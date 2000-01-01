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Беспл
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Акция распространяется только на города: Москва, Санкт-Петербург и Казань. Пригороды и области в акции не участвуют.
Магазин Экомаркет предлагает доставку натуральных продуктов и непродовольственных товаров для жителей Московской, Нижегородской, Ленинградской и Казанской областей. При заказе свыше определенной суммы услуга оказывается бесплатно. В отдельном разделе сайта собраны предложения по сни ... женным ценам (до 50% экономии). Постоянные клиенты получают кэшбэк и могут рассчитываться бонусными баллами. Бесплатные промокоды Экомаркет, распространяемые через партнерские онлайн-площадки, дают право на разовые скидки и подарки.
Электронная почта:
info@ecomarket.ru
Телефон:
+7 495 445 05 05
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Магазин Экомаркет предлагает доставку натуральных продуктов и непродовольственных товаров для жителей Московской, Нижегородской, Ленинградской и Казанской областей. При заказе свыше определенной суммы услуга оказывается бесплатно. В отдельном разделе сайта собраны предложения по сни ... женным ценам (до 50% экономии). Постоянные клиенты получают кэшбэк и могут рассчитываться бонусными баллами. Бесплатные промокоды Экомаркет, распространяемые через партнерские онлайн-площадки, дают право на разовые скидки и подарки.
Электронная почта:
info@ecomarket.ru
Телефон:
+7 495 445 05 05
Соц. сети:
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Интернет-магазин качественной и здоровой биопродукции Экомаркет ежедневно доставляет сотни заказов по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям, Казани и Нижнему Новгороду.
Среди поставщиков Ecomarket – только те производители, которые выращивают и производят натуральные продукты без гербицидов, пестицидов и других химических удобрений.
От поступления на склад до размещения на витрине Экомаркет каждая партия проходит трехступенчатую систему контроля качества, в том числе исследование в собственной мини-лаборатории. А товары категории «фреш» проверяются по 5 уровням, прежде чем попасть на стол клиента.
Основная миссия ритейлера — сделать экологически чистые товары доступными для россиян. А еще команда Экомарткет активно ведет социальные сети и канал YouTube, где делится с подписчиками полезными советами и вкусными рецептами из органических продуктов.
В интернет-магазине регулярно проводятся акции и генерируются промокоды для новых и постоянных клиентов. Благодаря специальным предложениям клиенты экономят тысячи рублей на здоровом питании для всей семьи.
Все скидочные купоны, представленные на этой странице, содержат акцию или промокод — набор уникальных символов, который дает право на фиксированную или процентную скидку. Чтобы его применить, необходимо сделать следующее:
Найти нужный купон и изучить условия акции или промокода.
Кликнуть на предложение. Если нужен код для активации скидки, то он автоматически сохранится в буфере обмена.
Перейти в интернет-магазин и наполнить корзину товарами.
Перейти к оформлению заказа, кликнуть на ссылку «У меня есть промокод».
Вставить символы в открывшуюся ячейку и нажать «Применить».
После активации промокода цена заказа снизится, а отдельной строкой отобразится размер скидки. Если этого не произошло, следует проверить соответствие условий промокода содержанию корзины. Возможно, не достигнута требуемая сумма заказа, добавлен товар с действующей скидкой или упущен другой нюанс активации купона.
Ритейлер стремится расширить аудиторию постоянных покупателей и для этого регулярно проводит акции и анонсирует спецпредложения. Купить продукцию магазина по сниженной цене можно следующим образом:
Пользоваться скидкой на первый заказ. Каждому новому клиенту предлагается дисконт на весь ассортимент магазина при покупке от определенной суммы. Закупая продукты на неделю или месяц, можно сэкономить тысячи рублей на здоровом питании.
Получать подарки за покупки. Ритейлер и его партнеры систематически дарят пользователям сервиса полезные товары и услуги, например месяц бесплатных занятий в спортзале.
Возвращать повышенный кэшбек на карту. По некоторым видам пластика возврат достигает 4500 рублей в месяц.
Делать покупки в период массовых распродаж. Экомаркет — постоянный участник Киберпонедельника, Черной пятницы и других «праздников шопинга». Например, в Черную пятницу 2020 года заявлены скидки до 50% от изначальной цены.
Применять промокоды. Актуальные скидочные купоны ежемесячно обновляются на этой странице. Некоторые промокоды распространяются только на новых клиентов, но многие акции действуют для всех пользователей сервиса.
Чтобы в числе первых узнавать об акциях Экомаркета и получать дополнительную скидку, подпишитесь на рассылку магазина, указав адрес электронной почты в специальной форме.
Найти часто покупаемые товары со скидками можно в рубрике с акционным ассортиментом. Особой востребованностью у покупателей пользуются товары, имеющие органические сертификаты европейских институтов, таких как «Евролист» или USDA. Также популярны экзотические и местные фрукты, салатные смеси, соусы, шоколадные чипсы, кедровое молоко, фермерский сыр, смеси для панкейков и др.
Всего в магазине представлено более 2000 товаров, в том числе из категорий:
фрукты и овощи;
молочные продукты;
вода, соки и фреши;
мясо, птица, рыба и деликатесы;
вегетарианские продукты;
чай, кофе, какао;
детское и школьное питание;
бакалея, кондитерские изделия;
готовые блюда.
Кроме еды, здесь можно купить цветы и подарки, органическую бытовую химию, косметику и многое другое.
Комплектовщики Экомаркет собирают заказ вручную, упаковывая продукты согласно требуемому температурному режиму. Рассчитаться за заказ можно наличными при получении или банковской картой онлайн в момент оформления покупки.
По Москве и Санкт-Петербургу в пределах МКАД и КАД товар привозится бесплатно силами курьерской службы Ecomarket при заказе от 3500 рублей. Чтобы получить бесплатную доставку в пределах 30 км от МКАД и КАД, необходимо заказать товаров на сумму от 8500 рублей.
По Казани и Нижнему Новгороду заказы привозят бесплатно при заказе от 3500 тысяч рублей. Стоимость доставки в других случаях отображается в момент оформления заказа.
Необходимо зайти на страницу Ecomarket и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Ecomarket необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Ecomarket.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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|При заказе на сумму от 3500 рублей доставка продуктов бесплатно
|не требуется
|Скидка
|От 85 рублей стоимость детского питания
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|Готовые супы и горячие блюда по цене от 180 рублей
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|Товары для животных по выгодным ценам
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|При покупке от 8500 рублей доставка за МКАД бесплатно
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