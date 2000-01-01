Подробнее о магазине Hoff

Российская сеть гипермаркетов Hoff начала работу в 2009 году. Она занимается продажей мебели и различных товаров для дома. Основное юридическое лицо компании — ООО «Домашний интерьер».

Сегодня сеть Хофф представлена во многих крупных городах РФ и включает магазины различных форматов:

гипермаркеты;

магазины уменьшенного и мини-формата;

Smart-магазины.

Компания продолжает активно развивать торговую сеть и открывать новые точки продаж. Задача магазинов сети — предложить в одном месте комплексные решения для создания интерьера на основе продукции различных брендов. Компания также запустила собственный интернет-магазин. В нем клиенты могут совершать покупки прямо из дома.