Промокоды и скидки Finn Flare | Март 2021

Как воспользоваться купоном на скидку в онлайн-бутике Фин Флаер

На нашем сайте покупатель найдет подборку действующих скидочных купонов от компании Finn Flare. Используя их, можно получить скидку, подарок или бонус при оформлении заказа в фирменном онлайн-бутике.

Список акционных предложений регулярно обновляется. При появлении новых акций наши сотрудники добавляют их в каталог, а закончившиеся переносят в архив. В список купонов включены как промокоды, так и акции, не требующие указания кода для получения выгоды. Некоторые из спецпредложений в каталоге являются эксклюзивными, и найти их можно только на нашем ресурсе.

При выборе спецпредложения нужно учитывать следующие моменты:

срок действия акции или промокода;

минимальную стоимость заказа для активации скидки или бонуса;

ограничения по активации купона (например, иногда скидку дают только новым клиентам).

После выбора промокода или акции для покупки со скидкой или бонусом достаточно выполнить 4 действия:

нажать на кнопку купона и дождаться перехода на сайт Фин Флаер;

выбрать вещи в каталоге и добавить их в корзину;

перейти к просмотру списка товаров в корзине, найти поле для ввода промокода, указать и применить его;

ознакомиться с размером скидки в рублях и закончить оформление покупки, следуя инструкциям на экране.

Набирать промокод вручную на странице просмотра содержимого корзины необязательно. Его можно вставить в соответствующее поле на экране. Код автоматически копируется при нажатии на кнопку купона на нашем сайте.

Для участия в некоторых акциях промокод не нужен. Сервис предупредит об этом, а скидка или бонус активируются автоматически при оформлении покупки.