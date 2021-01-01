Промокоды и скидки Игра престолов | Март 2021

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Хотите получить промокод Игра престолов зима? Совершайте ежедневный вход в игру и получайте бесплатные промокоды, с которыми вы приобретёте дополнительные возможности и ресурсы. Случайный перенос, 500 алмазов, Ускорение – 3 часа, Скороходы 25, все это достанется Вам за ежедневное уч ... астие в любимой игре.
Юридический адрес:
123458, Москва, ул. Твардовского, д.8, ст.1, офис 614
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Хотите получить промокод Игра престолов зима? Совершайте ежедневный вход в игру и получайте бесплатные промокоды, с которыми вы приобретёте дополнительные возможности и ресурсы. Случайный перенос, 500 алмазов, Ускорение – 3 часа, Скороходы 25, все это достанется Вам за ежедневное уч ... астие в любимой игре.
Юридический адрес:
123458, Москва, ул. Твардовского, д.8, ст.1, офис 614
Соц. сети:
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Актуальные коды и акции Игры престолов на этой странице доступны бесплатно. Одни промокоды активируются автоматически, и для их использования достаточно перейти по ссылке, в то время как другие нужно применить. Чтобы сделать это:
Зайдите в Игровой центр, который устанавливается на этапе инсталляции игры, и авторизуйтесь.
Выберите Game of Thrones в списке игр.
На главной странице откройте пункт «Привилегии».
В открывшемся окне для ввода введите промокод.
Найти нужные промокоды очень просто. На этой странице представлены только актуальные номера с подробным описанием преимуществ, которые получит игрок после их ввода. Кроме того, активные коды скидок есть в самой игре в разделе пополнения счета. Чтобы увидеть список доступных купонов, откройте главную страницу и выберите пункт меню «Баланс». Далее нужно выбрать пункт «Промокоды». Игроку откроется перечень доступных купонов, которые можно копировать и использовать по инструкции.
Промокоды могут активировать и те, кто играет в браузере. Для этого достаточно открыть на главной странице игры пункт «Привилегии» и ввести код купона так же, как и в Игровом центре. На этой странице представлены не только купоны, но и действующие акции. Чтобы получить такой бонус, нужно просто перейти по ссылке и придерживаться дальнейших инструкций.
Чтобы снизить расходы по добыче ресурсов или получать их бесплатно, можно:
Ежедневно заходить в игру. Активные геймеры, которые ежедневно посещают свой игровой аккаунт, получают подарки. В зависимости от того, какой день подряд вы заходите в Игру престолов, изменяется и состав подарка – он становится ценнее. Подробнее об этой акции можно узнать в игровом разделе «Награда».
Пополнить счет после прохождения обучения. В таком случае можно получить дополнительный подарок — командующего Мелисандру.
Следить за конкурсами и акциями. На форуме обсуждения игры есть раздел «Конкурсы», где отображаются актуальные акционные предложения. Участвуя в этих мероприятиях, можно получить дополнительные подарки.
Присоединиться к сообществу игры в социальных сетях. Для этого выберите логотип ВКонтакте на главной странице Game of Thrones, вступите в группу, и вы первым будете узнавать об акциях, которые проходят в сообществе.
Промокоды и акционные предложения действуют в определенное время. Выбирайте действующие предложения на нашем портале — здесь только акции и промокоды, которые актуальны сегодня. Кстати, можно найти и архивные купоны, которые продолжают действовать. Следите за обновлениями в Game of Thrones, чтобы получать еще больше подарков, опыта и достижений. Благодаря перечисленным выше способам можно сэкономить на покупке платного контента и быстрее развиваться в этом увлекательном игровом мире.
Покупать можно в личном кабинете на сайте Игры престолов или непосредственно в игре. В первом случае нужно перейти в свой профиль и выбрать вкладку «Баланс». Для покупки доступно несколько пакетов ценой от 50 рублей. После выбора предложения нужно подобрать удобный способ оплаты:
банковская карта;
кошелек электронной валюты;
мобильный банкинг;
терминалы самообслуживания.
При выборе онлайн-оплаты можно рассчитывать на скидку — иногда компания проводит такие акции. Если вы захотите пополнить баланс, появится новое окно, в котором нужно ввести реквизиты карты, номера телефона или счета. Далее потребуется подтвердить платеж и дождаться, пока деньги зачислят на игровой счет. Не забывайте использовать промокоды и другие акционные предложения, и тогда Game of Thrones станет еще увлекательнее.
Приключенческая игра Game of Thrones, выпущенная компанией Yoozoo Games, пришлась по вкусу как фанатам одноименного сериала, так и людям, изначально его не смотревшим. Это эпизодическая браузерная стратегия, в которой каждое действие персонажа отражается на последующих событиях. Геймеры могут передвигаться между локациями, оперировать расположенными в них предметами, выполнять задания и получать награды. Здесь постоянно идет война за власть и деньги – на ваших глазах строятся и разрушаются могущественные империи.
В Game of Thrones содержится множество ресурсов, некоторые из которых можно купить за реальные деньги. Чтобы снизить цену покупки, стоит использовать промокоды, которые вы найдете на этой странице нашего сайта. О том, как применять купоны и что за них можно получить, и пойдет наш дальнейший разговор.
Особенные привилегии ждут новых игроков, которые могут получить бонус в начале игры. Для этого достаточно перейти по ссылке и начать играть. В состав подарка за первую покупку могут входить:
золотые монеты;
алмазы;
опции ускорения и другие подарки.
Подарок могут получить все игроки, которые скачают и установят клиент-файл игры. Кроме бонусов за первый заказ, есть и другие возможности получить ресурсы, при этом игровой стаж не важен.
Необходимо зайти на страницу Game of Thrones и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Game of Thrones необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Зарегистрируйся в игре получи промокод Игра престолов зима на 500 алмазов
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|Скидка
|Дисконт 55% при оплате бонусами СПАСИБО
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|Особые подарки и монеты за вступление в альянсы
|не требуется
|Скидка
|Дарим случайный перенос при регистрации
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|Скидка
|Выбери своего любимого персонажа в Игре Престолов
|не требуется
|Скидка
|Подарки каждый день за вход в игру
|не требуется