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350Р
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10%
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29%
купон
30%
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28%
купон
50%
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Онлайн-гипермаркет «Котофото» это более 100 000 отменных товаров от смартфонов до товаров для животных, широкий ассортимент скидок, быстрая и надежная доставка, удобные способы оплаты и в среднем 25% экономии на каждой покупке! Выбирайте из 17 товарных категорий, применяйте промокод ... ы Котофото и экономьте с первых минут знакомства с магазином. У Вас еще остались вопросы? Специалисты «Котоофото» рады будут ответить на них на круглосуточной горячей линии.
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ ""Адмиралтейский"", 4 этаж
Электронная почта:
info@kotofoto.ru
Телефон:
8 (812) 426-98-99
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
Онлайн-гипермаркет «Котофото» это более 100 000 отменных товаров от смартфонов до товаров для животных, широкий ассортимент скидок, быстрая и надежная доставка, удобные способы оплаты и в среднем 25% экономии на каждой покупке! Выбирайте из 17 товарных категорий, применяйте промокод ... ы Котофото и экономьте с первых минут знакомства с магазином. У Вас еще остались вопросы? Специалисты «Котоофото» рады будут ответить на них на круглосуточной горячей линии.
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ ""Адмиралтейский"", 4 этаж
Электронная почта:
info@kotofoto.ru
Телефон:
8 (812) 426-98-99
Соц. сети:
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Компания регулярно проводит распродажи и устанавливает на отдельные товары специальные скидки. Продукты по сниженным ценам размещены в отдельных разделах, чтобы пользователь мог найти их максимально быстро.
В каталоге также выделена категория уцененных товаров. Они продаются со значительным дисконтом. Причины уценки могут быть различными: предпродажный ремонт, повреждение упаковки. Эти товары заслуживают рассмотрения, когда интересуют недорогие предложения для внутреннего потребления.
Онлайн-гипермаркет регулярно проводит различные акции. По ним можно получить подарки, кешбэк и другие бонусы. Информация обо всех маркетинговых мероприятиях размещается в отдельном разделе на сайте магазина. Для оперативного получения сведений о новых акциях, промокодах и других спецпредложениях рекомендуется оформить подписку на официальные группы компании в социальных сетях.
Еще один способ сделать покупки в Котофото выгоднее — участие в бонусной программе. Она позволяет получать за каждую покупку баллы — КэтКоины. Они зачисляются на специальный бонусный счет и затем могут быть использованы для оплаты новых заказов. Дополнительные КэтКоины можно получить, выполняя простые задания, например оставляя отзывы о приобретенных товарах.
Клиент может внести оплату в интернет-магазине Котофото банковской картой Visa, MasterCard или Мир, а также рассчитаться наличными при получении заказа. Возможно оформление покупки в кредит или беспроцентную рассрочку. Для организаций доступна оплата по безналичному расчету. Промокоды работают при любых способах внесения платежей.
В городах, где есть фирменные магазины компании, получить заказ можно через курьерскую службу компании или забрать самостоятельно в пункте выдачи. Стоимость курьерских услуг рассчитывается с учетом удаленности адреса получателя. Для некоторых товаров перевозка будет бесплатной. Доставка в города, где нет магазинов компании, осуществляется партнерскими транспортными компаниями. Стоимость и условия отображаются при оформлении заказа.
Компания активно проводит различные акции и распространяет промокоды. Воспользоваться купоном на скидку просто:
Выберите специальное предложение от онлайн-гипермаркета и изучите его условия. Актуальный список промокодов и акций доступен на нашем сайте. Обратите внимание, что некоторые коды действуют только на первую покупку или определенные товары.
Нажмите на кнопку акции и получите промокод. Для получения скидки по некоторым предложениям купон не нужен, и система сообщит об этом. Промокод будет скопирован в буфер обмена. После этого сервис автоматически перенаправит вас на сайт Kotofoto.
Выберите нужные товары и добавьте их в корзину. В одном заказе может быть не только продукция, на которую есть действующий промокод, а и любая другая.
Перейдите к оформлению заказа и введите промокод. Код купона необязательно набирать вручную, можно просто вставить его из буфера обмена в соответствующее поле. После ввода промокода нажмите «Применить». Система сразу покажет, сколько удалось сегодня сэкономить.
После активации купона останется закончить оформление заказа и оплатить его. Если при попытке применить промокод появляется сообщение об ошибке, нужно убедиться, что используется правильная комбинация и перепроверить срок действия акции.
Онлайн-гипермаркет Котофото начал работать в 2008 году. Ассортимент компании разнообразен и постоянно дополняется новыми позициями. К началу 2020 года каталог магазина включает более 100 тысяч различных товаров. Компания базируется в Санкт-Петербурге, но доставка осуществляется практически во все города России.
Помимо виртуального гипермаркета, под торговой маркой Kotofoto работают и реальные магазины. Они открыты в крупнейших городах РФ. Организация не только предлагает товары различных брендов, но и старается обеспечить качественное обслуживание. Для клиентов запущена линия телефонной поддержки. Ее сотрудники готовы ответить на любые вопросы по ассортименту и условиям работы магазина. Долго ждать ответа оператора клиенту не придется. В среднем на звонок отвечают в течение 7 секунд.
Первоначально интернет-магазин Kotofoto занимался продажей фото- и мобильной техники. Эти товары по-прежнему пользуются здесь повышенным спросом. За годы существования сайта список продукции постоянно расширялся, и теперь в каталоге представлены следующие категории:
часы;
товары для строительства и ремонта;
косметика, товары для здоровья;
техника для дома, кухни, телевизоры;
товары для дачи, сада и дома;
спортивные товары;
компьютерная техника и канцтовары;
детские товары;
аксессуары (карты памяти, элементы питания).
При покупке техники клиент может сразу же заказать дополнительный пакет для увеличения срока гарантии.
Необходимо зайти на страницу Kotofoto и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Kotofoto необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 19
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