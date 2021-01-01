Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды и скидки Мосцветторг | Март 2021

Цветы для любимых по купонам на скидку. Активных купонов: 10

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8%
купон

Промокод
Розы Эквадора с дисконтом 8%
Истекает через 82 дня

Беспл
доставка

Скидка
Доставим бесплатно заказы от 2900 рублей по Москве
Истекает через 82 дня

20%
купон

Скидка
Экономия до 20% на цветы в шляпной коробке
Истекает через 82 дня

30%
купон

Скидка
Скидка до 30% на акционные букеты
Истекает через 82 дня

10%
купон

Скидка
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20%
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Цветы станут отличным подарком или дополнением к любому празднику! На сайте онлайн-магазина «Мосцветторг» Вас ждет множество прекрасных букетов, отсортированных в зависимости от повода, цвета и сорта растений. Для удобства выбора к каждой композиции прикреплено фото с нескольких рак ... урсов, а для некоторых букетов даже сделаны видеопанорамы! Вы так же можете заказать такие аксессуары к букету, как шоколад, открытки и другие. А если вы сомневаетесь, просто доверьтесь опытным флористам – они грамотно проконсультируют Вас на круглосуточной горячей линии и помогут сделать самый запоминающийся подарок! Вы заинтересованы и хотите совершить выгодную покупку уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Мосцветторг – просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Мосцветторг
Контакты Мосцветторг

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Сущёвский Вал, 9

Электронная почта:
angryboss@moscvett.org

Телефон:
7 (495) 647-77-55

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Ваш личный флорист

Цветы станут отличным подарком или дополнением к любому празднику! На сайте онлайн-магазина «Мосцветторг» Вас ждет множество прекрасных букетов, отсортированных в зависимости от повода, цвета и сорта растений. Для удобства выбора к каждой композиции прикреплено фото с нескольких рак ... урсов, а для некоторых букетов даже сделаны видеопанорамы! Вы так же можете заказать такие аксессуары к букету, как шоколад, открытки и другие. А если вы сомневаетесь, просто доверьтесь опытным флористам – они грамотно проконсультируют Вас на круглосуточной горячей линии и помогут сделать самый запоминающийся подарок! Вы заинтересованы и хотите совершить выгодную покупку уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Мосцветторг – просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Мосцветторг
Контакты Мосцветторг

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Сущёвский Вал, 9

Электронная почта:
angryboss@moscvett.org

Телефон:
7 (495) 647-77-55

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Лабиринт
Yves Rocher
Frendi
Издательство МИФ
Созвездие красоты
Линии Любви

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Специальные предложения от Мосцветторг

Покупка в магазине Мосцветторг с максимальной скидкой

Покупка в магазине Мосцветторг с максимальной скидкой

Для всех, кто любит дарить цветы, Мосцветторг регулярно проводит различные акции. По ним можно приобрести букеты с существенными скидками. Все специальные предложения собраны в отдельном разделе для удобства клиента. В основном каталоге акционные товары отмечаются специальным значком, что позволяет быстро найти их.

Компания проводит для клиентов и другие акции. Информация о них размещается на сайте. Принимая участие в акциях, можно получить не только скидку, но и другие бонусы или привилегии. Для оперативного получения новостей компании об акциях и специальных предложениях рекомендуется оформить подписку на ее официальные группы в социальных сетях. Там также проходят различные розыгрыши и конкурсы, в которых можно выиграть промокод или другой ценный подарок от сети магазинов.

Главное о магазине Мосцветторг

Главное о магазине Мосцветторг

Сеть цветочных магазинов Мосцветторг работает в Москве и Московской области. Для удобства клиентов компания запустила собственный интернет-маркет. Заказы здесь принимают даже ночью, в выходные и праздничные дни, но поставки идут только в соответствии с графиком работы организации. Сеть занимается продажей цветов и подарков. Главные плюсы:

  • Всегда свежие цветы. Компания продает букеты из недавно срезанных растений, даже если речь идет об экзотических композициях. Цветы надолго сохраняют внешний вид и аромат.

  • Элитный сервис. Составить букет помогут опытные флористы, а служба доставки привезет его без задержек. За статусом своего заказа клиент может следить дистанционно через личный кабинет.

  • Поддержка клиентов. Круглосуточно работает call-центр компании. Связаться с сотрудниками службы поддержки можно также в различных мессенджерах.

Как воспользоваться промокодом на Мосцветторге

Как воспользоваться промокодом на Мосцветторге

Промокод – один из способов получить скидку на покупку цветов в онлайн-магазине. Список актуальных акций и скидочных купонов компании доступен на этой странице. Для получения скидки достаточно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать действующий промокод или другое специальное предложение в списке. Следует внимательно прочитать условия акции. Иногда купон действует только на первую покупку или имеет другие ограничения.

  2. Нажать на кнопку промокода или акции и дождаться перехода в интернет-магазин Moscvettorg. Код будет скопирован в буфер обмена. Переадресация на сайт компании произойдет автоматически. Если купон не требуется, об этом появится сообщение до перехода в онлайн-магазин.

  3. Добавить выбранные цветы или букеты в корзину, перейти к оформлению заказа и ввести промокод. После применения купона стоимость заказа будет автоматически пересчитана, и сразу можно посмотреть, сколько рублей удалось сэкономить.

Если при вводе промокода появится сообщение об ошибке, рекомендуется проверить правильность его ввода и срок действия. Обычно коды активны в течение определенного времени.

Популярные товары в магазине Мосцветторг со скидками

Популярные товары в магазине Мосцветторг со скидками

Мосцветторг – один из крупнейших импортеров цветов в РФ. Компания предоставляет клиентам уникальные предложения со всего мира: розы, тюльпаны, астры, гортензии, ирисы, гвоздики, гладиолусы и т. д. Качеству товара всегда уделяется пристальное внимание.

Для удобства клиентов по умолчанию в каталоге применяется сортировка по популярности. Это позволяет сразу обратить внимание на цветы, пользующиеся повышенным спросом у других людей. Популярные товары в общем каталоге также отмечены специальным знаком.

Дополнительно клиенту предлагают подобрать готовый букет к определенному празднику: 8 Марта, свадьбе, юбилею, новоселью, рождению ребенка. Это упрощает и ускоряет процесс подбора нужной комбинации. В каталоге также представлены VIP, авторские, корпоративные и эксклюзивные букеты. Все композиции собираются опытными флористами. В интернет-магазине можно приобретать со скидками по промокодам и акциям:

  • мягкие игрушки с композициями цветов;

  • открытки к различным праздникам и другим датам;

  • игрушки и сердца из цветов;

  • комнатные растения и композиции из них;

  • композиции с использованием искусственных цветов.

Ассортимент магазина постоянно обновляется. Следить за новинками можно в отдельном разделе каталога.

Оплата и доставка в магазине Мосцветторг

Оплата и доставка в магазине Мосцветторг

Клиент может получить заказ в одном из фирменных магазинов компании либо воспользоваться доставкой. Курьеры развозят букеты и другие товары по территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Стоимость услуги рассчитывается после ввода промокода в зависимости от стоимости заказа, адреса получателя и других параметров. При покупке цветов на определенную сумму возможна бесплатная доставка по Москве.

Оплатить заказ на сайте Мосцветторг можно банковской картой. Принимают карточки Мир, Visa, MasterCard, JCB. Оплата происходит на странице платежного шлюза банка-партнера. Все данные карты клиента при этом передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам. Можно также оплатить заказ наличными или картой при получении. Для корпоративных клиентов возможна оплата безналичным путем.

Часто задаваемые вопросы про Мосцветторг

★ Как получить промокоды в Мосцветторг?

Необходимо зайти на страницу Мосцветторг и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Мосцветторг?

Чтобы воспользоваться промокодом от Мосцветторг необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Мосцветторг доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Мосцветторг актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Мосцветторг.

★ Почему стоит использовать купоны Мосцветторг?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Мосцветторг

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКэшбэк от Мосцветторгне требуется
ПромокодБукеты с ветками ели с экономией 6% в МосцветторгЕЛК***
ПромокодРозы Эквадора с дисконтом 8%ЭКВ***
СкидкаДоставим бесплатно заказы от 2900 рублей по Москвене требуется
СкидкаЭкономия до 20% на цветы в шляпной коробкене требуется
СкидкаСкидка до 30% на акционные букетыне требуется

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