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6 оценок поставлено средняя 4.5

Промокоды и скидки Hoff | Март 2021

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Посетить Hoff
Контакты Hoff

Юридический адрес:
г. Москва, ЮАО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая д.1, к.14

Телефон:
+7 (495) 287-77-27

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

6 оценок поставлено средняя 4.5

Мебель со скидкой до 50%

В специальном разделе сайта Хофф вы найдете мебель, товары для дома и сада  со скидками до 50%. Что может быть предпочтительнее, чем уют и комфорт, тепло домашнего очага — именно такую атмосферу создаст в вашем доме наш диван, с кучей подушек, дающий утонуть в мягком блаженстве. Пре ... дставленный ассортимент позволит вам выбрать ту модель, которая впишется в вашу гостиную, спальню, завершит гармонию и создадут индивидуальный стиль вашего интерьера. Единственная сложность в том, что в этой секции может не оказаться нужного вам цвета или модели. Если так – не расстраивайтесь, у нас в арсенале есть другие варианты экономных покупок. 


Посетить Hoff
Контакты Hoff

Юридический адрес:
г. Москва, ЮАО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая д.1, к.14

Телефон:
+7 (495) 287-77-27

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
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Специальные предложения от Hoff

Как использовать скидочные купоны в Hoff

Как использовать скидочные купоны в Hoff

Промокоды позволяют получить скидку при покупке. Список актуальных специальных предложений от Хофф доступен на нашем сайте.

Инструкция по использованию промокода:

  1. Выбрать предложение из списка и нажать на кнопку «Открыть промокод (акцию)». Сервис автоматически перенаправит в интернет-магазин, а купон будет скопирован в буфер обмена.

  2. Добавить нужные товары в корзину и перейти к оформлению заказа. Интернет-магазин предварительно предложит ознакомиться со списком выбранных вещей. При необходимости в него можно внести изменения.

  3. Ввести код купона в предназначенное для него поле и нажать кнопку «Применить». Если указан действующий промокод, стоимость товаров в корзине будет пересчитана. Можно сразу увидеть, сколько рублей удалось сэкономить.

  1. Завершить оформление заказа. Потребуется указать контактные данные, выбрать способ доставки, вариант оплаты и при необходимости провести платеж.

Не все акции требуют ввод промокода. Если он не нужен, сервис уведомит об этом до перенаправления в интернет-магазин Hoff. Перед использованием купона желательно прочитать условия акции. Некоторые промокоды действуют только на первый заказ или дают право на скидку только по определенным позициям каталога.

Подробнее о магазине Hoff

Подробнее о магазине Hoff

Российская сеть гипермаркетов Hoff начала работу в 2009 году. Она занимается продажей мебели и различных товаров для дома. Основное юридическое лицо компании — ООО «Домашний интерьер».

Сегодня сеть Хофф представлена во многих крупных городах РФ и включает магазины различных форматов:

  • гипермаркеты;

  • магазины уменьшенного и мини-формата;

  • Smart-магазины.

Компания продолжает активно развивать торговую сеть и открывать новые точки продаж. Задача магазинов сети — предложить в одном месте комплексные решения для создания интерьера на основе продукции различных брендов. Компания также запустила собственный интернет-магазин. В нем клиенты могут совершать покупки прямо из дома.

Выгодные покупки в онлайн-магазине Hoff

Выгодные покупки в онлайн-магазине Hoff

Hoff активно проводит акции и другие мероприятия, позволяющие клиентам экономить при покупках в интернет-магазине и гипермаркетах сети. Для получения максимальной скидки на первую покупку или последующие заказы можно воспользоваться следующими советами:

  • Подписывайтесь на рассылку компании. Из нее можно оперативно узнавать о специальных предложениях компании, обновлениях каталога. За подписку компания дарит промокод на определенную сумму. Если рассылка в будущем станет неинтересна, от нее можно отписаться в любой момент.

  • Получите карту Hoff Бонус. Она позволяет получить баллы при каждой покупке и затем тратить их на оплату новых заказов. В интернет-магазине можно оформить электронную карту участника, в гипермаркетах — обычную пластиковую карточку.

  • Установите приложение гипермаркета на мобильный телефон или планшет. Оно позволит оперативно получать информацию об ассортименте, спецпредложениях и оформлять заказы. За регистрацию в приложении компания дарит промокод на скидку.

  • Участвуйте в акциях компании. По ним можно не только получить скидку или бесплатную доставку, но и выиграть различные призы. Все акции собраны в отдельном разделе сайта.

  • Обратите внимание на товары со скидками. Для удобства покупателей они вынесены в отдельный раздел каталога.

Для получения актуальной информации о новых акциях и специальных предложениях рекомендуется также подписать на официальные страницы Hoff в социальных сетях.

Доставка и оплата в интернет-магазине Хофф

Доставка и оплата в интернет-магазине Хофф

Доставка товаров осуществляется собственной службой компании. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от количества и категорий заказанных вещей, общей суммы заказа, удаленности адреса клиента. Бесплатная доставка возможна только в городах, где есть фирменные гипермаркеты сети Хофф.

Оплату на сайте компания принимает картами платежных систем Visa, Мир, MasterCard. Клиент также может рассчитаться за покупку при получении заказа наличными. В последнем случае нужно заранее подготовить нужную сумму без сдачи. Если собственных средств недостаточно для оплаты заказа, компания предлагает оформить покупку в кредит. Финансовые услуги оказывают банки и микрофинансовые организации — партнеры компании. Промкоды можно использовать при оплате покупки любым способом.

Популярные товары в онлайн-магазине Hoff

Популярные товары в онлайн-магазине Hoff

Популярный товар в ассортименте виртуального гипермаркета — различная мебель от стульев и комодов до диванов и кухонных гарнитуров. Дополнительно в онлайн-магазине со скидкой по промокодам можно приобрести:

  • шторы, посуда, светильники, ковры, зеркала и другие товары для дома;

  • бытовая химия, стремянки и другие бытовые товары;

  • батуты, детские площадки, тенты и шатры.

Для желающих обставить дом в определенном формате на сайте гипермаркета Hoff доступен виртуальный навигатор. В нем можно подобрать товары под заданный стиль. В каталоге онлайн-магазина также представлены подарочные карты. Они понравятся тем, кто не может выбрать полезный подарок для близких.

Часто задаваемые вопросы про Hoff

★ Как получить промокоды в Hoff?

Необходимо зайти на страницу Hoff и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Hoff?

Чтобы воспользоваться промокодом от Hoff необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Hoff доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения Hoff актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Hoff.

★ Почему стоит использовать купоны Hoff?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Hoff

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