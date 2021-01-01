7 оценок поставлено средняя 5
8%
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Скидка предоставляется на один заказ от 800 рублей и не суммируется со скидками по другим акциям и промокодам. Не распространяется на продукцию категории Scent Bibliotheque, Аксессуары, Подарочные сертификаты, товары с примененной по умолчанию скидкой, коллекции Giorgio Armani Макияж, Armani Prive, Gucci Макияж, Gucci Alchemist's Garden и бренды: Balenciaga, Bobbi Brown, Bottega Veneta, Chanel, Cle de Peau Beauty, Color Mask, Dior, Disney, Dose of Colors, Elseve, Garnier, Hermès, Jeffree Star Cosmetic, Jo Malone London, Karl Lagerfeld, Kilian, L'Oreal Paris, Penhaligon's, La Mer, M.A.C, Maybelline, Christian Louboutin, Moriki Doriki, Nivea, NYX Professional Makeup, Royal Barber, Shu Uemura, SODA, Tom Ford, Too Cool for School, Weleda, Wella, White Star Beauty.
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Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
8%
на ВСЁ
Скидка предоставляется на один заказ от 800 рублей и не суммируется со скидками по другим акциям и промокодам. Не распространяется на продукцию категории Scent Bibliotheque, Аксессуары, Подарочные сертификаты, товары с примененной по умолчанию скидкой, коллекции Giorgio Armani Макияж, Armani Prive, Gucci Макияж, Gucci Alchemist's Garden и бренды: Balenciaga, Bobbi Brown, Bottega Veneta, Chanel, Cle de Peau Beauty, Color Mask, Dior, Disney, Dose of Colors, Elseve, Garnier, Hermès, Jeffree Star Cosmetic, Jo Malone London, Karl Lagerfeld, Kilian, L'Oreal Paris, Penhaligon's, La Mer, M.A.C, Maybelline, Christian Louboutin, Moriki Doriki, Nivea, NYX Professional Makeup, Royal Barber, Shu Uemura, SODA, Tom Ford, Too Cool for School, Weleda, Wella, White Star Beauty.
35%
на ВСЁ
50%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
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Беспл
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999Р
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В интернет-универмаге Л'Этуаль Вы сможете найти косметику и парфюмерию от мировых брендов по самым выгодным ценам. Оригинальные парфюмы, бонусные программы, широкий ассортимент косметических средств, а так специально созданные подборки из бьюти-вселенной позволят Вам с головой погру ... зиться в увлекательный и полный наслаждения шоппинг! Зарабатывайте с партнерской программой, экономьте, участвуя в акциях и копите бонусы, чтобы оплачивать свои заказы – все это и многое другое Вы сможете попробовать на официальном сайте. А воспользовавшись одним из наших уникальных промокодов летуаль, Вы сможете еще и прилично сэкономить! Черная Пятница уже стартанула! Торопитесь урвать товары для ухода и красоты с изрядными скидками до 70%.
Юридический адрес:
119261 г. Москва, Ленинский проспект д. 72/2
Телефон:
8 (800) 200-23-45
Соц. сети:
7 оценок поставлено средняя 5
В интернет-универмаге Л'Этуаль Вы сможете найти косметику и парфюмерию от мировых брендов по самым выгодным ценам. Оригинальные парфюмы, бонусные программы, широкий ассортимент косметических средств, а так специально созданные подборки из бьюти-вселенной позволят Вам с головой погру ... зиться в увлекательный и полный наслаждения шоппинг! Зарабатывайте с партнерской программой, экономьте, участвуя в акциях и копите бонусы, чтобы оплачивать свои заказы – все это и многое другое Вы сможете попробовать на официальном сайте. А воспользовавшись одним из наших уникальных промокодов летуаль, Вы сможете еще и прилично сэкономить! Черная Пятница уже стартанула! Торопитесь урвать товары для ухода и красоты с изрядными скидками до 70%.
Юридический адрес:
119261 г. Москва, Ленинский проспект д. 72/2
Телефон:
8 (800) 200-23-45
Соц. сети:
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Сеть магазинов красоты Л’Этуаль насчитывает около 900 торговых точек по России и занимает лидирующую позицию среди супермаркетов парфюмерии и косметики в стране. Ассортимент магазина включает тысячи наименований известных и развивающихся брендов со всего мира. Торговля ведется на основании разрешительной документации производителя, что гарантирует оригинальность и соответствие продукции заявленным составам.
Клиенты интернет-универмага L'etoile, также как и посетители супермаркета, пользуются накопительными программами на скидку. Помимо этого, для онлайн-покупателей у нас публикуются промокоды и проводятся отдельные акции.
Интернет-магазин часто предлагает промокоды на определенные товары, за исключением акционных предложений.
Чтобы активировать промокод, нужно выбрать подходящий по критериям лот и добавить его в корзину.
Далее, потребуется ввести символы промокода и кликнуть на иконку «Применить».
Льгота по промокоду не суммируется с карточной и является одноразовой.
Помимо этого, на март 2020 магазин дарит до 35% держателям бриллиантового пластика и до 25% владельцам других карт в день рождения. Подарочный дисконт актуален в течение 30 дней после знаменательной даты.
К оплате принимаются не только деньги, но и подарочные сертификаты. Акция не суммируется с другими скидками и предложениями.
Для косметического шопинга по минимальным ценам не обойтись без дисконтной накопительной программы L'etoile и подписки на новости магазина. В письмах и SMS-сообщениях Л’Этуаль сообщает об акциях и актуальных промокодах на скидку.
Скидочную карту вручают после того, как оплачивается счет на первую покупку. При этом информационный носитель может быть как пластиковый, так и виртуальный.
Цифровой вариант выпускается автоматически при первом заказе на установленную сумму онлайн. Параллельно с выдачей виртуального носителя магазин отправляет покупателю письмо на электронную почту, в котором сообщает его номер и номинал.
С этого момента все затраты аккаунта будут суммироваться, а стоимость товаров для красоты снижаться. Например, предельный дисконт — 25% по бриллиантовой карте при накопленных расходах от 25 000 рублей. При этом карточные льготы не распространяются на косметику и парфюмерию, приобретаемую по акциям, скидочным купонам и кодам. При незначительной уценке бывает наложение скидок, однако, в основном применяется только одна дисконтная программа.
Иногда в рамках акции Л’Этуаль раздает бриллиантовые карты всем желающим. Чтобы быть в курсе таких мероприятий, рекомендуется подписаться на рассылку магазина.
Оплата онлайн-покупок производится наличными курьеру или на платежной странице интернет-магазина посредством банковской карты Visa, MasterCard, UnionPay или Мир.
Заказ можно забрать самовывозом. Для этого при оформлении следует указать способ доставки «Забрать в магазине» и выбрать ближайший адрес пункта выдачи. При этом плата за транспортировку до ближайшего склада не взимается, а товар хранится 7 дней после поступления.
О том, что продукция пришла и готова к отгрузке, клиента уведомляют по телефону или электронным письмом. По правилам Л’Этуаль покупатель вправе отказаться только от всего заказа. Вариант частичного выкупа продукции при отказе от остального не предусмотрен.
При этом покупателю следует помнить, что согласно Закону «О защите прав потребителей» косметическая и парфюмерная продукция не подлежит замене или возврату, если она надлежащего качества.
При заводском браке обмен или обратное перечисление денег возможно. Для этого потребуется заполнить форму обратной связи на сайте и отправить снимки, на которых четко видны дефекты и штрих-код. Для обмена и возврата потребуется предъявить бракованный продукт и все сопроводительные документы.
Кроме накопительной скидочной программы, публикации промокодов и купонов, L'etoile регулярно проводит распродажи действующего ассортимента. Магазин устраивает акции на средства по уходу за кожей, волосами, ногтями, мужскую и детскую косметику, парфюмерию и аксессуары.
В распродажах участвуют тысячи наименований, среди которых такие известные бренды, как Adidas, Clinique, Dove, Estee Lauder, Tom Ford, Yves Saint Laurent и другие.
Подарки своим клиентам вручают Cle de Peau Beaute, Marc Anthony, KERANOVE, NYX Professional Makeup, Shu uemura, L’Oreal Paris, Pikashu и J.Cat Beauty.
На женскую и мужскую парфюмерию цены снижают Dolce & Gabbana, Hermes, Chloe, Carolina Herrera, Dior, Armani, Gucci, Hugo Boss и другие известные марки.
Особой популярностью среди покупателей пользуется уцененная корейская косметика.
С дисконтом предлагаются кремы, сыворотки, пенки и тонеры от бренда AHC.
Действуют скидки на декоративную косметику BME.
Регулярно уценивают тканевые маски Look at me и On K, а также флюиды и кремы от Thank you farmer и многие другие.
Заказ до квартиры доставляют курьеры службы доставки. В периоды акций на логистику это делается бесплатно при условии присутствия торговой точки Л’Этуаль в населенном пункте.
Необходимо зайти на страницу Л'этуаль и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Л'этуаль необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Л'этуаль.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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