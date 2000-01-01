Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Линии Любви | Март 2021

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Посетить Линии Любви
Контакты Линии Любви

Юридический адрес:
Костромская область, Костромской район, город Кострома, микрорайон Давыдовский -2, дом 73, квартира 54

Электронная почта:
reklama@liniilubvi.ru

Телефон:
8 (800) 333-43-16

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

Ювелирные украшения, которые запоминаются

«Линия любви» это сеть розничных, а так же интернет-магазин ювелирных товаров, которые представляют покупателям качественные и изящные изделия по привлекательным ценам. На официальном сайте Вас ждет большой выбор колец, цепочек, браслетов и даже украшений для пирсинга, выгодные акци ... и, бонусная программа и множество других привилегий! Вы сомневаетесь в своем выборе? Специалисты магазина будут рады оказать Вам помощь с покупкой по бесплатному номеру горячей линии или в онлайн-чате. Вы хотели бы совершить экономную покупку уже сегодня? Примените один из собранных нами промокодов Линия Любви, скопировав комбинацию букв или цифр и вставив ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Линии Любви
Контакты Линии Любви

Юридический адрес:
Костромская область, Костромской район, город Кострома, микрорайон Давыдовский -2, дом 73, квартира 54

Электронная почта:
reklama@liniilubvi.ru

Телефон:
8 (800) 333-43-16

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
SHEIN
Befree
AllTime
Love Republic
KIKO MILANO
Garmin.ru
Kari

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Специальные предложения от Линии Любви

Как воспользоваться скидочным купоном на «Линии Любви»

Как воспользоваться скидочным купоном на «Линии Любви»

Промокод — это уникальное сочетание из букв и цифр, после ввода которого клиент получает право на скидку. Найти актуальные купоны и другие акции можно на этой странице. Чтобы воспользоваться предложением, следует выполнить 4 действия:

  1. Выбрать промокод и ознакомиться с условиями акции. Купон может иметь ограничения по сроку действия либо распространяться только на первую покупку в онлайн-магазине или определенные группы товаров.

  2. Нажать на кнопку акции. Код купона появится на экране и будет автоматически помещен в буфер обмена. Если для акции промокод не требуется, сервис сообщит об этом. Через несколько секунд система перенаправит клиента в интернет-магазин «Линии Любви».

  3. Выбрать товары и добавить их корзину. Для поиска изделий в каталоге рекомендуется пользоваться фильтрами по стилю, цене.

  4. Перейти к оформлению заказа и указать промокод. Его надо ввести или вставить из буфера обмена в специальное поле. После активации промокода цена будет автоматически пересчитана, и сразу станет ясно, какую сумму в рублях удалось сэкономить.

После применения промокода можно продолжить оформление заказа.

Популярные товары на сайте «Линии Любви» со скидками

Популярные товары на сайте «Линии Любви» со скидками

В онлайн-магазине «Линии Любви» можно приобрести украшения и ювелирные изделия на любой кошелек. Разделы:

  • серьги (классические, детские, длинные и т. д.);

  • кольца (обручальные, для помолвки, классические);

  • цепочки (золото, серебро);

  • браслеты;

  • колье, иконки, подвески, крестики, кулоны, броши;

  • аксессуары (запонки, галстучные зажимы, печатки);

  • сувениры.

Отдельное место в ассортименте занимают изделия коллекции «Аркадий Каратов». В интернет-магазине также можно приобрести подарочные сертификаты различных номиналов. Обладатель такого купона сможет потратить указанную сумму в интернет-магазине или фирменных салонах компании. Сертификат может стать хорошим вариантом, когда не знаешь, какое украшение выбрать в подарок.

Для удобства пользователей по умолчанию включена сортировка товаров по популярности. Первыми появляются украшения, которые покупают наиболее часто. Но при желании можно упорядочить изделия в списке по цене или дате поступления.

Главное о магазине «Линии Любви»

Главное о магазине «Линии Любви»

Первый ювелирный магазин «Линии любви» был открыт в 2007 году. Сегодня компания вышла на серьезный общероссийский уровень. Ее салоны работают в десятках городов страны, и количество филиалов постоянно увеличивается. Для удобства клиентов сеть запустила собственный интернет-магазин. В нем могут заказать украшения жители любого города России.

Особенности магазинов компании:

  • Большой каталог изделий. По состоянию на начало 2020 года в него включено более 30 тысяч различных моделей украшений.

  • Возможность заказать кольца в собственном дизайне. На сайте доступен конструктор, позволяющий выбрать цвет металла, профиль и создать уникальное оформление изделия.

  • Гарантия на товары. Она предоставляется на любые изделия, представленные в онлайн-маркете LiniiLubvi.ru. Украшения, заказанные онлайн, можно также вернуть, если они не подошли по размеру, форме, цвету.

Компания заботится о качестве продукции. Все украшения перед попаданием к потребителю обязательно проходят многоступенчатый контроль. Для их изготовления используется только драгоценный металл, добытый в РФ и имеющий необходимые сертификаты.

Покупка в магазине «Линии Любви» с максимальной скидкой

Покупка в магазине «Линии Любви» с максимальной скидкой

Промокод — только одна из возможностей сэкономить при покупках украшений в интернет-магазине. Компания регулярно проводит различные акции. По ним можно получать бонусы, подарки, скидку на первый заказ или повторную покупку. Информация обо всех акциях публикуется в отдельном разделе на сайте.

Чтобы не пропустить новые промокоды и специальные предложения, рекомендуется согласиться на рассылку компании по электронной почте и записаться в группу в соцсетях. Там также публикуется информация о распродажах и приглашения на различные конкурсы и розыгрыши призов.

Еще один способ сэкономить — участие в бонусной программе магазина. Она дарит на бонусный счет баллы за каждую покупку. В дальнейшем их можно потратить на оплату новых заказов. Дополнительно участник бонусной программы получает следующие привилегии:

  • возможность пользоваться расширенным перечнем услуг;

  • бесплатное резервирование товара;

  • обмен украшений без лишних вопросов в течение 30 дней с момента покупки.

Участником программы автоматически становится каждый новый клиент онлайн-магазина или розничного салона. Размер отчислений на бонусный счет зависит от общей суммы покупок, сделанных в заведениях сети.

Оплата и доставка в магазине «Линии Любви»

Оплата и доставка в магазине «Линии Любви»

Заказанные украшения можно получить в салоне «Линии Любви» или дома от курьера. В городах, где нет магазинов компании, посылку привозит служба Pony Express. Интернет-магазин принимает оплату банковскими картами, через Сбербанк Онлайн и кошелек Qiwi Wallet. При получении товара в фирменном салоне также можно рассчитаться наличными. Промокод можно использовать при любом способе оплаты.

Часто задаваемые вопросы про Линии Любви

★ Как получить промокоды в Линии Любви?

Необходимо зайти на страницу Линии Любви и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Линии Любви?

Чтобы воспользоваться промокодом от Линии Любви необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Линии Любви доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 17

★ Все ли предложения Линии Любви актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Линии Любви.

★ Почему стоит использовать купоны Линии Любви?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Линии Любви

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодУкрашения по промокоду Линии Любви с выгодой 10%pro***
СкидкаВозвращаем 100% от покупки баллами на бонусный счетне требуется
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