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Gearbest это новый, быстрорастущий онлайн-магазин, который специализируется на электронике, гаджетах и мужской одежде. На официальном сайте Вас ждет огромный выбор из нескольких тысяч наименований, постоянно обновляющиеся скидки и распродажи, уникальная бонусная программа и многое д ... ругое. Вы хотели бы самолично убедиться в практичности и удобстве использования данной онлайн-платформы? Тогда воспользуйтесь одни из промокодов Гербест, которые мы собрали для Вас на нашей странице и сделайте свою покупку еще более выгодной!
Юридический адрес:
Shenzhen Globalegrow Electronic Commerce Co.,Ltd Building 3, Yongxinhui (Novel Park) 4078 Dongbin Road, Nan Shan District Shenzhen Китай
Электронная почта:
support@gearbest.com
Телефон:
+1 (347) 767-37-93
Соц. сети:
4 оценки поставлены средняя 5
Gearbest это новый, быстрорастущий онлайн-магазин, который специализируется на электронике, гаджетах и мужской одежде. На официальном сайте Вас ждет огромный выбор из нескольких тысяч наименований, постоянно обновляющиеся скидки и распродажи, уникальная бонусная программа и многое д ... ругое. Вы хотели бы самолично убедиться в практичности и удобстве использования данной онлайн-платформы? Тогда воспользуйтесь одни из промокодов Гербест, которые мы собрали для Вас на нашей странице и сделайте свою покупку еще более выгодной!
Юридический адрес:
Shenzhen Globalegrow Electronic Commerce Co.,Ltd Building 3, Yongxinhui (Novel Park) 4078 Dongbin Road, Nan Shan District Shenzhen Китай
Электронная почта:
support@gearbest.com
Телефон:
+1 (347) 767-37-93
Соц. сети:
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Интернет-магазин Gearbest занимается продажей различных товаров из Китая и других стран. Он работает с клиентами со всего мира и обеспечивает быструю доставку практически в любую точку планеты. Существует и активно развивается интернет-магазин с 2014 года.
Преимущества Геарбест для покупателей:
Строгий отбор поставщиков и контроль за качеством поставляемой продукции.
Прямые цены от производителей и возможность экономить с помощью промокодов, акций.
Послепродажное обслуживание и гарантия на все товары.
Основная цель магазина – обеспечить качественное обслуживание клиентов без завышения цен. При необходимости помочь покупателю готовы сотрудники службы поддержки. Обращаться в нее можно на английском и русском языках.
Интернет-магазин Gearbest регулярно проводит различные акции. Несколько советов помогут покупать максимально выгодно:
При просмотре каталога присмотритесь к товарам со скидками. Во время различных акций можно приобрести товар по сниженной цене. Главное, успеть воспользоваться предложением.
Обратите внимание на товары в разделе «Распродажа» (Deals). Они продаются со скидками. Если вы нашли выгодное предложение в этом разделе, не стоит откладывать покупку. Все акции имеют ограничения по времени. Сегодня они действуют на одни товары, а уже завтра список предложений в разделе обновится.
Активируйте учетную запись после регистрации. Вы автоматически подключитесь к бонусной программе и сможете получать баллы, которые можно потратить при будущих покупках. За подтверждение электронной почты компания начислит 10 бонусов, которые можно использовать уже на первый заказ.
Подпишитесь на рассылку с новостями интернет-магазина. GearBest подарит за подписку 50 бонусов, которые можно потратить на первую покупку или при оформлении следующих заказов.
Еще один способ сэкономить на покупках в Gearbest – установить фирменное приложение интернет-магазина на смартфон или планшет. Цены на многие товары в нем ниже, чем на сайте. Загрузить приложение можно через Google Play или Apple App Store. Распространяется оно бесплатно. Промокоды и купоны также можно использовать в приложении.
Промокод дает возможность получить скидку на покупку определенных или всех товаров. Список актуальных скидочных купонов Геарбест доступен на нашем сайте. Воспользоваться предложением достаточно просто:
Выберите акцию или промокод в списке и нажмите на кнопку «Открыть промокод (акцию)».
Дождитесь перенаправления на сайт Gearbest. Купон на скидку будет скопирован в буфер обмена автоматически.
Выберите товары в каталоге и добавьте в корзину. В один заказ можно помещать как акционные, так и обычные продукты.
Перейдите к оформлению заказа и выполните вход в свою учетную запись. Новым пользователям придется пройти быструю регистрацию в онлайн-магазине.
На странице оформления заказа укажите код купона. Действующий промокод можно ввести вручную или вставить из буфера обмена. После ввода купона его следует применить и ознакомиться с обновленной информацией о заказе.
Коды требуются не для всех акций. Если промокод на скидку не нужен, информация об этом будет показана до момента перехода на сайт онлайн-магазина.
Изначально интернет-магазин Gearbest занимался продажей электроники, мобильных устройств и мужской одежды. Эти товары по-прежнему пользуются в нем повышенным спросом. Но ассортимент компании постепенно расширялся, и сейчас в онлайн-магазине также можно приобрести:
гаджеты и девайсы;
электрооборудование и инструмент;
бытовую технику;
игрушки;
музыкальные инструменты;
товары для активного отдыха, автомобилей и мотоциклов;
женскую одежду;
товары для красоты и здоровья;
посуду и товары для дома.
Для удобства покупателей на сайте доступны различные варианты сортировки товаров в списке: по цене, рейтингу, популярности. Магазин также постоянно публикует подборки с наиболее интересными товарами из различных категорий, а все новые поступления доступны клиентам в отдельном разделе «Новинки».
Онлайн-магазин поставляет товары практически в любые страны. Список доступных методов доставки зависит от выбранного товара, стоимости заказа, страны покупателя и других факторов. Для клиентов из России обычно доступны следующие варианты:
авиапочта (регистрируемые и нерегистрируемые отправления);
DHL;
EMS;
СДЭК.
Доставка за счет интернет-магазина осуществляется обычной почтой из Китая, Нидерландов и некоторых других стран. Клиенту также не нужно оплачивать перевозку товара и некоторыми другими службами, если стоимость товаров в заказе превысит определенную сумму.
Оплату в интернет-магазине принимают банковскими картами, через PayPal и различные платежные системы. Промокоды можно использовать при любых способах внесения платежа.
Необходимо зайти на страницу Gearbest и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Gearbest необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Gearbest.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
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|Промокод
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|Промокод
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|Минус 15% на товары с промокодом Gearbest
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|Промокод Gearbest снижает цену на 5$ на портативный шинный компрессор Mijia
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|Микрокомпьютер Raspberry Pi 3 с выгодой 7 $
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|Промокод Gearbest снижает цену на 10 $ на микрокомпьютер Raspberry Pi 4
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|Промокод
|Совершай покупки на сумму более 40 долларов с выгодой 15%, а покупки на сумму от 60 долларов с выгодой 18% по промокоду Gearbest
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