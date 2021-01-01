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Контакты Kassir.ru

Юридический адрес:
Москва, м. Автозаводская, Ленинская Слобода 26 корп. С, оф. 232

Электронная почта:
info@msk.kassir.ru

Телефон:
7 (495) 730-73-00

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Спасибо за оценку!

10 оценок поставлено средняя 4.5

Электронный билет – компактно и выгодно

Сходить на концерт любимого исполнителя, кинопремьеру или спортивное событие, при этом сэкономив? Отличная идея! На сайте kassir.ru Вы сможете найти сотни интересных событий в разных городах и на различных концертных площадках России. Удобная система поиска, электронная оплата и воз ... можность вернуть билет, гарантируют вам удовольствие от покупки. А применив промокод Kassir без сервисного сбора можно получить билет по еще более низкой цене!


Посетить Kassir.ru
Контакты Kassir.ru

Юридический адрес:
Москва, м. Автозаводская, Ленинская Слобода 26 корп. С, оф. 232

Электронная почта:
info@msk.kassir.ru

Телефон:
7 (495) 730-73-00

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Лабиринт
Tele2
OneTwoTrip
Frendi
Нетология
Яндекс.Афиша

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Специальные предложения от Kassir.ru

Как получить еще больше скидок на билеты в Kassir.ru

Как получить еще больше скидок на билеты в Kassir.ru

Чтобы сэкономить еще больше, можно воспользоваться специальными предложениями и дополнительными способами снижения расходов: акции и кешбек.

Акции. На сайте действует раздел «Распродажа», в котором представлен каталог всех билетов со скидкой. Если действие акции распространяется на них, то ввод промокода позволяет добиться еще большей экономии.

Кешбэк. Кешбэк-сервисы, сотрудничающие с Кассир.ру, дают возможность получить обратно часть денег, потраченных на покупку билетов на сайте. При входе со страницы партнера пользователь получает на счет процент от суммы оплаты. В дальнейшем эти средства можно использовать для других покупок или вывести в виде реальных денег, в зависимости от правил конкретного кешбэк-сервиса.

Как воспользоваться промокодами и купонами на Kassir.ru

Как воспользоваться промокодами и купонами на Kassir.ru

Чтобы приобрести билет на концерт или фестиваль дешевле, можно использовать промокоды и купоны, представленные на этой странице. Для этого нужно выбрать на подходящее предложение и следовать инструкции:

  1. Выбрать мероприятие и открыть купон или промокод, который автоматически будет скопирован. Произойдет перенаправление на нужную страницу сайта Kassir.ru.

  2. Открыть форму заказа билетов, выбрать места.

  3. Вставить в отведенное поле промокод.

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  1. Выбрать форму получения билета и способ оплаты.

  2. После нажатия кнопки «Оформить заказ» произойдет переадресация на страницу оплаты.

После ввода актуального промокода сумма к оплате изменится, таким образом можно купить билеты со скидкой.

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Большой выбор мероприятий на Kassir.ru

Большой выбор мероприятий на Kassir.ru

Портал Кассир.ру предлагает богатый ассортимент билетов на актуальные культурные и развлекательные мероприятия. На сайте доступны для покупки билеты на следующие события:

  • концерты известных исполнителей и музыкальных коллективов;

  • авторские шоу;

  • спектакли и театральные представления;

  • спортивные соревнования, чемпионаты и шоу;

  • фестивали;

  • мероприятия для детей;

  • выставки, экскурсии, семинары, другие развивающие и культурные события;

  • показы фильмов в кинотеатрах.

Больше всего билетов на крупные концерты и фестивали продается именно здесь.

Список акционных предложений постоянно обновляется, перечень доступных мероприятий пополняется. Постоянные клиенты нашего сервиса могут подписаться на рассылку, чтобы получать уведомления о новых интересных предложениях.

Как купить билеты на Kassir.ru

Как купить билеты на Kassir.ru

Портал предлагает посетителям купить как традиционные бумажные билеты на бланках, так и электронные (E-Ticket) для самостоятельной распечатки. Промокоды и акции действуют для обоих видов. Выбрав подходящий вариант в форме заказа, можно приступать к его оформлению. Классический вариант билетов доступен при онлайн-заказе с самовывозом или доставкой. Получить его можно, лично посетив ближайшую кассу Кассир.ру или заказав доставку. Она осуществляется курьерами компании и доступна в городе проведения мероприятия, на которое приобретен билет. Такой заказ можно оплатить как банковской картой, так и наличными (в кассу или курьеру). Обратите внимание, что курьерская доставка имеется не во всех городах.

Для покупки дистанционно нужно заполнить форму заказа и перейти к его оплате через онлайн-банкинг. Деньги будут списаны с банковской карты, а ссылка на документ билета в формате PDF сохранена в личном кабинете клиента и отправлена на электронную почту. Перейдя по ней, можно загрузить билет и распечатать его на листе формата А4. В случае неудачной распечатки или ее повреждения можно произвести печать документа повторно.

Следует обратить внимание, что штрих-код электронного билета Kassir.ru сканируется при входе на мероприятие и действует один раз. В случае прохода по чужому штрих-коду настоящий покупатель, пришедший позже, уже не сможет попасть на концерт, спектакль, выставку или другое событие.

Сервис Kassir.ru

Сервис Kassir.ru

Крупнейший билетный оператор России и Восточной Европы, который объединяет ведущие компании этой отрасли на постсоветском пространстве. Помимо РФ, компания ведет свою деятельность в Украине (Karabas), Беларуси (Bileti.by), Казахстане (Kassir.com), Эстонии (Piletilevi), Литве (BilietuPasaulis) и Латвии (BilesuServiss). Основным направлением деятельности Кассир.ру является продажа билетов на актуальные развлекательные мероприятия: концерты, фестивали, спектакли, выставки, спортивные соревнования и т. д.

Воспользовавшись специальными предложениями, акциями, купонами и промокодами, можно сэкономить средства, купив билеты со скидкой.

Часто задаваемые вопросы про Kassir.ru

★ Как получить промокоды в Kassir.ru?

Необходимо зайти на страницу Kassir.ru и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Kassir.ru?

Чтобы воспользоваться промокодом от Kassir.ru необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

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Количество актуальных купонов: 19

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