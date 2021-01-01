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Юридический адрес:
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Электронная почта:
info@msk.kassir.ru
Телефон:
7 (495) 730-73-00
Соц. сети:
10 оценок поставлено средняя 4.5
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Юридический адрес:
Москва, м. Автозаводская, Ленинская Слобода 26 корп. С, оф. 232
Электронная почта:
info@msk.kassir.ru
Телефон:
7 (495) 730-73-00
Соц. сети:
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Чтобы приобрести билет на концерт или фестиваль дешевле, можно использовать промокоды и купоны, представленные на этой странице. Для этого нужно выбрать на подходящее предложение и следовать инструкции:
Выбрать мероприятие и открыть купон или промокод, который автоматически будет скопирован. Произойдет перенаправление на нужную страницу сайта Kassir.ru.
Открыть форму заказа билетов, выбрать места.
Вставить в отведенное поле промокод.
Выбрать форму получения билета и способ оплаты.
После нажатия кнопки «Оформить заказ» произойдет переадресация на страницу оплаты.
После ввода актуального промокода сумма к оплате изменится, таким образом можно купить билеты со скидкой.
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Для покупки дистанционно нужно заполнить форму заказа и перейти к его оплате через онлайн-банкинг. Деньги будут списаны с банковской карты, а ссылка на документ билета в формате PDF сохранена в личном кабинете клиента и отправлена на электронную почту. Перейдя по ней, можно загрузить билет и распечатать его на листе формата А4. В случае неудачной распечатки или ее повреждения можно произвести печать документа повторно.
Следует обратить внимание, что штрих-код электронного билета Kassir.ru сканируется при входе на мероприятие и действует один раз. В случае прохода по чужому штрих-коду настоящий покупатель, пришедший позже, уже не сможет попасть на концерт, спектакль, выставку или другое событие.
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