Покупка в магазине «Линии Любви» с максимальной скидкой

Промокод — только одна из возможностей сэкономить при покупках украшений в интернет-магазине. Компания регулярно проводит различные акции. По ним можно получать бонусы, подарки, скидку на первый заказ или повторную покупку. Информация обо всех акциях публикуется в отдельном разделе на сайте.

Чтобы не пропустить новые промокоды и специальные предложения, рекомендуется согласиться на рассылку компании по электронной почте и записаться в группу в соцсетях. Там также публикуется информация о распродажах и приглашения на различные конкурсы и розыгрыши призов.

Еще один способ сэкономить — участие в бонусной программе магазина. Она дарит на бонусный счет баллы за каждую покупку. В дальнейшем их можно потратить на оплату новых заказов. Дополнительно участник бонусной программы получает следующие привилегии:

возможность пользоваться расширенным перечнем услуг;

бесплатное резервирование товара;

обмен украшений без лишних вопросов в течение 30 дней с момента покупки.

Участником программы автоматически становится каждый новый клиент онлайн-магазина или розничного салона. Размер отчислений на бонусный счет зависит от общей суммы покупок, сделанных в заведениях сети.