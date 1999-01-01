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Промокоды и скидки Доминос Пицца | Март 2021

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Промокоды не действуют на стандартный размер пицц: Пепперони, Маргарита, Маргарита Гурме, Веджи Fit & Fresh, Карамельный Ананас. Промокоды не суммируются с акциями и другими промокодами. В городах: • Москва • Рязань • Санкт-Петербург • Казань • Нижний Новгород • Самара • Воронеж • Ростов • Краснодар минимальная сумма доставки – 300 рублей с учетом скидки. В остальных – 499р. В ночное время минимальная сумма доставки – 699р.

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Минимальная сумма заказ 499 руб. в дневное время и 699 руб. в ночное. Промокоды не действуют на стандартные пиццы за 180 рублей. Акции и промокоды не суммируются.

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Закажи любую большую пиццу из списка и получи большую пиццу в подарок: Маргарита, М. Гурме, Пепперони, Карамельный Ананас, Чикен BBQ, Гавайская, Веджи Fit and Fresh, Домашняя. Минимальная сумма заказа днем - 499р. С 23:00 до 02:00 - 699 рублей. " "ГЕО: Москва Железнодорожный Ивантеевка Королев Воронеж Дзержинский Казань Краснодар Липецк Наро-Фоминск Нижний Новгород Ногинск Ростов-на-дону Рязань Самара Санкт-Петербург Саратов Серпухов Троицк Фрязино Электросталь" Акции и промокоды не суммируются.

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2 средние пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас + средняя порция картофеля фри/по-деревенски + любой напиток 1 л = 999 рублей. Акции и промокоды не суммируются.

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Закажите 10 больших пицц всего за 3999 рублей

За 3999 рублей вы можете заказать пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас или выбрать любые другие пиццы за небольшую доплату. Акции и промокоды не суммируются

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Всего 1499 рублей комбо на компанию по купону Доминос Пицца

2 большие пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас + средняя порция картофеля фри/по-деревенски + средняя порция крыльев + любой напиток 1 л = 1499 рублей. Акции и промокоды не суммируются.

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Всего 499 рублей большие пиццы

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Всего 599 рублей средняя пицца, средняя порция картошки и напиток

Средняя пицца на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас + ст. порция картофеля фри/по-деревенски + любой напиток 0,2/0,3/0,5 = 599 рублей. Акции и промокоды не суммируются.

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Всего 999 рублей три пиццы из списка

За 999 рублей вы можете заказать пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас или выбрать любые другие пиццы за небольшую доплату. Акция действует в городах: Москва, Котельники, Путилково, Реутов, Видное, Химки, Мытищи, Красногорск, Люберцы, Долгопрудный, Балашиха, Одинцово, Королёв, Лобня, Ивантеевка, Пушкино, Зеленоград, Домодедово. Акции и промокоды не суммируются.

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Три любые пиццы из списка всего за 899 рублей

За 899 рублей вы можете заказать пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас или выбрать любые другие пиццы за небольшую доплату.Акция действует в городах: Краснодар, Санкт-Петербург, Самара, Рязань, Ростов-на-Дону, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Тверь, Липецк, Саратов, Московский, Дзержинский, Железнодорожный, Подольск, Щёлково, Жуковский, Наро-Фоминск, Троицк. Акции и промокоды не суммируются.

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Закажите 5 средних пицц всего за 1399 рублей. Актуально для регионов

За 1399 рублей вы можете заказать пиццы из списка: Пепперони по-деревенски, Сырная с ветчиной, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас или выбрать любые другие пиццы за небольшую доплату.

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1499Р
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Скидка
5 средних пицц за 1499 рублей. Предложение актуально для жителей Москвы

За 1499 рублей вы можете заказать пиццы из списка: Пепперони по-деревенски, Сырная с ветчиной, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас или выбрать любые другие пиццы за небольшую доплату.

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599Р
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Закажите две средние пиццы по цене от 599 рублей
Истекает через 7 дней

37%
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Промокод Dominos Pizza дарит скидку 37% на ВСЁ

Промокоды не действуют на стандартный размер пицц: Пепперони, Маргарита, Маргарита Гурме, Веджи Fit & Fresh, Карамельный Ананас. Промокоды не суммируются с акциями и другими промокодами. В городах: • Москва • Рязань • Санкт-Петербург • Казань • Нижний Новгород • Самара • Воронеж • Ростов • Краснодар минимальная сумма доставки – 300 рублей с учетом скидки. В остальных – 499р. В ночное время минимальная сумма доставки – 699р.

Истекает через 15 дней

35%
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Дисконт 35% на ВСЁ по промокоду Доминос Пицца

Минимальная сумма заказ 499 руб. в дневное время и 699 руб. в ночное. Промокоды не действуют на стандартные пиццы за 180 рублей. Акции и промокоды не суммируются.

Истекает через 290 дней

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Купите большую пиццу и получите вторую в подарок с промокодом Доминос

Закажи любую большую пиццу из списка и получи большую пиццу в подарок: Маргарита, М. Гурме, Пепперони, Карамельный Ананас, Чикен BBQ, Гавайская, Веджи Fit and Fresh, Домашняя. Минимальная сумма заказа днем - 499р. С 23:00 до 02:00 - 699 рублей. " "ГЕО: Москва Железнодорожный Ивантеевка Королев Воронеж Дзержинский Казань Краснодар Липецк Наро-Фоминск Нижний Новгород Ногинск Ростов-на-дону Рязань Самара Санкт-Петербург Саратов Серпухов Троицк Фрязино Электросталь" Акции и промокоды не суммируются.

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Истекает через 290 дней

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При заказе двух стандартных пицц третья в подарок по промокоду Доминос Пицца
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Закажите две средние пиццы и получите третью в подарок
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999Р
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Комбо за 999 рублей - 2 средние пиццы, картошка и напиток

2 средние пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас + средняя порция картофеля фри/по-деревенски + любой напиток 1 л = 999 рублей. Акции и промокоды не суммируются.

Истекает через 290 дней

3999Р
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Скидка
Закажите 10 больших пицц всего за 3999 рублей

За 3999 рублей вы можете заказать пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас или выбрать любые другие пиццы за небольшую доплату. Акции и промокоды не суммируются

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Всего 1499 рублей комбо на компанию по купону Доминос Пицца

2 большие пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас + средняя порция картофеля фри/по-деревенски + средняя порция крыльев + любой напиток 1 л = 1499 рублей. Акции и промокоды не суммируются.

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Всего 1999 рублей 5 больших пицц по промокоду Dominos Pizza

За 1999 рублей вы можете заказать пиццы на тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, М. Гурме, Карамельный Ананас или выбрать любые другие пиццы за небольшую доплату. Акции и промокоды не суммируются

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Всего 499 рублей большие пиццы

В акции участвуют большие пиццы на тонком и классическом тесте из списка: 3 мяса, Карамельный Ананас, Карбонара, М.Гурме, Маргарита, Пепперони, Чикен BBQ. Срок действия акции ограничен. Акции и промокоды не суммируются. "Москва Казань Краснодар Электросталь Ногинск Фрязино Троицк Наро-Фоминск Дзержинский Нижний Новгород Ростов-на-дону Рязань Самара Санкт-Петербург Воронеж"

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Контакты Domino's Pizza

Юридический адрес:
Москва, БЦ «Парк Победы», ул. Василисы Кожиной, д.1, 15-й этаж

Телефон:
8 (800) 333-16-16

Соц. сети:

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Аленка
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Спасибо за оценку!

7 оценок поставлено средняя 5

D – значит ДЕШЕВО

Внезапно решили нагрянуть родственники из Читы? Захотелось есть, но лень готовить? Не проблема, у Domino's Pizza есть пара вкусных козырей в рукаве! На сайте ресторана Вы найдете большой выбор пицц, которые точно придутся по вкусу даже самым привередливым! А приятные цены помогут сэ ... кономить и заказать больше, чтобы никто не остался голодным. Бесплатная доставка, улетные скидки и многое другое ждет Вас на официальном сайте! Не нашли акцию по душе? Не проблема, воспользуйтесь специально отобранными промокодами доминос на нашем сайте!


Посетить Domino's Pizza
Контакты Domino's Pizza

Юридический адрес:
Москва, БЦ «Парк Победы», ул. Василисы Кожиной, д.1, 15-й этаж

Телефон:
8 (800) 333-16-16

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Утконос
Frendi
2 Берега
Перекресток Впрок
Аленка
Foodband

У вас есть купон?

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Специальные предложения от Domino's Pizza

Как заказывать еду в Domino’s Pizza с максимальной скидкой?

Как заказывать еду в Domino’s Pizza с максимальной скидкой?

Domino’s Pizza регулярно проводит различные акции для клиентов. По ним можно получить бесплатную пиццу в подарок или скидку на покупку при выборе определенного набора блюд или заказе на сумму больше установленного минимума. Найти список актуальных предложений можно на официальном сайте компании в отдельном разделе.

Получать информацию об акциях будет удобнее, если оформить подписку на группу компании в одной из социальных сетей. Официальные страницы пиццерий есть в Facebook, Instagram и ВКонтакте. На них информация появляется в первую очередь. Компания также проводит среди подписчиков в социальных сетях различные розыгрыши. Призом в них обычно становится одна из пицц, представленных в меню ресторанов Диминос Пицца.

Еще один способ экономить при заказе еды – установить фирменное приложение Domino’s Pizza. Оно доступно бесплатно в магазинах программного обеспечения Google Play и Apple App Store. На первый заказ в нем распространяется акция «Пицца в подарок». В приложении также легко и удобно получать информацию обо всех специальных предложениях компании и заказывать еду с максимальной выгодой.

Как воспользоваться промокодом в Доминос Пицца?

Как воспользоваться промокодом в Доминос Пицца?

Промокод — это комбинация из букв и цифр, позволяющая клиенту получить скидку или подарок. Список актуальных акций компании можно просмотреть на нашем сайте. После выбора подходящего предложения для использования купона достаточно выполнить 3 действия:

  1. Нажать на кнопку «Показать промокод» рядом с описанием акции. Система автоматически скопирует код в буфер обмена и перенаправит на сайт Доминос Пицца. Для некоторых действующих акций коды не требуются.

  2. Вставить код купона из буфера обмена в специальное поле на сайте. Можно также набрать код вручную. Если действие промокода не требуется, этот шаг можно пропустить.

  3. Применить купон и оформить заказ. Если все сделано правильно, система сообщит об успешной активации промокода. После этого потребуется выбрать подходящие блюда, добавить их в корзину, заполнить форму заявки и выбрать способ оплаты.

Ввести промокод можно также и при оформлении заказа. Это удобно, если надо узнать, сколько рублей было сэкономлено в реальности.

Скидочные купоны имеют определенные сроки действия и условия использования. Например, некоторые промокоды действуют только на первую покупку. Это надо учитывать до оформления заказа.

Подробнее о Domino’s Pizza

Подробнее о Domino’s Pizza

Сеть ресторанов быстрого питания Доминос Пицца была основана в 1960 году в США и сегодня работает по всему миру. В России первое заведение компании открылось в 1998 году. Пиццерии работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах РФ.

Компания делает все, чтобы любимая пиццерия клиента была рядом. Но она также запустила собственную службу доставки. Руководство сети тщательно отбирает поставщиков продуктов, чтобы клиенты всегда получали еду только высокого качества. Компания обеспечивает постоянный контроль за соблюдением действующих стандартов и правил при приготовлении каждого блюда.

Оплата и доставка в Domino’s Pizza

Оплата и доставка в Domino’s Pizza

После применения купона на скидку и выбора блюд оплатить заказ в Domino’s Pizza можно картой на сайте. Платеж происходит на странице банка-партнера, доступной по защищенному протоколу, что обеспечивает безопасность данных карточки клиента. Желающие также могут рассчитаться с курьером наличными или картой при получении заказа. Способ оплаты не влияет на возможность воспользоваться промокодом или другой акцией от компании.

Компания осуществляет доставку только в городах, где открыты заведения сети. Для каждого ресторана определена собственная зона доставки. Курьеры привозят пиццу и другие заказанные блюда за 30 минут или даже быстрее. Благодаря этому клиент получает вкусную и горячую еду. При опоздании курьера деньги за пиццу с покупателя не берут.

Оплачивать услуги курьера не придется, если общая стоимость заказа превысит установленный минимум. Некоторые рестораны сети доставляют заказы круглосуточно. Если ждать курьера нет желания, можно всегда воспользоваться услугой «Самовывоз» и забрать еду самостоятельно в любом из ресторанов сети.

Что можно заказать в Domino’s Pizza?

Что можно заказать в Domino’s Pizza?

Из названия сети легко понять, что Domino’s Pizza специализируется на пицце. В ассортименте компании представлены десятки вариантов данного блюда. Именно пицца принесла известность сети ресторанов по всему миру. Клиент может изменить ингредиенты в любом из предложенном варианте этого блюда. Это позволяет создать собственную пиццу, с учетом своего вкуса и предпочтений. Помимо ингредиентов, покупатель может регулировать и размер изделия.

В меню ресторанов присутствуют и другие блюда:

  • закуски (сэндвичи, картофель, пицца-роллы, хлебцы);

  • салаты;

  • десерты;

  • безалкогольные напитки.

Клиентам доступны также различные виды соусов. Все блюда, представленные в меню Доминос Пицца, можно заказать с доставкой домой, на работу или в другое удобное место.

Часто задаваемые вопросы про Domino's Pizza

★ Как получить промокоды в Domino's Pizza?

Необходимо зайти на страницу Domino's Pizza и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Domino's Pizza?

Чтобы воспользоваться промокодом от Domino's Pizza необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Domino's Pizza доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Domino's Pizza актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Domino's Pizza.

★ Почему стоит использовать купоны Domino's Pizza?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Domino's Pizza

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Dominos Pizza дарит скидку 37% на ВСЁWLP***
ПромокодДисконт 35% на ВСЁ по промокоду Доминос ПиццаADM***
СкидкаКупите большую пиццу и получите вторую в подарок с промокодом Доминосне требуется
СкидкаТретья большая пицца в подарок с промокодом Доминос Пиццане требуется
СкидкаПри заказе двух стандартных пицц третья в подарок по промокоду Доминос Пиццане требуется
СкидкаЗакажите две средние пиццы и получите третью в подарокне требуется
СкидкаКомбо за 999 рублей - 2 средние пиццы, картошка и напитокне требуется
СкидкаЗакажите 10 больших пицц всего за 3999 рублейне требуется
СкидкаВсего 1499 рублей комбо на компанию по купону Доминос Пиццане требуется
СкидкаВсего 1999 рублей 5 больших пицц по промокоду Dominos Pizzaне требуется

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