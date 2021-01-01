Про оплату и доставку в магазине Lassie

Заплатить за новые наряды для детей можно несколькими способами:

наличными при получении заказа в пункте выдачи Boxberry или курьеру служб DHL, DPD либо Pony Express;

банковскими картами VISA International, MasterCard Worldwide и Мир. Доставка Почтой России, Hermes и PickPoint оплачивается только безналично.

За выбор расчета онлайн предоставляется дополнительная скидка, но она не суммируется с акциями и промокодами. Также при оплате картами Tinkoff, Home Credit Bank и Райффайзенбанк выплачивается повышенный кешбэк.

В рамках отдельного заказа покупка возможна только в рублях и только одним из способов на выбор.

Товары из магазина финского бренда развозятся почтовыми и курьерскими службами по всей России. При заказе от определенной суммы доставка бесплатная. В других случаях стоимость услуги будет зависеть от населенного пункта и логистической компании, которую выбирает клиент. При этом цена доставки автоматически рассчитывается во время оформления заказа с помощью калькулятора на сайте Lassie.

Можно выбрать наиболее комфортный способ доставки:

курьеры подвозят посылки через 2–10 дней после отправки и согласовывают удобное время встречи по адресу. Можно вскрыть коробку и проверить наличие товара, а также отказаться от посылки — плата за это не взимается;

пункты Boxberry удобны тем, что возможен частичный выкуп товаров;

в постаматах PickPoint, работающих круглосуточно, получение посылки от Lassie происходит за одну минуту безо всяких очередей;

доставка в пункты выдачи Hermes производится только по предоплате, но можно выбрать ПВЗ в шаговой доступности от дома;

посылку, отправленную Почтой России, придется подождать 1–4 недели, а также оплатить почтовый сбор, и можно на месте проверить комплектность заказа.

Кроме того, возможна бесконтактная доставка. Для этого достаточно оплатить покупку в магазине Lassie онлайн и выбрать в корзине курьерскую службу. Когда ее сотрудник перезвонит, можно попросить оставить посылку у двери и сообщить об этом по телефону.