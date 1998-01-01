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30%
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30%
купон
При покупке от 3-х штук
599Р
купон
При покупке от трех штук
399Р
купон
При покупке от 4-х пар
799Р
купон
При покупке от 3-х штук
349Р
купон
При покупке от 4-х пар
70%
купон
3000Р
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1500Р
купон
30%
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60%
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Дом моды «Henderson» более 20 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную одежду для работы и отдыха. В официальном интернет-магазине Вас ждет большой выбор, широкий ассортимент скидок и выгодная программа лояльности. Экономьте до 60% на стоимости товара, приобретая вещи в разделе ... «распродажа», а так же пользуйтесь услугами бесплатной доставки и расширенной гарантии. Вы хотели бы начать знакомство с сервисом прямо сейчас? Отлично, примените один из собранных нами промокодов Henderson и получите удовольствие от покупки по сниженной цене!
Юридический адрес:
141400, г.Химки, МО, ул.Репина, 34
Электронная почта:
privilege@henderson.ru
Телефон:
8 (800) 333-57-75
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
Дом моды «Henderson» более 20 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную одежду для работы и отдыха. В официальном интернет-магазине Вас ждет большой выбор, широкий ассортимент скидок и выгодная программа лояльности. Экономьте до 60% на стоимости товара, приобретая вещи в разделе ... «распродажа», а так же пользуйтесь услугами бесплатной доставки и расширенной гарантии. Вы хотели бы начать знакомство с сервисом прямо сейчас? Отлично, примените один из собранных нами промокодов Henderson и получите удовольствие от покупки по сниженной цене!
Юридический адрес:
141400, г.Химки, МО, ул.Репина, 34
Электронная почта:
privilege@henderson.ru
Телефон:
8 (800) 333-57-75
Соц. сети:
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Промокод – гарантированный, но не единственный вариант получения скидок. Компания регулярно проводит распродажу различных коллекций. Все товары со скидками собраны на сайте в категории «Распродажа». Проводятся в компании и другие акции, позволяющие делать покупки выгоднее. Узнать о них можно в специальном разделе интернет-магазина.
Дополнительно дом моды предлагает клиентам вступить в клуб привилегий Henderson. Для подключения программы лояльности потребуется совершить покупку на определенную сумму и получить бонусную. Ее код можно указать при покупке в дополнение к промокоду и получить специальную скидку. Она постепенно увеличивается, если клиент регулярно делает покупки в интернет-магазине или салонах компании.
Участники клуба дополнительно получают следующие привилегии:
информирование о новых акциях;
специальные скидки и подарки ко дню рождения;
доступ к закрытым мероприятиям компании Хендерсон;
бесплатная гарантия в течение 2 лет.
Карту программы лояльности можно использовать как в интернет-магазине, так и при покупке вещей в фирменных бутиках компании.
Бренд Henderson появился более 20 лет. Работу компания начала в 1993 году и изначально специализировалась на дистрибуции одежды известных брендов. Но практически сразу она выпустила и собственную коллекцию. Сеть фирменных салонов начала открываться в 1998-1999 годах. Позднее был запущен и фирменный онлайн-бутик. Сегодня бренд Henderson предлагает стильную одежду для мужчин. Компания постоянно следит за качеством, старается, чтобы покупатели чувствовали себя в приобретенной одежде комфортно.
Онлайн-магазин работает с жителями любых регионов России. Желающие также могут оформить заказ на пошив практически любых предметов гардероба на заказ.
Промокод представляет собой набор из букв и цифр. Он дает покупателю право на скидку при покупке в интернет-магазине.
Использовать скидочные купоны довольно просто:
Выберите актуальное предложение в списке на нашем сайте и нажмите на кнопку с понравившимся промокодом. Сервис покажет купон, и он будет скопирован в буфер обмена. После этого вы автоматически будете перенаправлены в интернет-магазин Херсон.
Изучите ассортимент и добавьте нужные товары в корзину. Одновременно можно заказывать продукцию со скидкой по купону и без нее.
Введите промокод. Система проверит код купона и пересчитает стоимость заказа. Необязательно набирать промокод вручную, его можно вставить из буфера обмены в соответствующее поле.
Выберите способ получения заказа и оплаты. Дополнительно потребуется указать адрес доставки или выбрать пункт выдачи. Если выбрана оплата, ее надо провести на сайте.
Некоторые акции не требуют ввода промокода во время оформления заказа. При необходимости сервис уведомит об этом до перехода в интернет-магазин. Некоторые коды имеют ограниченный срок действия или действуют только на первую покупку, на это следует обязательно обращать внимание.
Интернет-магазин Henderson занимается в основном продажей мужской одежды. Основу его каталога составляют вещи в деловом стиле. В апреле 2020 проходит распродажа на костюмные пиджаки и пальто.
Помимо классической одежды можно найти следующие товары:
нижнее белье и носки;
куртки;
стильные джинсы, толстовки;
спортивную и домашнюю одежду;
обувь;
сумки;
аксессуары.
Для удобства покупателей товары в каталоге Henderson можно отсортировать по цене, популярности и новизне. Компания также публикует подборки вещей определенных категорий, а также предлагает выбрать товары в соответствии с собственным стилем.
Клиентам, выбирающим подарок близким, компания предлагает подарочные карты. Они доступны в вариантах с различным номиналом. Потратить сумму подарочного сертификата можно как сразу, так и постепенно в течение его срока действия.
При оформлении заказа онлайн-магазин предлагает получить товары в фирменных салонах Henderson или при доставке курьером, а также можно получить заказ в пунктах выдачи специализированных служб. Всего у компании работает 160 салонов в 61 городе РФ.
Примерка возможна, если выбрано получение вещей в бутике Хендерсон, а также часто при доставке вещей домой или на работу. Если одежда не подошла, от нее можно сразу отказаться. В салонах, помимо примерки, доступна корректировка одежды под фигуру.
На сайте, после применения промокода, можно оплатить заказ банковской картой. Все онлайн-платежи проводятся в защищенном режиме, и данные карточки клиента остаются в полной безопасности. Рассчитаться с курьером или на кассе фирменного магазина можно как наличными, так и банковской картой.
Еще один способ оплаты, доступный всем клиентам – использование подарочной карты. Рассчитаться ею за покупку можно полностью или частично. Перед совершением платежа рекомендуется проверить актуальный баланс карточки на сайте онлайн-магазина.
Необходимо зайти на страницу HENDERSON и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от HENDERSON необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 18
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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