Интернет-магазин Экомаркет

Интернет-магазин качественной и здоровой биопродукции Экомаркет ежедневно доставляет сотни заказов по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям, Казани и Нижнему Новгороду.

Среди поставщиков Ecomarket – только те производители, которые выращивают и производят натуральные продукты без гербицидов, пестицидов и других химических удобрений.

От поступления на склад до размещения на витрине Экомаркет каждая партия проходит трехступенчатую систему контроля качества, в том числе исследование в собственной мини-лаборатории. А товары категории «фреш» проверяются по 5 уровням, прежде чем попасть на стол клиента.

Основная миссия ритейлера — сделать экологически чистые товары доступными для россиян. А еще команда Экомарткет активно ведет социальные сети и канал YouTube, где делится с подписчиками полезными советами и вкусными рецептами из органических продуктов.

В интернет-магазине регулярно проводятся акции и генерируются промокоды для новых и постоянных клиентов. Благодаря специальным предложениям клиенты экономят тысячи рублей на здоровом питании для всей семьи.