Как заказывать еду в Domino’s Pizza с максимальной скидкой?

Domino’s Pizza регулярно проводит различные акции для клиентов. По ним можно получить бесплатную пиццу в подарок или скидку на покупку при выборе определенного набора блюд или заказе на сумму больше установленного минимума. Найти список актуальных предложений можно на официальном сайте компании в отдельном разделе.

Получать информацию об акциях будет удобнее, если оформить подписку на группу компании в одной из социальных сетей. Официальные страницы пиццерий есть в Facebook, Instagram и ВКонтакте. На них информация появляется в первую очередь. Компания также проводит среди подписчиков в социальных сетях различные розыгрыши. Призом в них обычно становится одна из пицц, представленных в меню ресторанов Диминос Пицца.

Еще один способ экономить при заказе еды – установить фирменное приложение Domino’s Pizza. Оно доступно бесплатно в магазинах программного обеспечения Google Play и Apple App Store. На первый заказ в нем распространяется акция «Пицца в подарок». В приложении также легко и удобно получать информацию обо всех специальных предложениях компании и заказывать еду с максимальной выгодой.