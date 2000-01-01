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6%
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500Р
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Широкий ассортимент книг и акций пополняется с каждым днем – в таком потоке легко потеряться. Подписавшись на новостную рассылку, Вы сможете получать только самые лучшие подборки новинок, акции и промокоды издательства Миф прямо по электронной почте. А, чтобы подписка стала не тольк ... о полезной, но и приятной, «Манн, Иванов и Фербер» добавили туда две бесплатных аудио-книги, чтобы Вы могли скрасить ожидание желаемой акции. Для того, чтобы воспользоваться предложением, щелкните на баннер «дарим две книги. И море полезных писем» на главной странице магазина и заполните все необходимые поля. После успешной авторизации, Вы станете участником новостной рассылки.
Юридический адрес:
Москва, м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Большой Козихинский пер., д. 7, стр. 2, 2-й этаж, оф. 24
Электронная почта:
support@m-i-f.ru
Телефон:
8 (800) 775-67-41
Соц. сети:
5 оценок поставлено средняя 5
Широкий ассортимент книг и акций пополняется с каждым днем – в таком потоке легко потеряться. Подписавшись на новостную рассылку, Вы сможете получать только самые лучшие подборки новинок, акции и промокоды издательства Миф прямо по электронной почте. А, чтобы подписка стала не тольк ... о полезной, но и приятной, «Манн, Иванов и Фербер» добавили туда две бесплатных аудио-книги, чтобы Вы могли скрасить ожидание желаемой акции. Для того, чтобы воспользоваться предложением, щелкните на баннер «дарим две книги. И море полезных писем» на главной странице магазина и заполните все необходимые поля. После успешной авторизации, Вы станете участником новостной рассылки.
Юридический адрес:
Москва, м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Большой Козихинский пер., д. 7, стр. 2, 2-й этаж, оф. 24
Электронная почта:
support@m-i-f.ru
Телефон:
8 (800) 775-67-41
Соц. сети:
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Промокод — не единственная возможность сэкономить при покупках в онлайн-магазине МИФ. Уже на первый заказ можно получить дополнительную скидку по программе лояльности. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться и посетить личный кабинет. Скидка будет увеличиваться при росте общей стоимости всех покупок в онлайн-магазине.
Чтобы дополнительно сэкономить, воспользуйтесь следующими советами:
Посмотрите раздел «Акции». В нем собраны книги, которые продаются со скидкой. Обновление ассортимента в разделе происходит регулярно.
Старайтесь делать крупные заказы. На них распространяется дополнительная скидка, которая суммируется со всеми остальными. Например, можно заказать книги не только для себя, но и для близких.
Поделитесь персональным промокодом с друзьями. Они получат скидку, а вам на бонусный счет начислят баллы для оплаты следующих покупок.
Подпишитесь на группы издательства в социальных сетях. В них регулярно проходят различные розыгрыши и размещается информация обо всех действующих промоакциях.
Рекомендуется дополнительно подписаться на рассылку по электронной почте. В ней компания рассказывает обо всех новых акциях, а также иногда предоставляет подписчикам персональные промокоды на скидку.
Промокод — это электронный скидочный купон, представляющий собой уникальный набор букв и цифр. Он дает покупателю право на скидку при заказе бумажных или электронных книг. Найти актуальные промокоды и другие акции интернет-магазина МИФ можно на этой странице. Для получения скидки достаточно выполнить следующие действия:
Выбрать предложение и нажать на кнопку «Открыть акцию». Сервис покажет купон, скопирует его в буфер обмена и перенаправит вас в интернет-магазин. Для некоторых акций код не нужен, и система сразу сообщит об этом.
Добавить товары в корзину. Предварительно потребуется завести личный кабинет для хранения истории заказов.
Перейти в корзину и ввести промокод. Пересчет стоимости заказа произойдет автоматически, если действующий купон указан правильно. Вы сразу увидите, сколько рублей удалось сэкономить. При переходе с этой страницы промокод не нужно набирать с клавиатуры. Остается вставить его из буфера обмена.
После применения купона останется только завершить оформление покупки и дождаться доставки заказа.
Интернет-магазин издательства МИФ (Манн, Иванов и Фербер) продает бумажные и электронные книги. Компания основана в 2004 году. Издательство сотрудничает как с начинающими, так и популярными авторами. Читателей ожидают книги с интересным содержанием и высоким качеством оформления.
Особенности фирменного магазина издательства MIF:
тщательный подбор книг, представленных в ассортименте;
работа с клиентами из всех регионов РФ (по электронным изданиям — со всего мира);
отсутствие наценок посредников;
служба поддержки покупателей по любым вопросам.
Магазин работает с частными лицами и компаниями. По данным на начало 2018 года, издательством выпущено более 2800 книг различных жанров.
Первоначально издательство создавалось для выпуска бизнес-книг на русском языке. Они по-прежнему занимают значимое место в ассортименте онлайн-магазина и востребованы клиентами. Но сейчас в каталоге компании можно найти издания и других категорий:
маркетинг;
саморазвитие;
культура и искусство;
творчество;
детские книги;
креатив;
здоровый образ жизни;
научно-популярные издания.
Помимо бумажных книг, в каталоге также присутствуют электронные издания. Их также можно купить со скидкой по промокоду. В интернет-магазине можно дополнительно приобрести аудиокниги, обучающие курсы. Для удобства клиентов все новинки и бестселлеры собраны в отдельные категории, также на сайте представлены подборки книг по разным тематикам.
Для тех, кто ищет подарок для близких и друзей, в интернет-магазине издательства доступны подарочные карты. Они выпускаются с разными номиналами. Владелец подарочной карты сможет самостоятельно выбрать книги в каталоге магазина. Купон на скидку при покупке подарочного сертификата не действует.
Оплата электронных изданий возможна только на сайте, бумажные книги разрешено оплачивать при получении. Интернет-магазин МИФ принимает оплату картами платежных систем Visa, Мир и MasterCard. Для безопасности все данные карточек передаются по защищенным каналам и не хранятся на серверах магазина.
При получении книги от курьера обычно предлагают рассчитаться наличными. Для оплаты картой при доставке нужно предварительно связаться со службой поддержки и сообщить о своем желании. Сотрудники компании проверят, доступна ли такая возможность в конкретном городе, и сообщат о дальнейших действиях. Способ оплаты не влияет на возможность использовать промокод.
Электронные и аудиокниги направляют прямо в личный кабинет. Их можно скачать в любое время. Бумажные издания доставляют по Почте РФ и через курьерские службы. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. Услуга будет оказана бесплатно, если сумма заказа окажется больше лимита, определенного правилами компании.
Необходимо зайти на страницу Издательство МИФ и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Издательство МИФ необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Издательство МИФ.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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