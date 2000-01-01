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«Линия любви» это сеть розничных, а так же интернет-магазин ювелирных товаров, которые представляют покупателям качественные и изящные изделия по привлекательным ценам. На официальном сайте Вас ждет большой выбор колец, цепочек, браслетов и даже украшений для пирсинга, выгодные акци ... и, бонусная программа и множество других привилегий! Вы сомневаетесь в своем выборе? Специалисты магазина будут рады оказать Вам помощь с покупкой по бесплатному номеру горячей линии или в онлайн-чате. Вы хотели бы совершить экономную покупку уже сегодня? Примените один из собранных нами промокодов Линия Любви, скопировав комбинацию букв или цифр и вставив ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Костромская область, Костромской район, город Кострома, микрорайон Давыдовский -2, дом 73, квартира 54
Электронная почта:
reklama@liniilubvi.ru
Телефон:
8 (800) 333-43-16
Соц. сети:
3 оценки поставлены средняя 5
«Линия любви» это сеть розничных, а так же интернет-магазин ювелирных товаров, которые представляют покупателям качественные и изящные изделия по привлекательным ценам. На официальном сайте Вас ждет большой выбор колец, цепочек, браслетов и даже украшений для пирсинга, выгодные акци ... и, бонусная программа и множество других привилегий! Вы сомневаетесь в своем выборе? Специалисты магазина будут рады оказать Вам помощь с покупкой по бесплатному номеру горячей линии или в онлайн-чате. Вы хотели бы совершить экономную покупку уже сегодня? Примените один из собранных нами промокодов Линия Любви, скопировав комбинацию букв или цифр и вставив ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Костромская область, Костромской район, город Кострома, микрорайон Давыдовский -2, дом 73, квартира 54
Электронная почта:
reklama@liniilubvi.ru
Телефон:
8 (800) 333-43-16
Соц. сети:
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Промокод — это уникальное сочетание из букв и цифр, после ввода которого клиент получает право на скидку. Найти актуальные купоны и другие акции можно на этой странице. Чтобы воспользоваться предложением, следует выполнить 4 действия:
Выбрать промокод и ознакомиться с условиями акции. Купон может иметь ограничения по сроку действия либо распространяться только на первую покупку в онлайн-магазине или определенные группы товаров.
Нажать на кнопку акции. Код купона появится на экране и будет автоматически помещен в буфер обмена. Если для акции промокод не требуется, сервис сообщит об этом. Через несколько секунд система перенаправит клиента в интернет-магазин «Линии Любви».
Выбрать товары и добавить их корзину. Для поиска изделий в каталоге рекомендуется пользоваться фильтрами по стилю, цене.
Перейти к оформлению заказа и указать промокод. Его надо ввести или вставить из буфера обмена в специальное поле. После активации промокода цена будет автоматически пересчитана, и сразу станет ясно, какую сумму в рублях удалось сэкономить.
После применения промокода можно продолжить оформление заказа.
В онлайн-магазине «Линии Любви» можно приобрести украшения и ювелирные изделия на любой кошелек. Разделы:
серьги (классические, детские, длинные и т. д.);
кольца (обручальные, для помолвки, классические);
цепочки (золото, серебро);
браслеты;
колье, иконки, подвески, крестики, кулоны, броши;
аксессуары (запонки, галстучные зажимы, печатки);
сувениры.
Отдельное место в ассортименте занимают изделия коллекции «Аркадий Каратов». В интернет-магазине также можно приобрести подарочные сертификаты различных номиналов. Обладатель такого купона сможет потратить указанную сумму в интернет-магазине или фирменных салонах компании. Сертификат может стать хорошим вариантом, когда не знаешь, какое украшение выбрать в подарок.
Для удобства пользователей по умолчанию включена сортировка товаров по популярности. Первыми появляются украшения, которые покупают наиболее часто. Но при желании можно упорядочить изделия в списке по цене или дате поступления.
Первый ювелирный магазин «Линии любви» был открыт в 2007 году. Сегодня компания вышла на серьезный общероссийский уровень. Ее салоны работают в десятках городов страны, и количество филиалов постоянно увеличивается. Для удобства клиентов сеть запустила собственный интернет-магазин. В нем могут заказать украшения жители любого города России.
Особенности магазинов компании:
Большой каталог изделий. По состоянию на начало 2020 года в него включено более 30 тысяч различных моделей украшений.
Возможность заказать кольца в собственном дизайне. На сайте доступен конструктор, позволяющий выбрать цвет металла, профиль и создать уникальное оформление изделия.
Гарантия на товары. Она предоставляется на любые изделия, представленные в онлайн-маркете LiniiLubvi.ru. Украшения, заказанные онлайн, можно также вернуть, если они не подошли по размеру, форме, цвету.
Компания заботится о качестве продукции. Все украшения перед попаданием к потребителю обязательно проходят многоступенчатый контроль. Для их изготовления используется только драгоценный металл, добытый в РФ и имеющий необходимые сертификаты.
Промокод — только одна из возможностей сэкономить при покупках украшений в интернет-магазине. Компания регулярно проводит различные акции. По ним можно получать бонусы, подарки, скидку на первый заказ или повторную покупку. Информация обо всех акциях публикуется в отдельном разделе на сайте.
Чтобы не пропустить новые промокоды и специальные предложения, рекомендуется согласиться на рассылку компании по электронной почте и записаться в группу в соцсетях. Там также публикуется информация о распродажах и приглашения на различные конкурсы и розыгрыши призов.
Еще один способ сэкономить — участие в бонусной программе магазина. Она дарит на бонусный счет баллы за каждую покупку. В дальнейшем их можно потратить на оплату новых заказов. Дополнительно участник бонусной программы получает следующие привилегии:
возможность пользоваться расширенным перечнем услуг;
бесплатное резервирование товара;
обмен украшений без лишних вопросов в течение 30 дней с момента покупки.
Участником программы автоматически становится каждый новый клиент онлайн-магазина или розничного салона. Размер отчислений на бонусный счет зависит от общей суммы покупок, сделанных в заведениях сети.
Заказанные украшения можно получить в салоне «Линии Любви» или дома от курьера. В городах, где нет магазинов компании, посылку привозит служба Pony Express. Интернет-магазин принимает оплату банковскими картами, через Сбербанк Онлайн и кошелек Qiwi Wallet. При получении товара в фирменном салоне также можно рассчитаться наличными. Промокод можно использовать при любом способе оплаты.
Необходимо зайти на страницу Линии Любви и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Линии Любви необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 17
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Линии Любви.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Украшения по промокоду Линии Любви с выгодой 10%
|pro***
|Скидка
|Возвращаем 100% от покупки баллами на бонусный счет
|не требуется
|Скидка
|Получи на украшения до 70% выгоды и 10% дополнительно
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|Скидка
|Экономия до 50% на товары недели
|не требуется
|Скидка
|При заказе пары обручальных колец дисконт 30%
|не требуется
|Скидка
|Повторная покупка с экономией до 30%
|не требуется
|Скидка
|За покупку гарнитура экономия до 5%
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|Скидка
|От 490 рублей товары в разделе ХИТ цена
|не требуется
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|Получи серебряную подвеску в подарок за регистрацию
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|Дарим 2000 бонусных баллов ко Дню рождения
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