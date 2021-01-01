Покупка в магазине Музторг с максимальной скидкой

Онлайн-магазин Muztorg регулярно проводит различные акции. По ним можно получить скидку на онлайн-курсы, микрофоны, инструменты, кабели, стойки и другие товары. Актуальная информация о специальных предложениях публикуется на главной странице сайта. Некоторые акции можно сочетать с промокодом для получения максимальной скидки.

Получать информацию об актуальных специальных приложениях будет удобней, если оформить подписку на группы онлайн-магазина в социальных сетях. Владельцы смартфонов и планшетов с операционной системой Android также могут установить фирменное приложение Музторга.

Товары, на которые сегодня действует скидка, представлены в разделах «Распродажа» и «Музторг – Дисконт». Обновление ассортимента в этих категориях происходит регулярно.

Еще один способ сэкономить — клубная карта магазина. Получить ее могут участники программы лояльности. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться и посетить личный кабинет в онлайн-магазине. Владелец клубной карты получает дополнительную скидку уже на первый заказ. Ее размер будет расти с увеличением общей суммы покупок.

Дополнительно участники программы лояльности получают бонусные баллы за каждую покупку. Их можно использовать для частичной оплаты следующих заказов в онлайн-магазине и розничных торговых точках компании.