Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Just.ru | Март 2021

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Популярные магазины

Just – разнообразие с размахом

Just ru это сайт, который предоставляет покупателю возможность приобрести все и сразу: от персональных компьютеров и комплектующих до канцтоваров и товаров для красоты. Выбирайте среди нескольких десятков категорий сами или доверьтесь экспертам, оцените многообразие выгодных акций и ... спецпредложений, а так же опробуйте удобную и экономную клубную программу. Хотите начать знакомство с наиболее выгодной покупки? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Just ru – Вам нужно лишь скопировать комбинацию букв и цифр и вставить ее в специально отведенное для этого поле на странице оплаты.


Посетить Just.ru
Контакты Just.ru

Юридический адрес:
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.3, стр.12, офис 1.1

Телефон:
8 (800) 555-49-28

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Just – разнообразие с размахом

Just ru это сайт, который предоставляет покупателю возможность приобрести все и сразу: от персональных компьютеров и комплектующих до канцтоваров и товаров для красоты. Выбирайте среди нескольких десятков категорий сами или доверьтесь экспертам, оцените многообразие выгодных акций и ... спецпредложений, а так же опробуйте удобную и экономную клубную программу. Хотите начать знакомство с наиболее выгодной покупки? Воспользуйтесь одним из наших промокодов Just ru – Вам нужно лишь скопировать комбинацию букв и цифр и вставить ее в специально отведенное для этого поле на странице оплаты.


Посетить Just.ru
Контакты Just.ru

Юридический адрес:
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.3, стр.12, офис 1.1

Телефон:
8 (800) 555-49-28

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
Oldi
Huawei
Gearbest
Холодильник
123.ru
Kotofoto
Philips
Banggood
Xiaomi
Столплит
Tefal
Техпорт

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Специальные предложения от Just.ru

Покупка в магазине Just.ru с максимальной скидкой

Покупка в магазине Just.ru с максимальной скидкой

Промокод — удобный способ получить гарантированную скидку. Но для максимальной экономии можно принять участие и в других акциях компании. Они анонсируются на сайте. Для своевременного получения информации о предстоящих маркетинговых мероприятиях можно также подписаться на группы интернет-магазина в социальных сетях. В рамках акций, помимо скидок, можно получить и другие бонусы или подарки.

Для регулярного получения информации об акциях можно также подписаться на фирменную рассылку компании. Ее подписчики в числе первых узнают о скидках, а также они могут участвовать в различных розыгрышах промокодов и других подарков.

Если хочется приобрести товары подешевле, есть смысл заглянуть на сайте в раздел каталога «Уценка». Здесь представлены не сломанные вещи, а качественные продукты, цены на которые снижены из-за поврежденной упаковки или предпродажного ремонта. Обычно такие товары ничем не хуже тех, что продаются за полную стоимость.

Главное о магазине Just.ru

Главное о магазине Just.ru

Интернет-магазин Джаст.ру занимается продажей различной техники, товаров для офиса и другой продукции. Компания работает на рынке с 2009 года. Воспользоваться его услугами могут жители любого региона России.

Особенности онлайн-магазина Just.ru:

  • 100% «белый» товар, легально ввезенный в РФ. Он имеет все сертификаты и гарантию от производителя. В компании также работает собственный гарантийный отдел. Для исключения проблем с качеством интернет-магазин тщательно отбирает поставщиков.

  • Возможность простого возврата покупки в течение 2 недель, даже если никаких проблем с товаром нет. При этом наценки и дополнительные платежи за услугу «Железная гарантия» отсутствуют.

  • Приобрести товары в онлайн-магазине могут как частные лица, так и организации. Для работы с корпоративными клиентами в компании создан специальный отдел.

Как воспользоваться скидочным купоном на Just.ru

Как воспользоваться скидочным купоном на Just.ru

Интернет-магазин регулярно проводит различные акции. В их рамках клиент может получить промокод на скидку. Он представляет собой уникальную комбинацию из букв и цифр. Найти такой купон можно на этой странице. Для использования промокода следует выполнить следующие действия:

  1. Ознакомиться со списком актуальных специальных предложений и нажать на кнопку подходящего, расположенную напротив. Следует внимательно читать условия акции. Некоторые промокоды действуют только сегодня или исключительно на первую покупку. После нажатия на кнопку акции купон будет автоматически скопирован в буфер обмена, а пользователь — перенаправлен на сайт Just.ru.

  2. Выбрать товары и добавить их в корзину. В одном заказе можно заказать вещи из различных категорий каталога интернет-магазина.

  3. Перейти к корзине и активировать купон на скидку. Промокод следует ввести или вставить в предназначенное для него поле и нажать на кнопку «Применить». Система автоматически пересчитает стоимость товара и вы сразу узнаете, сколько рублей удалось сэкономить.

Если для участия в акции вводить код купона не требуется, система уведомит об этом до перенаправления в интернет-магазин. Промокоды имеют ограниченный срок активации, рекомендуется использовать действующие купоны из списка. Коды с неправильной датой могут не сработать.

Популярные товары в магазине Джаст.ру со скидками

Популярные товары в магазине Джаст.ру со скидками

Большинство покупателей приобретают в Just.ru компьютеры, комплектующие, оргтехнику, сетевое оборудование и другую электронику. В каталоге также присутствуют следующие категории:

  • телевизоры, аудио- и видеотехника;

  • крупная бытовая техника (морозильники, посудомоечные машины);

  • бытовая химия, косметика;

  • товары для строительства и ремонта (инструменты, сантехника, стройматериалы);

  • детские товары (игрушки, подгузники, детское питание, книги, одежда для детей);

  • посуда;

  • чай и кофе;

  • шины, диски и другие товары для автомобилей;

  • канцелярия и офисные принадлежности.

Компания предлагает покупателям и различные дополнительные услуги: установку программного обеспечения, диагностику, сборку и обслуживание компьютерной техники.

Оплата и доставка в магазине Just.ru

Оплата и доставка в магазине Just.ru

Собственная служба доставки Just.ru может привезти товары домой или в офис клиенту в Москве и Московской области. Для клиентов из других регионов доступна доставка покупок службами СДЭК и IML. Крупногабаритный товар магазин готов отправить транспортными компаниями ПЭК, Деловые линии, ЖелДорЭкспедиция. Промокод можно использовать при выборе любого способа доставки. Стоимость услуг рассчитывается по каждому заказу отдельно с учетом его веса, объема и адреса получателя.

Оплатить покупку можно наличными при получении или банковской картой на сайте. Промокод можно использовать при любом способе внесения платежа. Принимаются карты платежных систем Visa, Мир и MasterCard. Для безопасности клиенту предлагается вводить данные карты на странице платежного шлюза банка-партнера. Компания не хранит никаких данных о карточках покупателей

Часто задаваемые вопросы про Just.ru

★ Как получить промокоды в Just.ru?

Необходимо зайти на страницу Just.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Just.ru?

Чтобы воспользоваться промокодом от Just.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Just.ru доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Just.ru актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Just.ru.

★ Почему стоит использовать купоны Just.ru?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Just.ru

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКупите чертежные принадлежности по цене от 30 рублейне требуется
СкидкаОт 50 рублей подборка детских товаровне требуется
СкидкаКупите игровые мониторы по цене от 9750 рублейне требуется
СкидкаОт 1090 рублей эпиляторыне требуется
СкидкаНапольные весы по цене от 630 рублейне требуется
СкидкаВсего от 430 рублей машинки для стрижки волосне требуется

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