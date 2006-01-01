Промокоды Эконика на Март 2021

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Коллекции бренда разрабатывают дизайнеры из России. С 2006 года ритейлер открыл сайт, где можно покупать товары онлайн, участвовать в программе лояльности, распродажах и дисконте. Если использовать промокод Эконики, цена моделей снизится на процент от покупок или фиксированную сумму ... . Участвовать в акциях могут новые и постоянные клиенты. Для этого нужно кликнуть по карте дисконта и дождаться переадресации в магазин. Одни предложения можно использовать только раз, другие – многократно в течение всего срока действия. В отличие от распродаж, купоны Эконики с номерами дают скидки, только если применить их в корзине.
Телефон:
8 499 215 29 19
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Коллекции бренда разрабатывают дизайнеры из России. С 2006 года ритейлер открыл сайт, где можно покупать товары онлайн, участвовать в программе лояльности, распродажах и дисконте. Если использовать промокод Эконики, цена моделей снизится на процент от покупок или фиксированную сумму ... . Участвовать в акциях могут новые и постоянные клиенты. Для этого нужно кликнуть по карте дисконта и дождаться переадресации в магазин. Одни предложения можно использовать только раз, другие – многократно в течение всего срока действия. В отличие от распродаж, купоны Эконики с номерами дают скидки, только если применить их в корзине.
Телефон:
8 499 215 29 19
Соц. сети:
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Сайт Эконики появился в 2006 году. С тех пор он радует россиян постоянным обновлением коллекций, программой лояльности, промокодами, европейским стилем общения с клиентами и практичностью вещей. Это место, где можно выбрать повседневную, базовую или экстравагантную обувь.
Магазин предлагает товары от российских дизайнеров, которые учитывают практичность и актуальные модные тенденции. Снизить цену товаров помогают постоянно действующие в магазине акции и распродажи.
Одним из основных инструментов для снижения цены в магазине являются скидочные купоны. Список предложений можно найти на этой странице. Здесь перечислены акции, которые распространяются на весь выбор товаров и спецпредложения, которые доступны при покупке некоторых моделей или категорий.
Для участия в некоторых акциях Эконики достаточно перейти на сайт, где отобразится весь выбор товаров со скидкой, а в других случаях понадобится ввести код купона, чтобы снизить цену. В таком случае нужно выполнить дополнительные действия.
Из списка акций с промокодами кликнуть по той, которая распространяется на выбранные модели.
Дождаться автоматического копирования номера скидочного купона и переадресации в магазин.
Переместить в корзину товары, нажав кнопку «Купить».
Кликнуть на значок пакета с покупками. Откроется боковое окно, в котором есть короткое описание позиций.
Найти поле для ввода промокода.
Вставить в него цифро-буквенную комбинацию.
Нажать «Оформить заказ».
Цена пересчитается с учетом снижения, и можно будет завершить оформление.
В магазине часто проходят акции, связанные с календарными праздниками и важными для бренда датами. Не только промокоды, но и другие инструменты в Эконике помогают платить за покупки меньше.
Распродажи. Обувь и аксессуары из прошлых коллекций, а также вещи, которые уже заканчиваются, и популярные модели попадают в раздел «Распродажи». Здесь цена может снижаться на 10–50 %.
Программа лояльности. В магазине реализована многоуровневая программа лояльности. В зависимости от суммы покупок можно рассчитывать на скидку от 5 %. Переход на новый уровень происходит в тот момент, когда клиент накапливает достаточную сумму покупок. Поменять карту на новую можно как при оформлении заказа на сайте, так и в офлайн-точках продажи. Владельцы карт также получают пролонгированный гарантийный период.
Скидка на первый заказ. Используя промокод, новые клиенты магазина могут снизить цену. Купон может действовать на первую покупку, оформленную на сайте, но некоторые из них доступны и постоянным клиентам, которые ранее уже покупали товары бренда.
Акции. Список всех предложений перечислен на этой странице. Здесь есть акции, действующие на весь выбор товаров или определенный перечень моделей. Для того чтобы поучаствовать в любой из них, нужно кликнуть по выбранному предложению. После этого произойдет переадресация в магазин на страницу акционного товара или категории.
Скидка для студентов и многодетных родителей. У магазина активная гражданская позиция, согласно которой одна из целей – сделать обувь доступной всем слоям населения. Для этого действует система, в рамках которой студенты и многодетные родители могут получить карту на скидку. Дополнительных накоплений на счете клиента для этого не нужно – дисконт можно оформить при первой покупке. Для этого нужно предъявить удостоверение многодетной семьи или билет студента на кассе Эконики или указать информацию при оформлении заказа на сайте.
Подписка на обновления. Указав почту при регистрации, получении карты в магазине или заполнении информации в приложении, можно получать рассылку. В ней приходит информация о новостях, акциях, запуске новых коллекций. Это позволит сэкономить несколько сотен рублей.
Социальные сети. Найти группы можно на сайте. Те, кто следит за брендом в социальных сетях, участвуют в розыгрышах, получают промокоды и подарки.
Приложение Эконика. В мобильной программе, которую можно установить на устройство с ОС iOS или Android, можно делать покупки и участвовать в акциях, которых нет на сайте.
Чаще других моделей в магазине выбирают обувь. Она выполняется из натуральной кожи, велюра и других материалов. Дополняется устойчивой, удобной колодкой и нескользящей подошвой.
Кроме того, посетители часто покупают в Эконике сумки, ремни и аксессуары, которые часто попадают на распродажи или участвуют в акциях. В зависимости от промокодов, которые сегодня действуют в магазине, со скидкой можно купить любой товар из каталога.
Магазин доставляет заказы курьерской службой или посредством транспортных компаний. Забрать посылку можно в пункте выдачи или постамате. Способ доставки выбирается при оформлении заказа и зависит от региона.
Оплатить покупки можно наличными при получении или картой на сайте с использованием платежного шлюза Сбербанк или PAYU.
Вернуть товар можно в течение 30 дней с момента получения. Подробнее этапы описаны на сайте Эконики.
Необходимо зайти на страницу Эконика и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Эконика необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Эконика.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Скидка 10% по карте студента с купоном Эконика
|не требуется
|Скидка
|Сабо (мюли) с выгодой до 60%
|не требуется
|Скидка
|Выгода 10% по бонусной программе с промокодом Эконика
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 40% на кроссовки по промокоду на скидку Эконика
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 20% по карте МАМЫ для многодетных детей с купоном Эконика
|не требуется
|Скидка
|В разделе SALE скидки до 50% на широкий ассортимент товаров
|не требуется
|Скидка
|Экономия до 30% на ботфорты
|не требуется