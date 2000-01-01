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Телефон:
8-800-700-45-02
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Получайте мили «Аэрофлот Бонус» за покупки в интернет-магазине косметики Erborian. Мили начисляются за любую покупку в размере 1 миля на каждые 50 рублей заказа. Чтобы получить мили предъявите свою карту «Аэрофлот Бонус» на кассе магазина или укажите номер карты в поле «Комментарии» ... при оформлении заказа в интернет-магазине.
Телефон:
8-800-700-45-02
Соц. сети:
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Онлайн-магазин Erborian занимается продажей французско-корейской косметики одноименного бренда. Он предлагает только оригинальную продукцию, что гарантирует ее высокое качество и безопасность. Сайт работает с клиентами из любых городов России. Для того чтобы покупатели могли делать заказы с большей выгодой для себя, магазин проводит различные розыгрыши, акции и распространяет промокоды.
Бренд Эрбориан появился на рынке в 2006 году. Он был создан 2 женщинами, ранее работавшими в компании L’OREAL. Главная идея компании в том, чтобы совместить в косметике высокие технологии и современные наработки с традиционными корейскими рецептами. Несмотря на молодой возраст, марка быстро набрала популярность и сегодня продается во многих странах мира, включая Россию.
Один из способов сэкономить при заказе косметических средств от французско-корейского бренда – воспользоваться промокодом. Он представляет собой комбинацию из букв и цифр, зная которую, покупатель получает скидку. Актуальные купоны и информацию о других акциях в магазине Эрбориан можно найти на нашем сайте.
Воспользоваться промокодом на скидку несложно. Для этого клиенту достаточно выполнить 4 действия:
Изучить список действующих предложений и выбрать интересное для себя. Прочитать условия использования купона: часто промокоды действуют только на первую покупку или при заказе товаров на определенную сумму. Все коды имеют ограниченный срок действия, поэтому не стоит откладывать использование понравившегося предложения в долгий ящик.
Нажать на кнопку спецпредложения. Сервис автоматически скопирует код купона в буфер обмена и перенаправит пользователя на сайт магазина. Если вводить промокод для получения скидки не надо, об этом будет показано предупреждение.
Добавить нужные товары из каталога в корзину. Одновременно можно заказать продукты и со скидками по купонам или акциям, и со стандартными ценами.
Перейти к просмотру корзины и активировать промокод. Его надо набрать вручную или вставить в специальное поле. После применения скидки система пересчитает стоимость заказа и покажет информацию о том, сколько рублей удалось сэкономить.
После активации промокода остается только завершить оформление заказа, подтвердить его и при необходимости оплатить.
Сделать покупки в онлайн-магазине более выгодными можно не только применяя промокоды, но и принимая участие в разных акциях. Информация о них размещена в отдельном разделе сайта. По акции можно получить подарок, скидку, бонус или специальную цену на продукцию компании.
Чтобы не пропустить новые спецпредложения, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании. Подписчики также получают доступ к закрытым премьерам, персональные промокоды на скидки и другие приятные сюрпризы.
Следующие советы помогут сделать покупки в онлайн-магазине Erborian еще выгоднее:
Оформите клубную карту и не забывайте указывать ее номер при каждом заказе для получения скидки. Ее размер будет зависеть от общей суммы покупок.
Делая покупки, не забывайте выбирать пробники. Они будут добавлены бесплатно и доставлены вместе с остальными товарами.
Подпишитесь на группы магазина в социальных сетях. В них регулярно появляется информация о новых акциях, а также проводятся конкурсы и розыгрыши призов.
Оформите карту Аэрофлот-Бонус и указывайте ее номер при покупках в Эрбориан. За каждый заказ будут начислены бонусные мили, которые затем можно потратить на билеты от крупнейшего российского авиаперевозчика.
В каталоге онлайн-магазина Erborian представлены средства для ухода за кожей лица и губ, различные BB и CC-кремы, тоники, праймеры, скрабы и маски, а также все для снятия макияжа и очищения. Клиентам также предлагаются различные аксессуары.
Бестселлеры компания выделила в отдельную категорию каталога и отметила специальным значком. Их список также размещен на главной странице.
Доставку товаров из магазина Эрбориан осуществляют курьеры компаний-партнеров IML и О-Курьер. Стоимость услуги зависит от суммы заказа и города его получения. Она отображается в момент оформления покупки на сайте. После передачи товаров в курьерскую службу клиент получает трек-номер отправления и может отслеживать его статус. А также можно получить покупку в пунктах выдачи интернет-магазина.
При оформлении заказа клиент может оплатить его банковской картой Visa, Мир или MasterCard. Платеж проводится через шлюз банка-партнера, что гарантирует его полную безопасность. Если нет желания платить онлайн, допустимо рассчитаться при получении наличными или банковской картой. Возможность использования промокода не зависит от выбранного способа оплаты и получения заказа, если иное не указано в правилах акции.
Необходимо зайти на страницу Erborian и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Erborian необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 9
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Erborian.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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