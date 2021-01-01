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Промокоды и скидки Игра престолов | Март 2021

Популярная онлайн-игра с дополнительной выгодой. Актуальных купонов: 11

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123458, Москва, ул. Твардовского, д.8, ст.1, офис 614

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Подарки за ежедневную игру

Хотите получить промокод Игра престолов зима? Совершайте ежедневный вход в игру и получайте бесплатные промокоды, с которыми вы приобретёте дополнительные возможности и ресурсы. Случайный перенос, 500 алмазов, Ускорение – 3 часа, Скороходы 25, все это достанется Вам за ежедневное уч ... астие в любимой игре.


Посетить Game of Thrones
Контакты Game of Thrones

Юридический адрес:
123458, Москва, ул. Твардовского, д.8, ст.1, офис 614

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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World of Tanks
World of Warships

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Специальные предложения от Game of Thrones

Как использовать промокод

Как использовать промокод

Актуальные коды и акции Игры престолов на этой странице доступны бесплатно. Одни промокоды активируются автоматически, и для их использования достаточно перейти по ссылке, в то время как другие нужно применить. Чтобы сделать это:

  1. Зайдите в Игровой центр, который устанавливается на этапе инсталляции игры, и авторизуйтесь.

  2. Выберите Game of Thrones в списке игр.

  3. На главной странице откройте пункт «Привилегии».

  4. В открывшемся окне для ввода введите промокод.

Найти нужные промокоды очень просто. На этой странице представлены только актуальные номера с подробным описанием преимуществ, которые получит игрок после их ввода. Кроме того, активные коды скидок есть в самой игре в разделе пополнения счета. Чтобы увидеть список доступных купонов, откройте главную страницу и выберите пункт меню «Баланс». Далее нужно выбрать пункт «Промокоды». Игроку откроется перечень доступных купонов, которые можно копировать и использовать по инструкции. 

Промокоды могут активировать и те, кто играет в браузере. Для этого достаточно открыть на главной странице игры пункт «Привилегии» и ввести код купона так же, как и в Игровом центре. На этой странице представлены не только купоны, но и действующие акции. Чтобы получить такой бонус, нужно просто перейти по ссылке и придерживаться дальнейших инструкций.

Что доступно в интернет-магазине со скидкой

Что доступно в интернет-магазине со скидкой

Чтобы снизить расходы по добыче ресурсов или получать их бесплатно, можно:

  • Ежедневно заходить в игру. Активные геймеры, которые ежедневно посещают свой игровой аккаунт, получают подарки. В зависимости от того, какой день подряд вы заходите в Игру престолов, изменяется и состав подарка – он становится ценнее. Подробнее об этой акции можно узнать в игровом разделе «Награда».

  • Пополнить счет после прохождения обучения. В таком случае можно получить дополнительный подарок — командующего Мелисандру.

  • Следить за конкурсами и акциями. На форуме обсуждения игры есть раздел «Конкурсы», где отображаются актуальные акционные предложения. Участвуя в этих мероприятиях, можно получить дополнительные подарки.

  • Присоединиться к сообществу игры в социальных сетях. Для этого выберите логотип ВКонтакте на главной странице Game of Thrones, вступите в группу, и вы первым будете узнавать об акциях, которые проходят в сообществе.

Промокоды и акционные предложения действуют в определенное время. Выбирайте действующие предложения на нашем портале — здесь только акции и промокоды, которые актуальны сегодня. Кстати, можно найти и архивные купоны, которые продолжают действовать. Следите за обновлениями в Game of Thrones, чтобы получать еще больше подарков, опыта и достижений. Благодаря перечисленным выше способам можно сэкономить на покупке платного контента и быстрее развиваться в этом увлекательном игровом мире.

Оплата покупок в Game of Thrones

Оплата покупок в Game of Thrones

Покупать можно в личном кабинете на сайте Игры престолов или непосредственно в игре. В первом случае нужно перейти в свой профиль и выбрать вкладку «Баланс». Для покупки доступно несколько пакетов ценой от 50 рублей. После выбора предложения нужно подобрать удобный способ оплаты:

  • банковская карта;

  • кошелек электронной валюты;

  • мобильный банкинг;

  • терминалы самообслуживания.

При выборе онлайн-оплаты можно рассчитывать на скидку — иногда компания проводит такие акции. Если вы захотите пополнить баланс, появится новое окно, в котором нужно ввести реквизиты карты, номера телефона или счета. Далее потребуется подтвердить платеж и дождаться, пока деньги зачислят на игровой счет. Не забывайте использовать промокоды и другие акционные предложения, и тогда Game of Thrones станет еще увлекательнее.

Описание игры Game of Thrones

Описание игры Game of Thrones

Приключенческая игра Game of Thrones, выпущенная компанией Yoozoo Games, пришлась по вкусу как фанатам одноименного сериала, так и людям, изначально его не смотревшим. Это эпизодическая браузерная стратегия, в которой каждое действие персонажа отражается на последующих событиях. Геймеры могут передвигаться между локациями, оперировать расположенными в них предметами, выполнять задания и получать награды. Здесь постоянно идет война за власть и деньги – на ваших глазах строятся и разрушаются могущественные империи.

В Game of Thrones содержится множество ресурсов, некоторые из которых можно купить за реальные деньги. Чтобы снизить цену покупки, стоит использовать промокоды, которые вы найдете на этой странице нашего сайта. О том, как применять купоны и что за них можно получить, и пойдет наш дальнейший разговор.

Как покупать в Game of Thrones со скидкой

Как покупать в Game of Thrones со скидкой

Особенные привилегии ждут новых игроков, которые могут получить бонус в начале игры. Для этого достаточно перейти по ссылке и начать играть. В состав подарка за первую покупку могут входить:

  • золотые монеты;

  • алмазы;

  • опции ускорения и другие подарки.

Подарок могут получить все игроки, которые скачают и установят клиент-файл игры. Кроме бонусов за первый заказ, есть и другие возможности получить ресурсы, при этом игровой стаж не важен. 

Часто задаваемые вопросы про Game of Thrones

★ Как получить промокоды в Game of Thrones?

Необходимо зайти на страницу Game of Thrones и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Game of Thrones?

Чтобы воспользоваться промокодом от Game of Thrones необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Game of Thrones доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Game of Thrones актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Game of Thrones.

★ Почему стоит использовать купоны Game of Thrones?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Game of Thrones

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодЗарегистрируйся в игре получи промокод Игра престолов зима на 500 алмазовпри***
СкидкаДисконт 55% при оплате бонусами СПАСИБОне требуется
СкидкаПройди обучение и получи 75000 золотых драконов и 6 ускорителейне требуется
СкидкаОсобые подарки и монеты за вступление в альянсыне требуется
СкидкаДарим случайный перенос при регистрациине требуется
СкидкаВыбери своего любимого персонажа в Игре Престоловне требуется
СкидкаПодарки каждый день за вход в игруне требуется

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