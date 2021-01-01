Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Промокоды и скидки Mothercare | Март 2021

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15%
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Скидка
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Детство начинается с Mothercare

Компания Mothercare предлагает самый широкий ассортимент товаров для детей в возрасте от 0 до 10 лет и является советчиком для родителей по всему миру в кругу вопросов о материнстве и росте малыша. Откройте и Вы для себя удобный интернет-магазин с большим количеством оригинальных то ... варов и выгодными акциями. А для того, чтобы сэкономить уже на первой покупке, примените один из промокодов mothercare, которые мы собрали для Вас на этой странице!


Посетить Mothercare
Контакты Mothercare

Электронная почта:
mothercare_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800) 250-52-25

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Детство начинается с Mothercare

Компания Mothercare предлагает самый широкий ассортимент товаров для детей в возрасте от 0 до 10 лет и является советчиком для родителей по всему миру в кругу вопросов о материнстве и росте малыша. Откройте и Вы для себя удобный интернет-магазин с большим количеством оригинальных то ... варов и выгодными акциями. А для того, чтобы сэкономить уже на первой покупке, примените один из промокодов mothercare, которые мы собрали для Вас на этой странице!


Посетить Mothercare
Контакты Mothercare

Электронная почта:
mothercare_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800) 250-52-25

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Кораблик
bonprix
Befree
Toy.ru
myToys
Bebakids
Tom Tailor
Планета Спорт
Quiksilver
Gulliver
DC shoes
Kari

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Специальные предложения от Mothercare

Главное о магазине Mothercare

Главное о магазине Mothercare

Британская компания Mothercare начала свою деятельность в 1961 году. На российский рынок она вышла в 1994-м, и сегодня ее торговые точки открыты во многих крупных городах: Москве, Самаре, Тольятти, Рязани, Уфе, Краснодаре. Для клиентов круглосуточно работает фирменный онлайн-магазин, сотрудники которого готовы принять заказ и ответить на вопросы по ассортименту.

Mothercare известна как компания-эксперт в сфере материнства. Она предлагает товары для детей в возрасте до 10 лет, а также вещи, которые могут оказаться полезными их родителям. Клиентам онлайн-магазина доступны бесплатные консультации от опытных сотрудников службы поддержки. Благодаря отлаженной системе доставки компания работает с жителями всех городов России.

Как воспользоваться промокодом на Mothercare

Как воспользоваться промокодом на Mothercare

Промокод позволяет получить скидку при покупке. Найти актуальные коды можно на этой странице. Перед использованием скидочного купона рекомендуется ознакомиться с правилами акции. Некоторые промокоды могут действовать только на первую покупку. Активация скидки по купону происходит в 4 действия:

  1. Выбрать действующий промокод в списке и нажать на кнопку акции. Система покажет код купона и скопирует его в буфер обмена. После этого пользователь будет перенаправлен в магазин Mothercare. Если для участия в акции промокод не нужен, сообщение об этом появится на экране.

  2. Добавить нужные товары в корзину. В одном заказе могут быть акционные и обычные товары. 

  3. Перейти к корзине и ввести промокод. Для него в форме есть отдельное поле. Проще не набирать код вручную, а вставить из буфера обмена, тем более что он уже там находится. Если промокод введен правильно, стоимость заказа будет пересчитана. Сразу можно увидеть сумму, которую удалось сэкономить, и вовремя отреагировать, если активация не дала результата.

  4. Закончить оформление заказа и при необходимости оплатить его. Потребуется указать адрес, контакты, способ получения и оплаты.

Заказ сразу поступает в обработку. При необходимости менеджер интернет-магазина может связаться с клиентом для подтверждения заявки и уточнения деталей.

Покупка в магазине Mothercare с максимальной скидкой

Покупка в магазине Mothercare с максимальной скидкой

Промокод – популярный способ получения скидки, но не единственный. Следующие советы помогут покупать в магазине еще выгоднее:

  • Вступите в программу лояльности «Клуб привилегий». Уже на первый заказ ее участнику предоставляют скидку. Также программа позволяет получать за покупки звезды (баллы) и обменивать их на ценные подарки. Дополнительные баллы можно получать и за выполнение простых заданий в социальных сетях. Чем больше звезд накоплено, тем лучше подарки. Участники клуба также получают различные подарки к праздникам, например на день рождения.

  • Принимайте участие в акциях компании. Информацию о них можно найти на страницах магазина, а также в официальных группах в социальных сетях. Кроме того, можно участвовать в конкурсах компании и выигрывать различные призы.

  • Обратите внимание на разделы «Акции» и «Аутлет» в каталоге. В них представлены товары, на которые действуют скидки.

  • Подпишитесь на рассылку магазина по электронной почте. Она позволит раньше других узнавать о специальных предложениях и акциях. Подписчики также иногда получают промокоды и доступ к закрытым коллекционным распродажам.

Популярные товары в Mothercare со скидками

Популярные товары в Mothercare со скидками

Компания Мазекея продает одежду для детей в возрасте до 10 лет, но в ее ассортименте присутствуют и другие товары:

  • развивающие, интерактивные и мягкие игрушки, конструкторы;

  • детская обувь;

  • бутылочки, соски, стерилизаторы;

  • детские ванны и игрушки для купания;

  • средства для посуды и стирки;

  • мебель для детских;

  • радио- и видеоняни, другие товары для безопасности детей;

  • коляски, автокресла и другие вещи, полезные в путешествии с ребенком.

В ассортименте компании присутствует продукция собственного бренда и товары других известных производителей: Choupette, Kerry, Reima, Totti, Frozen, Gusti, Hatley, Skip Hop, Samsonite. В блоге интернет-магазина размещены полезные советы с подборками интересных товаров для различных ситуаций. Для удобства клиентов все позиции в каталоге сортируются по популярности

Оплата и доставка в магазине Mothercare

Оплата и доставка в магазине Mothercare

Получить заказ можно в розничных магазинах компании, также возможна доставка товаров на дом курьерами магазина или сторонних служб доставки, по почте или в пункты-выдачи СДЭК. В некоторых населенных пунктах России забрать покупку можно только через Почту РФ. Стоимость услуг по доставке зависит от города получателя и общей стоимости посылки. Если заказ превышает определенную сумму, его привезут бесплатно.

Оплатить покупку после применения промокода на сайте можно банковской картой любого банка. Платеж осуществляется через защищенную страницу платежной системы, что гарантирует безопасность операции. По желанию, возможна оплата при получении наличными. В этом случае также можно использовать купон на скидку.

Часто задаваемые вопросы про Mothercare

★ Как получить промокоды в Mothercare?

Необходимо зайти на страницу Mothercare и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Mothercare?

Чтобы воспользоваться промокодом от Mothercare необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Mothercare доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 22

★ Все ли предложения Mothercare актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Mothercare.

★ Почему стоит использовать купоны Mothercare?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Mothercare

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Mothercare 10% скидка на ВСЁ при подпискеРЕГ***
ПромокодНа День рождения малыша дарим скидку 10% по промокоду МазекеяНе ***
СкидкаКупи товар дня по выгодной цене до -84%!не требуется
СкидкаКупон Mothercare: до -70% снижение цены на игрушки для детейне требуется
СкидкаРаспродажа детской одежды и обуви для зимы до 50%не требуется
СкидкаСтульчики Cybex Lemo по сниженным ценам до -15450 рублейне требуется
Скидка3=2 на выборочные модели одежды Mothercareне требуется
СкидкаMothercare промокод на скидку до 50% на ассортимент бренда Squizzне требуется
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СкидкаНовая коллекция Reima уже на сайте Mothercareне требуется
СкидкаТранспорт бренда Injusa для маленьких гонщиков по супер ценамне требуется
СкидкаАвтокресла для перевозки детей марки Britax с выгодой до 25%не требуется

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