Покупка в магазине Котофото с максимальной скидкой

Компания регулярно проводит распродажи и устанавливает на отдельные товары специальные скидки. Продукты по сниженным ценам размещены в отдельных разделах, чтобы пользователь мог найти их максимально быстро.

В каталоге также выделена категория уцененных товаров. Они продаются со значительным дисконтом. Причины уценки могут быть различными: предпродажный ремонт, повреждение упаковки. Эти товары заслуживают рассмотрения, когда интересуют недорогие предложения для внутреннего потребления.

Онлайн-гипермаркет регулярно проводит различные акции. По ним можно получить подарки, кешбэк и другие бонусы. Информация обо всех маркетинговых мероприятиях размещается в отдельном разделе на сайте магазина. Для оперативного получения сведений о новых акциях, промокодах и других спецпредложениях рекомендуется оформить подписку на официальные группы компании в социальных сетях.

Еще один способ сделать покупки в Котофото выгоднее — участие в бонусной программе. Она позволяет получать за каждую покупку баллы — КэтКоины. Они зачисляются на специальный бонусный счет и затем могут быть использованы для оплаты новых заказов. Дополнительные КэтКоины можно получить, выполняя простые задания, например оставляя отзывы о приобретенных товарах.