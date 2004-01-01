Промокоды и скидки Azimut hotels | Апрель 2021

Важное о сети отелей Azimut Hotels

Компания Azimut Hotels — одна из крупнейших российских сетей отелей. Первая гостиница появилась в 2004 году, и за это время их открылось несколько десятков. Сегодня отели сети расположены не только в России, но и в Австрии, Германии и Израиле.

Азимут отели пользуются популярностью у туристов благодаря наличию конференц-залов и бизнес-этажей, бесплатного Wi-Fi, ресторанов, гаражей и парковок, а также возможности проживания с питомцами. Гостиницы расположены неподалеку от городских достопримечательностей и торговых центров.

Компания признана и профессиональным сообществом. В 2019 году она получила награду как лучшая сеть отелей в России по итогам премии Business Traveller Russia and CIS Awards. Также у многих гостиниц сети есть сертификаты Safe Travels от Всемирного совета по туризму и путешествиям, которые подтверждают их соответствие санитарным нормам.