2 оценки поставлены средняя 5
10%
на ВСЁ
3%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
доставка
22%
купон
50%
купон
32%
купон
27%
купон
45%
купон
10%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
45%
купон
30%
купон
10%
на ВСЁ
3%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
доставка
22%
купон
50%
купон
32%
купон
27%
купон
45%
купон
10%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
45%
купон
30%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Беспл
подарок
500Р
купон
15%
купон
50%
купон
Беспл
подарок
3%
на ВСЁ
«Музторг» это сеть магазинов музыкальных инструментов, в которой есть все необходимое для начинающего и профессионального музыканта, звукорежиссера и продюсера, владельца клуба, ресторана или кинотеатра. В официальном онлайн-магазине Вас ждет большой выбор качественных товаров от ве ... дущих производителей, выгодные акции и удобная программа лояльности. Покупайте товары из распродажи со скидкой до 45%, музыкальные аксессуары от 24 рублей или же оставьте заявку на кастомизированный инструмент. Вы хотели бы совершить выгодную покупку прямо сейчас? Отлично, скопируйте один из промокодов Музторг и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
119180, г. Москва, ул. Полянка Б. д.2 стр. 2 помещение I ком. 24.
Телефон:
8 (800) 555-00-75
Соц. сети:
2 оценки поставлены средняя 5
«Музторг» это сеть магазинов музыкальных инструментов, в которой есть все необходимое для начинающего и профессионального музыканта, звукорежиссера и продюсера, владельца клуба, ресторана или кинотеатра. В официальном онлайн-магазине Вас ждет большой выбор качественных товаров от ве ... дущих производителей, выгодные акции и удобная программа лояльности. Покупайте товары из распродажи со скидкой до 45%, музыкальные аксессуары от 24 рублей или же оставьте заявку на кастомизированный инструмент. Вы хотели бы совершить выгодную покупку прямо сейчас? Отлично, скопируйте один из промокодов Музторг и вставьте его в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
119180, г. Москва, ул. Полянка Б. д.2 стр. 2 помещение I ком. 24.
Телефон:
8 (800) 555-00-75
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Действующие промокоды и другие акции собраны на этой странице. Для активации конкретного купона достаточно нажать на кнопку «Открыть промокод (акцию)» напротив предложения. Система автоматически скопирует код в буфер обмена и перенаправит пользователя на сайт Музторг. Если для получения скидки по выбранной акции вводить код не требуется, сервис дополнительно уведомит об этом.
Воспользоваться промокодом в интернет-магазине просто:
Выберите товары и добавьте их в корзину.
Перейдите в корзину, ознакомьтесь с заказом и перейдите к его оформлению.
При выборе способа доставки укажите промокод в поле для комментариев.
Завершите оформление заказа.
Менеджер при обработке заявки добавит положенную скидку. Уведомление о ней поступит на электронную почту. Вы сразу увидите, какую сумму в рублях удалось сэкономить с помощью промокода.
Популярностью у клиентов Muztorg пользуются акустические и электрогитары, цифровые пианино и синтезаторы, микрофоны, акустические и радиосистемы. Все категории с товарами повышенного спроса для удобства клиентов отображаются на главной странице. Дополнительно в онлайн-магазине представлены следующие категории товаров со скидками по промокодам:
акустические и электронные клавишные;
духовые инструменты;
ударные установки;
классические и бас-гитары;
смычковые и щипковые инструменты;
аккордеоны и баяны;
оборудование для студийной записи;
DJ-оборудование (звуковое, световое);
аксессуары;
аудио-, видео- и компьютерная техника.
Хиты продаж в каждой категории можно просмотреть с помощью специального фильтра. Дополнительно в интернет-магазине представлены различные музыкальные курсы со скидкой по купону на первую покупку или следующий заказ. Все новинки каталога выделены в отдельную категорию. Советы знатоков и другую полезную информацию можно найти в блоге онлайн-магазина.
Сеть музыкальных магазинов Музторг – это более 40 пунктов продаж в разных городах страны (на начало 2020 года). Компания предлагает продукцию от крупнейших мировых брендов (Yamaha, Gibson, Fender, Ibanez и др.). Для удобства клиентов сеть запустила собственный интернет-магазин. Делать здесь покупки могут люди со всей России, также доступна доставка в Белоруссию и Казахстан. На каждый товар в онлайн-магазине дают гарантию. Консультанты компании при необходимости помогут выбрать музыкальное оборудование и аксессуары.
Онлайн-магазин Muztorg регулярно проводит различные акции. По ним можно получить скидку на онлайн-курсы, микрофоны, инструменты, кабели, стойки и другие товары. Актуальная информация о специальных предложениях публикуется на главной странице сайта. Некоторые акции можно сочетать с промокодом для получения максимальной скидки.
Получать информацию об актуальных специальных приложениях будет удобней, если оформить подписку на группы онлайн-магазина в социальных сетях. Владельцы смартфонов и планшетов с операционной системой Android также могут установить фирменное приложение Музторга.
Товары, на которые сегодня действует скидка, представлены в разделах «Распродажа» и «Музторг – Дисконт». Обновление ассортимента в этих категориях происходит регулярно.
Еще один способ сэкономить — клубная карта магазина. Получить ее могут участники программы лояльности. Для участия в ней достаточно зарегистрироваться и посетить личный кабинет в онлайн-магазине. Владелец клубной карты получает дополнительную скидку уже на первый заказ. Ее размер будет расти с увеличением общей суммы покупок.
Дополнительно участники программы лояльности получают бонусные баллы за каждую покупку. Их можно использовать для частичной оплаты следующих заказов в онлайн-магазине и розничных торговых точках компании.
Перед указанием промокода на скидку интернет-магазин предлагает выбрать удобный способ доставки заказа. Получить товар можно в точках продаж Muztorg, пунктах выдачи компаний-партнеров, у себя дома или в офисе при доставке курьером или транспортной компанией. Возможна также перевозка Почтой России (EMS). Стоимость доставки рассчитывается c учетом суммы заказа, региона получения и других факторов. Услуга бывает бесплатной, если стоимость заказа превышает определенную компанией сумму и при соблюдении других установленных правил.
Оплатить заказ в онлайн-магазине можно одним из следующих способов:
банковской картой Visa, MasterCard и Мир на сайте через шлюз платежной системы;
банковским переводом;
наложенным платежом;
картой, наличными при получении товара в магазине или через курьера.
Если собственных средств для оплаты товаров недостаточно, можно оформить покупку в кредит или рассрочку. Переплата будет нулевой или минимальной. Купоны разрешено использовать при любом способе оплаты.
Необходимо зайти на страницу Музторг и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Музторг необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 16
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Музторг.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кэшбэк от Музторг
|не требуется
|Промокод
|Промокод Музторг на скидку 10% для именинников
|не ***
|Промокод
|Музторг промокод: -3% на первую покупку
|не ***
|Промокод
|С промокодом Музторг получите 300 бонусов в подарок на покупку гитарных струн GHS
|GHS***
|Промокод
|С промокодом Музторг получите в подарок 2500 бонусов на покупку акустической системы
|ZVU***
|Скидка
|Заказы на сумму от 5000 рублей доставим бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Уцененные гитары со скидками до 22%
|не требуется
|Скидка
|Не пропусти отличный дисконт до 50% на подборку уцененных наушников и гарнитур
|не требуется
|Скидка
|Товары из раздела Студийное оборудование с экономией до 32%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 27% на уцененные ударные установки
|не требуется