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5 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки МИФ | Март 2021

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Скидка
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Широкий ассортимент книг и акций пополняется с каждым днем – в таком потоке легко потеряться. Подписавшись на новостную рассылку, Вы сможете получать только самые лучшие подборки новинок, акции и промокоды издательства Миф прямо по электронной почте. А, чтобы подписка стала не тольк ... о полезной, но и приятной, «Манн, Иванов и Фербер» добавили туда две бесплатных аудио-книги, чтобы Вы могли скрасить ожидание желаемой акции. Для того, чтобы воспользоваться предложением, щелкните на баннер «дарим две книги. И море полезных писем» на главной странице магазина и заполните все необходимые поля. После успешной авторизации, Вы станете участником новостной рассылки.


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Контакты Издательство МИФ

Юридический адрес:
Москва, м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Большой Козихинский пер., д. 7, стр. 2, 2-й этаж, оф. 24

Электронная почта:
support@m-i-f.ru

Телефон:
8 (800) 775-67-41

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Две книги в подарок

Широкий ассортимент книг и акций пополняется с каждым днем – в таком потоке легко потеряться. Подписавшись на новостную рассылку, Вы сможете получать только самые лучшие подборки новинок, акции и промокоды издательства Миф прямо по электронной почте. А, чтобы подписка стала не тольк ... о полезной, но и приятной, «Манн, Иванов и Фербер» добавили туда две бесплатных аудио-книги, чтобы Вы могли скрасить ожидание желаемой акции. Для того, чтобы воспользоваться предложением, щелкните на баннер «дарим две книги. И море полезных писем» на главной странице магазина и заполните все необходимые поля. После успешной авторизации, Вы станете участником новостной рассылки.


Посетить Издательство МИФ
Контакты Издательство МИФ

Юридический адрес:
Москва, м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Большой Козихинский пер., д. 7, стр. 2, 2-й этаж, оф. 24

Электронная почта:
support@m-i-f.ru

Телефон:
8 (800) 775-67-41

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Лабиринт
book24
Буквоед
Tele2
Reg.ru
Frendi
Билайн
Республика
Нетология

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Издательство МИФ

Покупка в магазине МИФ с максимальной скидкой

Покупка в магазине МИФ с максимальной скидкой

Промокод — не единственная возможность сэкономить при покупках в онлайн-магазине МИФ. Уже на первый заказ можно получить дополнительную скидку по программе лояльности. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться и посетить личный кабинет. Скидка будет увеличиваться при росте общей стоимости всех покупок в онлайн-магазине.

Чтобы дополнительно сэкономить, воспользуйтесь следующими советами:

  • Посмотрите раздел «Акции». В нем собраны книги, которые продаются со скидкой. Обновление ассортимента в разделе происходит регулярно.

  • Старайтесь делать крупные заказы. На них распространяется дополнительная скидка, которая суммируется со всеми остальными. Например, можно заказать книги не только для себя, но и для близких.

  • Поделитесь персональным промокодом с друзьями. Они получат скидку, а вам на бонусный счет начислят баллы для оплаты следующих покупок.

  • Подпишитесь на группы издательства в социальных сетях. В них регулярно проходят различные розыгрыши и размещается информация обо всех действующих промоакциях.

Рекомендуется дополнительно подписаться на рассылку по электронной почте. В ней компания рассказывает обо всех новых акциях, а также иногда предоставляет подписчикам персональные промокоды на скидку.

Использование промокодов в магазине МИФ

Использование промокодов в магазине МИФ

Промокод — это электронный скидочный купон, представляющий собой уникальный набор букв и цифр. Он дает покупателю право на скидку при заказе бумажных или электронных книг. Найти актуальные промокоды и другие акции интернет-магазина МИФ можно на этой странице. Для получения скидки достаточно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать предложение и нажать на кнопку «Открыть акцию». Сервис покажет купон, скопирует его в буфер обмена и перенаправит вас в интернет-магазин. Для некоторых акций код не нужен, и система сразу сообщит об этом.

  2. Добавить товары в корзину. Предварительно потребуется завести личный кабинет для хранения истории заказов.

  3. Перейти в корзину и ввести промокод. Пересчет стоимости заказа произойдет автоматически, если действующий купон указан правильно. Вы сразу увидите, сколько рублей удалось сэкономить. При переходе с этой страницы промокод не нужно набирать с клавиатуры. Остается вставить его из буфера обмена.

После применения купона останется только завершить оформление покупки и дождаться доставки заказа.

Главное о магазине МИФ

Главное о магазине МИФ

Интернет-магазин издательства МИФ (Манн, Иванов и Фербер) продает бумажные и электронные книги. Компания основана в 2004 году. Издательство сотрудничает как с начинающими, так и популярными авторами. Читателей ожидают книги с интересным содержанием и высоким качеством оформления.

Особенности фирменного магазина издательства MIF:

  • тщательный подбор книг, представленных в ассортименте;

  • работа с клиентами из всех регионов РФ (по электронным изданиям — со всего мира);

  • отсутствие наценок посредников;

  • служба поддержки покупателей по любым вопросам.

Магазин работает с частными лицами и компаниями. По данным на начало 2018 года, издательством выпущено более 2800 книг различных жанров.

Популярные товары в магазине МИФ со скидками

Популярные товары в магазине МИФ со скидками

Первоначально издательство создавалось для выпуска бизнес-книг на русском языке. Они по-прежнему занимают значимое место в ассортименте онлайн-магазина и востребованы клиентами. Но сейчас в каталоге компании можно найти издания и других категорий:

  • маркетинг;

  • саморазвитие;

  • культура и искусство;

  • творчество;

  • детские книги;

  • креатив;

  • здоровый образ жизни;

  • научно-популярные издания.

Помимо бумажных книг, в каталоге также присутствуют электронные издания. Их также можно купить со скидкой по промокоду. В интернет-магазине можно дополнительно приобрести аудиокниги, обучающие курсы. Для удобства клиентов все новинки и бестселлеры собраны в отдельные категории, также на сайте представлены подборки книг по разным тематикам.

Для тех, кто ищет подарок для близких и друзей, в интернет-магазине издательства доступны подарочные карты. Они выпускаются с разными номиналами. Владелец подарочной карты сможет самостоятельно выбрать книги в каталоге магазина. Купон на скидку при покупке подарочного сертификата не действует.

Оплата и доставка в магазине МИФ

Оплата и доставка в магазине МИФ

Оплата электронных изданий возможна только на сайте, бумажные книги разрешено оплачивать при получении. Интернет-магазин МИФ принимает оплату картами платежных систем Visa, Мир и MasterCard. Для безопасности все данные карточек передаются по защищенным каналам и не хранятся на серверах магазина.

При получении книги от курьера обычно предлагают рассчитаться наличными. Для оплаты картой при доставке нужно предварительно связаться со службой поддержки и сообщить о своем желании. Сотрудники компании проверят, доступна ли такая возможность в конкретном городе, и сообщат о дальнейших действиях. Способ оплаты не влияет на возможность использовать промокод.

Электронные и аудиокниги направляют прямо в личный кабинет. Их можно скачать в любое время. Бумажные издания доставляют по Почте РФ и через курьерские службы. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. Услуга будет оказана бесплатно, если сумма заказа окажется больше лимита, определенного правилами компании.

Часто задаваемые вопросы про Издательство МИФ

★ Как получить промокоды в Издательство МИФ?

Необходимо зайти на страницу Издательство МИФ и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Издательство МИФ?

Чтобы воспользоваться промокодом от Издательство МИФ необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Издательство МИФ доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения Издательство МИФ актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Издательство МИФ.

★ Почему стоит использовать купоны Издательство МИФ?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Издательство МИФ

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод миф -5% за подписку на новостипри***
ПромокодПромокод МИФ дарит выгоду 6% на ВСЁyoo***
СкидкаКупите подарочные сертификаты по цене от 500 рублейне требуется
СкидкаПри заказе книг от 3000 рублей доставка по России бесплатноне требуется
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