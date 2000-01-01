Промокоды и скидки ASUS | Апрель 2021

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Китайская корпорация Asus ― один из ведущих производителей компьютеров в мире. Сэкономить на приобретении техники можно со скидочными предложениями компании. Воспользуйтесь для этого промокодами Асус. На страницах официального онлайн-магазина можно найти ноутбуки от производителя, ... персональные компьютеры, смартфоны, комплектующие, программное обеспечение и фитнес-браслеты. Бонусная политика поможет экономить на каждой покупке. Большинство скидок распространены на ноутбуки. Вместе с покупкой можно получить аксессуар в подарок. На все виды товаров доступна бесплатная доставка при оформлении заказа на определенную сумму.
Юридический адрес:
109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 2 ОГРН 1187746820117
Электронная почта:
shop_ru@asus.com
Телефон:
8 (800) 100-27-87
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Китайская корпорация Asus ― один из ведущих производителей компьютеров в мире. Сэкономить на приобретении техники можно со скидочными предложениями компании. Воспользуйтесь для этого промокодами Асус. На страницах официального онлайн-магазина можно найти ноутбуки от производителя, ... персональные компьютеры, смартфоны, комплектующие, программное обеспечение и фитнес-браслеты. Бонусная политика поможет экономить на каждой покупке. Большинство скидок распространены на ноутбуки. Вместе с покупкой можно получить аксессуар в подарок. На все виды товаров доступна бесплатная доставка при оформлении заказа на определенную сумму.
Юридический адрес:
109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 2 ОГРН 1187746820117
Электронная почта:
shop_ru@asus.com
Телефон:
8 (800) 100-27-87
Соц. сети:
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Тайваньская корпорация Asus была основана в 1989 году четырьмя бывшими инженерами Acer. Занимается разработкой и производством компьютеров, мобильных телефонов и комплектующих. По количеству произведенных компьютеров занимает пятое место в мире в 2021 году. Офис компании расположен на Тайбэе, в самом северном районе города Бейтоу.
Первый продукт Асус попал на рынок в год основания компании ― им стали две материнские платы, разработанные для IBM. Одновременно с выходом на фондовую биржу в 1996 году, спустя семь лет после создания, компания занимает место ведущего производителя материнских плат.
Сегодня Asus ― ведущий производитель электротехнического оборудования, занимающийся также разработками в цифровой сфере. В 2020 году была выпущена технология шумоподавления с машинным обучением.
Компания занимает активную социальную позицию: поддерживает международную волонтерскую программу, участвует в программе переработки и утилизации электротехники, создает учебные центры в развивающихся странах.
Чтобы получить скидку, достаточно скопировать уникальный код купона и указать его при оформлении заказа на сайте. Регистрация не обязательна. Наличие аккаунта позволит отслеживать местоположение покупки и собирать призовые баллы.
Активация промокода на скидку ― пошаговая инструкция:
Выбрать на нашем сайте нужный промокод.
Нажать на кнопку внутри выбранной акции ― промокод копируется автоматически. Также нажатие перенаправит на нужную страницу в магазине.
Вставить промокод на странице оформления заказа и нажать «Применить».
Убедиться, что промокод активирован ― под графой о доставке должна появиться строка со скидкой.
Закончить оформление заказа.
Промокод не сработает, если товар оформлен в рассрочку. Также следует помнить, что магазин вправе изменять условия и сроки проведения акций либо же вовсе их отменять. Актуальность скидок проверяйте на нашем сайте.
На официальном сайте Asus присутствует бонусная система. С ее помощью можно оплачивать до 30% покупки любой стоимости. Правила проведения акции:
Для накопления бонусов понадобится регистрация.
За каждые 50 рублей из общей стоимости покупки начисляется 1 балл.
Списание происходит во время следующей покупки.
Баллы приходят спустя 15 дней после доставки и действуют 180 дней после получения.
При наличии актуальных акций на товар баллы не начисляются. Также нельзя получить бонус при оплате товаров баллами.
Чтобы узнать текущее количество баллов в аккаунте, нужно открыть «Личный кабинет» и пройти во вкладку «Бонусные баллы». Раздел покажет не только количество бонусов, но и когда и за какой товар они были получены.
Постоянно действует бесплатная доставка ― для ее активации достаточно оформить заказ на сумму свыше 4990 рублей.
Все действующие акции собраны в одноименной вкладке. Они представляют собой:
подарки ― покупка сопровождается бесплатной мышью, гарнитурой и др.;
скидки;
бесплатную двухлетнюю рассрочку.
Промокоды включают в себя фиксированную скидку или процент от стоимости товара. Срок действия акций в разделе не указан.
В интернет-магазине Asus собрана электроника от оригинального производителя:
Ноутбуки, в том числе запасные части.
Персональные компьютеры ― игровые, профессиональные, для бизнеса.
Смартфоны и аксессуары.
Фитнес-часы.
Чаще всего скидочные предложения распространены на ноутбуки. Персональные компьютеры, смартфоны и комплектующие редко участвуют в кампаниях. Также не предусмотрены подарки на первую покупку. Посмотреть список текущих скидок и промокодов можно на этой странице.
Выбрать способ оплаты можно в окне оформления заказа в окне оформления заказа. Способ доставки выбрать не удастся: товар приходит только с курьером. Срок доставки зависит от региона:
Москва ― 1 день.
Санкт-Петербург ― 1–2 дня.
По России ― 1–7 дней.
Срок может измениться в зависимости от погоды, праздников и удаленности населенного пункта. Прежде чем оформить доставку на первый заказ, понадобится заполнить персональные данные:
Телефон для связи.
Указать свой статус ― физическое или юридическое лицо. В зависимости от выбора нужны разные данные.
Указать имя, фамилию, страну, регион, город и домашний адрес.
Оплачивать можно банковской картой, наличными, в кредит или по счету (для юрлиц). Подробно об оплате:
При оплате курьеру действует лимит ― не более 300 000 рублей на руки. Заказы большей стоимости нужно оплачивать онлайн.
Получение товара на руки проходит после предъявления паспорта.
Забрать товар самостоятельно можно в г. Москва по адресу Нижегородская, 29/33, стр. 2. Узнать расписание работы на сегодня можно по номеру +7 (495) 909-96-21.
Стоимость доставки для заказов менее 4990 рублей ― 199 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 299 рублей для остальной части России.
Необходимо зайти на страницу ASUS и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от ASUS необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения ASUS.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
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