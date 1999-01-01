Промокоды и скидки Finn Flare | Март 2021

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12%
на ВСЁ
Беспл
доставка
Бесплатная доставка при сумме выкупа от 2500 рублей для г. Москва, Московской области и г. Санкт-Петербурга, 5000 рублей для остальной территории России.
20%
купон
Акция действует на выборочный ассортимент
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
50%
купон
8%
купон
1000Р
купон
590Р
купон
50%
купон
Акция действует на выделенный ассортимент
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Хотите носить качественные вещи, выглядеть стильно и не тратить лишних денег? Вам стоит заглянуть в магазин финской торговой марки. В разделе Sale вы найдете одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей со скидками. Кроме того, на сайте ритейлера доступно множество акций и ... других приятных специальных предложений, помогающих покупать вещи с выгодой. Доставка заказов осуществляется по всей России, в Казахстан и Беларусь. Для дополнительной экономии при покупке рекомендуем использовать промокод Finn Flare от нашего сайта.
Телефон:
8 (800) 700-9988
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Хотите носить качественные вещи, выглядеть стильно и не тратить лишних денег? Вам стоит заглянуть в магазин финской торговой марки. В разделе Sale вы найдете одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей со скидками. Кроме того, на сайте ритейлера доступно множество акций и ... других приятных специальных предложений, помогающих покупать вещи с выгодой. Доставка заказов осуществляется по всей России, в Казахстан и Беларусь. Для дополнительной экономии при покупке рекомендуем использовать промокод Finn Flare от нашего сайта.
Телефон:
8 (800) 700-9988
Соц. сети:
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Онлайн-магазин Finn Flare заработал в 2000 году. Но история бренда длится намного дольше. Первая фабрика компании начала свою работу в 1960 году, а торговая марка официально зарегистрирована в 1965-м. Сегодня штаб-квартира организации находится в Финляндии, а ее производственные мощности есть во многих странах, включая Россию. Помимо фирменного онлайн-магазина, производитель владеет классической торговой сетью, включающей более 150 точек продаж в РФ и бывшем СНГ.
Плюсы покупки одежды в онлайн-бутике:
ассортимент. В каталоге онлайн-магазина представлены все вещи из актуальных коллекций, поставляемых в Россию;
скидки. Получить их можно с помощью промокодов, участия в акциях и по другим специальным предложениям;
гарантия подлинности товара. Онлайн-магазин получает вещи напрямую с фабрик компании Finn Flare и не закупает продукцию у сторонних поставщиков, вероятность приобретения подделок в нем полностью исключена.
Дополнительно клиентам онлайн-бутика доступна помощь консультантов компании. Связаться с ними можно через чат или по телефону.
На нашем сайте покупатель найдет подборку действующих скидочных купонов от компании Finn Flare. Используя их, можно получить скидку, подарок или бонус при оформлении заказа в фирменном онлайн-бутике.
Список акционных предложений регулярно обновляется. При появлении новых акций наши сотрудники добавляют их в каталог, а закончившиеся переносят в архив. В список купонов включены как промокоды, так и акции, не требующие указания кода для получения выгоды. Некоторые из спецпредложений в каталоге являются эксклюзивными, и найти их можно только на нашем ресурсе.
При выборе спецпредложения нужно учитывать следующие моменты:
срок действия акции или промокода;
минимальную стоимость заказа для активации скидки или бонуса;
ограничения по активации купона (например, иногда скидку дают только новым клиентам).
После выбора промокода или акции для покупки со скидкой или бонусом достаточно выполнить 4 действия:
нажать на кнопку купона и дождаться перехода на сайт Фин Флаер;
выбрать вещи в каталоге и добавить их в корзину;
перейти к просмотру списка товаров в корзине, найти поле для ввода промокода, указать и применить его;
ознакомиться с размером скидки в рублях и закончить оформление покупки, следуя инструкциям на экране.
Набирать промокод вручную на странице просмотра содержимого корзины необязательно. Его можно вставить в соответствующее поле на экране. Код автоматически копируется при нажатии на кнопку купона на нашем сайте.
Для участия в некоторых акциях промокод не нужен. Сервис предупредит об этом, а скидка или бонус активируются автоматически при оформлении покупки.
Промокод не единственный инструмент для получения скидки в онлайн-магазине. Клиентам компании доступны и другие способы покупать в Finn Flare выгоднее.
Распродажи. Они проводятся регулярно и позволяют покупать популярные модели одежды и других вещей с существенными скидками. Для удобства покупателей список товаров, участвующих в распродажах, выделен в отдельный раздел.
Outlet. Это еще один специальный раздел сайта Finn Flare. В нем представлены товары, на которые ритейлер установил максимально низкие цены.
Программа лояльности. Ее участники получают кэшбэк в виде баллов на бонусный счет с каждой покупки. В дальнейшем их можно использовать для оплаты новых заказов.
Дополнительно в онлайн-магазине регулярно проходят и другие акции. Чтобы не пропустить информацию о них, покупателю рекомендуется разрешить показ уведомлений от ритейлера в браузере. Благодаря им клиент не только будет в курсе всех новых предложений, но и получит бонус от бренда.
Кроме того, узнавать о новых специальных предложениях можно на официальных страницах компании в социальных сетях или из рассылки.
Чаще всего в онлайн-бутике покупатели заказывают со скидками одежду для мужчин, женщин и детей. В каталоге компании доступны самые разные вещи:
джинсы;
брюки;
куртки;
рубашки;
футболки;
белье и т. д.
Кроме того, покупатели могут найти в онлайн-магазине обувь и различные аксессуары: сумки, зонты, перчатки и др. Для удобства клиентов в каталоге реализована возможность сортировки товаров не только по цене, но и по популярности.
Рассчитаться за заказ в Finn Flare онлайн можно электронными деньгами и банковскими картами. Кроме того, компания предлагает возможность рассчитаться за покупку при получении различными способами:
наличными;
картой (доступно только в Москве);
переводом по Системе Быстрых Платежей (доступно не во всех регионах).
Если у клиента не хватает денег для оплаты покупки, он может воспользоваться рассрочкой или сервисом доверительной оплаты. Услуги кредитования оказываются банками и другими организациями-партнерами онлайн-ритейлера.
Забрать покупку можно самостоятельно в магазинах компании и пунктах выдачи заказов фирм-партнеров. Кроме того, клиентам доступна доставка Почтой России или курьером. При оплате онлайн покупку могут отправить не только по РФ, но и в Беларусь или Казахстан.
Необходимо зайти на страницу Finn Flare и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Finn Flare необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Finn Flare.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Finn Flare дарит выгоду 12% на ВСЁ
|pro***
|Скидка
|Доставка бесплатно по всей России при заказе на сумму от 5000 рублей
|не требуется
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|Коллекция Весна 2021 с дополнительной скидкой 20%
|не требуется
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|Узнайте обо всех актуальных акциях на этой странице
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|Верхняя одежда с выгодой до 50%
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|Дисконт 8% на заказ при подписке на уведомления
|не требуется
|Скидка
|Подпишитесь на новости и получите 1000 рублей на первый заказ
|не требуется
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|Купите футболки для мужчин и женщин по цене от 590 рублей
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|Скидка
|Аксессуары с дополнительной скидкой до 50%
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