13 оценок поставлено средняя 5
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Вы хотели бы покупать модную одежду со скидками до 90%? Давно охотитесь за оригинальными брендовыми вещами или не можете представить свой look без последних хитов европейской моды? Тогда сайт KupiVip станет для Вас настоящей находкой, ведь там Вы найдете более 1000 оригинальных брен ... дов, огромный выбор одежды и аксессуаров для взрослых и детей, и все это по максимально выгодным ценам! А применив один из наших купонов купивип, Вы сможете сделать свою покупку еще более выгодной!
Юридический адрес:
Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр. 1
Телефон:
8 (800) 100-44-99
Соц. сети:
13 оценок поставлено средняя 5
Вы хотели бы покупать модную одежду со скидками до 90%? Давно охотитесь за оригинальными брендовыми вещами или не можете представить свой look без последних хитов европейской моды? Тогда сайт KupiVip станет для Вас настоящей находкой, ведь там Вы найдете более 1000 оригинальных брен ... дов, огромный выбор одежды и аксессуаров для взрослых и детей, и все это по максимально выгодным ценам! А применив один из наших купонов купивип, Вы сможете сделать свою покупку еще более выгодной!
Юридический адрес:
Москва, Михайловский проезд, д. 1, стр. 1
Телефон:
8 (800) 100-44-99
Соц. сети:
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Онлайн-бутик KupiVip был запущен в 2008 году. Маркет ориентирован на продажу модной одежды и обуви. В каталоге магазина представлены только оригинальные вещи от известных мировых брендов. Компания предлагает клиентам:
Уникальные цены. Они ниже рынка за счет прямой работы компании KupiVip с производителями и крупнейшими поставщиками одежды.
Возможность покупать онлайн и офлайн. Для покупок через интернет доступен сайт и приложение, также компания запустила сеть розничных бутиков.
Гарантия качества. Все вещи проходят проверку перед поступлением в продажу. Компания не работает с «серыми» схемами поставок.
Сервис. Любой вопрос можно решить через центр поддержки по телефону или в режиме онлайн.
Компания постоянно развивается. Сегодня она работает по всей территории России и в соседних странах (Республика Беларусь, Казахстан). Ассортимент регулярно пополняют новинки ведущих брендов. Ведется активная работа над расширением списка способов доставки и оплаты.
Использование промокода гарантирует получение скидки. Кроме того, покупки в интернет-магазине KupiVip можно сделать выгоднее, если воспользоваться следующими советами:
Установите фирменное мобильное приложение на смартфон или планшет. На первую покупку в нем будет предоставлена специальная скидка.
Подпишитесь на официальные группы компании в социальных сетях. В них можно получать информацию о новых предложениях, а также участвовать в различных конкурсах и розыгрышах. Призами для победителей обычно становятся промокоды на скидку и сувениры от известных брендов.
Следите за действующими акциями. Информация о них отображается на главной странице интернет-магазина. Участникам акции вместо скидки могут предлагать другие бонусы.
Участвуйте в распродажах. В основных категориях есть разделы с таким названием. К постоянным программам компания добавляет дополнительные акции со специальными скидками. Сроки действия распродаж ограничены, и принимать решение о покупке товара надо оперативно.
Дополнительно снижать цену при покупках можно, присоединившись к программе лояльности онлайн-бутика. Она позволяет получать персональную накопительную скидку. Ее размер будет расти вместе с увеличением общей суммы покупок. Дополнительно на размер скидки могут влиять и другие факторы, например процент выкупа. Для участия в программе достаточно открыть личный кабинет в интернет-магазине.
Действующие промокоды можно найти на нашем сайте. В списке для каждого предложения указана важная информация по условиям. Для использования купона нужно выполнить 4 действия:
Нажать на кнопку с промокодом или другой акцией. Сервис покажет код купона, скопирует его в буфер и перенаправит на сайт КупиВип.
Выбрать товары и добавить их в корзину. В заказе можно объединять акционные и обычные продукты.
Ввести актуальный промокод в форме заказа. Проще всего вставить код в поле из буфера обмена.
Применить промокод. Стоимость товаров в корзине будет автоматически пересчитана.
После активации промокода останется завершить оформление заявки и оплатить покупку. Некоторые акции не требуют вводить коды. Информация об этом отображается до момента перехода в онлайн-магазин.
Основной метод оплаты заказа в KupiVip — банковской картой на сайте. Он полностью безопасен, т. к. операция проходит на защищенном платежном шлюзе банка-партнера. Принимаются карточки платежных систем Visa, MasterCard, Maestro Мир.
Иногда при оплате покупки с карты клиент может получить дополнительную скидку. Она суммируется с предоставленными привилегиями по промокодам. Если осуществить платеж онлайн у клиента нет желания или возможности, магазин предлагает оплатить заказ наличными при получении.
Получить заказ можно в пунктах выдачи заказа КупиВип и компаний-партнеров, а также через курьеров. Стоимость доставки заказа рассчитывается при его оформлении. Она зависит от города получения, действующих акций и других условий. Купоны на скидку можно использовать при любых способах получения товара, если иные ограничения не установлены в правилах специального предложения. Отдельные промокоды дают право на бесплатную доставку.
Онлайн-бутик KupiVip привлекает клиентов большим ассортиментом одежды и обуви: от классических костюмов и вечерних платьев до нижнего белья. В каталоге доступны коллекции товаров от мировых брендов для мужчин, женщин и детей.Дополнительно в интернет-магазине представлены следующие категории товаров:
сумки, портфели, ремни;
косметика и парфюмерия;
украшения, бижутерия и часы;
головные уборы и очки;
детские игрушки и книги;
канцелярия, коляски.
Компания сообщает обо всех новинках, которые могут быть интересны покупателям. В отдельные категории выделены самые популярные товары и продукция премиальных брендов.
Необходимо зайти на страницу KupiVip и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от KupiVip необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения KupiVip.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Минус 5% при онлайн-оплате с промокодом Kupivip
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|Скидка
|До минус 60% на коллекцию Armani
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|Дисконт до 80% на женское нижнее белье
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|Скидка до 60% на пальто и плащи
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|Экономия до 65% на кожаные куртки
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