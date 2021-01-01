1 оценка поставлена средняя 5
35%
на ВСЁ
60%
купон
5%
купон
5%
купон
Беспл
доставка
50%
купон
60%
купон
35%
купон
50%
купон
50%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
45%
купон
45%
купон
35%
на ВСЁ
60%
купон
5%
купон
5%
купон
Беспл
доставка
50%
купон
60%
купон
35%
купон
50%
купон
50%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
45%
купон
45%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
35%
на ВСЁ
44%
купон
39%
на ВСЁ
35%
на ВСЁ
42%
купон
35%
на ВСЁ
Хотите обновить спортивный гардероб перед началом тренировок? Тогда вам в раздел Outlet Myprotein. В нём представлена мужская и женская одежда для спортзала и дней отдыха, а так же стильные аксессуары, с которыми спортивные будни станут приятнее. Скидка на товары достигает 60%, для ... которой не требуется ввод промокода Myprotein.
Юридический адрес:
Вояджер Хаус, Чикаго Авеню, Международный аэропорт Манчестера M90 3DQ, Великобритания
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Хотите обновить спортивный гардероб перед началом тренировок? Тогда вам в раздел Outlet Myprotein. В нём представлена мужская и женская одежда для спортзала и дней отдыха, а так же стильные аксессуары, с которыми спортивные будни станут приятнее. Скидка на товары достигает 60%, для ... которой не требуется ввод промокода Myprotein.
Юридический адрес:
Вояджер Хаус, Чикаго Авеню, Международный аэропорт Манчестера M90 3DQ, Великобритания
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Бренд спортивного питания Англии и Европы Myprotein основан в 2004 году. За 15 лет существования компания выросла до гиганта рынка. Сегодня торговая сеть ритейлера охватывает более 70 стран мира, в том числе Россию.
Онлайн-магазин предлагает тысячи продуктов для повышения эффективности тренировок, включая протеиновые порошки, коктейли и зерновые батончики. Большая часть продуктов производится под собственным брендом на заводах в Великобритании и США.
Продукция Майпротеин сертифицирована по стандартам ISO 17025 и имеет рейтинг AA в области безопасности продуктов питания. Компания занимает первое место по соотношению цены и качества, по мнению независимой рейтинговой компании Labdoor.
Интернет-магазин систематически проводит акции, распродажи, дарит промокоды и скидочные купоны новым и постоянным покупателям. Все актуальные предложения ритейлера можно найти на нашем сайте.
Для активации промокода потребуется выполнить всего 5 действий:
Подобрать из предложенного списка предложение с подходящими условиями.
Кликнуть на промокод. Символы кода будут скопированы автоматически или сервис перенаправит вас на страницу акции, где купон не требуется.
Перейти в магазин и добавить в корзину нужные товары.
В корзине вставить скопированный промокод в специально отведенную ячейку.
Провести активацию кода, убедившись, что условия соблюдены.
При добавлении товаров в корзину следует учитывать условия выбранного купона. На некоторые позиции, которые продаются уже с дисконтом, действие промокода не распространяется.
Интернет-магазин Myprotein предлагает несколько способов экономии на покупках. Например, всем новым клиентам предоставляется бесплатная доставка на первый заказ.
Другие виды специальных предложений перечислены ниже:
применяйте актуальные промокоды и получайте скидку на весь ассортимент;
покупайте акционные позиции со скидками более 60 %;
принимайте подарки при заказе на определенную сумму;
получайте дополнительную скидку к уже существующей на ограниченный перечень позиций.
Отдельные промокоды не активируются при заказе новинок, пробников и некоторых других товаров, которые пользуются повышенным спросом.
Все действующие акции опубликованы в одноименном разделе интернет-магазина.
Чтобы всегда быть в курсе лучших предложений, подпишитесь на рассылку сайта. Подписчики Myprotein первыми узнают об эксклюзивных акциях и промокодах, получают рекомендации по тренировкам, питанию, а также знакомятся с новинками бренда.
Ритейлер предлагает большой выбор товаров по умеренным ценам. Сотни популярных продуктов, в том числе со скидками, можно найти на главной странице магазина в рубрике «Бестселлеры».
Большая часть ассортимента — это питание для спорта:
протеин;
еда и закуски;
витамины и микроэлементы;
аминокислоты;
креатин;
батончики;
еда до, во время и после тренировки;
продукты для управления массой тела;
клетчатка и незаменимые жиры.
Для вегетарианцев, веганов и любителей натуральных добавок есть раздел «Специальные диеты». Здесь представлены:
продукты без животного белка;
спортпит без молочных продуктов и глютена;
органическая арахисовая паста;
спирулина;
кленовый сироп;
какао-порошок и другая органика.
В рубрике «Фитнес-цели» можно подобрать рацион исходя из пола, желаемых спортивных результатов и вида диеты.
Кроме продуктов и добавок, в магазине Myprotein продается женская и мужская одежда для тренировок и активного образа жизни.
Компания Myprotein продает спортивное питание только из качественных ингредиентов и гарантирует 100 % чистоту продуктов. Товары линейки Informed Sport проверены антидопинговой лабораторией LGC Sport Science по стандартам WADA и Олимпийского комитета.
Доставка осуществляется по всей территории РФ курьерской службой Skynet, компанией Pony Express, Почтой России и до пунктов выдачи Boxberry.
При заказе на определенную сумму пересылка осуществляется бесплатно при условии, что соблюдается ограничение по весу. Информация о соотношении максимального веса посылки к сумме заказа для бесплатной доставки опубликована на сайте Майпротеин.
При выборе доставки Pony Express или Boxberry потребуется предоставить паспортные данные и ИНН для таможенного оформления посылки.
Важно учитывать, что заказы свыше 31 кг и на сумму более 200 евро облагаются пошлиной 15 % или 2 евро за 1 кг. Поскольку количество посылок не ограничено, магазин рекомендует разделять заказы на два и более отправлений при превышении бесплатного таможенного лимита.
Оплатить заказ в магазине Майпротеин можно картами Visa и MasterCard, а также электронными деньгами WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и PayPal.
Если полученный товар не соответствует заказанному или есть другая причина для отказа, то в течение 14 дней с момента получения можно оформить возврат. При этом необходимо сохранить целостность упаковок и товарный вид продукции.
Перед возвратом необходимо обратиться в службу поддержки Myprotein и получить номер авторизации возврата.
Необходимо зайти на страницу Myprotein и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Myprotein необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 14
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Myprotein.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Минус 35% на ВСЁ с промокодом Myprotein
|ВЕС***
|Скидка
|Скидка до 60% с Myprotein промокодом
|не требуется
|Скидка
|- 5% дополнительно при покупке двух предметов одежды с Myprotein промокодом
|не требуется
|Скидка
|Минус 5% дополнительно при покупке новинок
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка на заказы от 5500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 50% на распродаже спортивных аксессуаров
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 60% на молоко и казеин
|не требуется
|Скидка
|Полезная еда и напитки со скидкой до 35%
|не требуется