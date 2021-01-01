Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и купоны Холодильник | Март 2021

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А где скидки? В холодильнике!

Холодильник это российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже всех видов бытовой техники отечественного и зарубежного производства. На официальном сайте Вас ждут скидки до 50%, предложения от магазинов-партнеров, выгодная программа лояльности и множество других бонусов. ... Выбирайте между лидерами продаж, знакомьтесь с обзорами новинок и приобретайте только качественные товары оригинальных брендов. Хотите сделать свою покупку выгоднее уже сейчас? Тогда воспользуйтесь одним из промокодов Холодильник ру, которые мы собрали для Вас на этой странице и насладитесь великолепными товарами по сниженной цене!


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Контакты Холодильник

Телефон:
8 (495) 232-06-00 8 (495) 232-04-04

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Banggood
Xiaomi
Tefal

Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 5

А где скидки? В холодильнике!

Холодильник это российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже всех видов бытовой техники отечественного и зарубежного производства. На официальном сайте Вас ждут скидки до 50%, предложения от магазинов-партнеров, выгодная программа лояльности и множество других бонусов. ... Выбирайте между лидерами продаж, знакомьтесь с обзорами новинок и приобретайте только качественные товары оригинальных брендов. Хотите сделать свою покупку выгоднее уже сейчас? Тогда воспользуйтесь одним из промокодов Холодильник ру, которые мы собрали для Вас на этой странице и насладитесь великолепными товарами по сниженной цене!


Посетить Холодильник
Контакты Холодильник

Телефон:
8 (495) 232-06-00 8 (495) 232-04-04

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi
Tefal

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Специальные предложения от Холодильник

Гипермаркет техники

Гипермаркет техники

Онлайн-магазин Холодильник.ру начал свою работу в 2003 году. Основной целью его создания стало предоставление жителям страны возможности делать покупки с минимальными усилиями. Компания ориентируется на продажу техники известных брендов из разных стран и по каждому продукту старается дать максимально подробную информацию, чтобы клиент мог сделать осознанный выбор.

Товары, представленные в онлайн-магазине, ввезены на территорию России легально, и на них предоставляется полная гарантия производителя. Компания принципиально не работает с «серыми» поставщиками. Ретейлер проводит регулярные акции для клиентов, чтобы сделать покупки максимально выгодными.  

Помимо интернет-гипермаркета, под брендом Holodilnik.ru работает также сеть магазинов бытовой техники. Они открыты в крупнейших городах РФ и работают в формате склад-магазин.

Использование промокодов в Holodilnik.ru

Использование промокодов в Holodilnik.ru

Промокоды — это комбинация из букв и цифр. Купон предоставляет клиенту право на скидку или получение другого бонуса. Найти актуальные промокоды можно на нашем сайте. Для использования скидочного купона достаточно выполнить следующие действия:

  1. Ознакомиться со списком предложений и нажать на кнопку подходящей акции. Код купона будет автоматически помещен в буфер обмена, а затем клиента перенаправят на сайт Холодильник.ру.

  2. Выбрать подходящие товары в каталоге и добавить их в корзину. В один заказ можно включать акционные и обычные продукты.

  3. Перейти в корзину и ввести промокод. Для удобства код можно просто вставить из буфера обмена. Если введен действующий купон, система пересчитает стоимость заказа с учетом скидки по промокоду.

После применения промокода останется закончить оформление заказа, выбрать способ получения и оплаты. Коды имеют ограниченный срок действия и иногда распространяются только на первый заказ, поэтому перед использованием скидки следует внимательно читать условия акции.

Популярные товары в магазине Holodilnik.ru со скидками

Популярные товары в магазине Holodilnik.ru со скидками

Основа ассортимента онлайн-магазина — бытовая техника и электроника для дома. По-прежнему клиенты чаще всего покупают с промокодами и без них в гипермаркете следующие товары:

  • холодильники, морозильники;

  • посудомоечные и стиральные машины;

  • бытовую технику для дома и кухни;

  • телевизоры, аудио и видеотехнику;

  • цифровую технику и офисное оборудование;

  • встраиваемую технику.

В гипермаркете Холодильники.ру со скидками на первую покупку и последующие заказы можно приобрести технику различных брендов: Philips, LG, Hyundai, Electrolux. Для удобства клиентов лидеры продаж выделены в каждой категории. Эти товары пользуются повышенным спросом за счет хорошего соотношения цены и качества.

Покупка в магазине Holodilnik.ru с максимальной скидкой

Покупка в магазине Holodilnik.ru с максимальной скидкой

Пользуясь промокодами, можно получать скидку на каждую покупку в Holodilnik.ru. Но компания предоставляет и другие возможности сэкономить.

Каждый клиент может принять участие в программе лояльности с накопительными скидками. Для подключения к ней достаточно оплатить покупку на сумму, установленную правилами, и получить заказанный товар. Программа многоуровневая. Скидка будет постепенно увеличиваться при достижении определенной суммы общих расходов.

При выборе товара имеет смысл обратить внимание на позиции со скидками. Для удобства покупателей они собраны в отдельном разделе каталога. Ассортимент распродажи регулярно обновляется.

Дополнительно можно сэкономить деньги, участвуя в различных акциях онлайн-магазина. Они позволяют получать скидки, подарки или бонусы от партнеров. Список активных акций собран в отдельном разделе на сайте. Для оперативного получения информации о новых специальных предложениях рекомендуется оформить подписку на рассылку компании. Также подписчикам иногда предоставляют доступ к закрытым распродажам и рассылают индивидуальные промокоды.

Оплата и доставка в магазине Holodilnik.ru

Оплата и доставка в магазине Holodilnik.ru

Холодильник.ру предлагает оплатить заказ на сайте с помощью банковской карты любой из популярных платежных систем: Visa, Мир, MasterCard. Для удобства клиентов поддерживаются также платежи через Apple Pay и Google Pay. Платежи по картам для безопасности проводятся через шлюз банка-партнера. Оплата товаров в кредит возможна по картам рассрочки от банков-партнеров онлайн-ретейлера.

Если оплачивать покупку картой клиент не хочет, в качестве альтернативы он может отправить межбанковский платеж по реквизитам компании. Данный способ оплаты доступен как частным, так и корпоративным клиентам. Цена при оплате по безналичному расчету не меняется. Промокоды также можно использовать при любом способе внесения платежа.

В большинстве крупных городов доставку товаров Holodilnik.ru осуществляет собственная курьерская служба, а также есть возможность получить покупку самовывозом в фирменных магазинах онлайн-ретейлера. В удаленные населенные пункты и регионы доступна доставка через транспортные компании, а также службами Boxberry, СДЭК. Купоны на скидку можно использовать при любых способах получения товара. Стоимость услуг доставки рассчитывается персонально для каждого заказа с учетом веса, габаритов товара, адреса получателя и других факторов.

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