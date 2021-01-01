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Юридический адрес:
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.3, стр.12, офис 1.1
Телефон:
8 (800) 555-49-28
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Just ru это сайт, который предоставляет покупателю возможность приобрести все и сразу: от персональных компьютеров и комплектующих до канцтоваров и товаров для красоты. Выбирайте среди нескольких десятков категорий сами или доверьтесь экспертам, оцените многообразие выгодных акций и ... спецпредложений, а так же опробуйте удобную и экономную клубную программу. Хотите начать знакомство с наиболее выгодной покупки? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Just ru – Вам нужно лишь скопировать комбинацию букв и цифр и вставить ее в специально отведенное для этого поле на странице оплаты.
Юридический адрес:
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.3, стр.12, офис 1.1
Телефон:
8 (800) 555-49-28
Соц. сети:
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Промокод — удобный способ получить гарантированную скидку. Но для максимальной экономии можно принять участие и в других акциях компании. Они анонсируются на сайте. Для своевременного получения информации о предстоящих маркетинговых мероприятиях можно также подписаться на группы интернет-магазина в социальных сетях. В рамках акций, помимо скидок, можно получить и другие бонусы или подарки.
Для регулярного получения информации об акциях можно также подписаться на фирменную рассылку компании. Ее подписчики в числе первых узнают о скидках, а также они могут участвовать в различных розыгрышах промокодов и других подарков.
Если хочется приобрести товары подешевле, есть смысл заглянуть на сайте в раздел каталога «Уценка». Здесь представлены не сломанные вещи, а качественные продукты, цены на которые снижены из-за поврежденной упаковки или предпродажного ремонта. Обычно такие товары ничем не хуже тех, что продаются за полную стоимость.
Интернет-магазин Джаст.ру занимается продажей различной техники, товаров для офиса и другой продукции. Компания работает на рынке с 2009 года. Воспользоваться его услугами могут жители любого региона России.
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100% «белый» товар, легально ввезенный в РФ. Он имеет все сертификаты и гарантию от производителя. В компании также работает собственный гарантийный отдел. Для исключения проблем с качеством интернет-магазин тщательно отбирает поставщиков.
Возможность простого возврата покупки в течение 2 недель, даже если никаких проблем с товаром нет. При этом наценки и дополнительные платежи за услугу «Железная гарантия» отсутствуют.
Приобрести товары в онлайн-магазине могут как частные лица, так и организации. Для работы с корпоративными клиентами в компании создан специальный отдел.
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Ознакомиться со списком актуальных специальных предложений и нажать на кнопку подходящего, расположенную напротив. Следует внимательно читать условия акции. Некоторые промокоды действуют только сегодня или исключительно на первую покупку. После нажатия на кнопку акции купон будет автоматически скопирован в буфер обмена, а пользователь — перенаправлен на сайт Just.ru.
Выбрать товары и добавить их в корзину. В одном заказе можно заказать вещи из различных категорий каталога интернет-магазина.
Перейти к корзине и активировать купон на скидку. Промокод следует ввести или вставить в предназначенное для него поле и нажать на кнопку «Применить». Система автоматически пересчитает стоимость товара и вы сразу узнаете, сколько рублей удалось сэкономить.
Если для участия в акции вводить код купона не требуется, система уведомит об этом до перенаправления в интернет-магазин. Промокоды имеют ограниченный срок активации, рекомендуется использовать действующие купоны из списка. Коды с неправильной датой могут не сработать.
Большинство покупателей приобретают в Just.ru компьютеры, комплектующие, оргтехнику, сетевое оборудование и другую электронику. В каталоге также присутствуют следующие категории:
телевизоры, аудио- и видеотехника;
крупная бытовая техника (морозильники, посудомоечные машины);
бытовая химия, косметика;
товары для строительства и ремонта (инструменты, сантехника, стройматериалы);
детские товары (игрушки, подгузники, детское питание, книги, одежда для детей);
посуда;
чай и кофе;
шины, диски и другие товары для автомобилей;
канцелярия и офисные принадлежности.
Компания предлагает покупателям и различные дополнительные услуги: установку программного обеспечения, диагностику, сборку и обслуживание компьютерной техники.
Собственная служба доставки Just.ru может привезти товары домой или в офис клиенту в Москве и Московской области. Для клиентов из других регионов доступна доставка покупок службами СДЭК и IML. Крупногабаритный товар магазин готов отправить транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, ЖелДорЭкспедиция. Промокод можно использовать при выборе любого способа доставки. Стоимость услуг рассчитывается по каждому заказу отдельно с учетом его веса, объема и адреса получателя.
Оплатить покупку можно наличными при получении или банковской картой на сайте. Промокод можно использовать при любом способе внесения платежа. Принимаются карты платежных систем Visa, Мир и MasterCard. Для безопасности клиенту предлагается вводить данные карты на странице платежного шлюза банка-партнера. Компания не хранит никаких данных о карточках покупателей
Необходимо зайти на страницу Just.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Just.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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