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Промокоды и скидки Azimut hotels | Апрель 2021

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Скидки на проживание в гостинице Azimut Hotels

Если вы увлекаетесь путешествиями или часто ездите в командировки, отели гостиничной сети Azimut Hotels сделают пребывание в новом городе максимально приятным и комфортным. Их посетители смогут по достоинству оценить уютные апартаменты, качественное обслуживание и вкусное питание, н ... е говоря уже про стопроцентную гарантию лучшей цены при бронировании на официальном сайте. Сэкономить еще больше помогут промокоды Azimut Hotels. А своим постоянным клиентам гостиничная сеть предоставляет специальную бонусную программу. Азимут отель — выбор практичного человека, предпочитающего комфорт за небольшие деньги.


Посетить Azimut Hotels
Контакты Azimut Hotels

Юридический адрес:
129110 Россия, Москва, Олимпийский проспект, 18/1

Электронная почта:
info@azimuthotels.com

Телефон:
+7 (495) 994 44 50

Соц. сети:

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Hotels.com

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидки на проживание в гостинице Azimut Hotels

Если вы увлекаетесь путешествиями или часто ездите в командировки, отели гостиничной сети Azimut Hotels сделают пребывание в новом городе максимально приятным и комфортным. Их посетители смогут по достоинству оценить уютные апартаменты, качественное обслуживание и вкусное питание, н ... е говоря уже про стопроцентную гарантию лучшей цены при бронировании на официальном сайте. Сэкономить еще больше помогут промокоды Azimut Hotels. А своим постоянным клиентам гостиничная сеть предоставляет специальную бонусную программу. Азимут отель — выбор практичного человека, предпочитающего комфорт за небольшие деньги.


Посетить Azimut Hotels
Контакты Azimut Hotels

Юридический адрес:
129110 Россия, Москва, Олимпийский проспект, 18/1

Электронная почта:
info@azimuthotels.com

Телефон:
+7 (495) 994 44 50

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
OneTwoTrip
Aviasales
Hotels.com

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Специальные предложения от Azimut Hotels

Важное о сети отелей Azimut Hotels

Важное о сети отелей Azimut Hotels

Компания Azimut Hotels — одна из крупнейших российских сетей отелей. Первая гостиница появилась в 2004 году, и за это время их открылось несколько десятков. Сегодня отели сети расположены не только в России, но и в Австрии, Германии и Израиле.

Азимут отели пользуются популярностью у туристов благодаря наличию конференц-залов и бизнес-этажей, бесплатного Wi-Fi, ресторанов, гаражей и парковок, а также возможности проживания с питомцами. Гостиницы расположены неподалеку от городских достопримечательностей и торговых центров.

Компания признана и профессиональным сообществом. В 2019 году она получила награду как лучшая сеть отелей в России по итогам премии Business Traveller Russia and CIS Awards. Также у многих гостиниц сети есть сертификаты Safe Travels от Всемирного совета по туризму и путешествиям, которые подтверждают их соответствие санитарным нормам.

Как воспользоваться промокодом при бронировании на сайте Azimut Hotels

Как воспользоваться промокодом при бронировании на сайте Azimut Hotels

Чтобы пребывание в одном из отелей сети Azimut Hotels было не только комфортным, но и выгодным, нужно активировать промокод. Выбирать подходящие предложения удобно у нас на сайте. Здесь регулярно публикуются коды купонов, позволяющие клиенту получить скидку или дополнительные бонусы в программе лояльности.

Чтобы активировать промокод, воспользуйтесь инструкцией:

  1. Найдите актуальный промокод. Выбирая между предложениями, проверьте сроки действия и условия активации кода купона на скидку.

  2. Нажмите на выбранный промокод, и он сразу будет скопирован в буфер обмена.

  3. Перейдите на сайт Azimut Hotels и вставьте промокод в соответствующее поле на главной странице.

  4. Укажите остальные параметры и нажмите на кнопку «Проверить цены». На представленные предложения уже будет действовать скидка по промокоду.

Выбрав подходящий вариант размещения, вставлять код скидочного купона не нужно. Можно сразу переходить к оплате.

Другие способы сэкономить на проживании в Азимут отеле

Другие способы сэкономить на проживании в Азимут отеле

Сделать пребывание в отелях сети Azimut Hotels еще более выгодным помогут и другие методы:

  • Длительное проживание. При бронировании номера на долгий срок компания снижает цены на размещение. Предложение действует для части отелей.

  • Кэшбэк при оплате картой Мир. Для частичного возврата средств, потраченных на размещение, нужно зарегистрироваться в программе лояльности этой платежной системы. Кэшбэк делают только при бронировании отелей на территории России.

  • Раннее бронирование. Дополнительную скидку гостям предлагают при оплате номера минимум за 5 дней до заезда.

  • Предложения от партнеров. Сеть сотрудничает с Аэрофлотом, РЖД, онлайн-кинотеатром IVI, Альфа-банком и другими компаниями. При выполнении определенных условий можно оформить бесплатную подписку, повысить статус банковской карты, получить баллы на оплату перелетов или другие бонусы от партнеров.

  • Социальные сети. Компания ведет страницы в Instagram, Facebook и ВКонтакте, и подписчикам соцсетей регулярно рассказывают о скидках. Иногда там проводят конкурсы, победители которых получают несколько дней бесплатного проживания в одном из отелей.

  • Рассылка. Для подписки нужно указать электронную почту в поле в нижней части экрана. На нее будут периодически отправлять письма со спецпредложениями и информацию о действующих акциях. 

  • Бесплатное проживание для детей. В большинстве гостиниц можно добавить спальное место для ребенка без внесения дополнительной оплаты.

Помимо прочих бонусов, в компании действует программа лояльности AZIMUT Bonus, которая состоит из 4 уровней. Участвовать в ней может каждый зарегистрированный пользователь. После создания аккаунта клиент получит доступ к услуге раннего заезда и позднего выезда и закрытым распродажам. 

Для перехода на следующие уровни нужно копить бонусы (1 балл равен 1 рублю). Проверить историю начислений можно в личном кабинете. Клиенту со статусом Platinum предлагают бесплатный завтрак, комплимент при заезде, скидки в барах и ресторанах сети и повышение класса номера.

Какие отели сети Azimut Hotels делают скидки

Какие отели сети Azimut Hotels делают скидки

Во всех отелях сети периодически снижают цены на проживание. Однако иногда скидки делают на номера и дополнительные услуги в конкретных городах. Например, в новосибирском отеле действует банный тариф, при оплате которого клиент получает возможность пройти оздоровительные процедуры в сандунах.

Кроме того, в некоторых гостиницах предлагают со скидкой организовать романтический вечер или выходные с любимым человеком. В качестве дополнения клиенты получают фруктовую корзину при заезде, бесплатный ужин на двоих или другой комплимент от Азимут отеля.

В кемеровском отеле действует транзитный тариф для жильцов, остановившихся в городе перед отправкой в Шерегеш. Предложение позволяет забронировать номер класса люкс за полцены.

Как оплатить проживание в Azimut Hotels

Как оплатить проживание в Azimut Hotels

Оплатить номер при бронировании с промокодом можно банковской картой или баллами программы лояльности на сайте после выбора варианта размещения, сроков проживания и указания контактной информации.

Часто задаваемые вопросы про Azimut Hotels

★ Как получить промокоды в Azimut Hotels?

Необходимо зайти на страницу Azimut Hotels и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Azimut Hotels?

Чтобы воспользоваться промокодом от Azimut Hotels необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Azimut Hotels доступно | Апрель?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения Azimut Hotels актуальны | Апрель?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Azimut Hotels.

★ Почему стоит использовать купоны Azimut Hotels?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Azimut Hotels

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПолучи доступ к акциям Azimut Hotels с подпиской на рассылкуне требуется
СкидкаПри оплате картой МИР получи кэшбек 20%не требуется
СкидкаЖиви от 7 ночей в Ярославле и получи дисконт 30%не требуется
СкидкаНомер от 3500 рублей при проживании в Москве от 10 ночейне требуется
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СкидкаОтдых в AZIMUT Отель Небуг с дисконтом 20%не требуется
СкидкаОтель AZIMUT Небуг дарит бесплатный отдых детям до 11 летне требуется

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