Промокоды и скидки MirCli | Март 2021

Как применить промокод в магазине MirCli

На этой странице перечислены акции магазина, которые позволяют снизить стоимость покупки. В зависимости от типа кода купона, он может действовать на все товары или отдельные категории. В рамках акционного предложения покупатель может получить фиксированную скидку или снижение цены на процент от суммы заказа. Это позволит сэкономить несколько сотен или тысяч рублей, получить бесплатную доставку или другие преимущества.

Применить промокод можно по инструкции:

В списке всех предложений кликнуть по тому, которое дает скидку на требуемые товары. Подождать, пока номер скопируется в буфер обмена и произойдет переадресация в магазин. Пользователь попадает сразу на страницу акционной категории или товара. Переместить выбранные модели в корзину, нажав «Купить». Кликнуть по кнопке «Перейти к оформлению» или нажать на значок корзины. Заполнить все поля с персональной информацией, указав адрес электронной почты, номер телефона, имя, выбрать город и способ получения. Ввести номер промокода в соответствующее поле. Нажать «Применить».

Важно! Поле для ввода появится только в том случае, если в корзине находится товар, участвующий в постоянной акции «Скидки по промокоду».

Цена пересчитается с учетом скидки, и отобразится актуальная сумма, которую нужно будет оплатить.