Как получить максимальную скидку в Л’Этуаль

Для косметического шопинга по минимальным ценам не обойтись без дисконтной накопительной программы L'etoile и подписки на новости магазина. В письмах и SMS-сообщениях Л’Этуаль сообщает об акциях и актуальных промокодах на скидку.

Скидочную карту вручают после того, как оплачивается счет на первую покупку. При этом информационный носитель может быть как пластиковый, так и виртуальный.

Цифровой вариант выпускается автоматически при первом заказе на установленную сумму онлайн. Параллельно с выдачей виртуального носителя магазин отправляет покупателю письмо на электронную почту, в котором сообщает его номер и номинал.

С этого момента все затраты аккаунта будут суммироваться, а стоимость товаров для красоты снижаться. Например, предельный дисконт — 25% по бриллиантовой карте при накопленных расходах от 25 000 рублей. При этом карточные льготы не распространяются на косметику и парфюмерию, приобретаемую по акциям, скидочным купонам и кодам. При незначительной уценке бывает наложение скидок, однако, в основном применяется только одна дисконтная программа.

Иногда в рамках акции Л’Этуаль раздает бриллиантовые карты всем желающим. Чтобы быть в курсе таких мероприятий, рекомендуется подписаться на рассылку магазина.