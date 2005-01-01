Промокоды и скидки MirCli | Март 2021

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С 2005 года компания предлагает услуги по проектированию и монтажу климатических систем, в магазине организации — 35 тыс. товаров от 250 производителей. Компания работает в России, Казахстане и Беларуси. Снизить цену покупки помогают промокоды MirCli и распродажи, которые проходят в ... магазине. Выбор товаров включает в себя насосы, обогреватели, кондиционеры, системы отопления, метеостанции и другую технику. В зависимости от акций и купонов MirCli со скидкой можно купить любой товар из каталога.
Юридический адрес:
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус Г
Электронная почта:
info@mircli.ru
Телефон:
8 800 775-22-19
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
С 2005 года компания предлагает услуги по проектированию и монтажу климатических систем, в магазине организации — 35 тыс. товаров от 250 производителей. Компания работает в России, Казахстане и Беларуси. Снизить цену покупки помогают промокоды MirCli и распродажи, которые проходят в ... магазине. Выбор товаров включает в себя насосы, обогреватели, кондиционеры, системы отопления, метеостанции и другую технику. В зависимости от акций и купонов MirCli со скидкой можно купить любой товар из каталога.
Юридический адрес:
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус Г
Электронная почта:
info@mircli.ru
Телефон:
8 800 775-22-19
Соц. сети:
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Компания работает с 2005 года, ее поле деятельности — проектирование, разработка и монтаж климатических систем, вентиляции, отопления и рециркуляции на промышленных и бытовых объектах. Сегодня организация является дилером 250 брендов-производителей техники, а в ее каталоге представлено 35 тыс. наименований товаров.
Работая в России, Беларуси и Казахстане, Миркли делится на массу подразделений, включая проектный, технический и прочие отделы. Крупная сеть и прямое сотрудничество с производителями позволяет организации проводить массу акций, раздавать скидочные купоны и предлагать клиентам конкурентную цену на свои товары.
На этой странице перечислены акции магазина, которые позволяют снизить стоимость покупки. В зависимости от типа кода купона, он может действовать на все товары или отдельные категории. В рамках акционного предложения покупатель может получить фиксированную скидку или снижение цены на процент от суммы заказа. Это позволит сэкономить несколько сотен или тысяч рублей, получить бесплатную доставку или другие преимущества.
Применить промокод можно по инструкции:
В списке всех предложений кликнуть по тому, которое дает скидку на требуемые товары.
Подождать, пока номер скопируется в буфер обмена и произойдет переадресация в магазин. Пользователь попадает сразу на страницу акционной категории или товара.
Переместить выбранные модели в корзину, нажав «Купить».
Кликнуть по кнопке «Перейти к оформлению» или нажать на значок корзины.
Заполнить все поля с персональной информацией, указав адрес электронной почты, номер телефона, имя, выбрать город и способ получения.
Ввести номер промокода в соответствующее поле.
Нажать «Применить».
Важно! Поле для ввода появится только в том случае, если в корзине находится товар, участвующий в постоянной акции «Скидки по промокоду».
Цена пересчитается с учетом скидки, и отобразится актуальная сумма, которую нужно будет оплатить.
Кроме промокодов, компания предлагает и другие способы снижения цены. Одни инструменты можно комбинировать между собой, например участвуя в акции по бесплатной доставке и применяя код на получение скидки, в то время как другие действуют только отдельно от других предложений. Ниже перечислены действующие способы снизить цену в Миркли.
Акционные предложения. В раздел «Акции и распродажи» вынесены товары из разных категорий, которые продаются дешевле, чем обычно.
Подарки. Некоторые модели в каталоге помечены значком коробки с бантом. Это значит, что при их покупке магазин дарит тематический подарок. Например, можно бесплатно получить портал при покупке камина или термос, покупая водонагреватель.
Распродажа. Когда товаров остается немного, в MirCli добавляют их в раздел со складскими остатками. Экономия может достигать от 30%.
Товары с бесплатной доставкой. В каталоге такие модели можно найти по значку зеленой грузовой машины с надписью Free. При покупке таких моделей оплату доставки по России компания возьмет на себя.
Оборудование с бесплатным монтажом. В зависимости от сложности системы вентиляции, кондиционирования или отопления, монтажные услуги могут требовать существенных вложений. Но в магазине есть отдельные товары, монтаж которых будет бесплатным.
Скидка на первый заказ. Новые покупатели могут получить дополнительную скидку. Для этого следует подписаться на рассылку, указав свой адрес электронной почты. На него придет письмо с промокодом и полезными советами о том, как можно дополнительно сэкономить. Предложение действует только на первую покупку.
Товар дня. Ежедневно компания выбирает товар, который можно купить со скидкой.
Уцененные модели. В MirCli есть раздел, где собираются товары, продающиеся дешевле из-за дефекта упаковки и по другим причинам. Повреждения не сказываются на работе самого прибора, это такие же качественные устройства, просто стоят дешевле.
Покупатели Миркли часто выбирают со скидкой кондиционеры, отопительные конвекторы, увлажнители воздуха, камины, водонагреватели, вытяжки, автохолодильники и прочие товары. При их покупке можно применить промокод или выполнить условия акции, чтобы еще больше сэкономить.
В зависимости от сезона список популярных товаров отличается. Если осенью и зимой чаще выбирают системы отопления, то весной и летом покупают устройства с функцией кондиционирования.
Среди списка товаров магазина можно найти:
метеоприборы;
осушители;
обогреватели;
камины;
насосы;
увлажнители и очистители;
фильтры для воды и др.
Покупку можно оплатить банковским переводом или картой, кошельком электронных валют, наличными при получении либо оформить в кредит.
Есть возможность применить промокод на бесплатную доставку и выбрать удобный способ получения посылки. Забрать товары можно в пункте самовывоза выбранного города. У MirCli есть курьерская служба, которая доставляет посылки с 09:00 до 22:00.
Необходимо зайти на страницу MirCli и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от MirCli необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 23
Наши специалисты отбирают только действующие предложения MirCli.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Получи выгоду 5% по промокоду MirCli на ассортимент товаров
|PRO***
|Скидка
|Отличная цена на товар дня
|не требуется
|Скидка
|Не пропусти специальную страницу наших акционных предложений
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 50% на ежедневные выгодные предложения
|не требуется
|Скидка
|Выгодные цены на уцененные товары
|не требуется
|Скидка
|Найдите цену на товар ниже и получите выгоду 10% от разницы в цене
|не требуется
|Скидка
|Получите лучшие условия рассрочки 0-0-6 на товары с кнопкой «Кредит/Рассрочка»
|не требуется
|Скидка
|При покупке акционных товаров дарим подарки к заказу
|не требуется
|Скидка
|Товары из списка акции с бесплатной доставкой по России
|не требуется
|Скидка
|Супер цены на складские остатки по купону MirCli
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный монтаж при покупке кондиционеров из списка акции
|не требуется
|Скидка
|Набор магниевых анодов в подарок при покупке водонагревателей бренда Atlantic
|не требуется
|Скидка
|Дарите в подарок выбор - подарочные сертификаты от MirCli
|не требуется
|Скидка
|Не пропусти отличные акции на сумки-холодильники
|не требуется