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В специальном разделе сайта Хофф вы найдете мебель, товары для дома и сада со скидками до 50%. Что может быть предпочтительнее, чем уют и комфорт, тепло домашнего очага — именно такую атмосферу создаст в вашем доме наш диван, с кучей подушек, дающий утонуть в мягком блаженстве. Пре ... дставленный ассортимент позволит вам выбрать ту модель, которая впишется в вашу гостиную, спальню, завершит гармонию и создадут индивидуальный стиль вашего интерьера. Единственная сложность в том, что в этой секции может не оказаться нужного вам цвета или модели. Если так – не расстраивайтесь, у нас в арсенале есть другие варианты экономных покупок.
Юридический адрес:
г. Москва, ЮАО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая д.1, к.14
Телефон:
+7 (495) 287-77-27
Соц. сети:
6 оценок поставлено средняя 4.5
В специальном разделе сайта Хофф вы найдете мебель, товары для дома и сада со скидками до 50%. Что может быть предпочтительнее, чем уют и комфорт, тепло домашнего очага — именно такую атмосферу создаст в вашем доме наш диван, с кучей подушек, дающий утонуть в мягком блаженстве. Пре ... дставленный ассортимент позволит вам выбрать ту модель, которая впишется в вашу гостиную, спальню, завершит гармонию и создадут индивидуальный стиль вашего интерьера. Единственная сложность в том, что в этой секции может не оказаться нужного вам цвета или модели. Если так – не расстраивайтесь, у нас в арсенале есть другие варианты экономных покупок.
Юридический адрес:
г. Москва, ЮАО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая д.1, к.14
Телефон:
+7 (495) 287-77-27
Соц. сети:
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Промокоды позволяют получить скидку при покупке. Список актуальных специальных предложений от Хофф доступен на нашем сайте.
Инструкция по использованию промокода:
Выбрать предложение из списка и нажать на кнопку «Открыть промокод (акцию)». Сервис автоматически перенаправит в интернет-магазин, а купон будет скопирован в буфер обмена.
Добавить нужные товары в корзину и перейти к оформлению заказа. Интернет-магазин предварительно предложит ознакомиться со списком выбранных вещей. При необходимости в него можно внести изменения.
Ввести код купона в предназначенное для него поле и нажать кнопку «Применить». Если указан действующий промокод, стоимость товаров в корзине будет пересчитана. Можно сразу увидеть, сколько рублей удалось сэкономить.
Завершить оформление заказа. Потребуется указать контактные данные, выбрать способ доставки, вариант оплаты и при необходимости провести платеж.
Не все акции требуют ввод промокода. Если он не нужен, сервис уведомит об этом до перенаправления в интернет-магазин Hoff. Перед использованием купона желательно прочитать условия акции. Некоторые промокоды действуют только на первый заказ или дают право на скидку только по определенным позициям каталога.
Российская сеть гипермаркетов Hoff начала работу в 2009 году. Она занимается продажей мебели и различных товаров для дома. Основное юридическое лицо компании — ООО «Домашний интерьер».
Сегодня сеть Хофф представлена во многих крупных городах РФ и включает магазины различных форматов:
гипермаркеты;
магазины уменьшенного и мини-формата;
Smart-магазины.
Компания продолжает активно развивать торговую сеть и открывать новые точки продаж. Задача магазинов сети — предложить в одном месте комплексные решения для создания интерьера на основе продукции различных брендов. Компания также запустила собственный интернет-магазин. В нем клиенты могут совершать покупки прямо из дома.
Hoff активно проводит акции и другие мероприятия, позволяющие клиентам экономить при покупках в интернет-магазине и гипермаркетах сети. Для получения максимальной скидки на первую покупку или последующие заказы можно воспользоваться следующими советами:
Подписывайтесь на рассылку компании. Из нее можно оперативно узнавать о специальных предложениях компании, обновлениях каталога. За подписку компания дарит промокод на определенную сумму. Если рассылка в будущем станет неинтересна, от нее можно отписаться в любой момент.
Получите карту Hoff Бонус. Она позволяет получить баллы при каждой покупке и затем тратить их на оплату новых заказов. В интернет-магазине можно оформить электронную карту участника, в гипермаркетах — обычную пластиковую карточку.
Установите приложение гипермаркета на мобильный телефон или планшет. Оно позволит оперативно получать информацию об ассортименте, спецпредложениях и оформлять заказы. За регистрацию в приложении компания дарит промокод на скидку.
Участвуйте в акциях компании. По ним можно не только получить скидку или бесплатную доставку, но и выиграть различные призы. Все акции собраны в отдельном разделе сайта.
Обратите внимание на товары со скидками. Для удобства покупателей они вынесены в отдельный раздел каталога.
Для получения актуальной информации о новых акциях и специальных предложениях рекомендуется также подписать на официальные страницы Hoff в социальных сетях.
Доставка товаров осуществляется собственной службой компании. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от количества и категорий заказанных вещей, общей суммы заказа, удаленности адреса клиента. Бесплатная доставка возможна только в городах, где есть фирменные гипермаркеты сети Хофф.
Оплату на сайте компания принимает картами платежных систем Visa, Мир, MasterCard. Клиент также может рассчитаться за покупку при получении заказа наличными. В последнем случае нужно заранее подготовить нужную сумму без сдачи. Если собственных средств недостаточно для оплаты заказа, компания предлагает оформить покупку в кредит. Финансовые услуги оказывают банки и микрофинансовые организации — партнеры компании. Промкоды можно использовать при оплате покупки любым способом.
Популярный товар в ассортименте виртуального гипермаркета — различная мебель от стульев и комодов до диванов и кухонных гарнитуров. Дополнительно в онлайн-магазине со скидкой по промокодам можно приобрести:
шторы, посуда, светильники, ковры, зеркала и другие товары для дома;
бытовая химия, стремянки и другие бытовые товары;
батуты, детские площадки, тенты и шатры.
Для желающих обставить дом в определенном формате на сайте гипермаркета Hoff доступен виртуальный навигатор. В нем можно подобрать товары под заданный стиль. В каталоге онлайн-магазина также представлены подарочные карты. Они понравятся тем, кто не может выбрать полезный подарок для близких.
Необходимо зайти на страницу Hoff и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Hoff необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Hoff.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Промокод Hoff: ВСЕ товары со скидкой 500 рублей при подписке
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|Купон Hoff: на первый заказ в мобильном приложении дарим 300 рублей
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|Весь март скидки растут до 60%!
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|Весенние цены на мебель и товары для дома
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