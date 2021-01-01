Главное о магазине Mothercare

Британская компания Mothercare начала свою деятельность в 1961 году. На российский рынок она вышла в 1994-м, и сегодня ее торговые точки открыты во многих крупных городах: Москве, Самаре, Тольятти, Рязани, Уфе, Краснодаре. Для клиентов круглосуточно работает фирменный онлайн-магазин, сотрудники которого готовы принять заказ и ответить на вопросы по ассортименту.

Mothercare известна как компания-эксперт в сфере материнства. Она предлагает товары для детей в возрасте до 10 лет, а также вещи, которые могут оказаться полезными их родителям. Клиентам онлайн-магазина доступны бесплатные консультации от опытных сотрудников службы поддержки. Благодаря отлаженной системе доставки компания работает с жителями всех городов России.