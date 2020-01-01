Главное об онлайн-бутике КупиВип

Онлайн-бутик KupiVip был запущен в 2008 году. Маркет ориентирован на продажу модной одежды и обуви. В каталоге магазина представлены только оригинальные вещи от известных мировых брендов. Компания предлагает клиентам:

Уникальные цены. Они ниже рынка за счет прямой работы компании KupiVip с производителями и крупнейшими поставщиками одежды.

Возможность покупать онлайн и офлайн. Для покупок через интернет доступен сайт и приложение, также компания запустила сеть розничных бутиков.

Гарантия качества. Все вещи проходят проверку перед поступлением в продажу. Компания не работает с «серыми» схемами поставок.

Сервис. Любой вопрос можно решить через центр поддержки по телефону или в режиме онлайн.

Компания постоянно развивается. Сегодня она работает по всей территории России и в соседних странах (Республика Беларусь, Казахстан). Ассортимент регулярно пополняют новинки ведущих брендов. Ведется активная работа над расширением списка способов доставки и оплаты.