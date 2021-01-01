О компании Myprotein

Бренд спортивного питания Англии и Европы Myprotein основан в 2004 году. За 15 лет существования компания выросла до гиганта рынка. Сегодня торговая сеть ритейлера охватывает более 70 стран мира, в том числе Россию.

Онлайн-магазин предлагает тысячи продуктов для повышения эффективности тренировок, включая протеиновые порошки, коктейли и зерновые батончики. Большая часть продуктов производится под собственным брендом на заводах в Великобритании и США.

Продукция Майпротеин сертифицирована по стандартам ISO 17025 и имеет рейтинг AA в области безопасности продуктов питания. Компания занимает первое место по соотношению цены и качества, по мнению независимой рейтинговой компании Labdoor.

Интернет-магазин систематически проводит акции, распродажи, дарит промокоды и скидочные купоны новым и постоянным покупателям. Все актуальные предложения ритейлера можно найти на нашем сайте.