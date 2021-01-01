Как получить еще больше скидок на билеты в Kassir.ru

Чтобы сэкономить еще больше, можно воспользоваться специальными предложениями и дополнительными способами снижения расходов: акции и кешбек.

Акции. На сайте действует раздел «Распродажа», в котором представлен каталог всех билетов со скидкой. Если действие акции распространяется на них, то ввод промокода позволяет добиться еще большей экономии.

Кешбэк. Кешбэк-сервисы, сотрудничающие с Кассир.ру, дают возможность получить обратно часть денег, потраченных на покупку билетов на сайте. При входе со страницы партнера пользователь получает на счет процент от суммы оплаты. В дальнейшем эти средства можно использовать для других покупок или вывести в виде реальных денег, в зависимости от правил конкретного кешбэк-сервиса.