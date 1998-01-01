Как покупать в Henderson с максимальной скидкой

Промокод – гарантированный, но не единственный вариант получения скидок. Компания регулярно проводит распродажу различных коллекций. Все товары со скидками собраны на сайте в категории «Распродажа». Проводятся в компании и другие акции, позволяющие делать покупки выгоднее. Узнать о них можно в специальном разделе интернет-магазина.

Дополнительно дом моды предлагает клиентам вступить в клуб привилегий Henderson. Для подключения программы лояльности потребуется совершить покупку на определенную сумму и получить бонусную. Ее код можно указать при покупке в дополнение к промокоду и получить специальную скидку. Она постепенно увеличивается, если клиент регулярно делает покупки в интернет-магазине или салонах компании.

Участники клуба дополнительно получают следующие привилегии:

информирование о новых акциях;

специальные скидки и подарки ко дню рождения;

доступ к закрытым мероприятиям компании Хендерсон;

бесплатная гарантия в течение 2 лет.

Карту программы лояльности можно использовать как в интернет-магазине, так и при покупке вещей в фирменных бутиках компании.