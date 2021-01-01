Гипермаркет техники

Онлайн-магазин Холодильник.ру начал свою работу в 2003 году. Основной целью его создания стало предоставление жителям страны возможности делать покупки с минимальными усилиями. Компания ориентируется на продажу техники известных брендов из разных стран и по каждому продукту старается дать максимально подробную информацию, чтобы клиент мог сделать осознанный выбор.

Товары, представленные в онлайн-магазине, ввезены на территорию России легально, и на них предоставляется полная гарантия производителя. Компания принципиально не работает с «серыми» поставщиками. Ретейлер проводит регулярные акции для клиентов, чтобы сделать покупки максимально выгодными.

Помимо интернет-гипермаркета, под брендом Holodilnik.ru работает также сеть магазинов бытовой техники. Они открыты в крупнейших городах РФ и работают в формате склад-магазин.