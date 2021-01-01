История магазина Эльдорадо

Торговая сеть Эльдорадо – бренд крупного российского ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», входящего в группу компаний «Сафмар». Сеть торговой марки насчитывает свыше 500 крупных розничных магазинов, расположенных более чем в 200 городах России, а также большую онлайн-площадку. Сеть реализует бытовую технику и электронику, программное обеспечение, а также оказывает сопутствующие услуги.

Компания является официальным дилером и дистрибьютором продукции ряда мировых брендов, в число которых входят Samsung, Oppo, LG, HP, Redmond и другие известные компании. Для привлечения покупателей компания регулярно проводит акции, предлагает скидки, бонусную программу, предоставляет купоны и промокоды.