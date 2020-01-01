Спасибо за оценку!

13 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Купивип | Март 2021

Специальные предложения от ведущих брендов по выгодной цене. Актуальных купонов: 14

5%
на ВСЁ

Промокод
Минус 5% при онлайн-оплате с промокодом Kupivip
Истекает через 289 дней

15%
на ВСЁ

Промокод
Kupivip купон: -15% при покупке через мобильное приложение
Истекает через 288 дней

15%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Kupivip: -15% на ВСЁ за подписку на новости
Истекает через 289 дней

60%
купон

Скидка
До минус 60% на коллекцию Armani
Истекает через 1 день

90%
купон

Скидка
До минус 90% на товары для дететей
Истекает через 1 день

80%
купон

Скидка
Дисконт до 80% на женское нижнее белье
Истекает через 8 дней

60%
купон

Скидка
Скидка до 60% на пальто и плащи
Истекает через 14 дней

65%
купон

Скидка
Экономия до 65% на кожаные куртки
Истекает через 16 дней

70%
купон

Скидка
Скидка до 70% на ботинки и ботильоны
Истекает через 8 дней

70%
купон

Скидка
Скидка до 70% на женские платья
Истекает через 8 дней

75%
купон

Скидка
Скидка до 75% на женские украшения
Истекает через 8 дней

65%
купон

Скидка
Скидка до 65% на женскую коллекцию Armani
Истекает через 14 дней

45%
купон

Скидка
Экономия до 45% при покупке женских сумок
Истекает через 29 дней

50%
купон

Скидка
Скидка от 50% на межсезонной распродаже
Истекает через 8 дней

5%
на ВСЁ

Промокод
Минус 5% при онлайн-оплате с промокодом Kupivip
Истекает через 289 дней

15%
на ВСЁ

Промокод
Kupivip купон: -15% при покупке через мобильное приложение
Истекает через 288 дней

15%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Kupivip: -15% на ВСЁ за подписку на новости
Истекает через 289 дней

60%
купон

Скидка
До минус 60% на коллекцию Armani
Истекает через 1 день

90%
купон

Скидка
До минус 90% на товары для дететей
Истекает через 1 день

80%
купон

Скидка
Дисконт до 80% на женское нижнее белье
Истекает через 8 дней

60%
купон

Скидка
Скидка до 60% на пальто и плащи
Истекает через 14 дней

65%
купон

Скидка
Экономия до 65% на кожаные куртки
Истекает через 16 дней

70%
купон

Скидка
Скидка до 70% на ботинки и ботильоны
Истекает через 8 дней

70%
купон

Скидка
Скидка до 70% на женские платья
Истекает через 8 дней

75%
купон

Скидка
Скидка до 75% на женские украшения
Истекает через 8 дней

65%
купон

Скидка
Скидка до 65% на женскую коллекцию Armani
Истекает через 14 дней

45%
купон

Скидка
Экономия до 45% при покупке женских сумок
Истекает через 29 дней

50%
купон

Скидка
Скидка от 50% на межсезонной распродаже
Истекает через 8 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Lacoste

-40%

Акция

Дарим скидки до 40% на одежду, обувь и аксессуары для детей

Befree

-20%

Промокод

Промокод Бифри на скидку 20% по программе лояльности

Rendez-Vous

-2%

Акция

При оплате покупок онлайн с карты выгода 2% дополнительно

SuperStep

-50%

Акция

Поймай скидку до 50% на кеды Keds

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

10%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Купивип на дополнительную скидку 10% на первую покупку

30%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Kupivip: дополнительная скидка 30% на распродажу

20%
на ВСЁ

Промокод
Kupivip купон: -20% на ВСЁ

30%
купон

Промокод
Минус 30% дополнительно на Черной Пятнице

50%
купон

Промокод
Kupivip купон дарит 50% на ВСЁ

10%
на ВСЁ

Промокод
Все сумки со скидкой 10%

Популярные магазины

Купивип – Ваша территория скидок

Вы хотели бы покупать модную одежду со скидками до 90%? Давно охотитесь за оригинальными брендовыми вещами или не можете представить свой look без последних хитов европейской моды? Тогда сайт KupiVip станет для Вас настоящей находкой, ведь там Вы найдете более 1000 оригинальных брен ... дов, огромный выбор одежды и аксессуаров для взрослых и детей, и все это по максимально выгодным ценам! А применив один из наших купонов купивип, Вы сможете сделать свою покупку еще более выгодной!


Посетить KupiVip
Контакты KupiVip

Юридический адрес:
Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр. 1

Телефон:
8 (800) 100-44-99

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

Спасибо за оценку!

13 оценок поставлено средняя 5

Купивип – Ваша территория скидок

Вы хотели бы покупать модную одежду со скидками до 90%? Давно охотитесь за оригинальными брендовыми вещами или не можете представить свой look без последних хитов европейской моды? Тогда сайт KupiVip станет для Вас настоящей находкой, ведь там Вы найдете более 1000 оригинальных брен ... дов, огромный выбор одежды и аксессуаров для взрослых и детей, и все это по максимально выгодным ценам! А применив один из наших купонов купивип, Вы сможете сделать свою покупку еще более выгодной!


Посетить KupiVip
Контакты KupiVip

Юридический адрес:
Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр. 1

Телефон:
8 (800) 100-44-99

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Incanto
HENDERSON
Tom Tailor
Black star wear
Планета Спорт
Quiksilver
DC shoes
Vans
Kari

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от KupiVip

Главное об онлайн-бутике КупиВип

Главное об онлайн-бутике КупиВип

Онлайн-бутик KupiVip был запущен в 2008 году. Маркет ориентирован на продажу модной одежды и обуви. В каталоге магазина представлены только оригинальные вещи от известных мировых брендов. Компания предлагает клиентам:

  • Уникальные цены. Они ниже рынка за счет прямой работы компании KupiVip с производителями и крупнейшими поставщиками одежды.

  • Возможность покупать онлайн и офлайн. Для покупок через интернет доступен сайт и приложение, также компания запустила сеть розничных бутиков.

  • Гарантия качества. Все вещи проходят проверку перед поступлением в продажу. Компания не работает с «серыми» схемами поставок.

  • Сервис. Любой вопрос можно решить через центр поддержки по телефону или в режиме онлайн.

Компания постоянно развивается. Сегодня она работает по всей территории России и в соседних странах (Республика Беларусь, Казахстан). Ассортимент регулярно пополняют новинки ведущих брендов. Ведется активная работа над расширением списка способов доставки и оплаты. 

Покупка в магазине KupiVip с максимальной скидкой

Покупка в магазине KupiVip с максимальной скидкой

Использование промокода гарантирует получение скидки. Кроме того, покупки в интернет-магазине KupiVip можно сделать выгоднее, если воспользоваться следующими советами:

  1. Установите фирменное мобильное приложение на смартфон или планшет. На первую покупку в нем будет предоставлена специальная скидка.

  2. Подпишитесь на официальные группы компании в социальных сетях. В них можно получать информацию о новых предложениях, а также участвовать в различных конкурсах и розыгрышах. Призами для победителей обычно становятся промокоды на скидку и сувениры от известных брендов.

  3. Следите за действующими акциями. Информация о них отображается на главной странице интернет-магазина. Участникам акции вместо скидки могут предлагать другие бонусы.

  4. Участвуйте в распродажах. В основных категориях есть разделы с таким названием.  К постоянным программам компания добавляет дополнительные акции со специальными скидками. Сроки действия распродаж ограничены, и принимать решение о покупке товара надо оперативно.

Дополнительно снижать цену при покупках можно, присоединившись к программе лояльности онлайн-бутика. Она позволяет получать персональную накопительную скидку. Ее размер будет расти вместе с увеличением общей суммы покупок. Дополнительно на размер скидки могут влиять и другие факторы, например процент выкупа. Для участия в программе достаточно открыть личный кабинет в интернет-магазине.

Как воспользоваться промокодом в KupiVip

Как воспользоваться промокодом в KupiVip

Действующие промокоды можно найти на нашем сайте. В списке для каждого предложения указана важная информация по условиям. Для использования купона нужно выполнить 4 действия:

  1. Нажать на кнопку с промокодом или другой акцией. Сервис покажет код купона, скопирует его в буфер и перенаправит на сайт КупиВип.

  2. Выбрать товары и добавить их в корзину. В заказе можно объединять акционные и обычные продукты.

  3. Ввести актуальный промокод в форме заказа. Проще всего вставить код в поле из буфера обмена.

  4. Применить промокод. Стоимость товаров в корзине будет автоматически пересчитана.

После активации промокода останется завершить оформление заявки и оплатить покупку. Некоторые акции не требуют вводить коды. Информация об этом отображается до момента перехода в онлайн-магазин.

Оплата и доставка в магазине KupiVip

Оплата и доставка в магазине KupiVip

Основной метод оплаты заказа в KupiVip — банковской картой на сайте. Он полностью безопасен, т. к. операция проходит на защищенном платежном шлюзе банка-партнера. Принимаются карточки платежных систем Visa, MasterCard, Maestro Мир.

Иногда при оплате покупки с карты клиент может получить дополнительную скидку. Она суммируется с предоставленными привилегиями по промокодам. Если осуществить платеж онлайн у клиента нет желания или возможности, магазин предлагает оплатить заказ наличными при получении.

Получить заказ можно в пунктах выдачи заказа КупиВип и компаний-партнеров, а также через курьеров. Стоимость доставки заказа рассчитывается при его оформлении. Она зависит от города получения, действующих акций и других условий. Купоны на скидку можно использовать при любых способах получения товара, если иные ограничения не установлены в правилах специального предложения. Отдельные промокоды дают право на бесплатную доставку.

Популярные товары в каталоге KupiVip со скидками

Популярные товары в каталоге KupiVip со скидками

Онлайн-бутик KupiVip привлекает клиентов большим ассортиментом одежды и обуви: от классических костюмов и вечерних платьев до нижнего белья. В каталоге доступны коллекции товаров от мировых брендов для мужчин, женщин и детей.Дополнительно в интернет-магазине представлены следующие категории товаров:

  • сумки, портфели, ремни;

  • косметика и парфюмерия;

  • украшения, бижутерия и часы;

  • головные уборы и очки;

  • детские игрушки и книги;

  • канцелярия, коляски.

Компания сообщает обо всех новинках, которые могут быть интересны покупателям. В отдельные категории выделены самые популярные товары и продукция премиальных брендов.

Часто задаваемые вопросы про KupiVip

★ Как получить промокоды в KupiVip?

Необходимо зайти на страницу KupiVip и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод KupiVip?

Чтобы воспользоваться промокодом от KupiVip необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от KupiVip доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения KupiVip актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения KupiVip.

★ Почему стоит использовать купоны KupiVip?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды KupiVip

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодМинус 5% при онлайн-оплате с промокодом Kupivipне ***
ПромокодKupivip купон: -15% при покупке через мобильное приложениене ***
ПромокодПромокод Kupivip: -15% на ВСЁ за подписку на новостине ***
СкидкаДо минус 60% на коллекцию Armaniне требуется
СкидкаДо минус 90% на товары для дететейне требуется
СкидкаДисконт до 80% на женское нижнее бельене требуется
СкидкаСкидка до 60% на пальто и плащине требуется
СкидкаЭкономия до 65% на кожаные курткине требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.