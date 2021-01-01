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Промокоды и скидки Gipfel | Март 2021

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Скидка
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30%
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Как экономить в магазине немецкой посуды Gipfel

Сэкономьте до нескольких тысяч с каждого заказа. Промокоды Gipfel. Купить посуду и кухонные аксессуары немецкого качества со скидкой легко. Все, что потребуется, это сохранить купон Gipfel и активировать его на странице заказа. Раздел распродаж. В рубрике «Распродажа» ежедневно пре ... длагаются сотни моделей посуды и аксессуаров. В ассортименте наборы кастрюлей, сковородок, ножей и другие хиты продаж со скидками до 70%. Акции и спецпредложения. Магазин предлагает бесплатную доставку при покупке от фиксированной суммы и постоянно проводит различные акции, в рамках которых предлагает получить дополнительную выгоду при заказе.


Посетить Gipfel
Контакты Gipfel

Юридический адрес:
143026, Московская Область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, Можайское шоссе 50

Телефон:
8 (800) 700-34-88

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Как экономить в магазине немецкой посуды Gipfel

Сэкономьте до нескольких тысяч с каждого заказа. Промокоды Gipfel. Купить посуду и кухонные аксессуары немецкого качества со скидкой легко. Все, что потребуется, это сохранить купон Gipfel и активировать его на странице заказа. Раздел распродаж. В рубрике «Распродажа» ежедневно пре ... длагаются сотни моделей посуды и аксессуаров. В ассортименте наборы кастрюлей, сковородок, ножей и другие хиты продаж со скидками до 70%. Акции и спецпредложения. Магазин предлагает бесплатную доставку при покупке от фиксированной суммы и постоянно проводит различные акции, в рамках которых предлагает получить дополнительную выгоду при заказе.


Посетить Gipfel
Контакты Gipfel

Юридический адрес:
143026, Московская Область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, Можайское шоссе 50

Телефон:
8 (800) 700-34-88

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Специальные предложения от Gipfel

О торговой марке Gipfel

О торговой марке Gipfel

Немецкий бренд кухонной посуды и бытовой техники Gipfel основан в 1997 году. Изначально бренд ориентировался исключительно на Европу, но когда успех на местном рынке стал очевиден, компания стала расширяться в сторону Запада, а позже — получила признание и у российских потребителей. 

Сегодня Гипфел занимает лидирующие позиции среди мировых производителей в своем сегменте и первое место в России по количеству магазинов посуды и товаров для дома.

Ключевые преимущества продукции Gipfel:

  • безупречное немецкое качество;

  • лаконичный фирменный стиль;

  • цены на продукцию ниже средних. 

Товарная линейка Gipfel включает больше 1500 позиций. На сегодня это самый широкий выбор на рынке. Дизайн-студия бренда в Германии регулярно создает новые коллекции посуды и аксессуаров для кухни.

Как применить промокод в интернет-магазине Gipfel

Как применить промокод в интернет-магазине Gipfel

Промокоды и постоянные распродажи интернет-магазина помогают сэкономить сотни рублей с каждого заказа. На этой странице представлены все актуальные купоны магазина, которые содержат акцию или промокод. Чтобы активировать скидку, необходимо сделать следующее:

  1. Кликнуть на подходящий промокод. Сервис автоматически сохранит код в буфер обмена для последующей активации.

  2. Перейти в интернет магазин, наполнить корзину нужными товарами и нажать «Оформить заказ».

  3. Введите код купона в предназначенное поле и продолжите оформление покупки.

Цена со скидкой отображается автоматически сразу после ввода промокода. Если этого не произошло, то следует проверить принцип действия купона. Возможно, вы не достигли нужной суммы заказа или не выполнили другое условие активации промокода. 

Способы сэкономить в магазине Gipfel

Способы сэкономить в магазине Gipfel

Кроме скидочных купонов на фиксированную сумму и промокодов на процентную скидку, в интернет-магазине есть другие способы снизить цену на заказ, а именно:

  • Покупать больше и платить меньше. При покупке товаров на сумму от 5, 10 и более тысяч рублей часто предлагается дополнительная скидка даже на акционный товар.

  • Заказывать позиции, представленные в рубрике «Распродажа». Здесь можно найти десятки популярных моделей посуды и домашних принадлежностей со скидкой до 70%.

  • Оплачивать заказ онлайн и пользоваться бесплатной доставкой по всей России. При покупках на сумму от 3,5 тысяч рублей товар доставляется за счет продавца до пункта выдачи, а при заказе от 5 тысяч — до дверей клиента.

  • Делать покупки в период тотальных распродаж. Магазин Гипфел является постоянным участником масштабных распродаж Черная пятница, Киберпонедельник, День шопинга и других акций. В эти дни можно купить посуду и кухонные принадлежности по самой выгодной цене.

  • Участвовать в программе лояльности и оплачивать до 30% стоимости покупки накопленными бонусами. Баллы начисляются за каждую покупку, за исключением товаров, которые частично оплачены бонусами и куплены со скидкой более 40%. 

При этом за покупку товаров по полной цене начисляется 10% бонусов, а если заказанный товар идет со скидкой до 40%, то всего 5% баллов.

В системе Gipfel 1 бонусный балл равен 1 рублю.

Активация промокода не исключает частичной оплаты бонусами, но совокупный размер скидки не должен превышать 30% от стоимости заказа.

Хиты продаж интернет-магазина Gipfel по сниженной цене

Хиты продаж интернет-магазина Gipfel по сниженной цене

В магазине постоянно распродаются товары из популярных категорий, среди которых:

  • наборы сковородок со съемными ручками из литого алюминия;

  • комплекты посуды из нержавеющей стали;

  • формы для выпечки;

  • набор контейнеров и ланч-боксов.

Кроме этого, в рубрике «Распродажа» представлены:

  • ножи и принадлежности;

  • наборы посуды;

  • предметы сервировки стола; 

  • разделочные доски;

  • сервизы;

  • сковороды;

  • соковыжималки;

  • сотейники;

  • таджины;

  • термосы;

  • хлебницы;

  • чайники и другие популярные товары.

Скидки на распродаваемые позиции достигают 70% от изначальной цены. Для сортировки товаров по размеру дисконта и другим параметрам можно воспользоваться фильтром в меню интернет-магазина.

Оплата и доставка в магазине Gipfel

Оплата и доставка в магазине Gipfel

Доставка заказов по Москве в пределах МКАД осуществляется силами собственной курьерской службы. По городам России заказы доставляются компаниями СДЭК, DPD и Почтой России.

При заказе от 3,5 тысяч рублей доставка до пунктов выдачи и от 5 тысяч рублей до дверей клиента осуществляется бесплатно. 

Оплата товара возможна наличными при получении и онлайн на сайте при заказе товара. 

Важно! бесплатная доставка предоставляется только при безналичной оплате в момент оформления товара. 

Оплатить заказ можно картой Visa и MasterCard, а также Apple Pay, Google Pay, Яндекс.Деньги, Qiwi-кошелек, WebMoney, Сбербанк Онлайн и Альфа-Клик.

Магазин Гипфел является партнером сервиса онлайн-кредитования «Покупай со Сбербанком» и программы рассрочки «Совкомбанка», благодаря чему вы можете купить товары в кредит или в рассрочку до 4 месяцев. 

В зависимости от категории товара, на весь ассортимент магазина распространяется гарантия от 14 дней до 12 месяцев. В течение этого периода магазин гарантирует устранение недостатков или замену изделия при обнаружении дефекта или выхода из строя по причине заводского брака. Сервис предоставляется только при наличии кассового чека.

Часто задаваемые вопросы про Gipfel

★ Как получить промокоды в Gipfel?

Необходимо зайти на страницу Gipfel и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Gipfel?

Чтобы воспользоваться промокодом от Gipfel необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Gipfel доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Gipfel актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Gipfel.

★ Почему стоит использовать купоны Gipfel?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Gipfel

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодМинус 11% на заказы от 4500 рублей с промокодом Gipfelegr***
ПромокодМинус 30% при оплате бонусами с Gipfel промокодомне ***
СкидкаБесплатная доставка при заказе на сумму от 5000 рублейне требуется
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СкидкаФилейные ножи с выгодой до 50%не требуется
СкидкаДо минус 50% на распродаже товаров WERNERне требуется

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