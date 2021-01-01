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15 оценок поставлено средняя 4.4

Промокоды и скидки Эльдорадо | Март 2021

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Вперед, за скидками!

В нашем Эльдорадо нельзя найти спрятанное инками золото, но зато можно обзавестись электроникой и бытовой техникой на любой вкус! Более 400 магазинов по всей стране, а так же огромный ассортимент на сайте создадут идеальные условия для того, чтобы Вы смогли совершить покупку. Теперь ... оформить кредит, рассрочку или обналичивать подарочный купон Эльдорадо можно, не выходя из дома! Спешите ознакомиться с регулярно обновляющимися акциями и стать обладателем гаджета, о котором Вы, наверняка, давно мечтали по максимально выгодной цене.


Посетить Эльдорадо
Контакты Эльдорадо

Юридический адрес:
Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20

Электронная почта:
claimcc@eldorado.ru

Телефон:
8 (800) 250 25 25

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

15 оценок поставлено средняя 4.4

Вперед, за скидками!

В нашем Эльдорадо нельзя найти спрятанное инками золото, но зато можно обзавестись электроникой и бытовой техникой на любой вкус! Более 400 магазинов по всей стране, а так же огромный ассортимент на сайте создадут идеальные условия для того, чтобы Вы смогли совершить покупку. Теперь ... оформить кредит, рассрочку или обналичивать подарочный купон Эльдорадо можно, не выходя из дома! Спешите ознакомиться с регулярно обновляющимися акциями и стать обладателем гаджета, о котором Вы, наверняка, давно мечтали по максимально выгодной цене.


Посетить Эльдорадо
Контакты Эльдорадо

Юридический адрес:
Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20

Электронная почта:
claimcc@eldorado.ru

Телефон:
8 (800) 250 25 25

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Philips
Banggood
Xiaomi
Tefal

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Эльдорадо

История магазина Эльдорадо

История магазина Эльдорадо

Торговая сеть Эльдорадо – бренд крупного российского ритейлера «М.Видео-Эльдорадо», входящего в группу компаний «Сафмар». Сеть торговой марки насчитывает свыше 500 крупных розничных магазинов, расположенных более чем в 200 городах России, а также большую онлайн-площадку. Сеть реализует бытовую технику и электронику, программное обеспечение, а также оказывает сопутствующие услуги.

Компания является официальным дилером и дистрибьютором продукции ряда мировых брендов, в число которых входят Samsung, Oppo, LG, HP, Redmond и другие известные компании. Для привлечения покупателей компания регулярно проводит акции, предлагает скидки, бонусную программу, предоставляет купоны и промокоды.

Как использовать промокоды Эльдорадо на нашем сайте

Как использовать промокоды Эльдорадо на нашем сайте

Чтобы воспользоваться бонусным предложением, следуйте приведенной ниже инструкции:

  1. Скопируйте промокод в буфер обмена и перейдите на сайт магазина.

  2. Откройте страницу с категорией товаров, на которую распространяется действие промокода.

  3. Выберите в каталоге нужный товар или услугу из участвующих в предложении и добавьте его в корзину.

  4. Откройте страницу корзины и приступайте к оформлению заказа.

  5. Найдите поле «Скидки» слева внизу и выберите вариант «Использовать промокод» или «Использовать купон», в зависимости от вида акционного предложения.

  6. Введите код из буфера обмена в соответствующем поле формы заказа.

  7. Примените купон и продолжите оформление покупки, указав способы оплаты и доставки. Укажите номер бонусной карты (если имеется), чтобы получить баллы за покупку.

Как покупать товары в Эльдорадо с максимальными скидками

Как покупать товары в Эльдорадо с максимальными скидками

Чтобы максимизировать выгоду в Эльдорадо, помимо промокодов, можно использовать дополнительные способы снижения расходов.

  • Акции и скидки. В рамках акций компания реализует товары отдельных категорий или производителей по сниженным ценам. Часто использование скидочного промокода допускается вместе со скидками.

  • Бонусные баллы. За приобретение товаров постоянным клиентам начисляются баллы, количество которых зависит от типа покупки и потраченной суммы. Они накапливаются на бонусной карте и могут использоваться для оплаты, тем самым уменьшая сумму в рублях.

  • Онлайн-оплата. Оплачивая покупки на сайте, покупатель получает дополнительную скидку, которая суммируется с другими дисконтами.

  • Кэшбэк-сервисы. Дополнительно используя услуги кэшбэк-сервисов и переходя на сайт магазина по их ссылке, можно вернуть часть денег, потраченных на участвующие в программе покупки. Определенный процент суммы будет зачислен на счет пользователя и может быть потрачен на другие покупки или выведен в денежном эквиваленте.

Популярные товары в Эльдорадо со скидками

Популярные товары в Эльдорадо со скидками

Компания регулярно проводит акции и предлагает клиентам скидки на популярные товары из разных категорий. В рамках специальных предложений покупатели получают возможность:

  • покупать со скидкой продукцию избранных производителей;

  • получать дополнительные бонусные баллы за покупку акционных товаров;

  • приобрести с дисконтом аксессуары или ПО для свежекупленной электроники;

  • воспользоваться бесплатной доставкой до двери крупногабаритных товаров, участвующих в акциях;

  • получить в подарок товар при покупке акционных позиций.

Маркетинговая политика Эльдорадо весьма разнообразна, акции проводятся регулярно, а их список обновляется. На этой странице всегда можно найти актуальную информацию о скидках, акциях, специальные промокоды и дисконтные купоны.

Популярные категории товаров со скидками в  Эльдорадо:

  • аудио и видеотехника;

  • смартфоны, планшеты и гаджеты;

  • компьютерная техника;

  • бытовая техника и аксессуары для дома;

  • устройства для ухода за собой, красоты и здоровья;

  • программное обеспечение и контент.

Самыми популярными товарами являются смартфоны и гаджеты, компьютерная техника и электроника, все для ТВ и видео. Ассортимент ритейлера исчисляется тысячами наименований, он постоянно обновляется и пополняется.

Как оплачивать товары в Эльдорадо

Как оплачивать товары в Эльдорадо

Покупка товаров доступна как в магазинах ритейлера, расположенных в вашем городе, так и онлайн. При заказе через интернет оплатить можно несколькими способами:

  • наличными в магазине, пункте выдачи или курьеру;

  • банковской картой онлайн;

  • бонусами с карты постоянного клиента;

  • оформить кредит или воспользоваться картой рассрочки;

  • подарочным сертификатом в магазине или пункте выдачи;

  • безналичным расчетом для юрлиц.

Забрать покупку в Эльдорадо можно самовывозом, оформив доставку в ближайший магазин розничной торговли, интернет-гипермаркет или пункт выдачи. Для получения товара на дом можно воспользоваться услугой курьерской доставки. Она предоставляется в городах присутствия магазина и ближайших населенных пунктах, расположенных в радиусе 100 километров. Товары, заказанные до вечера (время по регионам отличается), отправляются в тот же день, вечерние покупки доставляются курьерами на следующий день. 

Часто задаваемые вопросы про Эльдорадо

★ Как получить промокоды в Эльдорадо?

Необходимо зайти на страницу Эльдорадо и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Эльдорадо?

Чтобы воспользоваться промокодом от Эльдорадо необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Эльдорадо доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 18

★ Все ли предложения Эльдорадо актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Эльдорадо.

★ Почему стоит использовать купоны Эльдорадо?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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