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Промокоды Just food на Март 2021

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20%
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Скидка
Программа FIT без завтраков и ужинов с экономией 20%
Истекает через 76 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим бесплатно заказы по Москве в пределах оранжевой зоны
Истекает через 76 дней

990Р
купон

Скидка
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Истекает через 76 дней

5%
купон

Скидка
Подключи автопродление и получи выгоду 5%
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Бесплатная доставка

В сервисе доставки полезной еды Just Food Вы можете оформить покупку блюд с бесплатной доставкой на любой заказ. Бесплатная доставка осуществляется в пределах Москвы: зона доставки указана на сайте. Курьер привозит Вам блюда 3 раза в неделю (пн-вт-чт или пн-ср-пт) с 6:00 до 12:00 в ... определенный временной промежуток (от получаса до 2 часов).


Посетить Justfood
Контакты Justfood

Электронная почта:
info@justfood.pro

Телефон:
8 (499) 520-7183

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

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Бесплатная доставка

В сервисе доставки полезной еды Just Food Вы можете оформить покупку блюд с бесплатной доставкой на любой заказ. Бесплатная доставка осуществляется в пределах Москвы: зона доставки указана на сайте. Курьер привозит Вам блюда 3 раза в неделю (пн-вт-чт или пн-ср-пт) с 6:00 до 12:00 в ... определенный временной промежуток (от получаса до 2 часов).


Посетить Justfood
Контакты Justfood

Электронная почта:
info@justfood.pro

Телефон:
8 (499) 520-7183

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Domino's Pizza
Утконос
Перекресток Впрок
Foodband
Grow food

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Специальные предложения от Justfood

Just Food – доставка правильного питания в Москве

Just Food – доставка правильного питания в Москве

Компания Just Food – производитель и поставщик правильного питания. На сайте этого сервиса каждый житель Москвы может заказать разработку индивидуального меню с доставкой готовых блюд в указанное время. Программы, составленные профессиональными диетологами, рассчитаны на 1–4 недели.  Еду готовят из экологически чистых продуктов в полном соответствии с мировыми стандартами. 

Для клиентов Just Food предусмотрены разнообразные скидки. Уже при первом заказе полагается стартовый бонус. Покупатели, выбравшие долгосрочное сотрудничество, получают возможность постоянно закупаться по сниженным ценам. Во многих случаях обеды, завтраки и ужины доставляют бесплатно. На этой странице вы найдете все промокоды и акции онлайн-сервиса, актуальные для Москвы.

Как активировать подарочный купон в Just Food

Как активировать подарочный купон в Just Food

Когда речь идет об акционном предложении, не всегда нужно вводить промокод. Иногда достаточно перейти по ссылке на сайт Just Food и оформить покупку. Скидка или бонус включены изначально. В остальных ситуациях последовательность действий при активации купона для новичка будет следующей:

  1. Выбрать меню, калорийность и количество недель. Заказы привозят раз в два дня.

  2. Авторизоваться на сайте. Система запросит номер мобильного телефона, на который придет код подтверждения.

  3. Уточнить детали меню и график доставки. Курьеры работают с 6:00 до 12:00.

  4. Ввести промокод в соответствующее поле. Убедиться в получении бонуса и завершить оформление заказа.  

Если с купоном что-то не получается, всегда можно обратиться в службу онлайн-поддержки Just Food. Но перед этим внимательно проверьте его соответствие условиям выбранной программы. Причина отказа в бонусе по промокоду часто заключается в наличии другой скидки. 

Акции сервиса Just Food

Акции сервиса Just Food

Любая программа на сайте рассчитана минимум на семь дней. Если оформить подписку на 2–4 недели, общая цена снижается. Размер скидки зависит от выбранного срока. Максимальный дисконт сегодня достигает 10 %. Возможность дополнительно использовать промокод определяется индивидуально. Кроме того, скидки сегодня можно получить в рамках следующих акций:

  • Семейный тариф. Если одновременно оформить две или больше программы на один адрес, общая цена снизится. Заказы будут доставляться в одно время. Акция суммируется с дисконтом за продолжительное сотрудничество.

  • Автопродление. За активацию этой опции при оформлении заказа Just Food дарит бонус. Раз в неделю с привязанной карты автоматически списывается сумма за новый период, при этом постоянно срабатывает скидка. Перед оплатой обязательно приходит уведомление. Отменить услугу можно в любой момент.

  • Приведи друга. Если человек пришел на сайт по приглашению одного из зарегистрированных клиентов, ему гарантирован промокод со скидкой на первую покупку. Если он оформит подписку на две и больше недель, пригласившему другу подарят бесплатный день в текущей программе.

  • Отзыв в соцсетях. За пост на своей странице или в любом из сообществ Just Food в социальных сетях полагается скидка, которая распространится на следующую подписку.

Новичкам предлагают воспользоваться текущей «дегустационной» акцией. Можно заказать один пробный день программы по цене ниже стандартной. 

Если хотите узнавать о новых услугах без регулярного посещения сайта, подпишитесь на рассылку. Помимо сообщений о предстоящих акциях, на email присылают персональные промокоды – подарки, приуроченные к разным событиям. У компании Just Food есть страницы в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте. Участникам этих сообществ тоже полагаются бонусы. 

Доступные услуги на Just Food

Доступные услуги на Just Food

В настоящее время на сайте доступны 4 типа меню:

  • Sport и Fit – рекомендуются при активных занятиях спортом, но вторая программа разнообразнее; 

  • Life – для людей, любящих хорошо поесть и при этом думающих о своем здоровье;

  • Veg – вкусные и полезные блюда для вегетарианцев.

Каждое меню составляется с учетом количества калорий, указанного клиентом. На сайте Just Food есть калькулятор, определяющий оптимальную норму на основе информации о возрасте, весе, росте, физической активности и целях диеты. Чем меньше калорий требуется, тем ниже цена. Всегда можно дополнительно снизить стоимость подписки с помощью промокода или акции. 

Доставка и оплата в Just Food

Доставка и оплата в Just Food

Оплатить заказ при оформлении можно с помощью карты VISA, MasterCard, Мир или American Express. Активация промокода доступна только до приема заявки. Сразу после получения перевода компания высылает клиенту электронный чек. Чтобы рассчитаться с курьером в момент приема посылки, понадобятся наличные.

В некоторые районы Москвы доставка осуществляется бесплатно. Блюда перевозят в полном соответствии с требованиям транспортировки. Курьер ждет хозяев максимум 15 минут. Если рабочий график позволит, он приедет позже за дополнительную плату. Если встреча не состоится, деньги за этот день не вернут. Пакеты могут быть переданы третьему лицу или оставлены в указанном месте.

Бесплатно поменять время или адрес можно накануне дня доставки, до 17:00. Без такого предварительного согласования покупателю придется доплачивать. Клиент Just Food вправе досрочно отказаться от участия в программе. Если она рассчитана на 2–4 недели, компания вернет деньги за исключением уже использованных дней. 

Часто задаваемые вопросы про Justfood

★ Как получить промокоды в Justfood?

Необходимо зайти на страницу Justfood и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Justfood?

Чтобы воспользоваться промокодом от Justfood необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Justfood доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Justfood актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Justfood.

★ Почему стоит использовать купоны Justfood?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Justfood

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПервый заказ от 5 дней питания с дисконтом 700 рублейEXP***
ПромокодПромокод Just food на скидку 1000 рублей при оформления первого заказа от 5 днейyoo***
СкидкаПолучи экономию на вторую подписку Justfood 20%не требуется
СкидкаПрограмма FIT без завтраков и ужинов с экономией 20%не требуется
СкидкаДоставим бесплатно заказы по Москве в пределах оранжевой зоныне требуется
СкидкаВсего 990 рублей пробный день программы FITне требуется

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