с различными начинками (грибные, острые и мясные).

Скидки делают и на напитки. В пиццерии можно заказать газированную воду известных брендов, соки, чаи и какао. Из кофейных напитков в меню представлены как американо и капучино, так и латте с различными сиропами.

Способы оплаты и доставки на сайте Додо Пицца

Способы оплаты и доставки на сайте Додо Пицца

Те, кто делает заказ через сайт Додо Пицца, могут оплатить его банковской картой или наличными при получении. При использовании приложения также доступны системы Apple Pay и Google Pay.

Получить заказ можно курьером на любой адрес. Блюда доставляют бесплатно. Если клиент не получит заказ в течение часа, то ему не придется платить за него. Когда курьер прибудет на указанный адрес, пользователю отправят оповещение на номер телефона. С заказом клиент получит набор с бумажными салфетками, зубочистками и коллекционной наклейкой.

Также забрать заказ можно из ближайшей пиццерии. Однако не все кафе работают круглосуточно. Если клиент хочет сделать заказ ночью, ему придется воспользоваться отложенным получением: блюда он сможет забрать только после открытия пиццерии.

Часто задаваемые вопросы про Додо пицца

★ Как получить промокоды в Додо пицца?

Необходимо зайти на страницу Додо пицца и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Додо пицца?

Чтобы воспользоваться промокодом от Додо пицца необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Додо пицца доступно | Апрель?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Додо пицца актуальны | Апрель?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Додо пицца.

★ Почему стоит использовать купоны Додо пицца?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Додо пицца

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Додо сэкономит 20% на покупке большой пиццы на самовывозBIG***
ПромокодМы дарим пиццу-пирог в День рожденияD12***
СкидкаДо 45% скидка по промокоду Додо на 10 пицц 30 см на любой вкусне требуется
СкидкаДо 25% скидка на 2 или 3 бутылки Coca-Cola с промокодом Додо Пиццане требуется
СкидкаВместе вкуснее - скидка до 26% на 2 пиццы 25 см и 2 напиткане требуется
СкидкаПокупайте 7 пицц диаметром 30 см со скидкой до 40% с промокодом Додо Пиццане требуется
СкидкаКупоны Додо Пиццы: до -35% при покупке пяти пицц размером 30 см на ваш выборне требуется

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