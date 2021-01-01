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Юридический адрес:
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр.2.
Электронная почта:
support@lassieshop.ru
Телефон:
8 495 215-23-50
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Каждый покупатель, который зарегистрировался на сайте и оформил заказ становится участником бонусной программы Lassie. Все участники программы получают возможность покупать товары в Lassie со скидкой. Размер скидки зависит от суммы всех совершенных заказов: от 3% до 12%. Также участ ... ники программы получают специальные предложения от магазина и подарки.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр.2.
Электронная почта:
support@lassieshop.ru
Телефон:
8 495 215-23-50
Соц. сети:
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Бренд одежды для детей, продающейся в фирменном магазине Лесси шоп, существует с 1949 года. Изделия разрабатываются в Финляндии — стране с похожими климатическими условиями, и поэтому отлично подходят для российских малышей. С особой любовью и вниманием производитель тестирует ткани на разрыв, паропроницаемость, способность к водоотталкиванию, устойчивость окраски и сохранение размера при стирке. Благодаря этому в высокотехнологичной мембранной одежде от Lassie дети защищены в мороз, дождь и ветер, а мамам проще справляться со стиркой, ведь многие из изделий отталкивают грязь.
Два раза в год выпускаются новые осенне-зимние и весенне-летние коллекции для прогулок на свежем воздухе в любую погоду. Детская одежда продается по доступным ценам. Кроме того, можно сэкономить на покупках, используя промокоды и участвуя в сезонных распродажах.
Нажать на кнопку подходящего промокода: комбинация букв и цифр тут же скопируется в буфер обмена и пользователь будет перенаправлен на сайт онлайн-магазина.
Положить в корзину одежду для ребенка.
Открыть свой заказ и внизу под товаром вставить промокод в строку, предлагающую ввести код купона.
Посмотреть сумму к оплате, и если скидка учтена, продолжить оформлять покупку.
На сайте появляются не только скидки по промокодам, но и акционные предложения. Чтобы воспользоваться вторым типом купонов, требуется только нажать на кнопку и открыть акцию. Пользователь перенаправляется на страницу распродажи и может покупать детскую одежду по сниженной цене без указания каких-либо кодов.
На главной странице сайта есть вкладка с сезонной распродажей товаров, а также регулярно публикуются все доступные акции.
Промокоды с крупными скидками часто распространяются на первую покупку при подписке на почтовую рассылку магазина.
При оплате онлайн можно получить скидку в размере до 10% от стоимости товара. Она не суммируется с другими акциями и предложениями.
Для участников программы лояльности Lassie Club действуют специальные цены на многие товары, представленные на сайте. Эти особые расценки недоступны незарегистрированным пользователям. Актуальные спецпредложения приходят членам клуба на электронную почту. Чтобы стать участником программы лояльности, достаточно сделать первый заказ в магазине и оставить свои контактные данные.
Если у покупателя есть действующий промокод, любые категории товаров можно купить на несколько сотен рублей дешевле. В магазине продается:
одежда для мальчиков и девочек: утепленные комбинезоны, разноцветные куртки, пальто, толстовки, ветровки, брюки — обычные и на подтяжках, разноцветные комплекты, изделия из флиса и трехслойного материала Softshell с дышащей водонепроницаемой мембраной, актуальные купальные костюмы;
товары для новорожденных: комбинезоны-трансформеры, варежки и шапки;
обувь: кроссовки, кеды, высокие ботинки, резиновые сапоги и босоножки;
аксессуары: варежки, кепки, панамы, шапки-бини и шапки-шлемы.
Особым спросом пользуются фирменные зимние костюмы. Как по промокоду, так и во время регулярно запускаемых акций выгодно покупать обувь, а также верхнюю одежду из новой коллекции.
Заплатить за новые наряды для детей можно несколькими способами:
наличными при получении заказа в пункте выдачи Boxberry или курьеру служб DHL, DPD либо Pony Express;
банковскими картами VISA International, MasterCard Worldwide и Мир. Доставка Почтой России, Hermes и PickPoint оплачивается только безналично.
За выбор расчета онлайн предоставляется дополнительная скидка, но она не суммируется с акциями и промокодами. Также при оплате картами Tinkoff, Home Credit Bank и Райффайзенбанк выплачивается повышенный кешбэк.
В рамках отдельного заказа покупка возможна только в рублях и только одним из способов на выбор.
Товары из магазина финского бренда развозятся почтовыми и курьерскими службами по всей России. При заказе от определенной суммы доставка бесплатная. В других случаях стоимость услуги будет зависеть от населенного пункта и логистической компании, которую выбирает клиент. При этом цена доставки автоматически рассчитывается во время оформления заказа с помощью калькулятора на сайте Lassie.
Можно выбрать наиболее комфортный способ доставки:
курьеры подвозят посылки через 2–10 дней после отправки и согласовывают удобное время встречи по адресу. Можно вскрыть коробку и проверить наличие товара, а также отказаться от посылки — плата за это не взимается;
пункты Boxberry удобны тем, что возможен частичный выкуп товаров;
в постаматах PickPoint, работающих круглосуточно, получение посылки от Lassie происходит за одну минуту безо всяких очередей;
доставка в пункты выдачи Hermes производится только по предоплате, но можно выбрать ПВЗ в шаговой доступности от дома;
посылку, отправленную Почтой России, придется подождать 1–4 недели, а также оплатить почтовый сбор, и можно на месте проверить комплектность заказа.
Кроме того, возможна бесконтактная доставка. Для этого достаточно оплатить покупку в магазине Lassie онлайн и выбрать в корзине курьерскую службу. Когда ее сотрудник перезвонит, можно попросить оставить посылку у двери и сообщить об этом по телефону.
Необходимо зайти на страницу Lassie и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Lassie необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 13
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Lassie.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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|Выгодная цена 499 рублей на выделенный ассортимент шапок
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