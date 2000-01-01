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Промокоды и скидки ASUS | Апрель 2021

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Asus ― компьютерная техника со скидками

Китайская корпорация Asus ― один из ведущих производителей компьютеров в мире. Сэкономить на приобретении техники можно со скидочными предложениями компании. Воспользуйтесь для этого промокодами Асус. На страницах официального онлайн-магазина можно найти ноутбуки от производителя, ... персональные компьютеры, смартфоны, комплектующие, программное обеспечение и фитнес-браслеты. Бонусная политика поможет экономить на каждой покупке. Большинство скидок распространены на ноутбуки. Вместе с покупкой можно получить аксессуар в подарок. На все виды товаров доступна бесплатная доставка при оформлении заказа на определенную сумму.


Посетить ASUS
Контакты ASUS

Юридический адрес:
109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 2 ОГРН 1187746820117

Электронная почта:
shop_ru@asus.com

Телефон:
8 (800) 100-27-87

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Asus ― компьютерная техника со скидками

Китайская корпорация Asus ― один из ведущих производителей компьютеров в мире. Сэкономить на приобретении техники можно со скидочными предложениями компании. Воспользуйтесь для этого промокодами Асус. На страницах официального онлайн-магазина можно найти ноутбуки от производителя, ... персональные компьютеры, смартфоны, комплектующие, программное обеспечение и фитнес-браслеты. Бонусная политика поможет экономить на каждой покупке. Большинство скидок распространены на ноутбуки. Вместе с покупкой можно получить аксессуар в подарок. На все виды товаров доступна бесплатная доставка при оформлении заказа на определенную сумму.


Посетить ASUS
Контакты ASUS

Юридический адрес:
109052, Москва г, Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 2 ОГРН 1187746820117

Электронная почта:
shop_ru@asus.com

Телефон:
8 (800) 100-27-87

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Philips
Xiaomi

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Специальные предложения от ASUS

О магазине Асус

О магазине Асус

Тайваньская корпорация Asus была основана в 1989 году четырьмя бывшими инженерами Acer. Занимается разработкой и производством компьютеров, мобильных телефонов и комплектующих. По количеству произведенных компьютеров занимает пятое место в мире в 2021 году. Офис компании расположен на Тайбэе, в самом северном районе города Бейтоу. 

Первый продукт Асус попал на рынок в год основания компании ― им стали две материнские платы, разработанные для IBM. Одновременно с выходом на фондовую биржу в 1996 году, спустя семь лет после создания, компания занимает место ведущего производителя материнских плат. 

Сегодня Asus ― ведущий производитель электротехнического оборудования, занимающийся также разработками в цифровой сфере. В 2020 году была выпущена технология шумоподавления с машинным обучением. 

Компания занимает активную социальную позицию: поддерживает международную волонтерскую программу, участвует в программе переработки и утилизации электротехники, создает учебные центры в развивающихся странах.

Как воспользоваться скидочным купоном на Асус

Как воспользоваться скидочным купоном на Асус

Чтобы получить скидку, достаточно скопировать уникальный код купона и указать его при оформлении заказа на сайте. Регистрация не обязательна. Наличие аккаунта позволит отслеживать местоположение покупки и собирать призовые баллы. 

Активация промокода на скидку ― пошаговая инструкция:

  1. Выбрать на нашем сайте нужный промокод.

  2. Нажать на кнопку внутри выбранной акции ― промокод копируется автоматически. Также нажатие перенаправит на нужную страницу в магазине.

  3. Вставить промокод на странице оформления заказа и нажать «Применить». 

  4. Убедиться, что промокод активирован ― под графой о доставке должна появиться строка со скидкой. 

  5. Закончить оформление заказа.

Промокод не сработает, если товар оформлен в рассрочку. Также следует помнить, что магазин вправе изменять условия и сроки проведения акций либо же вовсе их отменять. Актуальность скидок проверяйте на нашем сайте.

Как максимально сэкономить в магазине Асус

Как максимально сэкономить в магазине Асус

На официальном сайте Asus присутствует бонусная система. С ее помощью можно оплачивать до 30% покупки любой стоимости. Правила проведения акции:

  • Для накопления бонусов понадобится регистрация.

  • За каждые 50 рублей из общей стоимости покупки начисляется 1 балл. 

  • Списание происходит во время следующей покупки. 

  • Баллы приходят спустя 15 дней после доставки и действуют 180 дней после получения.

  • При наличии актуальных акций на товар баллы не начисляются. Также нельзя получить бонус при оплате товаров баллами.

Чтобы узнать текущее количество баллов в аккаунте, нужно открыть «Личный кабинет» и пройти во вкладку «Бонусные баллы». Раздел покажет не только количество бонусов, но и когда и за какой товар они были получены.

Постоянно действует бесплатная доставка ― для ее активации достаточно оформить заказ на сумму свыше 4990 рублей. 

Все действующие акции собраны в одноименной вкладке. Они представляют собой: 

  • подарки ― покупка сопровождается бесплатной мышью, гарнитурой и др.;

  • скидки;

  • бесплатную двухлетнюю рассрочку.

Промокоды включают в себя фиксированную скидку или процент от стоимости товара. Срок действия акций в разделе не указан.

Популярные товары со скидками в магазине Асус

Популярные товары со скидками в магазине Асус

В интернет-магазине Asus собрана электроника от оригинального производителя:

  • Ноутбуки, в том числе запасные части.

  • Персональные компьютеры ― игровые, профессиональные, для бизнеса.

  • Смартфоны и аксессуары.

  • Фитнес-часы.

Чаще всего скидочные предложения распространены на ноутбуки. Персональные компьютеры, смартфоны и комплектующие редко участвуют в кампаниях. Также не предусмотрены подарки на первую покупку. Посмотреть список текущих скидок и промокодов можно на этой странице.

Оплата и доставка в магазине Асус

Оплата и доставка в магазине Асус

Выбрать способ оплаты можно в окне оформления заказа в окне оформления заказа. Способ доставки выбрать не удастся: товар приходит только с курьером. Срок доставки зависит от региона:

  • Москва ― 1 день.

  • Санкт-Петербург ― 1–2 дня. 

  • По России ― 1–7 дней. 

Срок может измениться в зависимости от погоды, праздников и удаленности населенного пункта. Прежде чем оформить доставку на первый заказ, понадобится заполнить персональные данные:

  1. Телефон для связи.

  2. Указать свой статус ― физическое или юридическое лицо. В зависимости от выбора нужны разные данные.

  3. Указать имя, фамилию, страну, регион, город и домашний адрес.

Оплачивать можно банковской картой, наличными, в кредит или по счету (для юрлиц). Подробно об оплате:

  • При оплате курьеру действует лимит ― не более 300 000 рублей на руки. Заказы большей стоимости нужно оплачивать онлайн.

  • Получение товара на руки проходит после предъявления паспорта.

  • Забрать товар самостоятельно можно в г. Москва по адресу Нижегородская, 29/33, стр. 2. Узнать расписание работы на сегодня можно по номеру +7 (495) 909-96-21.

Стоимость доставки для заказов менее 4990 рублей ― 199 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 299 рублей для остальной части России.

Часто задаваемые вопросы про ASUS

★ Как получить промокоды в ASUS?

Необходимо зайти на страницу ASUS и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод ASUS?

Чтобы воспользоваться промокодом от ASUS необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от ASUS доступно | Апрель?

Количество актуальных купонов: 12

★ Все ли предложения ASUS актуальны | Апрель?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения ASUS.

★ Почему стоит использовать купоны ASUS?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды ASUS

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСпецпредложения и актуальные акции на одной страницене требуется
ПромокодСмарт-часы 90HC00B1-M10P10 с выгодой 2000 рублей по промокоду ASUSE2***0
ПромокодПромокод ASUS дарит выгоду 2000 рублей на смарт-часы 90HC00D1-MWP0E0E2***0
ПромокодДисконт 3000 рублей на ноутбук ASUS TUF GAMING FX505DT-HN538ADF***
СкидкаПри заказе на сумму от 4990 рублей доставка бесплатноне требуется
ПромокодДисконт 10% на ноутбуки ASUS VivoBook S435 с промокодом ASUSE-S***
СкидкаПодарок при покупке ноубуков ASUS TUF Gaming или Republic of Gamers - до 3000 рублей на покупку игрне требуется

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