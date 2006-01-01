Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды Эконика на Март 2021

Акции и промокоды Эконика на женскую обувь и аксесссуары. Актуальных купонов: 11

10%
купон

Скидка
Скидка 10% по карте студента с купоном Эконика
Истекает через 290 дней

60%
купон

Скидка
Сабо (мюли) с выгодой до 60%
Истекает через 15 дней

10%
купон

Скидка
Выгода 10% по бонусной программе с промокодом Эконика

При заказе на сумму от 50000 рублей

Истекает через 29 дней

40%
купон

Скидка
Скидки до 40% на кроссовки по промокоду на скидку Эконика
Истекает сегодня

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% по карте МАМЫ для многодетных детей с купоном Эконика
Истекает через 290 дней

50%
купон

Скидка
В разделе SALE скидки до 50% на широкий ассортимент товаров
Истекает через 29 дней

30%
купон

Скидка
Экономия до 30% на ботфорты
Истекает сегодня

30%
купон

Скидка
Стильные туфли с выгодой до 30%
Истекает сегодня

80%
купон

Скидка
Головные уборы, шарфы, перчатки, зонты и украшения с выгодой до 80%
Истекает через 15 дней

60%
купон

Скидка
До минус 60% на стильные сникерсы
Истекает через 1 день

40%
купон

Скидка
Скидка до 40% на женские кеды
Истекает через 14 дней

10%
купон

Скидка
Скидка 10% по карте студента с купоном Эконика
Истекает через 290 дней

60%
купон

Скидка
Сабо (мюли) с выгодой до 60%
Истекает через 15 дней

10%
купон

Скидка
Выгода 10% по бонусной программе с промокодом Эконика

При заказе на сумму от 50000 рублей

Истекает через 29 дней

40%
купон

Скидка
Скидки до 40% на кроссовки по промокоду на скидку Эконика
Истекает сегодня

20%
купон

Скидка
Дисконт 20% по карте МАМЫ для многодетных детей с купоном Эконика
Истекает через 290 дней

50%
купон

Скидка
В разделе SALE скидки до 50% на широкий ассортимент товаров
Истекает через 29 дней

30%
купон

Скидка
Экономия до 30% на ботфорты
Истекает сегодня

30%
купон

Скидка
Стильные туфли с выгодой до 30%
Истекает сегодня

80%
купон

Скидка
Головные уборы, шарфы, перчатки, зонты и украшения с выгодой до 80%
Истекает через 15 дней

60%
купон

Скидка
До минус 60% на стильные сникерсы
Истекает через 1 день

40%
купон

Скидка
Скидка до 40% на женские кеды
Истекает через 14 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Kari

-70%

Акция

Серебряные украшения с выгодой до 70% по купону Кари

La Redoute

-80%

Акция

Экономия до 80% на нижнее женское белье по купону Ла Редут

SHEIN

-12%

Промокод

Скидка 12% на заказы стоимостью от 2200 рублей

O'stin

-50%

Акция

Дисконт до 50% на мужские рубашки

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

15%
купон

Скидка
Товары из новой коллекции с выгодой до 15%

При покупке от 16000 до 20000 рублей скидка 5%, при покупке до 35000 рублей - скидка 10% и при покупке от 35001 рублей - скидка 15%.

50%
купон

Скидка
Выгода до 50% на лоферы с промокодом Эконика

60%
купон

Скидка
Выгода до 60% на клатчи с купоном Эконика

20%
купон

Скидка
Скидка до 20% на ботфорты

65%
купон

Скидка
Выгода до 65% на полуботинки

35%
купон

Скидка
Сапоги 3/4 с экономией до 35%

Популярные магазины

Акции, скидки и товары дня в магазине Эконика

Коллекции бренда разрабатывают дизайнеры из России. С 2006 года ритейлер открыл сайт, где можно покупать товары онлайн, участвовать в программе лояльности, распродажах и дисконте. Если использовать промокод Эконики, цена моделей снизится на процент от покупок или фиксированную сумму ... . Участвовать в акциях могут новые и постоянные клиенты. Для этого нужно кликнуть по карте дисконта и дождаться переадресации в магазин. Одни предложения можно использовать только раз, другие – многократно в течение всего срока действия. В отличие от распродаж, купоны Эконики с номерами дают скидки, только если применить их в корзине.


Посетить Эконика
Контакты Эконика

Телефон:
8 499 215 29 19

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Love Republic
KIKO MILANO

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Акции, скидки и товары дня в магазине Эконика

Коллекции бренда разрабатывают дизайнеры из России. С 2006 года ритейлер открыл сайт, где можно покупать товары онлайн, участвовать в программе лояльности, распродажах и дисконте. Если использовать промокод Эконики, цена моделей снизится на процент от покупок или фиксированную сумму ... . Участвовать в акциях могут новые и постоянные клиенты. Для этого нужно кликнуть по карте дисконта и дождаться переадресации в магазин. Одни предложения можно использовать только раз, другие – многократно в течение всего срока действия. В отличие от распродаж, купоны Эконики с номерами дают скидки, только если применить их в корзине.


Посетить Эконика
Контакты Эконика

Телефон:
8 499 215 29 19

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Love Republic
KIKO MILANO

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Эконика

О магазине Эконика

О магазине Эконика

Сайт Эконики появился в 2006 году. С тех пор он радует россиян постоянным обновлением коллекций, программой лояльности, промокодами, европейским стилем общения с клиентами и практичностью вещей. Это место, где можно выбрать повседневную, базовую или экстравагантную обувь.

Магазин предлагает товары от российских дизайнеров, которые учитывают практичность и актуальные модные тенденции. Снизить цену товаров помогают постоянно действующие в магазине акции и распродажи.

Как в Эконике применить промокод

Как в Эконике применить промокод

Одним из основных инструментов для снижения цены в магазине являются скидочные купоны. Список предложений можно найти на этой странице. Здесь перечислены акции, которые распространяются на весь выбор товаров и спецпредложения, которые доступны при покупке некоторых моделей или категорий.

Для участия в некоторых акциях Эконики достаточно перейти на сайт, где отобразится весь выбор товаров со скидкой, а в других случаях понадобится ввести код купона, чтобы снизить цену. В таком случае нужно выполнить дополнительные действия.

  1. Из списка акций с промокодами кликнуть по той, которая распространяется на выбранные модели.

  2. Дождаться автоматического копирования номера скидочного купона и переадресации в магазин.

  3. Переместить в корзину товары, нажав кнопку «Купить».

  4. Кликнуть на значок пакета с покупками. Откроется боковое окно, в котором есть короткое описание позиций.

  5. Найти поле для ввода промокода.

  6. Вставить в него цифро-буквенную комбинацию.

  7. Нажать «Оформить заказ».

Цена пересчитается с учетом снижения, и можно будет завершить оформление.

Другие способы снизить стоимость в Эконике

Другие способы снизить стоимость в Эконике

В магазине часто проходят акции, связанные с календарными праздниками и важными для бренда датами. Не только промокоды, но и другие инструменты в Эконике помогают платить за покупки меньше.

  • Распродажи. Обувь и аксессуары из прошлых коллекций, а также вещи, которые уже заканчиваются, и популярные модели попадают в раздел «Распродажи». Здесь цена может снижаться на 10–50 %.

  • Программа лояльности. В магазине реализована многоуровневая программа лояльности. В зависимости от суммы покупок можно рассчитывать на скидку от 5 %. Переход на новый уровень происходит в тот момент, когда клиент накапливает достаточную сумму покупок. Поменять карту на новую можно как при оформлении заказа на сайте, так и в офлайн-точках продажи. Владельцы карт также получают пролонгированный гарантийный период.

  • Скидка на первый заказ. Используя промокод, новые клиенты магазина могут снизить цену. Купон может действовать на первую покупку, оформленную на сайте, но некоторые из них доступны и постоянным клиентам, которые ранее уже покупали товары бренда.

  • Акции. Список всех предложений перечислен на этой странице. Здесь есть акции, действующие на весь выбор товаров или определенный перечень моделей. Для того чтобы поучаствовать в любой из них, нужно кликнуть по выбранному предложению. После этого произойдет переадресация в магазин на страницу акционного товара или категории.

  • Скидка для студентов и многодетных родителей. У магазина активная гражданская позиция, согласно которой одна из целей – сделать обувь доступной всем слоям населения. Для этого действует система, в рамках которой студенты и многодетные родители могут получить карту на скидку. Дополнительных накоплений на счете клиента для этого не нужно – дисконт можно оформить при первой покупке. Для этого нужно предъявить удостоверение многодетной семьи или билет студента на кассе Эконики или указать информацию при оформлении заказа на сайте.

  • Подписка на обновления. Указав почту при регистрации, получении карты в магазине или заполнении информации в приложении, можно получать рассылку. В ней приходит информация о новостях, акциях, запуске новых коллекций. Это позволит сэкономить несколько сотен рублей.

  • Социальные сети. Найти группы можно на сайте. Те, кто следит за брендом в социальных сетях, участвуют в розыгрышах, получают промокоды и подарки.

  • Приложение Эконика. В мобильной программе, которую можно установить на устройство с ОС iOS или Android, можно делать покупки и участвовать в акциях, которых нет на сайте.

Перечень популярных товаров Эконики со скидкой

Перечень популярных товаров Эконики со скидкой

Чаще других моделей в магазине выбирают обувь. Она выполняется из натуральной кожи, велюра и других материалов. Дополняется устойчивой, удобной колодкой и нескользящей подошвой.

Кроме того, посетители часто покупают в Эконике сумки, ремни и аксессуары, которые часто попадают на распродажи или участвуют в акциях. В зависимости от промокодов, которые сегодня действуют в магазине, со скидкой можно купить любой товар из каталога.

Доставка и оплата товаров в Эконике

Доставка и оплата товаров в Эконике

Магазин доставляет заказы курьерской службой или посредством транспортных компаний. Забрать посылку можно в пункте выдачи или постамате. Способ доставки выбирается при оформлении заказа и зависит от региона.

Оплатить покупки можно наличными при получении или картой на сайте с использованием платежного шлюза Сбербанк или PAYU.

Вернуть товар можно в течение 30 дней с момента получения. Подробнее этапы описаны на сайте Эконики.

Часто задаваемые вопросы про Эконика

★ Как получить промокоды в Эконика?

Необходимо зайти на страницу Эконика и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Эконика?

Чтобы воспользоваться промокодом от Эконика необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Эконика доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Эконика актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Эконика.

★ Почему стоит использовать купоны Эконика?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Эконика

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСкидка 10% по карте студента с купоном Эконикане требуется
СкидкаСабо (мюли) с выгодой до 60%не требуется
СкидкаВыгода 10% по бонусной программе с промокодом Эконикане требуется
СкидкаСкидки до 40% на кроссовки по промокоду на скидку Эконикане требуется
СкидкаДисконт 20% по карте МАМЫ для многодетных детей с купоном Эконикане требуется
СкидкаВ разделе SALE скидки до 50% на широкий ассортимент товаровне требуется
СкидкаЭкономия до 30% на ботфортыне требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.