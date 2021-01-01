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Промокоды и скидки Myprotein | Март 2021

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Хотите обновить спортивный гардероб перед началом тренировок? Тогда вам в раздел Outlet Myprotein. В нём представлена мужская и женская одежда для спортзала и дней отдыха, а так же стильные аксессуары, с которыми спортивные будни станут приятнее. Скидка на товары достигает 60%, для ... которой не требуется ввод промокода Myprotein.


Посетить Myprotein
Контакты Myprotein

Юридический адрес:
Вояджер Хаус, Чикаго Авеню, Международный аэропорт Манчестера M90 3DQ, Великобритания

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Аутлет Myprotein

Хотите обновить спортивный гардероб перед началом тренировок? Тогда вам в раздел Outlet Myprotein. В нём представлена мужская и женская одежда для спортзала и дней отдыха, а так же стильные аксессуары, с которыми спортивные будни станут приятнее. Скидка на товары достигает 60%, для ... которой не требуется ввод промокода Myprotein.


Посетить Myprotein
Контакты Myprotein

Юридический адрес:
Вояджер Хаус, Чикаго Авеню, Международный аэропорт Манчестера M90 3DQ, Великобритания

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb

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Специальные предложения от Myprotein

О компании Myprotein

О компании Myprotein

Бренд спортивного питания Англии и Европы Myprotein основан в 2004 году. За 15 лет существования компания выросла до гиганта рынка. Сегодня торговая сеть ритейлера охватывает более 70 стран мира, в том числе Россию.

Онлайн-магазин предлагает тысячи продуктов для повышения эффективности тренировок, включая протеиновые порошки, коктейли и зерновые батончики. Большая часть продуктов производится под собственным брендом на заводах в Великобритании и США. 

Продукция Майпротеин сертифицирована по стандартам ISO 17025 и имеет рейтинг AA в области безопасности продуктов питания. Компания занимает первое место по соотношению цены и качества, по мнению независимой рейтинговой компании Labdoor.

Интернет-магазин систематически проводит акции, распродажи, дарит промокоды и скидочные купоны новым и постоянным покупателям. Все актуальные предложения ритейлера можно найти на нашем сайте.

Как воспользоваться промокодом в магазине Myprotein

Как воспользоваться промокодом в магазине Myprotein

Для активации промокода потребуется выполнить всего 5 действий:

  1. Подобрать из предложенного списка предложение с подходящими условиями.

  2. Кликнуть на промокод. Символы кода будут скопированы автоматически или сервис перенаправит вас на страницу акции, где купон не требуется.

  3. Перейти в магазин и добавить в корзину нужные товары.

  4. В корзине вставить скопированный промокод в специально отведенную ячейку.

  1. Провести активацию кода, убедившись, что условия соблюдены.

При добавлении товаров в корзину следует учитывать условия выбранного купона. На некоторые позиции, которые продаются уже с дисконтом, действие промокода не распространяется. 

Виды промокодов, акций и купонов

Виды промокодов, акций и купонов

Интернет-магазин Myprotein предлагает несколько способов экономии на покупках. Например, всем новым клиентам предоставляется бесплатная доставка на первый заказ. 

Другие виды специальных предложений перечислены ниже:

  • применяйте актуальные промокоды и получайте скидку на весь ассортимент;

  • покупайте акционные позиции со скидками более 60 %;

  • принимайте подарки при заказе на определенную сумму;

  • получайте дополнительную скидку к уже существующей на ограниченный перечень позиций. 

Отдельные промокоды не активируются при заказе новинок, пробников и некоторых других товаров, которые пользуются повышенным спросом.

Все действующие акции опубликованы в одноименном разделе интернет-магазина. 

Чтобы всегда быть в курсе лучших предложений, подпишитесь на рассылку сайта. Подписчики Myprotein первыми узнают об эксклюзивных акциях и промокодах, получают рекомендации по тренировкам, питанию, а также знакомятся с новинками бренда.

Ассортимент Myprotein и популярные продукты со скидками

Ассортимент Myprotein и популярные продукты со скидками

Ритейлер предлагает большой выбор товаров по умеренным ценам. Сотни популярных продуктов, в том числе со скидками, можно найти на главной странице магазина в рубрике «Бестселлеры». 

Большая часть ассортимента — это питание для спорта: 

  • протеин;

  • еда и закуски;

  • витамины и микроэлементы;

  • аминокислоты; 

  • креатин;

  • батончики;

  • еда до, во время и после тренировки;

  • продукты для управления массой тела; 

  • клетчатка и незаменимые жиры.

Для вегетарианцев, веганов и любителей натуральных добавок есть раздел «Специальные диеты». Здесь представлены:

  • продукты без животного белка;

  • спортпит без молочных продуктов и глютена;

  • органическая арахисовая паста; 

  • спирулина;

  • кленовый сироп; 

  • какао-порошок и другая органика.

В рубрике «Фитнес-цели» можно подобрать рацион исходя из пола, желаемых спортивных результатов и вида диеты.

Кроме продуктов и добавок, в магазине Myprotein продается женская и мужская одежда для тренировок и активного образа жизни.

Компания Myprotein продает спортивное питание только из качественных ингредиентов и гарантирует 100 % чистоту продуктов. Товары линейки Informed Sport проверены антидопинговой лабораторией LGC Sport Science по стандартам WADA и Олимпийского комитета.

Доставка и оплата в интернет-магазине Myprotein

Доставка и оплата в интернет-магазине Myprotein

Доставка осуществляется по всей территории РФ курьерской службой Skynet, компанией Pony Express, Почтой России и до пунктов выдачи Boxberry. 

При заказе на определенную сумму пересылка осуществляется бесплатно при условии, что соблюдается ограничение по весу. Информация о соотношении максимального веса посылки к сумме заказа для бесплатной доставки опубликована на сайте Майпротеин.

При выборе доставки Pony Express или Boxberry потребуется предоставить паспортные данные и ИНН для таможенного оформления посылки.

Важно учитывать, что заказы свыше 31 кг и на сумму более 200 евро облагаются пошлиной 15 % или 2 евро за 1 кг. Поскольку количество посылок не ограничено, магазин рекомендует разделять заказы на два и более отправлений при превышении бесплатного таможенного лимита.

Оплатить заказ в магазине Майпротеин можно картами Visa и MasterCard, а также электронными деньгами WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и PayPal.

Если полученный товар не соответствует заказанному или есть другая причина для отказа, то в течение 14 дней с момента получения можно оформить возврат. При этом необходимо сохранить целостность упаковок и товарный вид продукции. 

 

Перед возвратом необходимо обратиться в службу поддержки Myprotein и получить номер авторизации возврата. 

Часто задаваемые вопросы про Myprotein

★ Как получить промокоды в Myprotein?

Необходимо зайти на страницу Myprotein и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Myprotein?

Чтобы воспользоваться промокодом от Myprotein необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Myprotein доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения Myprotein актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Myprotein.

★ Почему стоит использовать купоны Myprotein?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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