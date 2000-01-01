Промокоды и скидки ASUS | Апрель 2021

О магазине Асус

Тайваньская корпорация Asus была основана в 1989 году четырьмя бывшими инженерами Acer. Занимается разработкой и производством компьютеров, мобильных телефонов и комплектующих. По количеству произведенных компьютеров занимает пятое место в мире в 2021 году. Офис компании расположен на Тайбэе, в самом северном районе города Бейтоу.

Первый продукт Асус попал на рынок в год основания компании ― им стали две материнские платы, разработанные для IBM. Одновременно с выходом на фондовую биржу в 1996 году, спустя семь лет после создания, компания занимает место ведущего производителя материнских плат.

Сегодня Asus ― ведущий производитель электротехнического оборудования, занимающийся также разработками в цифровой сфере. В 2020 году была выпущена технология шумоподавления с машинным обучением.

Компания занимает активную социальную позицию: поддерживает международную волонтерскую программу, участвует в программе переработки и утилизации электротехники, создает учебные центры в развивающихся странах.